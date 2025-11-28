Cara mengatur proxy di Linux

Step 4

Konfigurasi Proxy

Buka file konfigurasi redsocks: sudo nano /etc/redsocks.conf Tekan Alt + \ untuk melompat ke awal file, lalu tekan terus Ctrl + K hingga semua isi terhapus Tempelkan konfigurasi yang benar (tercantum di bawah) dan isi dengan kredensial dari layanan proxy aktif Anda (bukan kata sandi akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini Tekan Ctrl + X, lalu Y, lalu Enter untuk menyimpan Jalankan di terminal: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks