Proxy server murah dari FineProxy dikenakan tarif tetap per IP per bulan — traffic tanpa batas, tanpa biaya per-GB, tanpa batasan bandwidth. Setiap alamat mendukung HTTP, HTTPS dengan sertifikat SSL sendiri, dan SOCKS5 di harga yang sama. Itulah angka yang benar-benar Anda bayar. Kebanyakan provider yang mengiklankan proxy «murah» punya angka berbeda yang menunggu begitu Anda mulai menggunakannya.

Jebakan per-GB

Model harga paling umum mengenakan biaya per gigabyte traffic. Di $5-10/GB, tes kecil terlihat terjangkau. Dorong 50 GB — $400. Skalakan ke 500 GB — $4.000. Tembus satu terabyte dan Anda membayar lebih per bulan daripada server farm dedicated.

Proxy datacenter seharusnya tidak bekerja seperti ini. Biaya bandwidth bagi provider sangat kecil. Harga per-GB adalah strategi margin, bukan cerminan biaya infrastruktur sesungguhnya. Saat Anda membeli layanan proxy murah dengan tagihan per-GB, kata «murah» menghilang begitu proyek Anda berkembang.

FineProxy mengenakan biaya per IP, per bulan. Traffic tanpa batas di setiap paket. Entah Anda mendorong 10 GB atau 10 TB melalui satu proxy, tagihannya tidak berubah. Untuk apa pun dengan volume serius — scraping, monitoring, ad verification — inilah perbedaan antara anggaran yang bisa diprediksi dan invoice yang mengejutkan.

Apa yang benar-benar membuat proxy murah

Siapa pemilik IP-nya. Reseller membeli alamat dari penyedia upstream dan menaikkan harganya 2-5x lipat. Penyedia langsung menetapkan harganya sendiri. FineProxy memiliki lebih dari 100.000 alamat IPv4 di berbagai ASN. Tanpa perantara, tanpa markup pada perangkat keras pihak lain.

Bagaimana traffic ditagihkan. Per-GB vs tak terbatas. Pada beban kerja nyata, opsi tak terbatas menang dengan faktor 10-50x. Saat membandingkan harga penyedia layanan proxy termurah, selalu hitung biaya berdasarkan volume traffic ANDA yang diharapkan, bukan harga awal di landing page.

Apa saja yang termasuk dalam harga. Beberapa provider mengenakan biaya tambahan untuk SOCKS5, atau untuk HTTPS, atau untuk akses API. FineProxy menyertakan HTTP, HTTPS (dengan sertifikat SSL individual per IP), dan SOCKS5 di setiap proxy. Anda bisa membeli akses SOCKS5 proxy murah tanpa membayar lebih mahal dari HTTP — alamat sama, harga sama, tinggal ganti protokol.

«Murah» yang justru lebih mahal

Daftar proxy gratis dan provider ultra-murah ($1-2/bulan untuk «unlimited» segalanya) hampir selalu berarti: IP yang dijual ulang dan sudah di-ban di platform besar, tanpa kontrol kualitas, potensi intersepsi data. Login ke akun melalui proxy gratis dan seseorang mungkin merekam kredensial Anda di ujung sana.

Layanan proxy murah terbaik bukan yang menampilkan angka paling kecil di halaman — melainkan yang biaya per-IP-nya tetap rendah DAN IP-nya benar-benar berfungsi di target Anda. Alamat bersih, diversitas subnet yang memadai, uptime 99,9% didukung SLA, serta protokol yang sesuai dengan alat kerja Anda.

Shared, dedicated, atau keduanya

FineProxy menawarkan keduanya. Proxy shared adalah pilihan proxy berbiaya rendah — setiap IP dibagi maksimal 3–5 pengguna, tetap dengan traffic unlimited. Cocok untuk tugas-tugas yang menghadap publik: scraping daftar produk, memantau hasil pencarian, mengumpulkan data publik yang tidak memerlukan login. Pilihan proxy private termurah adalah dedicated — satu pengguna per IP, riwayat bersih, alamat Anda secara eksklusif selama periode sewa. Pilih dedicated jika alur kerja Anda melibatkan otorisasi akun, tindakan yang sensitif terhadap sesi, atau platform yang menandai IP yang digunakan bersama oleh banyak pengguna. Kedua jenis mendukung protokol yang sama dan kebijakan traffic unlimited yang sama.