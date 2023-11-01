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Proxy Rusko

Spolehlivé statické ruské IPv4 proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% dostupnost, neomezený provoz

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 100 datacentrových IP v Rusku a přidejte 203.0.113.7 na seznam povolených IP adres
  • Zobrazte dnešní úspěšnost mého ruského proxy provozu
  • Obnovte všechny služby, které vyprší tento týden, do $200
  • Rotujte mé IP, až bude další obnova zdarma
  • Exportujte nejnovější seznam proxy jako JSON
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Lokality a zásoby

Rozmanitost lokalit FineProxy nabízí je fantastická. Umožňuje mi přístup k obsahu a simulaci prohlížení z různých regionů bez problémů. To bylo zvláště užitečné při testování lokalizovaných internetových stránek.

Asad JanDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Je to levná cena. Nízké množství poruchy proxy < 10%. Hodně geolokalizací a podřízení. Stabilní připojení, statická IP a bezplatná výměna nádrže každý týden.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlost pod zátěží

Dříve jsem používal jinou službu, ale na doporučení kolegů jsem našel tuto. Rychlost a neomezený datový provoz jsou oproti jiným službám úžasné. Používám ji už šest měsíců a zatím jsem neměl žádné problémy. Zákaznická podpora je vždy k dispozici. Příjemně mě překvapil i ovládací panel. Tuto službu doporučuji všem svým přátelům. Děkuji!

Ирина КоваленкоInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Zkoušela jsem spoustu proxy služeb, ale žádná z nich mě nezajímala tak jako FineProxy. Kvalita, rychlost a spolehlivost jejich proxy serverů jsou výjimečná. Kromě toho je jejich podpůrný tým vždy k dispozici na chat, připraven pomoci. To je skvělá služba!

nikhil patidarSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, oni zůstávají věrní své poslání a nabízejí rozumně cenově dostupné proxy z datových center s neomezenou kapacitou. Hledal jsem na internetu službu jako je tato a jsem velmi rád, že jsem ji našel.

bhwowsersNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Nabízejí rychlé, bezpečné proxy s neomezenou šířkou, dostupnými cenami a uživatelským zážitkem pro všechny. Je to opravdu dobrá služba, 100% doporučuji FineProxy.org.

DJInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Jak scrapovat Wildberries, aniž bych dostal ban každých 50 požadavků?Vyhněte se cloudu

WB blokuje cloudové ASN na první pohled — pokud je vaše IP z AWS, Hetzner nebo GCloud, je konec dřív, než začnete. Datacenter FineProxy běží na vlastním AS, takže na tomto seznamu není. Kromě IP: omezte se na 30–40 požadavků za minutu, rotujte User-Agent každou relaci, předávejte cookies mezi požadavky, nastavte Accept-Language: ru-RU. WB kontroluje spouštění JavaScriptu, takže Playwright se stealth pluginem funguje na produktové stránky lépe než čistý HTTP. Pro scrapování na úrovni katalogu — výsledky vyhledávání, výpisy kategorií — HTTP se správnými hlavičkami stále stačí, pokud dodržíte rozumné tempo.

Ozon mi neustále zobrazuje CAPTCHA. Mám použít datacenter nebo ISP proxy?ISP pro produkty

Cloudflare na Ozonu je přísnější než u WB. Datacenter funguje pro veřejné API endpointy a feedy kategorií, ale na produktových stránkách rychle spouští CAPTCHA. ISP proxy vydrží déle — Ozon zachází s IP registrovanými u ISP shovívavěji, protože vypadají jako běžné širokopásmové připojení. Pokud stahujete tisíce produktů denně, kombinujte obojí: ISP produktové karty se sticky sessions, datacenter na vše ostatní.

Proč je Avito mnohem těžší scrapovat než Wildberries nebo Ozon?Fingerprint rozhoduje

Avito vytváří otisk vašeho TLS handshaku (JA3/JA4 hash), canvasu, WebGL rendereru, fontů a časového pásma. Rotace IP nic nezmění, pokud otisk zůstane stejný. Playwright s Firefoxem (ne Chromium) nabízí hned od začátku lepší diverzitu otisků. Nastavte tempo na 10–15 sekund mezi jednotlivými inzeráty. Sledujte tiché shadowbany: odpovědi stále přicházejí, ale data jsou zastaralá nebo neúplná. Pokud se ceny napříč inzeráty zdají zamrzlé, vaše session je označená.

Yandex mě blokuje už po pár vyhledáváních. Co dělám špatně?Behaviorální CAPTCHA

SmartCAPTCHA je behaviorální — kontroluje rozlišení obrazovky, jazyk, časové pásmo, pohyb myši, vzorce scrollování, a to vše ještě před zobrazením výzvy. Minimální nastavení: UTC+3, Accept-Language: ru-RU, reálné rozměry obrazovky, simulovaný pohyb myši. Použijte undetected-chromedriver nebo Playwright stealth. I tak Yandex Search zvládne maximálně 5–10 dotazů za minutu na jednu IP. Interní API Yandex Maps a 2GIS jsou méně agresivní.

Auto.ru zobrazuje 404 u inzerátů, o kterých vím, že existují. Je problém v mém proxy?Tichý blok

Jde o tichý blok. Auto.ru i Drom.ru vracejí 404 u podezřelých automatizovaných požadavků místo CAPTCHA. Váš scraper zaloguje “inzerát nenalezen”, přestože je aktivní. Ověřte si to otevřením stejné URL v prohlížeči. Auto.ru (vlastněné Yandexem) využívá logiku SmartCAPTCHA. Drom.ru jednodušší — správné hlavičky, ruská IP a 3–5sekundové prodlevy mezi požadavky obvykle stačí. Na obou platformách: rotujte IP při banu, ne při každém požadavku.

Potřebuji proxy i pro menší ruské weby?Záleží na objemu

Záleží na objemu. HeadHunter (hh.ru) omezuje rychlost po ~100 požadavcích. CIAN kompletně blokuje zahraniční IP a omezuje i domácí. DNS-Shop, M.Video, Eldorado mají slabší ochranu — datacentrové proxy při střední rychlosti fungují bez problémů. Regionální inzertní portály (Farpost, IRR, Youla) většinou potřebují jen ruskou IP pro správné lokální výpisy. Státní registry (EGRUL, Rosreestr) mají omezení rychlosti, ale nepoužívají sofistikovanou detekci botů — pomalý a vytrvalý přístup projde.

Záleží na tom, z jakého ruského regionu moje proxy pochází?Někdy ano

U některých cílů — ano. WB a Ozon přizpůsobují dobu doručení, skladové zásoby a někdy i ceny podle detekovaného regionu. CIAN je plně regionální — moskevské inzeráty se nezobrazí při dotazu z Krasnodaru. Ruské IP od FineProxy jsou na úrovni země, bez výběru města, většina se geolokuje do Moskvy. To pokryje většinu úkolů. Pro data ze Sibiře nebo Dálného východu předejte parametry regionu přímo v požadavku.

Jaké typy ruských proxy FineProxy nabízí?Datacentrové IPv4

Datacentrové IPv4 — vlastní ASN, bez cloudového hostingu, paušální sazba za IP, neomezený traffic. Nejsou předem na blacklistu jako AWS nebo Hetzner. ISP IPv4 — registrované pod ruskými spotřebitelskými ISP (Rostelecom, Beeline, MTS), pro cíle kontrolující typ připojení. Rotační s RU v poolu — nová IP na každý požadavek. Na úrovni země. HTTP/HTTPS a SOCKS5.

Živé Rusko proxy
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Veřejné proxy Rusko zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
28 online·Potřebujete víc? →
185.50.202.185:1080
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
Koupit
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
9.00 Mbps
84.5%
1 hod.
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
7.03 Mbps
86.0%
8 hod.
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.03 Mbps
100.0%
1 hod.
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 dní
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymníSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 hod.
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
5.77 Mbps
15.5%
2 hod.
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMoscow
473 Kbps
93.6%
1 hod.
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 hod.
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.55 Mbps
100.0%
1 hod.
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 hod.
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 hod.
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
93.5%
1 dní
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.58 Mbps
36.0%
1 hod.
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 hod.
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.11 Mbps
100.0%
1 hod.
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
790 Kbps
100.0%
1 hod.
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníMoscow
815 Kbps
98.5%
2 dní
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
361 Kbps
96.4%
2 dní
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
700 Kbps
92.8%
2 dní
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
367 Kbps
41.0%
1 hod.
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
907 Kbps
28.6%
1 hod.
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
262 Kbps
62.7%
1 hod.
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 hod.
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
306 Kbps
16.6%
1 hod.
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 hod.
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
726 Kbps
10.9%
1 hod.
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 hod.
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníMoscow
342 Kbps
13.1%
14 hod.
Zobrazeno 15 of 28

Průvodce

Proč ruské weby blokují cloudové IP — a co skutečně funguje pro scraping

3 min. čteníSíťový tým FineProxy

Upozornění: Níže uvedené proxy servery jsou nikoli naše prémiové serverové proxy. Jedná se o veřejný bezplatný seznam shromážděný z otevřených zdrojů — vhodný pro testování nebo základní použití.

Ruské weby nepoužívají západní anti-bot ochranu stejně jako .com nebo .de stránky. Zásadní rozdíl: ruské marketplace a inzertní portály udržují blacklisty nejen obecně “datacentrových IP”, ale konkrétních ASN cloudových poskytovatelů — AWS, Google Cloud, Hetzner, DigitalOcean. Vaše IP se ani nemusí chovat podezřele. Pokud patří ke známému cloudovému AS, spojení je ukončeno dříve, než se stránka načte.

IP adresy RU proxy serverů od FineProxy jsou datacentrové, ale registrované pod vlastním AS FineProxy — ne pod cloudovou hostingovou společností. Tento rozdíl je zásadní na Wildberries, Ozonu, Avitu a desítkách menších ruských cílů. IP adresa se hned první den neobjeví na předem sestavených blacklistech.

Rusko provozuje vlastní internetový ekosystém. Yandex místo Google, VK místo Facebooku, Wildberries a Ozon místo Amazonu, Avito místo Craigslistu, CIAN místo Zillow, Drom místo AutoTraderu. Každý má vlastní anti-bot stack a nelicencují stejná západní řešení — Yandex si interně vyvinul SmartCAPTCHA, Avito používá proprietární TLS fingerprinting. Znalost fungování Cloudflare vás na scraping v Rusku plně nepřipraví.

Univerzální minimum pro jakýkoli ruský cíl: časové pásmo Moskva (UTC+3), Accept-Language: ru-RU, konzistentní browser fingerprint a ruská IP adresa. Vynechte kterýkoli z těchto čtyř bodů a počet požadavků před zablokováním dramaticky klesne. Většina ruských anti-bot systémů kontroluje všechny čtyři parametry současně — nesoulad mezi ruskou IP a anglickým jazykovým headerem je sám o sobě signálem.

Kromě top pěti (WB, Ozon, Avito, Yandex, Auto.ru) existuje dlouhý seznam dalších. HeadHunter pro pracovní nabídky, 2GIS pro firemní adresáře, DNS-Shop a M.Video pro elektroniku, Farpost a IRR pro regionální inzeráty, státní registry jako EGRUL. Úroveň ochrany sahá od agresivní po téměř nulovou, ale téměř všechny vyžadují ruskou IP pro vrácení správných dat. Pokud si od FineProxy koupíte přístup přes ruské proxy, získáte datacentrové i ISP varianty — datacentrové pro objemové úlohy na lehčích cílech, ISP (Rostelecom, Beeline, MTS) pro weby kontrolující typ připojení. Každá IP je ruský anonymní proxy: žádné forwarding headery, individuální SSL certifikát, HTTP/HTTPS a SOCKS5.

Jedno omezení: ruské proxy IP od FineProxy jsou na úrovni celé země. Žádné cílení na město nebo region. Většina se geolokalizuje do Moskvy. Rusko pokrývá 11 časových pásem a některé weby — zejména Ozon, WB, CIAN — zobrazují různé ceny, skladové zásoby a možnosti doručení podle regionu. Pokud potřebujete takovou granularitu, předávejte parametry regionu v těle požadavku, nespoléhejte se na IP adresu.