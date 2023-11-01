Proxy CAPTCHA
Paket IPv4 untuk menskalakan tugas Anda. Mendukung HTTP/HTTPS/SOCKS5, pengiriman otomatis setelah pembayaran, traffic tanpa batas, dan akses API.
Susun paket proxy.
Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Khusus.
|Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersama
|Direkomendasikan di siniKhususPribadi, mulai dari satu IP
|ISPAlamat statis terdaftar ISP
|BerputarDitagih dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
|Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
|Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
|Pengguna per alamat
|Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
|1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
|Up to 5
|Kumpulan bersama
|Kepercayaan platform
|StandarASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — terdaftar sebagai ISP
|Bervariasi menurut kumpulan
|Harga mulai
|$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
|$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 juta kredit
|Masa penggunaan alamat
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Berubah setiap permintaan
|Bandwidth
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentikasi
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat paket
|Lihat paket khusus
|Lihat paket ISP
|Lihat paket
Khusus
Pribadi, mulai dari satu IP
Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
1 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Paket pusat data
Dijual dalam blok, digunakan bersama
Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
StandarASN pusat data
$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
ISP
Alamat statis terdaftar ISP
Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
Up to 5
Tinggi — terdaftar sebagai ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Berputar
Ditagih dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Kumpulan bersama
Bervariasi menurut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 juta kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.
Lokasi proxy teratas
Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.
Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.
FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.
Lalu, cukup katakan
- Beli satu IP khusus untuk satu sesi scraper pemecah CAPTCHA
- Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
- Ekspor daftar proxy saya sebagai JSON
- Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
- Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.
Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda
Membelanjakan uang Anda
Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.
Membayar lebih dari harga yang ditawarkan
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa
confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.
Menagih Anda dua kali
Panggilan finansial menggunakan
idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.
Penyiapan manual
Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.
Sistem
Browser
Aplikasi
Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.
FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.
Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.
500 Mbps
per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar
99.97%
koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan
96
thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja
0
batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket
AMD EPYC khusus
Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.
Subnet milik sendiri
IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.
Tier III / IV
Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.
Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.
Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.
Kecepatan saat dibebani
Saya telah menggunakan FineProxy untuk sementara waktu sekarang, dan saya harus mengatakan, itu adalah salah satu layanan proxy terbaik di luar sana. Server mereka cepat, andal, dan menawarkan anonimitas yang sangat baik. Apakah untuk web scraping, keamanan, atau hanya browsing pribadi, FineProxy memberikan kinerja yang mulus tanpa downtime besar.
Layanan yang benar-benar luar biasa, 3 tahun penggunaan tanpa masalah, proxy cepat petir halus ditambah dukungan kelas atas. Mudah untuk mengatur dan harga yang adil. Sangat direkomendasikan.
Pesanan minimum
Salah satu proxy terbaik di bisnis. Sudah hampir lima tahun saya bekerja dengan FineProxy dan masih tidak bisa menemukan sesuatu yang lebih baik. Ketika membeli sejumlah besar IP (dari 5000), lebih dari 95% bekerja stabil 24/7. Diskon jika tarif diperbarui setiap bulan.
Proxy yang luar biasa dan bekerja seperti jam. Saya sudah menggunakannya selama setahun, memakainya sepanjang waktu, dan membeli 1.000 sekaligus.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi
Pekerjaan yang luar biasa Pekerjaan yang luar biasa pekerjaan yang luar biasa pekerjaan yang luar biasa, tim! Saya baru saja menemukan layanan ini dan saya sangat terkesan nilai yang Anda tawarkan untuk harga luar biasa. Dan sekarang dengan akses residensi tak terbatas? itu adalah tingkat berikutnya. Penghormatan besar kepada Anda semua. Saya pasti akan kembali!
Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Bandwidth tak terbatas dan koneksinya benar-benar luar biasa serta stabil. Sangat direkomendasikan.
Apakah saya harus selalu mengirimkan proxy ke layanan solving?Tidak. Mode
Tidak. Mode proxyless berfungsi ketika situs tidak memeriksa apakah IP yang menyelesaikan challenge cocok dengan IP yang mengirim request. Coba dulu — jika solusi yang benar terus ditolak, beralih ke mode proxy dengan alamat Anda sendiri. Cara ini hampir selalu menyelesaikan masalahnya.
Berapa banyak proxy yang saya butuhkan?Satu per scraper
Satu per scraper yang berjalan bersamaan. Jika Anda memiliki 10 session paralel yang mengakses halaman dengan verifikasi — berarti 10 proxy. Setiap session membutuhkan alamat konsisten tersendiri, jika tidak token akan ditolak.
Datacenter atau ISP untuk challenge solving?Datacenter mampu
Datacenter mampu menangani sebagian besar kasus. Layanan solving terhubung melalui proxy Anda, mendapatkan token, lalu scraper Anda mengirimkannya dari IP yang sama — situs target melihat satu pengunjung yang konsisten. Proxy ISP hanya layak digunakan jika target secara spesifik memblokir range datacenter sebelum challenge sempat dimuat.
Mengapa token yang sudah dipecahkan kadang kedaluwarsa sebelum sempat digunakan?Token memiliki
Token memiliki masa aktif yang singkat — biasanya 60-120 detik. Jika scraper Anda terlalu lama antara menerima solusi dan mengirimkan request, token akan kedaluwarsa. Jaga jeda antara penyelesaian dan pengiriman sesingkat mungkin, dan pastikan koneksi proxy Anda cukup cepat agar tidak menambah waktu tunggu yang tidak perlu.