Panduan integrasi
Pengaturan proxy Linux
Atur proxy Anda dengan cepat dan mudah.
Cara mengatur proxy di Linux
Tampilan antarmuka pengguna bergantung pada distribusi Linux yang Anda gunakan, meskipun sebagian besar desktop GNOME terlihat cukup serupa. Di sini ditampilkan pada Fedora Linux (GNOME/KDE).
Buka Pengaturan Jaringan
Klik di pojok kanan atas → Klik ikon Settings (Gear) Buka tab Network → Buka pengaturan Proxy
Konfigurasi Proxy Sistem
Aktifkan tombol Network Proxy Pilih konfigurasi Manual Masukkan alamat IP dan port Anda
Pengaturan proxy bawaan GNOME tidak mendukung autentikasi username/password SOCKS5 secara andal, sehingga pendekatan yang lebih aman adalah mengarahkan traffic melalui layer proxy lokal. Solusi umum yang digunakan adalah redsocks, yang dapat secara transparan mengalihkan koneksi TCP ke remote SOCKS5 proxy dengan autentikasi yang tepat.
Pengaturan Lanjutan dengan Redsocks
Jika Anda ingin menggunakan proxy SOCKS5 dengan autentikasi username dan password, Anda dapat mengonfigurasinya melalui Redsocks sebagai proxy seluruh sistem.
Instal Redsocks
Buka Terminal (biasanya ctrl-alt-t) Masukkan: sudo dnf install redsocks (diperlukan password sudo)
dnf digunakan pada Fedora, RHEL, dan CentOS Stream. Untuk distribusi populer lainnya: Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks Alpine: sudo apk add redsocks
Konfigurasi Proxy
Buka file konfigurasi redsocks: sudo nano /etc/redsocks.conf Tekan Alt + \ untuk melompat ke awal file, lalu tekan terus Ctrl + K hingga semua isi terhapus Tempelkan konfigurasi yang benar (tercantum di bawah) dan isi dengan kredensial dari layanan proxy aktif Anda (bukan kata sandi akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini Tekan Ctrl + X, lalu Y, lalu Enter untuk menyimpan Jalankan di terminal: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
Konfigurasi nftables
tempel di terminal: sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft Tempel tabel yang sesuai (tercantum di bawah) di terminal: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft Ctrl X dan Y untuk menyimpan Jalankan di terminal: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
Konfigurasi DNS over TCP
Buka file: sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf Tempel: [main] dns=none Buka file: sudo nano /etc/systemd/resolved.conf Tempel: [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes Jalankan di terminal: sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved
Di mana saya dapat menemukan kredensial FineProxy untuk Pengaturan proxy Linux?
Buka layanan aktif Anda di dasbor FineProxy. Gunakan host proksi, port, nama pengguna, dan kata sandi yang ditampilkan untuk layanan tersebut.
Apakah saya harus memasukkan kata sandi akun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata sandi autentikasi proksi dari layanan aktif Anda, bukan kata sandi yang digunakan untuk masuk ke akun FineProxy.
Bagaimana cara memastikan bahwa konfigurasi proksi Pengaturan proxy Linux berfungsi?
Buka situs web pemeriksa IP setelah mengaktifkan proksi. IP dan lokasi yang terdeteksi harus sesuai dengan proksi yang Anda konfigurasi.
Apa yang harus saya periksa jika Pengaturan proxy Linux tidak dapat terhubung melalui proksi?
Pastikan terlebih dahulu bahwa host, port, protokol, dan detail autentikasi sudah benar. Kemudian nonaktifkan profil VPN atau proksi yang berpotensi menimbulkan konflik, lalu hubungkan kembali.
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