Proxy pro eBay
Balíčky IPv4 pro škálování vašich úloh. Podpora HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatické dodání po platbě, neomezený provoz a přístup přes API.
Sestavte si tarif proxy pro eBay.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.
Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Rotující.
|Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|VyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|ISPStatické adresy registrované u ISP
|Doporučeno zdeRotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Kupte rotující tarif s 10 miliony kreditů pro sběr nabídek eBay
- Přidejte 203.0.113.7 na seznam povolených IP adres u mé služby eBay proxy
- Exportujte mé seznamy eBay proxy jako JSON
- Zobrazte, které služby eBay proxy měly dnes nejvyšší chybovost
- Zobrazte stav a fakturační údaje mých služeb eBay proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Rychlost pod zátěží
FineProxy úplně změnil mou práci s SEO nástroji. Čistá IP a stabilní připojení mi umožňují plynulou a nepřetržitou práci.
Začít s FineProxy bylo překvapivě jednoduché, i pro někoho, kdo není technickým odborníkem. Jejich rozhraní je intuitivní a samotné proxy jsou velmi snadné k integraci. Účinnost byla dokonalá, což mi umožnilo dělat online úkoly mnohem plynuleji. Rozhodně skvělá volba!
Přístup přes API a agenty
S FineProxy.org jsem pracoval více než dva roky a můžu říct, že jsou nejstabilnější dodavatel, s kterým jsem kdy spolupracoval. Využívám více než tucet účtů na sociálních sítích, a každý z nich potřebuje věnovanou IP. Ani jednou jsem nebyl blokován kvůli černému seznamu adres. Služební načasování se udržuje na 99,9%, což je klíčové pro automatizované marketingové kampaně. Rychlost je více než uspokojivá, data proudí plynule, bez nepříjemného zpomalení během špičkových hodin. Správní panel je intuitivní a seznam proxy se aktualizuje v reálném čase. FineProxy je synonymem klidného ducha.
Poskytují API, pomocí kterých mohou uživatelé získávat proxy z jejich webu. Přestože pracovníci zákaznické podpory neuměli příliš dobře anglicky, velmi se snažili mi pomoci. Nabízejí také výměnu IP po sedmi dnech.
Správa účtů
Jsou to skvělé proxy pro sběr dat. Používám je už 5+ let. mají rotační IP, jsou rychlé a téměř všechny proxy nejsou blokovány na sociálních sítích.
Kvalitní, rychlé a stabilní proxy, jsem velmi spokojený, přesně to jsem potřeboval. V mé zemi (Ukrajině) je blokováno mnoho stránek a sociálních sítí, nyní je tento problém vyřešen. Ceny jsou příjemně nízké, za obrovské množství proxy serverů (1000+) platím jen 20 dolarů, je to levnější a rychlejší než proxy, které nikde jinde nenajdete, takže tuto službu doporučuji.
Jaké úlohy na eBay nejčastěji vyžadují proxy?Sběr dat, účty
Proxy se používají ke scrapování katalogů a produktových stránek, sledování cen, sběru dat o prodejcích, automatickému přihazování, správě inzerátů a provozování více účtů v rámci jednoho systému.
Jaký typ proxy funguje nejlépe pro eBay?Záleží na úloze
Záleží na tom, co děláte. Pro scrapování nabídek, sledování cen nebo získávání analytických dat — datacenter proxy to zvládnou bez problémů. Jsou rychlé, cenově výhodné za IP a můžete jich pořídit kolik potřebujete. Pro cokoli spojeného s účty — správa prodejních profilů, podávání nabídek — potřebujete ISP nebo rezidenční proxy. eBay věnuje aktivitě účtů větší pozornost a datacenter IP adresy tam mohou vzbudit podezření.
Měl bych pro každý účet na eBay používat samostatný proxy?Ano
Ano, vždy. Jeden účet na jednu IP — to je základní pravidlo. Pokud eBay zjistí, že se ze stejné adresy přihlašují dva účty, oba mohou být označeny. Totéž platí pro různé části vašeho nastavení — scraper provozujte na jiných IP než správu účtů. Když se něco pokazí, mnohem snáz zjistíte, kde je problém.
Mohu stejné proxy používat pro eBay API i automatizaci prohlížeče?Ano
Ano. Vašim proxy jedno, jestli provoz pochází z API volání nebo headless prohlížeče. Jen si dejte pozor, abyste nemíchali IP mezi úlohami, které by je sdílet neměly — API scraping a správu účtů provozujte na oddělených poolech.
Na co se zaměřit při výběru proxy pro eBay?Nejdřív dostupnost
Především uptime. Pokud proxy vypadne uprostřed relace, eBay může změnu IP označit jako podezřelou. Dále nízká latence a dostatečná šířka pásma, aby requesty nevypršely. Důležité jsou i čisté IP — pokud předchozí uživatel tu adresu dostal na blacklist, zdědíte jeho problém. A chcete poskytovatele, který vám umožní jednoduše přidávat další IP, když potřebujete škálovat.
Jak to řešit, když potřebuji odesílat více requestů?Přidejte další IP
Přidejte do poolu další IP. Rozložte zátěž tak, aby žádná jednotlivá adresa nebyla příliš zatížená. Pokud rotujete, udržujte logiku rotace jednoduchou — přepněte IP při každém requestu nebo po nastaveném intervalu. Nemusíte nic přepisovat ve svém kódu. Stačí více IP, stejné nastavení.
Co dělat, když eBay začne blokovat moje requesty?Rotujte a zpomalte
Nejdřív nesahejte na kód — většinou jde o problém s IP, ne o chybu v logice. Zkuste přejít na čistší IP nebo přidejte do rotace více adres. Pokud příliš rychle bombardujete stejné endpointy z příliš mála IP, eBay se bude bránit. Rozložte requesty, zpomalte na jednotlivých IP a ujistěte se, že vaše vzorce požadavků nevypadají jako bot, který 500× za minutu načítá stejnou stránku.
Kolik proxy potřebuji ke scrapování velkého počtu nabídek na eBay?Škálujte s objemem
Záleží na rychlosti a objemu. Orientační pravidlo: pokud posíláte jeden požadavek každých 3–5 sekund na IP, jedna proxy zvládne přibližně 700–1 200 požadavků za hodinu. K scrapování 50 000 nabídek za den budete potřebovat přibližně 20–30 datacenter proxy běžících paralelně s dostatečnými prodlevami. Pro 200 000+ nabídek počítejte s 80–100 IP nebo více. Vždy začněte s menším počtem IP a škálujte postupně — je snazší přidat kapacitu, než se vzpamatovat z hromadného blokování kvůli příliš agresivnímu přístupu.
Mohu pro eBay používat bezplatné proxy?Špatný nápad
Technicky ano, ale v praxi je to velmi špatný nápad. Bezplatné proxy sdílí stovky nebo tisíce uživatelů, což znamená, že IP adresy jsou téměř jistě již označené nebo na eBay zablokované. Navíc jsou pomalé, nespolehlivé a často bez varování přestanou fungovat — což způsobuje přepínání IP uprostřed relace, které eBay vyhodnocuje jako podezřelé. A co hůř, provozovatelé bezplatných proxy mohou vidět veškerý váš provoz, včetně přihlašovacích údajů, pokud připojení není šifrované end-to-end. Pro scraping vám bezplatné proxy zabere více času, než ušetří. Pro jakoukoliv práci s účty představují skutečné bezpečnostní riziko.