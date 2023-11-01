HTTP proxy memahami traffic web. Mereka membaca header, menginterpretasi request, dan bekerja sangat baik untuk apa pun yang berjalan di browser. Namun begitu tugas Anda melangkah keluar dari web — game client, panggilan VoIP, aplikasi torrent, koneksi TCP kustom — HTTP proxy tidak bisa membantu. Memang bukan untuk itu mereka dibuat.

SOCKS5 proxy dirancang untuk itu. Ia beroperasi di session layer dari network stack (Layer 5), di bawah tempat HTTP berada (Layer 7). Alih-alih memahami apa yang dilakukan aplikasi Anda, SOCKS5 cukup membuka koneksi ke target dan meneruskan byte mentah di kedua arah. Ia tidak peduli apakah Anda mengirim web request, mentransfer file via FTP, atau streaming paket suara melalui UDP. Jika aplikasi Anda bisa membuka socket, SOCKS5 bisa mem-proxy-nya.

Mengapa dukungan UDP itu penting

Perbedaan teknis terbesar antara SOCKS5 proxy server dan HTTP proxy adalah UDP. HTTP proxy hanya menangani koneksi TCP. SOCKS5 menangani TCP maupun UDP melalui fitur UDP ASSOCIATE (didefinisikan dalam RFC 1928).

Mengapa ini penting dalam praktiknya? DNS query biasanya dikirim melalui UDP. Game online mengirim data gameplay melalui UDP karena lebih cepat dari TCP untuk komunikasi real-time. VoIP dan panggilan SIP mengandalkan UDP untuk paket suara. Protokol streaming sering menggunakan UDP untuk pengiriman media.

Dengan HTTP proxy, semua ini tidak berfungsi atau membutuhkan solusi tambahan. Dengan SOCKS5, semuanya langsung berjalan — proxy meneruskan paket UDP bersamaan dengan traffic TCP melalui koneksi yang sama.

Implementasi SOCKS5 dari FineProxy mencakup dukungan penuh UDP associated. Ini bukan implementasi parsial yang hanya menangani TCP meskipun berlabel SOCKS5 — ini adalah protokol lengkap sebagaimana didefinisikan RFC 1928.

Pencegahan DNS leak

Berikut detail keamanan yang jarang dipikirkan sebagian besar pembeli proxy hingga semuanya terlambat. Saat Anda terhubung melalui HTTP proxy, komputer Anda sering kali melakukan resolusi nama domain secara lokal — mengirim DNS query ke server ISP Anda sebelum proxy ikut terlibat. ISP Anda melihat setiap domain yang Anda kunjungi, meskipun koneksi sebenarnya melewati proxy.

SOCKS5 menangani hal ini secara berbeda. Protokol ini mendukung remote DNS resolution: aplikasi Anda mengirim nama domain langsung ke proxy server, yang kemudian melakukan resolusi sendiri. Jaringan lokal Anda tidak pernah melihat DNS query tersebut. Ini menutup celah privasi yang sering luput dari perhatian banyak orang.

Sebagian besar browser dan aplikasi yang mendukung SOCKS5 menyediakan opsi remote DNS, meskipun terkadang perlu diaktifkan secara manual (Firefox, misalnya, memiliki pengaturan khusus untuk ini). Kemampuan ini sudah ada di dalam protokol — Anda hanya perlu memastikan client Anda menggunakannya.

SOCKS5 vs HTTP: kapan masing-masing tepat digunakan

HTTP proxy adalah pilihan tepat ketika tugas Anda murni berbasis web. Scraping website, mengelola session browser, mengakses web API — HTTP proxy menangani semua ini secara efisien dan didukung secara native oleh setiap browser serta sebagian besar HTTP library.

SOCKS proxy menjadi kebutuhan saat traffic Anda bukan traffic web, atau saat Anda membutuhkan UDP. Gaming melalui proxy. Menjalankan automasi yang menggunakan protokol TCP kustom. Menghubungkan tool yang tidak mendukung HTTP secara native. Merutekan traffic VoIP. Skenario apa pun di mana aplikasi berkomunikasi langsung melalui socket, bukan melalui HTTP request.

Benchmark menunjukkan koneksi SOCKS5 menghasilkan latensi 35-50 ms lebih rendah dan throughput 20-30% lebih tinggi dibandingkan HTTP proxy yang menangani traffic yang sama (Dicloak, 2025). Perbedaannya berasal dari kesederhanaan protokol — tanpa parsing header, tanpa inspeksi konten, hanya relay data mentah.

Di FineProxy, setiap proxy mendukung keduanya. HTTP, HTTPS (dengan sertifikat SSL individual per IP), dan SOCKS5 — semuanya tersedia pada alamat yang sama. Pilih protokol yang sesuai dengan aplikasi Anda. Tidak perlu pembelian terpisah, tidak ada tier produk yang berbeda.

Apa saja yang termasuk dalam SOCKS5 proxy FineProxy

Sepenuhnya sesuai RFC 1928 SOCKS5 dengan UDP ASSOCIATE. Tersedia di private proxy, proxy datacenter, dan proxy ISP — semua jenis proxy dalam katalog kami. Bandwidth tanpa batas, kecepatan hingga 500 Mbps, autentikasi IP whitelisting dengan opsi login/password melalui subnet mask /21.