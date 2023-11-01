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Proxy Murah

Proxy IPv4 flat-rate: HTTP/HTTPS/SOCKS5 sudah termasuk, traffic tanpa batas, shared atau dedicated — mulai dari $0.07 IP/bulan, tanpa tagihan per-GB.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy termurah.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 1,000 IP pusat data dengan harga tetap per IP dan lalu lintas tak terbatas
  • Ekspor terjangkau daftar proxy sebagai JSON
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk cheap layanan proxy
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk terjangkau layanan proxy
  • Segarkan daftar proxy statis saat penggantian gratis berikutnya tersedia
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Layanan yang luar biasa. Proxy tersedia dalam waktu singkat setelah pembayaran. Memiliki banyak IP`s membuat pekerjaan saya lebih produktif. Saya menghargai kecepatan yang baik dan lalu lintas tak terbatas juga.

Diana DeePlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya tidak bisa menemukan layanan yang lebih baik dari ini terutama dalam hal perumahan tak terbatas, saya pikir itu akan mulai berkualitas rendah setelah saya menggunakan tapi sialan selama saya telah menggunakan, itu tetap di atas 99%, itu seperti luar biasa untuk menjadi.

ZainDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Pesanan minimum

Proxy yang luar biasa dan bekerja seperti jam. Saya sudah menggunakannya selama setahun, memakainya sepanjang waktu, dan membeli 1.000 sekaligus.

IvanTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya membutuhkan solusi proxy berotasi yang andal untuk riset data, dan layanan ini memenuhi kebutuhan tersebut. Ada 100 IP, semuanya bersih dan responsif. Dukungan pelanggan menjawab pertanyaan saya tentang penyiapan dalam waktu satu jam. Saya akan memperpanjang tanpa ragu.

IgorSaasHub, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Saya telah menggunakan FineProxy selama beberapa bulan, dan ini dengan mudah salah satu layanan proxy terbaik yang pernah saya temui! Koneksi ini stabil, cepat, dan aman, yang membuat browsing dan mengakses konten yang dibatasi geo lancar. FineProxy menawarkan berbagai macam IP, dan beralih antara mereka cepat dan bebas kerumitan. Dukungan pelanggan mereka responsif dan membantu, selalu siap membantu setiap kali saya memiliki pertanyaan. Plus, harga sangat kompetitif untuk tingkat layanan yang diberikan. Sangat merekomendasikan FineProxy untuk siapa saja yang membutuhkan proxy yang dapat diandalkan dan efisien!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Fineproxy.org menawarkan layanan proxy yang layak dengan berbagai pilihan IP dan lokasi. Namun, kecepatan koneksi kadang-kadang tidak konsisten, dan respon dukungan mungkin lebih lambat dari yang diharapkan. Meskipun layanan ini cocok untuk tugas dasar, mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna dengan permintaan atau persyaratan khusus yang lebih tinggi. Harga kompetitif, tetapi kinerja bisa lebih stabil bagi mereka yang mengandalkannya untuk penggunaan profesional atau intensif.

Charles BrownProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Per-GB atau tarif tetap — mana yang sebenarnya lebih murah?Tarif tetap

Tarif tetap menang di setiap beban kerja nyata. Pada 100 GB/bulan (scraping ringan), penyedia dengan harga $5/GB mengenakan biaya $500. Harga per-IP dari FineProxy’s dengan traffic tak terbatas hanya menghabiskan sebagian kecil dari biaya tersebut untuk tugas yang sama. Per-GB hanya masuk akal di bawah 5 GB/bulan — dan pada volume tersebut, kemungkinan besar Anda tidak memerlukan proxy sama sekali.

Apakah proxy murah aman?Dari penyedia terpercaya

Dari penyedia terpercaya — ya. Risikonya berasal dari daftar gratis dan layanan tidak dikenal yang bisa mencegat traffic Anda. FineProxy menyediakan HTTPS dengan SSL individual per IP — traffic antara Anda dan proxy terenkripsi meskipun situs target menggunakan HTTP biasa. Data Anda tetap privat.

Apa opsi termurah untuk scraping skala besar?Proxy datacenter shared

Proxy datacenter shared dengan traffic tak terbatas. Ratusan atau ribuan IP dengan tarif tetap per-IP, tanpa batasan traffic. Paket massal FineProxy menurunkan biaya per-IP lebih jauh pada volume besar. Lebih banyak IP × tarif tetap × bandwidth tak terbatas = biaya per request terendah untuk proxy datacenter.

Apakah SOCKS5 lebih mahal dari HTTP?Tidak

Tidak di sini. Setiap proxy FineProxy mendukung HTTP, HTTPS, dan SOCKS5 di harga yang sama. Provider SOCKS5 proxy murah sering mengenakan biaya tambahan untuk protokol tersebut — kami tidak. Alamat sama, port range sama, pilih protokol Anda.

Proxy gratis — layak dicoba?Untuk belajar cara

Untuk belajar cara kerja proxy — mungkin. Untuk apa pun yang melibatkan akun nyata, data nyata, atau uang nyata — tidak. Proxy gratis tidak punya akuntabilitas, tidak ada SLA, dan sering kali ada untuk mengambil data traffic Anda. Selisih antara «gratis» dan paket berbayar level awal sangat kecil. Selisih dalam keandalan dan keamanan sangat besar.

Panduan

Mengapa Harga di Label Bukan Harga yang Anda Bayar

3 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Proxy server murah dari FineProxy dikenakan tarif tetap per IP per bulan — traffic tanpa batas, tanpa biaya per-GB, tanpa batasan bandwidth. Setiap alamat mendukung HTTP, HTTPS dengan sertifikat SSL sendiri, dan SOCKS5 di harga yang sama. Itulah angka yang benar-benar Anda bayar. Kebanyakan provider yang mengiklankan proxy «murah» punya angka berbeda yang menunggu begitu Anda mulai menggunakannya.

Jebakan per-GB

Model harga paling umum mengenakan biaya per gigabyte traffic. Di $5-10/GB, tes kecil terlihat terjangkau. Dorong 50 GB — $400. Skalakan ke 500 GB — $4.000. Tembus satu terabyte dan Anda membayar lebih per bulan daripada server farm dedicated.

Proxy datacenter seharusnya tidak bekerja seperti ini. Biaya bandwidth bagi provider sangat kecil. Harga per-GB adalah strategi margin, bukan cerminan biaya infrastruktur sesungguhnya. Saat Anda membeli layanan proxy murah dengan tagihan per-GB, kata «murah» menghilang begitu proyek Anda berkembang.

FineProxy mengenakan biaya per IP, per bulan. Traffic tanpa batas di setiap paket. Entah Anda mendorong 10 GB atau 10 TB melalui satu proxy, tagihannya tidak berubah. Untuk apa pun dengan volume serius — scraping, monitoring, ad verification — inilah perbedaan antara anggaran yang bisa diprediksi dan invoice yang mengejutkan.

Apa yang benar-benar membuat proxy murah

Siapa pemilik IP-nya. Reseller membeli alamat dari penyedia upstream dan menaikkan harganya 2-5x lipat. Penyedia langsung menetapkan harganya sendiri. FineProxy memiliki lebih dari 100.000 alamat IPv4 di berbagai ASN. Tanpa perantara, tanpa markup pada perangkat keras pihak lain.

Bagaimana traffic ditagihkan. Per-GB vs tak terbatas. Pada beban kerja nyata, opsi tak terbatas menang dengan faktor 10-50x. Saat membandingkan harga penyedia layanan proxy termurah, selalu hitung biaya berdasarkan volume traffic ANDA yang diharapkan, bukan harga awal di landing page.

Apa saja yang termasuk dalam harga. Beberapa provider mengenakan biaya tambahan untuk SOCKS5, atau untuk HTTPS, atau untuk akses API. FineProxy menyertakan HTTP, HTTPS (dengan sertifikat SSL individual per IP), dan SOCKS5 di setiap proxy. Anda bisa membeli akses SOCKS5 proxy murah tanpa membayar lebih mahal dari HTTP — alamat sama, harga sama, tinggal ganti protokol.

«Murah» yang justru lebih mahal

Daftar proxy gratis dan provider ultra-murah ($1-2/bulan untuk «unlimited» segalanya) hampir selalu berarti: IP yang dijual ulang dan sudah di-ban di platform besar, tanpa kontrol kualitas, potensi intersepsi data. Login ke akun melalui proxy gratis dan seseorang mungkin merekam kredensial Anda di ujung sana.

Layanan proxy murah terbaik bukan yang menampilkan angka paling kecil di halaman — melainkan yang biaya per-IP-nya tetap rendah DAN IP-nya benar-benar berfungsi di target Anda. Alamat bersih, diversitas subnet yang memadai, uptime 99,9% didukung SLA, serta protokol yang sesuai dengan alat kerja Anda.

Shared, dedicated, atau keduanya

FineProxy menawarkan keduanya. Proxy shared adalah pilihan proxy berbiaya rendah — setiap IP dibagi maksimal 3–5 pengguna, tetap dengan traffic unlimited. Cocok untuk tugas-tugas yang menghadap publik: scraping daftar produk, memantau hasil pencarian, mengumpulkan data publik yang tidak memerlukan login. Pilihan proxy private termurah adalah dedicated — satu pengguna per IP, riwayat bersih, alamat Anda secara eksklusif selama periode sewa. Pilih dedicated jika alur kerja Anda melibatkan otorisasi akun, tindakan yang sensitif terhadap sesi, atau platform yang menandai IP yang digunakan bersama oleh banyak pengguna. Kedua jenis mendukung protokol yang sama dan kebijakan traffic unlimited yang sama.

Ingin mencoba layanan dengan beban kerja Anda sendiri? Konfigurasikan dan bayar Proksi untuk 48 jam, lalu jalankan tolok ukur di atas pada tugas Anda sendiri.