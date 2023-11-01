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Proxy SOCKS

SOCKS5 sepenuhnya sesuai RFC 1928 dengan UDP ASSOCIATE, remote DNS resolution, dan HTTP/HTTPS pada IP yang sama — bandwidth tanpa batas, hingga 500 Mbps.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun proxy SOCKS5.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 1,000 proxy pusat data dengan dukungan SOCKS5 di Eropa
  • Ekspor SOCKS5 server proxy sebagai JSON
  • Perbarui IP yang diizinkan untuk this layanan proxy
  • Periksa layanan untuk IP yang tidak aktif atau bermasalah
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk paket proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Saya ingin berbagi kesan saya. Saya menggunakan server proxy ini untuk pekerjaan bukan untuk hari pertama. Untuk waktu penggunaan, saya tidak pernah memiliki keluhan. Dalam melakukannya, saya menggunakan paket layanan penuh. Secara terpisah, saya ingin mencatat keandalan tinggi server proxy ini. Saya dapat dengan aman merekomendasikan server proxy ini kepada semua teman saya. Meskipun harganya dan di atas rata-rata, tetapi server proxy ini sepenuhnya membenarkan harganya.

Lara SmithPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Dukungan pelanggan yang bagus dan kinerja yang solid. IP rumah tangga yang berputar FineProxy membantu saya melewati pembatasan regional tanpa masalah. Pasti layak harganya.

NisargDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Bandwidth tak terbatas dan koneksinya benar-benar luar biasa serta stabil. Sangat direkomendasikan.

David RhodesTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Sementara penyedia lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini tetap setia pada misi mereka dan menawarkan proxy pusat data dengan harga yang wajar dengan bandwidth tak terbatas.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Pengalaman pelanggan

Saya membeli proxy untuk papan pesan di sini, umumnya mereka bekerja dengan baik, harga tidak buruk.

LizaProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apa perbedaan antara SOCKS5 dan HTTP proxy?HTTP proxy

HTTP proxy bekerja di application layer dan memahami traffic web — dapat membaca header, menyimpan cache response, dan memfilter URL. SOCKS5 bekerja di session layer dan meneruskan data mentah tanpa menginspeksinya. Perbedaan praktisnya: HTTP untuk tugas web (browsing, scraping, API call). SOCKS5 menangani protokol apa pun — gaming, VoIP, FTP, torrent, koneksi TCP/UDP kustom. Jika aplikasi Anda bukan web browser atau HTTP client, kemungkinan besar Anda membutuhkan SOCKS5.

Apakah SOCKS5 mengenkripsi traffic saya?Protokol

Protokol SOCKS5 sendiri tidak menambahkan enkripsi — ia meneruskan data apa adanya. Namun, di FineProxy, Anda dapat menggabungkan SOCKS5 dengan HTTPS proxy kami pada IP yang sama. Untuk traffic web, gunakan HTTPS dengan sertifikat SSL per-IP kami untuk enkripsi penuh. Untuk traffic non-web melalui SOCKS5, data antara aplikasi Anda dan proxy tidak dienkripsi oleh protokol proxy, meskipun aplikasi itu sendiri mungkin menggunakan enkripsinya sendiri (SSH, TLS, dll.).

Bagaimana dengan DNS leak?SOCKS5 mendukung

SOCKS5 mendukung remote DNS resolution — nama domain di-resolve di proxy server, bukan di mesin lokal Anda. Artinya ISP Anda tidak melihat domain mana yang Anda kunjungi. Sebagian besar aplikasi yang mendukung SOCKS5 memungkinkan Anda mengaktifkan fitur ini, meskipun beberapa memerlukan pengaturan manual. Layak untuk diperiksa — remote DNS adalah salah satu keunggulan privasi terbesar SOCKS5 dibandingkan HTTP proxy.

Software saya menyatakan mendukung «SOCKS» tetapi tidak menyebutkan versinya. Apakah itu masalah?Bisa jadi

Bisa jadi masalah. Beberapa aplikasi mengiklankan dukungan SOCKS tetapi sebenarnya hanya mengimplementasikan SOCKS4, yaitu protokol yang jauh lebih lama dari awal 1990-an. SOCKS4 tidak memiliki fitur penting: tanpa dukungan UDP, tanpa autentikasi, tanpa remote DNS resolution, dan hanya IPv4. Jika tool Anda terhubung tetapi fitur berbasis UDP tidak berfungsi, atau Anda tidak bisa melakukan autentikasi dengan username/password, kemungkinan besar software tersebut menggunakan SOCKS4 di balik layar. Periksa dokumentasi atau pengaturan aplikasi untuk pemilih versi. FineProxy mendukung SOCKS4 untuk kompatibilitas mundur, tetapi kami merekomendasikan SOCKS5 kapan pun software Anda mengizinkannya.

Apakah SOCKS4 masih layak digunakan?Hanya jika Anda

Hanya jika Anda tidak punya pilihan lain. SOCKS4 adalah protokol lawas — hanya TCP, tanpa autentikasi, tanpa remote DNS, tanpa IPv6. Jika aplikasi Anda memaksa SOCKS4, FineProxy tetap akan menanganinya, tetapi Anda kehilangan semua yang membuat SOCKS5 berguna: dukungan UDP, pencegahan DNS leak, dan kontrol akses yang tepat. Jika Anda memilih software untuk proyek baru, pastikan software tersebut mendukung SOCKS5 secara spesifik. Perbedaan fungsionalitasnya sangat signifikan.

Bisakah saya menggunakan SOCKS5 dan HTTP pada proxy yang sama?Ya

Ya. Setiap proxy FineProxy — dedicated, datacenter, maupun ISP — mendukung HTTP, HTTPS, dan SOCKS5 pada alamat IP yang sama. Beralih antar protokol sesuai kebutuhan aplikasi Anda. Tanpa biaya tambahan, tanpa produk terpisah.

Di mana saya bisa membeli SOCKS5 proxy dengan kecepatan tinggi?Infrastruktur FineProxy menghadirkan

Infrastruktur FineProxy menghadirkan kecepatan hingga 500 Mbps per koneksi di semua protokol termasuk SOCKS5. Setiap proxy dilengkapi bandwidth tanpa batas — tanpa biaya per-GB, tanpa throttling. Tersedia sebagai proxy individual maupun paket bulk dengan diskon volume. Opsi pembayaran mencakup metode standar dan cryptocurrency.

Panduan

SOCKS5 Proxy: Ketika HTTP Tidak Cukup

4 mnt bacaTim jaringan FineProxy

HTTP proxy memahami traffic web. Mereka membaca header, menginterpretasi request, dan bekerja sangat baik untuk apa pun yang berjalan di browser. Namun begitu tugas Anda melangkah keluar dari web — game client, panggilan VoIP, aplikasi torrent, koneksi TCP kustom — HTTP proxy tidak bisa membantu. Memang bukan untuk itu mereka dibuat.

SOCKS5 proxy dirancang untuk itu. Ia beroperasi di session layer dari network stack (Layer 5), di bawah tempat HTTP berada (Layer 7). Alih-alih memahami apa yang dilakukan aplikasi Anda, SOCKS5 cukup membuka koneksi ke target dan meneruskan byte mentah di kedua arah. Ia tidak peduli apakah Anda mengirim web request, mentransfer file via FTP, atau streaming paket suara melalui UDP. Jika aplikasi Anda bisa membuka socket, SOCKS5 bisa mem-proxy-nya.

Mengapa dukungan UDP itu penting

Perbedaan teknis terbesar antara SOCKS5 proxy server dan HTTP proxy adalah UDP. HTTP proxy hanya menangani koneksi TCP. SOCKS5 menangani TCP maupun UDP melalui fitur UDP ASSOCIATE (didefinisikan dalam RFC 1928).

Mengapa ini penting dalam praktiknya? DNS query biasanya dikirim melalui UDP. Game online mengirim data gameplay melalui UDP karena lebih cepat dari TCP untuk komunikasi real-time. VoIP dan panggilan SIP mengandalkan UDP untuk paket suara. Protokol streaming sering menggunakan UDP untuk pengiriman media.

Dengan HTTP proxy, semua ini tidak berfungsi atau membutuhkan solusi tambahan. Dengan SOCKS5, semuanya langsung berjalan — proxy meneruskan paket UDP bersamaan dengan traffic TCP melalui koneksi yang sama.

Implementasi SOCKS5 dari FineProxy mencakup dukungan penuh UDP associated. Ini bukan implementasi parsial yang hanya menangani TCP meskipun berlabel SOCKS5 — ini adalah protokol lengkap sebagaimana didefinisikan RFC 1928.

Pencegahan DNS leak

Berikut detail keamanan yang jarang dipikirkan sebagian besar pembeli proxy hingga semuanya terlambat. Saat Anda terhubung melalui HTTP proxy, komputer Anda sering kali melakukan resolusi nama domain secara lokal — mengirim DNS query ke server ISP Anda sebelum proxy ikut terlibat. ISP Anda melihat setiap domain yang Anda kunjungi, meskipun koneksi sebenarnya melewati proxy.

SOCKS5 menangani hal ini secara berbeda. Protokol ini mendukung remote DNS resolution: aplikasi Anda mengirim nama domain langsung ke proxy server, yang kemudian melakukan resolusi sendiri. Jaringan lokal Anda tidak pernah melihat DNS query tersebut. Ini menutup celah privasi yang sering luput dari perhatian banyak orang.

Sebagian besar browser dan aplikasi yang mendukung SOCKS5 menyediakan opsi remote DNS, meskipun terkadang perlu diaktifkan secara manual (Firefox, misalnya, memiliki pengaturan khusus untuk ini). Kemampuan ini sudah ada di dalam protokol — Anda hanya perlu memastikan client Anda menggunakannya.

SOCKS5 vs HTTP: kapan masing-masing tepat digunakan

HTTP proxy adalah pilihan tepat ketika tugas Anda murni berbasis web. Scraping website, mengelola session browser, mengakses web API — HTTP proxy menangani semua ini secara efisien dan didukung secara native oleh setiap browser serta sebagian besar HTTP library.

SOCKS proxy menjadi kebutuhan saat traffic Anda bukan traffic web, atau saat Anda membutuhkan UDP. Gaming melalui proxy. Menjalankan automasi yang menggunakan protokol TCP kustom. Menghubungkan tool yang tidak mendukung HTTP secara native. Merutekan traffic VoIP. Skenario apa pun di mana aplikasi berkomunikasi langsung melalui socket, bukan melalui HTTP request.

Benchmark menunjukkan koneksi SOCKS5 menghasilkan latensi 35-50 ms lebih rendah dan throughput 20-30% lebih tinggi dibandingkan HTTP proxy yang menangani traffic yang sama (Dicloak, 2025). Perbedaannya berasal dari kesederhanaan protokol — tanpa parsing header, tanpa inspeksi konten, hanya relay data mentah.

Di FineProxy, setiap proxy mendukung keduanya. HTTP, HTTPS (dengan sertifikat SSL individual per IP), dan SOCKS5 — semuanya tersedia pada alamat yang sama. Pilih protokol yang sesuai dengan aplikasi Anda. Tidak perlu pembelian terpisah, tidak ada tier produk yang berbeda.

Apa saja yang termasuk dalam SOCKS5 proxy FineProxy

Sepenuhnya sesuai RFC 1928 SOCKS5 dengan UDP ASSOCIATE. Tersedia di private proxy, proxy datacenter, dan proxy ISP — semua jenis proxy dalam katalog kami. Bandwidth tanpa batas, kecepatan hingga 500 Mbps, autentikasi IP whitelisting dengan opsi login/password melalui subnet mask /21.

Kami memiliki infrastrukturnya sendiri. Ini bukan endpoint SOCKS5 sewaan dari jaringan pihak ketiga — ini server kami, alamat IP kami, ASN bersih milik kami.