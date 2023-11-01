Proxy berdasarkan negara
Pilih negara Anda — setiap lokasi berjalan di ASN milik FineProxy’s sendiri dengan harga flat-rate dan traffic tanpa batas.
Pilih
lokasi proxy Anda.
Jelajahi kumpulan proxy menurut negara. Setiap tujuan menggunakan paket tanpa batas pemakaian, alat yang sama, dan pengiriman instan ke dasbor.
Susun paket proxy.
Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.
|Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersama
|KhususPribadi, mulai dari satu IP
|ISPAlamat statis terdaftar ISP
|BerputarDitagih dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
|Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
|Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
|Pengguna per alamat
|Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
|1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
|Up to 5
|Kumpulan bersama
|Kepercayaan platform
|StandarASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — terdaftar sebagai ISP
|Bervariasi menurut kumpulan
|Harga mulai
|$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
|$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 juta kredit
|Masa penggunaan alamat
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Berubah setiap permintaan
|Bandwidth
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentikasi
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat paket
|Lihat paket khusus
|Lihat paket ISP
|Lihat paket
Paket pusat data
Dijual dalam blok, digunakan bersama
Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
StandarASN pusat data
$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Khusus
Pribadi, mulai dari satu IP
Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
1 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
ISP
Alamat statis terdaftar ISP
Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
Up to 5
Tinggi — terdaftar sebagai ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Berputar
Ditagih dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Kumpulan bersama
Bervariasi menurut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 juta kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.
Lokasi proxy teratas
Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.
Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.
FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.
Lalu, cukup katakan
- Beli 100 IP pusat data di negara yang dipilih dan tambahkan ke daftar yang diizinkan 203.0.113.7
- Tampilkan tingkat keberhasilan hari ini di proxy locations
- Perpanjang setiap layanan yang berakhir minggu ini, di bawah $200
- Rotasikan IPs saat penyegaran berikutnya gratis
- Ekspor latest daftar proxy sebagai JSON
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.
Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda
Membelanjakan uang Anda
Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.
Membayar lebih dari harga yang ditawarkan
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa
confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.
Menagih Anda dua kali
Panggilan finansial menggunakan
idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.
Penyiapan manual
Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.
Sistem
Browser
Aplikasi
Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.
FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.
Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.
500 Mbps
per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar
99.97%
koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan
96
thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja
0
batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket
AMD EPYC khusus
Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.
Subnet milik sendiri
IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.
Tier III / IV
Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.
Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.
Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.
Lokasi dan ketersediaan
Saya telah menggunakan layanan proxy FineProxy selama beberapa bulan sekarang dan saya sangat puas dengan itu. Kecepatan koneksi yang tinggi, perlindungan data yang dapat diandalkan dan berbagai lokasi membuatnya menjadi alat yang sangat baik untuk bekerja di Internet. Saya merekomendasikannya!
Saya telah menggunakan FineProxy untuk jangka panjang, dan itu super! Layanan ini cepat, dapat diandalkan, dan memiliki banyak IP untuk dipilih. Apakah untuk privasi atau memiliki akses ke konten dari daerah yang berbeda, FineProxy selalu membawa.
Kecepatan saat dibebani
Ini benar-benar salah satu proxy terbaik yang pernah saya gunakan. itu stabil, customer supportport di titik dan harga benar-benar terjangkau. pasti akan terus menggunakannya!
Saya telah menggunakan proxy layanan sejak awal tahun ini. Saya menyukai stabilitas layanan. Selama waktu penggunaan tidak ada satu pun penurunan signifikan atau masalah teknis. Keuntungan lain adalah ada kesempatan untuk membayar dengan cryptocurrency.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi
Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Bandwidth tak terbatas dan koneksinya benar-benar luar biasa serta stabil. Sangat direkomendasikan.
Proxy Eropa yang sangat terjangkau. Saya pikir ini adalah satu-satunya penyedia proxy yang tetap setia pada Internet gratis dan aman. Sementara yang lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini masih menawarkan rencana bandwidth tak terbatas.
Seberapa luas jaringan proxy Anda?Jaringan proxy kami
Jaringan proxy kami adalah salah satu yang terbesar dan paling andal di dunia. Seluruh infrastruktur dan rentang IP dimiliki serta dioperasikan langsung oleh FineProxy — kami tidak menjual ulang perangkat pihak ketiga. Kami menyediakan proxy dedicated di berbagai negara dengan penargetan tingkat negara saja (tidak tersedia penargetan kota atau ASN pada lini produk ini).
Negara mana saja yang tersedia, dan bagaimana penargetan geografis ditangani?Halaman ini mencantumkan
Halaman ini mencantumkan semua negara yang didukung. Kami menawarkan proxy datacenter di setiap negara yang tercantum. Penargetan untuk lini produk ini berada di level negara; penargetan kota dan ASN tidak tersedia di sini.
Bagaimana cara memulai menggunakan layanan Anda?Anda memiliki dua
Proksi untuk 48 jam. Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.
Apa yang membuat FineProxy berbeda?Infrastruktur milik sendiri
Infrastruktur milik sendiri: Kami mengoperasikan hardware dan rentang IP sendiri — tanpa resale pihak ketiga. Komputasi berperforma tinggi: Server dedicated dengan prosesor AMD modern untuk throughput konsisten dan latensi rendah. Pool IP statis dalam jumlah besar: Penargetan tingkat negara melalui rentang IPv4 first-party yang luas. Traffic benar-benar unlimited: Tanpa biaya per-GB atau batasan tersembunyi. Konfigurasi khusus sesuai permintaan: Kami dapat menyediakan subnet dedicated, hardware terisolasi, dan routing yang disesuaikan untuk setiap klien.
Bagaimana Anda memastikan keberhasilan klien Anda?Kami mulai dengan
Kami mulai dengan menentukan kombinasi yang tepat antara static datacenter/ISP atau rotating pool sesuai kebutuhan Anda, lalu mengaktifkannya secara instan di hardware milik kami sendiri dan rentang IP first-party. Anda mendapatkan bandwidth unlimited, penargetan level negara, autentikasi fleksibel (IP allowlisting atau username/password), dashboard yang intuitif dan REST API, serta uptime 99,9%+. Tim engineer kami membantu menangani detail teknis yang menjaga pipeline tetap stabil—pengaturan kecepatan request, penanganan consent/cookie, dan strategi session—sehingga pengumpulan data berjalan lancar. Jika Anda membutuhkan lebih, kami dapat menyediakan subnet dedicated atau hardware terisolasi, memantau dan mengoptimalkan routing, serta melakukan penggantian IP yang memenuhi syarat, semuanya didukung oleh dukungan cepat berbasis tiket.
Berapa banyak lini proxy yang bisa saya beli per negara?Dua opsi static
Dua opsi static: Datacenter IPv4 dan—jika tersedia—Static ISP (static-residential) IPv4. Keduanya bersifat static dan ditagih per IP. Rotating proxy merupakan produk terpisah dan tidak dijual di halaman ini.
Apa saja batasan dalam penggunaan proxy?Traffic bersifat unlimited
Traffic bersifat unlimited, namun setiap paket memiliki batas konkurensi dan kecepatan koneksi untuk melindungi stabilitas jaringan bagi Anda dan pelanggan lain. Kami adalah layanan yang patuh hukum: port email diblokir (misalnya 25/465/587/110/143/993/995), dan situs web pemerintah tidak dapat diakses melalui proxy kami. Penggunaan harus mematuhi hukum yang berlaku dan ketentuan masing-masing situs; aktivitas seperti spam, credential stuffing, port scanning, distribusi malware, atau penyalahgunaan lainnya dilarang. Jika batas paket terlampaui atau pola penyalahgunaan terdeteksi, kami dapat membatasi atau menangguhkan endpoint yang bersangkutan untuk menjaga stabilitas platform.
Protokol dan metode autentikasi apa saja yang didukung?HTTP/HTTPS dan SOCKS5
HTTP/HTTPS dan SOCKS5 (dengan opsional UDP). SOCKS4 didukung (tanpa autentikasi). Beberapa port standar tersedia secara paralel. IP allowlisting wajib diaktifkan; Anda juga dapat mengaktifkan autentikasi username/password. Anda dapat mendaftarkan hingga 5 IP sumber.
Bagaimana Anda memastikan keandalan setara operator?Seluruh infrastruktur kami
Seluruh infrastruktur kami dibangun dan dimiliki oleh perusahaan kami sendiri — kami tidak menyewa server atau IP pihak ketiga. Setiap proxy berjalan di hardware AMD kelas enterprise dengan konektivitas redundan, load balancing cerdas, dan failover otomatis untuk menghilangkan downtime. Pemantauan 24/7 secara terus-menerus memastikan performa stabil dan pemulihan cepat bahkan di bawah beban tinggi.
Bagaimana struktur paketnya? Apakah traffic unlimited?Harga dihitung per
Harga dihitung per IP dengan traffic unlimited (tanpa biaya per-GB). Periode default adalah bulanan, dengan opsi prepay hingga satu tahun; perpanjangan mendapatkan diskon 20%. Mata uang penagihan: USD.