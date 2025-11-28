NEW! |Satu panggilan API menghasilkan data bersih. Tanpa perlu scraper.Dapatkan 10.000 token gratis →

Panduan integrasi

Pengaturan proxy Linux

Atur proxy Anda dengan cepat dan mudah.

Diperbarui23 Juni 2026
FormatPanduan langkah demi langkah

Cara mengatur proxy di Linux

Tampilan antarmuka pengguna bergantung pada distribusi Linux yang Anda gunakan, meskipun sebagian besar desktop GNOME terlihat cukup serupa. Di sini ditampilkan pada Fedora Linux (GNOME/KDE).

Step 1

Buka Pengaturan Jaringan

Klik di pojok kanan atas → Klik ikon Settings (Gear) Buka tab Network → Buka pengaturan Proxy

Step 2

Konfigurasi Proxy Sistem

Aktifkan tombol Network Proxy Pilih konfigurasi Manual Masukkan alamat IP dan port Anda

Pengaturan proxy bawaan GNOME tidak mendukung autentikasi username/password SOCKS5 secara andal, sehingga pendekatan yang lebih aman adalah mengarahkan traffic melalui layer proxy lokal. Solusi umum yang digunakan adalah redsocks, yang dapat secara transparan mengalihkan koneksi TCP ke remote SOCKS5 proxy dengan autentikasi yang tepat.

Pengaturan Lanjutan dengan Redsocks

Jika Anda ingin menggunakan proxy SOCKS5 dengan autentikasi username dan password, Anda dapat mengonfigurasinya melalui Redsocks sebagai proxy seluruh sistem.

Step 3

Instal Redsocks

Buka Terminal (biasanya ctrl-alt-t) Masukkan: sudo dnf install redsocks (diperlukan password sudo)

dnf digunakan pada Fedora, RHEL, dan CentOS Stream. Untuk distribusi populer lainnya: Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks Alpine: sudo apk add redsocks

Step 4

Konfigurasi Proxy

Buka file konfigurasi redsocks: sudo nano /etc/redsocks.conf Tekan Alt + \ untuk melompat ke awal file, lalu tekan terus Ctrl + K hingga semua isi terhapus Tempelkan konfigurasi yang benar (tercantum di bawah) dan isi dengan kredensial dari layanan proxy aktif Anda (bukan kata sandi akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini Tekan Ctrl + X, lalu Y, lalu Enter untuk menyimpan Jalankan di terminal: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks

shell
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
Step 5

Konfigurasi nftables

tempel di terminal: sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft Tempel tabel yang sesuai (tercantum di bawah) di terminal: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft Ctrl X dan Y untuk menyimpan Jalankan di terminal: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables

shell
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
Step 6

Konfigurasi DNS over TCP

Buka file: sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf Tempel: [main] dns=none Buka file: sudo nano /etc/systemd/resolved.conf Tempel: [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes Jalankan di terminal: sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved

Di mana saya dapat menemukan kredensial FineProxy untuk Pengaturan proxy Linux?

Buka layanan aktif Anda di dasbor FineProxy. Gunakan host proksi, port, nama pengguna, dan kata sandi yang ditampilkan untuk layanan tersebut.

Apakah saya harus memasukkan kata sandi akun FineProxy?

Tidak. Gunakan kata sandi autentikasi proksi dari layanan aktif Anda, bukan kata sandi yang digunakan untuk masuk ke akun FineProxy.

Bagaimana cara memastikan bahwa konfigurasi proksi Pengaturan proxy Linux berfungsi?

Buka situs web pemeriksa IP setelah mengaktifkan proksi. IP dan lokasi yang terdeteksi harus sesuai dengan proksi yang Anda konfigurasi.

Apa yang harus saya periksa jika Pengaturan proxy Linux tidak dapat terhubung melalui proksi?

Pastikan terlebih dahulu bahwa host, port, protokol, dan detail autentikasi sudah benar. Kemudian nonaktifkan profil VPN atau proksi yang berpotensi menimbulkan konflik, lalu hubungkan kembali.

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Konfigurasikan untuk 48 jam