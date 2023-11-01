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ロシア プロキシ

高信頼性のロシア固定IPv4プロキシ — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5、99.9%稼働率、トラフィック無制限

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

ロシアプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • ロシアのデータセンターIPを100件購入し、203.0.113.7を許可リストに追加
  • ロシアのプロキシトラフィックにおける今日の成功率を表示
  • 今週期限を迎えるすべてのサービスを、合計$200以内で更新
  • 次回の無料更新が可能になったらIPをローテーション
  • 最新のプロキシリストをJSONでエクスポートする
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

ロケーションと在庫

FineProxyが提供するロケーションの豊富さは素晴らしいです。問題なくさまざまな地域からコンテンツへアクセスし、その地域からブラウジングしている状態を再現できます。ローカライズされたウェブサイトのテストに特に役立っています。

Asad JanDieg, 昨年英語から翻訳ソース

低価格です。壊れたプロキシの割合は10%未満と低水準です。地域とサブネットが豊富です。接続は安定しており、静的IPを利用でき、プールも毎週無料で変更できます。

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

以前は別のサービスを利用していました。しかし、同僚の助言のおかげで、このサービスを見つけました。速度と無制限のトラフィックは、ほかのサービスと比べて見事です。6か月使っていますが、今のところ問題は起きていません。カスタマーサポートはいつでも利用できます。操作パネルまで気に入りました。ほかの知人たちにもおすすめします。ありがとう！

Ирина КоваленкоFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

数多くのプロキシサービスを試しましたが、FineProxyほど感心したものはありません。プロキシの品質、速度、信頼性は抜群です。しかも、サポートチームにはいつでもチャットで連絡でき、すぐ助けられるよう待機しています。素晴らしいサービスです！

nikhil patidarSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社は自らの使命を守り、帯域幅無制限のデータセンタープロキシを妥当な価格で提供しています。このようなサービスをインターネット中で探していたので、見つけられて本当によかったです。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

すべてのユーザーに向けて、高速で安全なプロキシを、帯域幅無制限、手頃な料金、使いやすい利用体験とともに提供しています。本当に良いサービスで、fineproxy.orgを100%おすすめします。

DJFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
50リクエストごとにBANされずにWildberriesをスクレイピングするにはどうすればよいですか？独自ASNと低速運用

WBはクラウドASNを即座にブラックリスト化します。IPがAWS、Hetzner、GCloud由来であれば、開始前に終了です。FineProxyのデータセンターは独自ASで運用されているため、そのリストには含まれません。IP以外の対策として、1分あたり30〜40リクエストに制限し、セッションごとにUser-Agentをローテーションし、リクエスト間でCookieを引き継ぎ、Accept-Language: ru-RUを設定してください。WBはJavaScript実行をチェックするため、商品ページにはstealthプラグイン付きPlaywrightが生HTTPより効果的です。カタログレベルのスクレイピング（検索結果、カテゴリリスティング）には、適切なヘッダー付きHTTPでペースを守れば十分対応できます。

OzonでCAPTCHAが頻発します。データセンタープロキシとISPプロキシのどちらを使うべきですか？商品ページにはISP

OzonのCloudflareはWBよりも厳格です。パブリックAPIエンドポイントやカテゴリフィードにはデータセンタープロキシが使えますが、商品ページではすぐにCAPTCHAがトリガーされます。ISPプロキシの方が長持ちします。ISP登録IPは通常のブロードバンドに見えるため、Ozonはより寛容に扱います。毎日数千商品を取得する場合は、両方をミックスしてください。商品カードにはスティッキーセッション付きのISPプロキシ、それ以外にはデータセンタープロキシが効果的です。

AvitoのスクレイピングがWildberriesやOzonよりはるかに難しいのはなぜですか？高度な指紋検出

AvitoはTLSハンドシェイク（JA3/JA4ハッシュ）、Canvas、WebGLレンダラー、フォント、タイムゾーンをフィンガープリントします。フィンガープリントが同一のままではIPをローテーションしても意味がありません。Playwright + Firefox（Chromiumではなく）を使えば、フィンガープリントの多様性がデフォルトで向上します。リスティング間のペースは10〜15秒を維持してください。サイレントシャドウBANにご注意ください。レスポンスは返ってきますが、データが古いまたは不完全になります。リスティング全体の価格が固定されているように見える場合、そのセッションはフラグ付けされています。

Yandexで数回検索しただけでブロックされます。何が間違っているのでしょうか？行動分析型

SmartCAPTCHAは行動分析型です。チャレンジを表示する前に、画面解像度、言語、タイムゾーン、マウスの動き、スクロールパターンなどをすべてチェックします。最低限の設定：UTC+3、Accept-Language: ru-RU、実際の画面サイズ、シミュレートされたマウス操作。undetected-chromedriverまたはPlaywright stealthを使用してください。それでもYandex Searchは1 IPあたり毎分5〜10クエリが上限です。Yandex Mapsや2GISの内部APIはそれほど厳しくありません。

Auto.ruで存在するはずのリスティングが404になります。プロキシの問題でしょうか？サイレントブロック

これはサイレントブロックです。Auto.ruとDrom.ruはどちらも、自動化されたリクエストと疑われる場合にCAPTCHAではなく404を返します。スクレイパーのログには「listing not found」と記録されますが、実際にはそのリスティングは公開中です。同じURLをブラウザで開いて確認してください。Auto.ru（Yandex傘下）はSmartCAPTCHAロジックを使用しています。Drom.ruはよりシンプルで、正しいヘッダー、ロシアIP、リクエスト間3〜5秒の遅延で通常は問題ありません。両サイトとも、IPローテーションはリクエストごとではなく、ブロック時に行ってください。

小規模なロシアのサイトにもプロキシは必要ですか？量次第

ボリュームによります。HeadHunter（hh.ru）は約100リクエストでレート制限がかかります。CIANは海外IPを完全にブロックし、国内IPにもレート制限を適用します。DNS-Shop、M.Video、Eldoradoは保護が軽めで、適度な速度のデータセンタープロキシで問題なく動作します。地域クラシファイド（Farpost、IRR、Youla）は、正しいローカルリスティングを取得するためにロシアIPが必要なだけです。政府登記簿（EGRUL、Rosreestr）はレート制限がありますが、高度なボット検知は行っていないため、低速で着実にアクセスすれば通過できます。

プロキシがロシアのどの地域かは重要ですか？はい

ターゲットによっては影響があります。WBとOzonは検出された地域に応じて配送時間、在庫、場合によっては価格を調整します。CIANは完全に地域ベースで、モスクワのリスティングはクラスノダールのクエリには表示されません。FineProxyのロシアIPは国レベルで都市選択はできませんが、大半はモスクワにジオロケーションされます。これでほとんどのタスクはカバーできます。シベリアや極東のデータが必要な場合は、リクエスト自体に地域パラメータを渡してください。

FineProxyはどのようなロシアプロキシを提供していますか？3種類

データセンター IPv4 — 独自ASN、クラウドホスティングではない定額制IP、無制限トラフィック。AWSやHetznerのように事前ブラックリスト登録されていません。ISP IPv4 — ロシアのコンシューマーISP（Rostelecom、Beeline、MTS）に登録、接続タイプをチェックするターゲット向け。RUプール付きローテーション — リクエストごとに新しいIP。国レベル。HTTP/HTTPSおよびSOCKS5対応。

稼働中のロシアプロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、ロシアの無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
28 オンライン·さらに必要ですか？ →
185.50.202.185:1080
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
9.00 Mbps
84.5%
1 時間前
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
7.03 Mbps
86.0%
8 時間前
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.03 Mbps
100.0%
1 時間前
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Mytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 日前
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名St Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 時間前
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
5.77 Mbps
15.5%
2 時間前
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートMoscow
473 Kbps
93.6%
1 時間前
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 時間前
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.55 Mbps
100.0%
1 時間前
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Moscow
9.00 Mbps
17.6%
1 時間前
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Vladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
93.5%
1 日前
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.58 Mbps
36.0%
1 時間前
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Moscow
1.47 Mbps
86.1%
10 時間前
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
790 Kbps
100.0%
1 時間前
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Moscow
815 Kbps
98.5%
2 日前
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
361 Kbps
96.4%
2 日前
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
700 Kbps
92.8%
2 日前
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートVologda
367 Kbps
41.0%
1 時間前
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
907 Kbps
28.6%
1 時間前
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
262 Kbps
62.7%
1 時間前
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 時間前
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
306 Kbps
16.6%
1 時間前
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 時間前
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートVologda
726 Kbps
10.9%
1 時間前
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 時間前
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Moscow
342 Kbps
13.1%
14 時間前
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ガイド

ロシアのサイトがクラウドIPを排除する理由 — スクレイピングで本当に効果的な方法

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

ご注意： 以下にリストされているプロキシは プレミアムサーバープロキシではありません. これは 公開無料リスト 公開情報から収集されたもので、テストや基本的な使用に役立ちます。

ロシアのウェブサイトは、.comや.deサイトのように欧米のアンチボットソリューションを使用していません。大きな違いは、ロシアのマーケットプレイスやクラシファイドが「データセンターIP」を一般的にブラックリスト化するだけでなく、AWS、Google Cloud、Hetzner、DigitalOceanなど特定のクラウドプロバイダーASNをブラックリストに登録している点です。IPが不審な挙動をする必要すらありません。既知のクラウドASに属しているだけで、ページ読み込み前に接続が切断されます。

FineProxyのRUプロキシサーバーIPはデータセンターですが、クラウドホスティング会社ではなくFineProxy独自のASに登録されています。この違いはWildberries、Ozon、Avitoをはじめとする多数のロシアサイトで重要です。初日からブラックリストに載っているIPではありません。

ロシアは独自のインターネットエコシステムを運営しています。GoogleではなくYandex、FacebookではなくVK、AmazonではなくWildberriesとOzon、CraigslistではなくAvito、ZillowではなくCIAN、AutoTraderではなくDrom。それぞれが独自のアンチボットスタックを持ち、欧米と同じソリューションをライセンスしていません。YandexはSmartCAPTCHAを自社開発し、Avitoは独自のTLSフィンガープリンティングを運用しています。Cloudflareの仕組みを知っていても、ロシアサイトのスクレイピングには十分に対応できません。

ロシアのあらゆるターゲットに共通する最低限の要件：モスクワタイムゾーン（UTC+3）、Accept-Language: ru-RU、一貫したブラウザフィンガープリント、そしてロシアのIP。この4つのうち1つでも欠けると、ブロックまでのリクエスト数が大幅に減少します。ロシアの多くのアンチボットシステムはこの4つを同時にチェックしており、たとえばロシアIPと英語のLanguageヘッダーの不一致自体が検出シグナルになります。

上位5サイト（WB、Ozon、Avito、Yandex、Auto.ru）以外にも多数のターゲットが存在します。求人のHeadHunter、ビジネスディレクトリの2GIS、家電のDNS-ShopやM.Video、地域クラシファイドのFarpostやIRR、EGRULなどの政府登記簿などです。保護レベルは厳格なものからほぼ皆無のものまで様々ですが、正しいデータを取得するにはほぼすべてのサイトでロシアIPが必要です。FineProxyでロシアプロキシアクセスをご購入いただくと、データセンターとISPの両方のオプションをご利用いただけます。軽めのターゲットには大量処理向けのデータセンター、接続タイプをチェックするサイトにはISP（Rostelecom、Beeline、MTS）が最適です。すべてのIPはロシア匿名プロキシで、転送ヘッダーなし、個別SSL証明書、HTTP/HTTPSおよびSOCKS5に対応しています。

一つ制約があります。FineProxyのロシアIPは国レベル指定のみです。都市や地域のターゲティングには対応していません。ほとんどがモスクワにジオロケーションされます。ロシアは11のタイムゾーンにまたがっており、一部のサイト — 特にOzon、WB、CIAN — は地域ごとに異なる価格、在庫、配送オプションを表示します。そのレベルの細かさが必要な場合は、IPに依存するのではなく、リクエストボディで地域パラメータを指定してください。