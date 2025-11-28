Průvodce integrací
Nastavení proxy v Linuxu
Nastavte si proxy rychle a snadno.
Jak nastavit proxy na Linuxu
Vzhled uživatelského rozhraní závisí na vaší konkrétní distribuci Linuxu, většina desktopů GNOME však vypadá velmi podobně. Zde je ukázka na Fedora Linuxu (GNOME/KDE).
Otevřete nastavení sítě
Klikněte v pravém horním rohu → Klikněte na ikonu Nastavení (ozubené kolo) Přejděte na záložku Síť → Přejděte do nastavení proxy
Konfigurace systémové proxy
Zapněte přepínač Network Proxy Zvolte ruční konfiguraci Zadejte svou IP adresu a port
Vestavěné nastavení proxy v GNOME spolehlivě nepodporuje autentizaci SOCKS5 pomocí uživatelského jména a hesla, proto je bezpečnější směrovat provoz přes lokální proxy vrstvu. Běžným řešením je redsocks, který dokáže transparentně přesměrovat TCP spojení na vzdálenou SOCKS5 proxy se správnou autentizací.
Pokročilé nastavení pomocí Redsocks
Pokud chcete používat SOCKS5 proxy s autentizací pomocí uživatelského jména a hesla, můžete ji nastavit prostřednictvím Redsocks jako celосystémovou proxy.
Instalace Redsocks
Otevřete Terminál (obvykle ctrl-alt-t) Zadejte: sudo dnf install redsocks (vyžadováno heslo sudo)
dnf se používá na Fedora, RHEL a CentOS Stream. Pro další populární distribuce: Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks Alpine: sudo apk add redsocks
Nastavit proxy
Otevřete konfigurační soubor redsocks: sudo nano /etc/redsocks.conf Tisk Alt + \ pro přesun na začátek souboru, poté opakovaně stiskněte Ctrl + K dokud nebude vše odstraněno Vložte správnou konfiguraci (uvedenou níže) a vyplňte ji přihlašovacími údaji z vaší aktivní proxy služby (nikoli heslem k účtu). Své služby najdete zde Tisk Ctrl + X, poté Y, poté Vstoupit pro uložení Spusťte v terminálu: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
Konfigurace nftables
vložte do terminálu: sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft Vložte příslušnou tabulku (uvedenou níže) v terminálu: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft Ctrl X a Y pro uložení Spusťte v terminálu: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
Konfigurace DNS přes TCP
Otevřete soubor: sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf Vložte: [main] dns=none Otevřete soubor: sudo nano /etc/systemd/resolved.conf Vložte: [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes Spusťte v terminálu: sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved
Kde najdu přihlašovací údaje FineProxy pro Nastavení proxy v Linuxu?
Otevřete aktivní službu v dashboardu FineProxy. Použijte hostitele proxy, port, uživatelské jméno a heslo zobrazené u této služby.
Mám zadat heslo ke svému účtu FineProxy?
Ne. Použijte heslo pro ověření proxy z aktivní služby, nikoli heslo, kterým se přihlašujete k účtu FineProxy.
Jak ověřím, že nastavení proxy pro Nastavení proxy v Linuxu funguje?
Po zapnutí proxy otevřete web pro kontrolu IP. Zjištěná IP a lokalita by měly odpovídat nakonfigurované proxy.
Co zkontrolovat, když se Nastavení proxy v Linuxu nedokáže připojit přes proxy?
Nejprve ověřte hostitele, port, protokol a údaje pro ověření. Poté vypněte konfliktní profil VPN nebo proxy a připojte se znovu.
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.