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Proxy berdasarkan negara

Pilih negara Anda — setiap lokasi berjalan di ASN milik FineProxy’s sendiri dengan harga flat-rate dan traffic tanpa batas.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Pilih
lokasi proxy Anda.

Jelajahi kumpulan proxy menurut negara. Setiap tujuan menggunakan paket tanpa batas pemakaian, alat yang sama, dan pengiriman instan ke dasbor.

AustraliaServer proxy AUKanadaServer proxy CATiongkokServer proxy CNPrancisServer proxy FRJermanServer proxy DEIndiaServer proxy INIsraelServer proxy ILBelandaServer proxy NLPakistanServer proxy PKPolandiaServer proxy PLRusiaServer proxy RUSeychellesServer proxy SCSpanyolServer proxy ESTurkiServer proxy TRUkrainaServer proxy UAInggris RayaServer proxy GBAmerika SerikatServer proxy US

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 100 IP pusat data di negara yang dipilih dan tambahkan ke daftar yang diizinkan 203.0.113.7
  • Tampilkan tingkat keberhasilan hari ini di proxy locations
  • Perpanjang setiap layanan yang berakhir minggu ini, di bawah $200
  • Rotasikan IPs saat penyegaran berikutnya gratis
  • Ekspor latest daftar proxy sebagai JSON
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Lokasi dan ketersediaan

Saya telah menggunakan layanan proxy FineProxy selama beberapa bulan sekarang dan saya sangat puas dengan itu. Kecepatan koneksi yang tinggi, perlindungan data yang dapat diandalkan dan berbagai lokasi membuatnya menjadi alat yang sangat baik untuk bekerja di Internet. Saya merekomendasikannya!

RobertSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakan FineProxy untuk jangka panjang, dan itu super! Layanan ini cepat, dapat diandalkan, dan memiliki banyak IP untuk dipilih. Apakah untuk privasi atau memiliki akses ke konten dari daerah yang berbeda, FineProxy selalu membawa.

BrilliantcompanyPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kecepatan saat dibebani

Ini benar-benar salah satu proxy terbaik yang pernah saya gunakan. itu stabil, customer supportport di titik dan harga benar-benar terjangkau. pasti akan terus menggunakannya!

yntoygwrldNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakan proxy layanan sejak awal tahun ini. Saya menyukai stabilitas layanan. Selama waktu penggunaan tidak ada satu pun penurunan signifikan atau masalah teknis. Keuntungan lain adalah ada kesempatan untuk membayar dengan cryptocurrency.

ChrisDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Bandwidth tak terbatas dan koneksinya benar-benar luar biasa serta stabil. Sangat direkomendasikan.

David RhodesTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Proxy Eropa yang sangat terjangkau. Saya pikir ini adalah satu-satunya penyedia proxy yang tetap setia pada Internet gratis dan aman. Sementara yang lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini masih menawarkan rencana bandwidth tak terbatas.

NemanjaDieg, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Seberapa luas jaringan proxy Anda?Jaringan proxy kami

Jaringan proxy kami adalah salah satu yang terbesar dan paling andal di dunia. Seluruh infrastruktur dan rentang IP dimiliki serta dioperasikan langsung oleh FineProxy — kami tidak menjual ulang perangkat pihak ketiga. Kami menyediakan proxy dedicated di berbagai negara dengan penargetan tingkat negara saja (tidak tersedia penargetan kota atau ASN pada lini produk ini).

Negara mana saja yang tersedia, dan bagaimana penargetan geografis ditangani?Halaman ini mencantumkan

Halaman ini mencantumkan semua negara yang didukung. Kami menawarkan proxy datacenter di setiap negara yang tercantum. Penargetan untuk lini produk ini berada di level negara; penargetan kota dan ASN tidak tersedia di sini.

Bagaimana cara memulai menggunakan layanan Anda?Anda memiliki dua

Proksi untuk 48 jam. Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Apa yang membuat FineProxy berbeda?Infrastruktur milik sendiri

Infrastruktur milik sendiri: Kami mengoperasikan hardware dan rentang IP sendiri — tanpa resale pihak ketiga. Komputasi berperforma tinggi: Server dedicated dengan prosesor AMD modern untuk throughput konsisten dan latensi rendah. Pool IP statis dalam jumlah besar: Penargetan tingkat negara melalui rentang IPv4 first-party yang luas. Traffic benar-benar unlimited: Tanpa biaya per-GB atau batasan tersembunyi. Konfigurasi khusus sesuai permintaan: Kami dapat menyediakan subnet dedicated, hardware terisolasi, dan routing yang disesuaikan untuk setiap klien.

Bagaimana Anda memastikan keberhasilan klien Anda?Kami mulai dengan

Kami mulai dengan menentukan kombinasi yang tepat antara static datacenter/ISP atau rotating pool sesuai kebutuhan Anda, lalu mengaktifkannya secara instan di hardware milik kami sendiri dan rentang IP first-party. Anda mendapatkan bandwidth unlimited, penargetan level negara, autentikasi fleksibel (IP allowlisting atau username/password), dashboard yang intuitif dan REST API, serta uptime 99,9%+. Tim engineer kami membantu menangani detail teknis yang menjaga pipeline tetap stabil—pengaturan kecepatan request, penanganan consent/cookie, dan strategi session—sehingga pengumpulan data berjalan lancar. Jika Anda membutuhkan lebih, kami dapat menyediakan subnet dedicated atau hardware terisolasi, memantau dan mengoptimalkan routing, serta melakukan penggantian IP yang memenuhi syarat, semuanya didukung oleh dukungan cepat berbasis tiket.

Berapa banyak lini proxy yang bisa saya beli per negara?Dua opsi static

Dua opsi static: Datacenter IPv4 dan—jika tersedia—Static ISP (static-residential) IPv4. Keduanya bersifat static dan ditagih per IP. Rotating proxy merupakan produk terpisah dan tidak dijual di halaman ini.

Apa saja batasan dalam penggunaan proxy?Traffic bersifat unlimited

Traffic bersifat unlimited, namun setiap paket memiliki batas konkurensi dan kecepatan koneksi untuk melindungi stabilitas jaringan bagi Anda dan pelanggan lain. Kami adalah layanan yang patuh hukum: port email diblokir (misalnya 25/465/587/110/143/993/995), dan situs web pemerintah tidak dapat diakses melalui proxy kami. Penggunaan harus mematuhi hukum yang berlaku dan ketentuan masing-masing situs; aktivitas seperti spam, credential stuffing, port scanning, distribusi malware, atau penyalahgunaan lainnya dilarang. Jika batas paket terlampaui atau pola penyalahgunaan terdeteksi, kami dapat membatasi atau menangguhkan endpoint yang bersangkutan untuk menjaga stabilitas platform.

Protokol dan metode autentikasi apa saja yang didukung?HTTP/HTTPS dan SOCKS5

HTTP/HTTPS dan SOCKS5 (dengan opsional UDP). SOCKS4 didukung (tanpa autentikasi). Beberapa port standar tersedia secara paralel. IP allowlisting wajib diaktifkan; Anda juga dapat mengaktifkan autentikasi username/password. Anda dapat mendaftarkan hingga 5 IP sumber.

Bagaimana Anda memastikan keandalan setara operator?Seluruh infrastruktur kami

Seluruh infrastruktur kami dibangun dan dimiliki oleh perusahaan kami sendiri — kami tidak menyewa server atau IP pihak ketiga. Setiap proxy berjalan di hardware AMD kelas enterprise dengan konektivitas redundan, load balancing cerdas, dan failover otomatis untuk menghilangkan downtime. Pemantauan 24/7 secara terus-menerus memastikan performa stabil dan pemulihan cepat bahkan di bawah beban tinggi.

Bagaimana struktur paketnya? Apakah traffic unlimited?Harga dihitung per

Harga dihitung per IP dengan traffic unlimited (tanpa biaya per-GB). Periode default adalah bulanan, dengan opsi prepay hingga satu tahun; perpanjangan mendapatkan diskon 20%. Mata uang penagihan: USD.