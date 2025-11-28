NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Průvodce integrací

Nastavení proxy v Linuxu

Nastavte si proxy rychle a snadno.

Aktualizováno23. června 2026
FormátNávod krok za krokem

Jak nastavit proxy na Linuxu

Vzhled uživatelského rozhraní závisí na vaší konkrétní distribuci Linuxu, většina desktopů GNOME však vypadá velmi podobně. Zde je ukázka na Fedora Linuxu (GNOME/KDE).

Step 1

Otevřete nastavení sítě

Klikněte v pravém horním rohu → Klikněte na ikonu Nastavení (ozubené kolo) Přejděte na záložku Síť → Přejděte do nastavení proxy

Step 2

Konfigurace systémové proxy

Zapněte přepínač Network Proxy Zvolte ruční konfiguraci Zadejte svou IP adresu a port

Vestavěné nastavení proxy v GNOME spolehlivě nepodporuje autentizaci SOCKS5 pomocí uživatelského jména a hesla, proto je bezpečnější směrovat provoz přes lokální proxy vrstvu. Běžným řešením je redsocks, který dokáže transparentně přesměrovat TCP spojení na vzdálenou SOCKS5 proxy se správnou autentizací.

Pokročilé nastavení pomocí Redsocks

Pokud chcete používat SOCKS5 proxy s autentizací pomocí uživatelského jména a hesla, můžete ji nastavit prostřednictvím Redsocks jako celосystémovou proxy.

Step 3

Instalace Redsocks

Otevřete Terminál (obvykle ctrl-alt-t) Zadejte: sudo dnf install redsocks (vyžadováno heslo sudo)

dnf se používá na Fedora, RHEL a CentOS Stream. Pro další populární distribuce: Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks Alpine: sudo apk add redsocks

Step 4

Nastavit proxy

Otevřete konfigurační soubor redsocks: sudo nano /etc/redsocks.conf Tisk Alt + \ pro přesun na začátek souboru, poté opakovaně stiskněte Ctrl + K dokud nebude vše odstraněno Vložte správnou konfiguraci (uvedenou níže) a vyplňte ji přihlašovacími údaji z vaší aktivní proxy služby (nikoli heslem k účtu). Své služby najdete zde Tisk Ctrl + X, poté Y, poté Vstoupit pro uložení Spusťte v terminálu: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks

shell
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
Step 5

Konfigurace nftables

vložte do terminálu: sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft Vložte příslušnou tabulku (uvedenou níže) v terminálu: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft Ctrl X a Y pro uložení Spusťte v terminálu: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables

shell
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
Step 6

Konfigurace DNS přes TCP

Otevřete soubor: sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf Vložte: [main] dns=none Otevřete soubor: sudo nano /etc/systemd/resolved.conf Vložte: [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes Spusťte v terminálu: sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved

Kde najdu přihlašovací údaje FineProxy pro Nastavení proxy v Linuxu?

Otevřete aktivní službu v dashboardu FineProxy. Použijte hostitele proxy, port, uživatelské jméno a heslo zobrazené u této služby.

Mám zadat heslo ke svému účtu FineProxy?

Ne. Použijte heslo pro ověření proxy z aktivní služby, nikoli heslo, kterým se přihlašujete k účtu FineProxy.

Jak ověřím, že nastavení proxy pro Nastavení proxy v Linuxu funguje?

Po zapnutí proxy otevřete web pro kontrolu IP. Zjištěná IP a lokalita by měly odpovídat nakonfigurované proxy.

Co zkontrolovat, když se Nastavení proxy v Linuxu nedokáže připojit přes proxy?

Nejprve ověřte hostitele, port, protokol a údaje pro ověření. Poté vypněte konfliktní profil VPN nebo proxy a připojte se znovu.

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Nastavit na 48 hodin