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Proxy USA

Přistupujte k americkým webům a aplikacím prostřednictvím rychlých a spolehlivých datacentrových proxy — ideální pro SEO nástroje, scraping, streaming a testování.

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NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

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Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

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  • Zobrazte dnešní úspěšnost mého amerického proxy provozu
  • Obnovte všechny služby, které vyprší tento týden, do $200
  • Rotujte mé IP, až bude další obnova zdarma
  • Exportujte nejnovější seznam proxy jako JSON
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Lokality a zásoby

Používám FineProxy už několik měsíců a celkově mám pozitivní zkušenosti. Proxy rychlosti jsou stabilní a rozmanitost dostupných proxy lokalit mi umožňuje bez problémů získat přístup k obsahu, který je geograficky omezen. Konfigurace proxy byla jednoduchá a jejich zákaznický tým byl velmi vstřícný a ochotný, když jsem potřeboval pomoc.

AmirSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Dobře, ta služba je skvělá, protože jsem měl balíček USA a USA, předtím jsem měl balíček pouze USA, ale změnil jsem to na balíček a je to super rychlé 😉

CrackerzInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlost pod zátěží

Používám FineProxy už několik měsíců a je to snadno jedna z nejlepších proxy služeb, které jsem kdy našel! Připojení je stabilní, rychlé a bezpečné, takže prohlížení a přístup k geograficky omezenému obsahu je bezproblémové. FineProxy nabízí širokou škálu IP adres a je rychlá a bezproblémová komunikace mezi nimi. Jejich zákaznická služba je velmi vstřícná a ochotná, vždy připravená pomoci, když mám otázku. Kromě toho jsou ceny velmi konkurenceschopné na úrovni poskytované služby. Velmi doporučuji FineProxy každému, kdo potřebuje spolehlivé a efektivní proxy!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Líbí se mi FineProxy, rychlost je skvělá, používám ji pro automatizaci, web scraping a prohlížení internetu, připojení jsou stabilní a rychlost je velmi dobrá, nikdy se neodepíná ani neblokuje IP adresy, koupím ji znovu a znovu, podpora je opravdu skvělá a Přijde včas.

7heGoatCR7Dieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

FineProxy používáme už dva roky. Neomezená šířka pásma a připojení jsou jednoduše úžasné a stabilní. Vřele doporučuji.

David RhodesTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Nabízejí rychlé, bezpečné proxy s neomezenou šířkou, dostupnými cenami a uživatelským zážitkem pro všechny. Je to opravdu dobrá služba, 100% doporučuji FineProxy.org.

DJInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Amazon.com mě blokuje po pár stovkách produktů. Co skutečně funguje v roce 2026?PerimeterX a TLS

Anti-bot systém Amazonu (PerimeterX) se změnil. Nekontroluje už jen reputaci IP — snímá otisky TLS handshake a TCP signatury. Rezidenční proxy dříve fungovaly, ale nyní jsou detekovány po 200–300 ASIN, protože podkladové připojení neodpovídá skutečnému prohlížeči na reálném ISP. Datacenter IP? Přibližně 15% úspěšnost. Co funguje: ISP proxy se sticky sessions — udržíte stejnou IP po hodiny místo rotace při každém požadavku. IP je registrovaná u skutečného spotřebitelského poskytovatele a TLS otisk odpovídá, když ji spárujete se správným headless prohlížečem. Americké rotující proxy pooly stále fungují pro cíle bez detekce na úrovni Amazonu.

Daň z prodeje při platbě se mění podle toho, odkud se připojuji. Má to spojitost s IP?Ano

Ano. USA nemají jednotnou celostátní daň — daň z prodeje se liší podle státu, okresu a města. Více než 12 000 jurisdikcí. Oregon neúčtuje nic, Kalifornie začíná na 7,25 %, New York City přidává lokální daně navíc. E-shopy počítají daň podle dodací adresy, ale mnoho z nich také používá IP geolokaci k předvyplnění státu nebo zobrazení odhadovaných částek. Monitorujete ceny na Walmartu, Best Buy nebo Targetu ze zahraničí? Výpočet při platbě nebude odpovídat tomu, co skutečně vidí americký zákazník v Texasu nebo na Floridě.

Netflix, Hulu, HBO Max — datacenter nebo ISP?ISP

ISP. Všechny hlavní americké streamovací platformy aktivně detekují a blokují datacenter rozsahy. Netflix obzvláště udržuje blocklist, který zachytí většinu datacenter a VPN připojení. ISP proxy — IP registrované u spotřebitelských broadband poskytovatelů jako Comcast, AT&T, Spectrum — procházejí, protože vypadají jako běžná domácí připojení. Datacenter IP stále fungují pro scrapování katalogů nebo kontrolu metadat dostupnosti, ale pro skutečné přehrávání videa je ISP tou správnou volbou. Americké datacenter a ISP (statické rezidenční) proxy od FineProxy pokrývají oba případy použití.

Craigslist vyžaduje lokální IP města. Může FineProxy pomoci?Ne pro publikování

Pro publikování — ne úplně. Craigslist je extrémně agresivní v geo-filtrování: blokuje většinu datacenter rozsahů na první pohled a omezuje publikování na město odpovídající vaší IP. Americký pool FineProxy je na úrovni země, bez cílení na město nebo stát. Pro scrapování inzerátů na Craigslist napříč trhy — čtení veřejných dat, nikoli publikování — americké IP na úrovni země fungují bez problémů, protože čtení nespouští stejné geo-kontroly.

Americká banka mě blokuje, když jsem v zahraničí. Vyřeší to proxy?Stabilní US IP

Stabilní americká IP pomůže. Chase, Bank of America, Wells Fargo — všechny označují přihlášení ze zahraničních IP a spouštějí dodatečné ověření nebo rovnou blokaci. Soukromá (elitní) americká proxy — statická IP, která zůstává stejná po celou dobu vaší relace — zajistí konzistentní přístup k bankovnictví. ISP proxy fungují nejlépe, protože banky kontrolují typ IP a datacenter rozsahy někdy samy o sobě spouštějí upozornění na podvod.

Žádné GDPR v USA — znamená to snazší scraping?Částečně ano

V určitém ohledu ano. Neexistence federálního ekvivalentu GDPR znamená, že při první návštěvě nemusíte řešit souhlasové lišty blokující obsah. Kalifornie má CCPA (a CPRA), ale to se týká práv na shromažďování dat, nikoli cookie bannerů. V praxi: méně JavaScriptových vyskakovacích oken, žádné TCF cookies ke správě. Ochrana proti botům je ale jiný příběh — Akamai, Cloudflare, PerimeterX na .com stránkách jsou stejně agresivní jako na evropských. Jednodušší souhlas, stejná detekce.

A co Ticketmaster a sneaker dropy?Zákon BOTS

Americký zákon BOTS Act zakazuje obcházení nákupních limitů pomocí automatizovaných nástrojů — FTC jej aktivně vymáhá, jen v roce 2021 šlo o pokuty ve výši 3,7 milionu dolarů. Kromě právního rizika: Ticketmaster, Nike SNKRS, Footlocker — všechny používají pokročilé systémy front a fingerprinting zařízení. IP jen jedním z mnoha signálů. Kontrolují fingerprint prohlížeče, pohyby myši a chování v rámci relace. Pool amerických IP pomáhá nesdílet adresu, ale realistická automatizace prohlížeče je mnohem důležitější než objem proxy.

Jaké US proxy FineProxy nabízí?Tři typy

Tři typy. Datacenter IPv4 — nejrychlejší a nejlevnější, 40 000 IP adres v USA, pro monitoring, API a cíle, které nefiltrují podle typu IP. ISP IPv4 — registrované u amerických spotřebitelských poskytovatelů, vypadají jako domácí připojení, pro streaming a weby blokující datacenter rozsahy. Rotační s USA v poolu — nová IP adresa na každý požadavek, pro hromadný sběr dat. Cílení pouze na úrovni země (US) — bez výběru města, státu nebo ASN. Statické se účtují za IP s neomezeným provozem, rotační za API kredity.

Test, platba, vrácení penězProxy na 48h

Proxy na 48 hodin. Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

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Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
1306 online·Potřebujete víc? →
172.234.38.154:3128
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
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172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteAshburn
6.92 Mbps
94.4%
1 hod.
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitePhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 hod.
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.69 Mbps
100.0%
1 hod.
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 hod.
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.86 Mbps
100.0%
1 hod.
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 hod.
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSan Diego
2.84 Mbps
100.0%
1 hod.
184.181.217.201:4145
Cox Communications Inc.· 627 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.87 Mbps
99.6%
1 hod.
184.178.172.3:4145
Cox Communications Inc.· 648 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 hod.
184.181.217.213:4145
Cox Communications Inc.· 646 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.79 Mbps
100.0%
1 hod.
98.191.0.47:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.84 Mbps
100.0%
1 hod.
184.178.172.26:4145
Cox Communications Inc.· 649 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
100.0%
1 hod.
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 hod.
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.86 Mbps
100.0%
1 hod.
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.69 Mbps
100.0%
1 hod.
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 hod.
98.170.57.231:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.84 Mbps
98.3%
1 hod.
184.181.217.206:4145
Cox Communications Inc.· 639 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.82 Mbps
98.3%
1 hod.
24.249.199.4:4145
Cox Communications Inc.· 641 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSan Diego
2.81 Mbps
98.5%
1 hod.
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 hod.
72.206.74.126:4145
Cox Communications Inc.· 801 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFairfax
2.25 Mbps
99.6%
1 hod.
72.223.188.92:4145
Cox Communications Inc.· 799 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.25 Mbps
100.0%
1 hod.
184.185.2.12:4145
Cox Communications Inc.· 843 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteColumbus
2.13 Mbps
100.0%
1 hod.
98.191.0.37:4145
Cox Communications Inc.· 797 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.26 Mbps
97.8%
1 hod.
192.111.139.163:19404
Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
3.30 Mbps
90.3%
1 hod.
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.84 Mbps
100.0%
1 hod.
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.84 Mbps
100.0%
1 hod.
66.42.224.229:41679
Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.66 Mbps
89.5%
1 hod.
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 hod.
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 hod.
159.112.235.253:80
Cloudflare London, LLC· 40 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.50:80
Cloudflare, Inc.· 200 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
99.9%
1 hod.
69.61.200.104:36181
Cincinnati Bell Telephone· 797 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.26 Mbps
84.0%
1 hod.
66.235.200.131:80
Cloudflare, Inc.· 198 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.91:80
Cloudflare London, LLC· 201 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
8.96 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.189:80
Cloudflare, Inc.· 42 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.182:80
Bigcommerce Inc.· 113 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.76:80
Bigcommerce Inc.· 192 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.153:80
Cloudflare London, LLC· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
8.61 Mbps
100.0%
1 hod.
34.44.49.215:80
Google LLC· 1013 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCouncil Bluffs
1.78 Mbps
100.0%
1 hod.
47.89.184.18:3128
Alibaba (US) Technology· 1115 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.61 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
8.61 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
8.74 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
8.61 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
8.74 Mbps
100.0%
1 hod.
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.82 Mbps
76.8%
1 hod.
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.77 Mbps
76.8%
1 hod.
63.141.128.26:80
Bigcommerce Inc.· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
7.89 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.22:80
Cloudflare London, LLC· 230 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
7.83 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
7.63 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
7.53 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
7.59 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
7.63 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
7.53 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
7.59 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.1:80
Bigcommerce Inc.· 244 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
7.38 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.218:80
Bigcommerce Inc.· 284 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
6.34 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.163:80
Cloudflare London, LLC· 280 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
6.43 Mbps
100.0%
1 hod.
172.210.12.8:3128
Microsoft Corporation· 273 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníDulles
6.59 Mbps
99.7%
1 hod.
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
6.19 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
6.19 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
5.73 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
5.28 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
5.73 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
5.28 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.161:80
Bigcommerce Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
5.54 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
5.01 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
5.01 Mbps
100.0%
1 hod.
70.166.167.38:57728
Cox Communications Inc.· 1651 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 hod.
98.178.72.21:10919
Cox Communications Inc.· 1645 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 hod.
98.188.47.132:4145
Cox Communications Inc.· 1653 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.228:80
Cloudflare London, LLC· 390 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
4.62 Mbps
100.0%
1 hod.
72.195.34.58:4145
Cox Communications Inc.· 1652 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
99.6%
1 hod.
98.190.239.3:4145
Cox Communications Inc.· 1604 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteTulsa
1.12 Mbps
98.5%
1 hod.
72.195.34.59:4145
Cox Communications Inc.· 1664 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.08 Mbps
98.8%
1 hod.
63.141.128.251:80
Bigcommerce Inc.· 475 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.79 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.148:80
Cloudflare London, LLC· 470 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.83 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.115:80
Bigcommerce Inc.· 454 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.96 Mbps
100.0%
1 hod.
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.68 Mbps
76.8%
1 hod.
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.68 Mbps
76.8%
1 hod.
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.64 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.64 Mbps
100.0%
1 hod.
98.178.72.30:4145
Cox Communications Inc.· 1420 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.27 Mbps
76.8%
1 hod.
216.105.128.144:4145
NET2ATLANTA.COM LLC· 1740 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSimpsonville
1.03 Mbps
79.8%
1 hod.
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.06 Mbps
49.6%
1 hod.
172.236.242.244:3128
Akamai Connected Cloud· 500 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLos Angeles
3.60 Mbps
99.7%
1 hod.
72.195.34.60:27391
Cox Communications Inc.· 635 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.83 Mbps
99.9%
1 hod.
141.193.213.10:80
Cloudflare London, LLC· 581 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.10 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.237:80
Cloudflare London, LLC· 636 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.83 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.194:80
Cloudflare London, LLC· 631 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.85 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.65:80
Cloudflare, Inc.· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.86 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.175:80
Bigcommerce Inc.· 611 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.95 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.238:80
Cloudflare London, LLC· 597 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.02 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.20 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.16 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.96 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.97 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.98 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.98 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.20 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.16 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.96 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.97 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.98 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.98 Mbps
100.0%
1 hod.
172.66.1.118:80
Cloudflare, Inc.· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.87 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.125:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.96 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.120:80
Cloudflare London, LLC· 559 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.22 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.85:80
Cloudflare, Inc.· 555 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.24 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.226:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.70 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.57:80
Bigcommerce Inc.· 698 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.58 Mbps
100.0%
1 hod.
198.199.86.11:3128
DigitalOcean, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníNorth Bergen
2.57 Mbps
98.6%
1 hod.
159.112.235.114:80
Cloudflare London, LLC· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.60 Mbps
100.0%
1 hod.
172.66.0.107:80
Cloudflare, Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.77 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.122:80
Cloudflare London, LLC· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.77 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.116:80
Bigcommerce Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.77 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.217:80
Cloudflare London, LLC· 686 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.62 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.72:80
Cloudflare, Inc.· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.67 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.182:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.80 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.188:80
Cloudflare London, LLC· 692 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.60 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.207:80
Cloudflare, Inc.· 680 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.65 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.187:80
Bigcommerce Inc.· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.59 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.221:80
Cloudflare, Inc.· 673 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.67 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.190:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.69 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.164:80
Cloudflare London, LLC· 724 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.49 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.40 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.40 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.30:80
Bigcommerce Inc.· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.64 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.59:80
Cloudflare London, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.57 Mbps
100.0%
1 hod.
216.24.57.4:80
Render· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.60 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.208:80
Cloudflare London, LLC· 678 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.65 Mbps
100.0%
1 hod.
170.114.45.45:80
Cloudflare London, LLC· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.64 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.114:80
Cloudflare, Inc.· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.65 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.48:80
Cloudflare, Inc.· 741 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.43 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.103:80
Bigcommerce Inc.· 934 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.93 Mbps
100.0%
1 hod.
136.114.233.244:3128
Google LLC· 856 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníCouncil Bluffs
2.10 Mbps
91.9%
1 hod.
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.22 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.46 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.55 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.57 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.51 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.56 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.26 Mbps
99.7%
1 hod.
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.27 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.38 Mbps
99.8%
1 hod.
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.48 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.51 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.49 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.49 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.29 Mbps
99.7%
1 hod.
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.37 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.33 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.43 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.37 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.185:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.128:80
Bigcommerce Inc.· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.191:80
Cloudflare London, LLC· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.37 Mbps
100.0%
1 hod.
66.235.200.128:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.35:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.77:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
159.112.235.63:80
Cloudflare London, LLC· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.28:80
Bigcommerce Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.49:80
Bigcommerce Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.171:80
Cloudflare London, LLC· 1381 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.30 Mbps
100.0%
1 hod.
141.193.213.159:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.31 Mbps
100.0%
1 hod.
63.141.128.143:80
Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
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Průvodce

Co vám 40 000 US IP skutečně přinese — a kde narazíte na limity

2 min. čteníSíťový tým FineProxy

Upozornění: Níže uvedené proxy servery jsou nikoli naše prémiové serverové proxy. Jedná se o veřejný bezplatný seznam shromážděný z otevřených zdrojů — vhodný pro testování nebo základní použití.

USA je největší geo FineProxy — 40 000 IPv4 adres, datacenter a ISP. Když si koupíte levný přístup k US proxy serveru, získáte statické IP na dobu pronájmu nebo rotační IP, které se mění při každém požadavku. Paušální sazba za IP, neomezený provoz, HTTP/HTTPS a SOCKS5 v ceně. Každá proxy funguje jako anonymní americká IP — žádný X-Forwarded-For, žádné Via hlavičky, individuální SSL certifikát.

Americké e-shopy nezobrazují daň v ceně na stránce — sales tax se přičítá až při checkout a sazba závisí na státu kupujícího. Oregon účtuje 0 %, Kalifornie 7,25 %+ a v celé zemi existuje přes 12 000 daňových jurisdikcí. Walmart, Best Buy, Target — všechny počítají daň na základě doručovací adresy a detekované IP lokace. Pokud monitorujete americké maloobchodní ceny ze zahraničí, celkové částky při checkout nebudou odpovídat tomu, co skutečně vidí americký kupující.

Scrapovat Amazon.com v roce 2026 je úplně jiná disciplína než ještě před rokem. PerimeterX nyní označí residential proxy setupy už po 200–300 vyhledáních produktů — ne proto, že je IP špatná, ale protože TLS fingerprint neodpovídá reálnému prohlížeči na reálném připojení. Datacenter IP uspějí asi v 15 % případů. ISP proxy fungují lépe, protože jsou registrované u skutečných spotřebitelských poskytovatelů, a sticky sessions — udržení stejné IP po hodiny místo rotace — jsou důležitější než velikost poolu.

Pro rychlou US IP adresu běží US servery FineProxy na hardwaru AMD Threadripper s rychlostí až 500 Mbps na spojení. Rychlý USA proxy server fyzicky umístěný v USA znamená nízkou latenci k americkým cílům — klíčové pro cokoli v reálném čase.

Streaming — Netflix, Hulu, HBO Max, Peacock, ESPN+ — všechny jsou geo-lockovány na americké diváky a všechny aktivně detekují proxy. Datacenter IP jsou rychle odhaleny. ISP proxy projdou, protože vypadají jako běžný domácí broadband. Pro streaming je ISP jedinou realistickou volbou.

Jedna věc, kterou FineProxy pro USA nenabízí: cílení na úrovni města nebo státu. Všech 40 000 IP adres je na úrovni země. Pokud potřebujete IP adresy z konkrétního města pro inzerci na Craigslistu nebo testování daní na úrovni jednotlivých států, zde to k dispozici není. Pro scraping, monitoring, streaming a správu účtů — cílení na úrovni země plně postačuje.