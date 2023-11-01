بروكسي SOCKS

بروكسيات HTTP تفهم حركة مرور الويب. تقرأ الترويسات، وتُفسّر الطلبات، وتعمل بشكل ممتاز مع أي شيء يعمل في المتصفح. لكن بمجرد أن تخرج مهمتك عن نطاق الويب — عميل ألعاب، مكالمة VoIP، تطبيق تورنت، اتصال TCP مخصص — لن تستطيع بروكسيات HTTP مساعدتك. ببساطة لم تُصمَّم لذلك.
بروكسي SOCKS5 صُمم لذلك. يعمل على طبقة الجلسة في مكدس الشبكة (الطبقة 5)، وهي أدنى من الطبقة التي يعمل عندها HTTP (الطبقة 7). بدلًا من فهم ما يفعله تطبيقك، يفتح SOCKS5 ببساطة اتصالًا بالهدف ويُرحّل البايتات الخام في كلا الاتجاهين. لا يهمه ما إذا كنت ترسل طلبات ويب، أو تنقل ملفات عبر FTP، أو تبث حزم صوت عبر UDP. إذا كان تطبيقك قادرًا على فتح مقبس (Socket)، فإن SOCKS5 يستطيع توجيهه عبر البروكسي.
لماذا يُعدّ دعم UDP مهمًا
الفرق التقني الأكبر بين خادم بروكسي SOCKS5 وبروكسي HTTP هو دعم UDP. بروكسيات HTTP تتعامل فقط مع اتصالات TCP. أما SOCKS5 فيتعامل مع TCP وUDP معًا من خلال ميزة UDP ASSOCIATE (المُعرَّفة في RFC 1928).
لماذا يهم هذا عمليًا؟ استعلامات DNS تنتقل عادةً عبر UDP. الألعاب الإلكترونية ترسل بيانات اللعب عبر UDP لأنه أسرع من TCP في الاتصال اللحظي. مكالمات VoIP وSIP تعتمد على UDP لنقل حزم الصوت. بروتوكولات البث غالبًا ما تستخدم UDP لتوصيل الوسائط.
مع بروكسي HTTP، كل هذا إما لا يعمل أو يتطلب حلولًا بديلة. أما مع SOCKS5، فكل شيء يعمل مباشرةً — يُرحّل البروكسي حزم UDP إلى جانب حركة TCP عبر نفس الاتصال.
تطبيق FineProxy لبروتوكول SOCKS5 يتضمن دعمًا كاملًا لارتباطات UDP. هذا ليس تطبيقًا جزئيًا يتعامل مع TCP فقط رغم وجود تسمية SOCKS5 — بل هو البروتوكول الكامل كما يحدده معيار RFC 1928.
الحماية من تسريب DNS
إليك تفصيلة أمنية لا يفكر فيها معظم مشتري البروكسي حتى يفوت الأوان. عند الاتصال عبر بروكسي HTTP، غالبًا ما يقوم جهازك بتحليل أسماء النطاقات محليًا — مُرسِلًا استعلامات DNS إلى خوادم مزود الإنترنت (ISP) الخاص بك قبل أن يتدخل البروكسي أصلاً. مزود الإنترنت يرى كل نطاق تزوره، حتى لو كان الاتصال الفعلي يمر عبر البروكسي.
يتعامل SOCKS5 مع هذا الأمر بطريقة مختلفة. فهو يدعم تحليل DNS عن بُعد: يُرسل تطبيقك اسم النطاق مباشرةً إلى خادم البروكسي، الذي يقوم بتحليله بنفسه. شبكتك المحلية لا ترى استعلام DNS أبداً. هذا يسد ثغرة خصوصية تفاجئ كثيراً من المستخدمين.
معظم المتصفحات والتطبيقات التي تدعم SOCKS5 توفر خيار DNS عن بُعد، رغم أنه يحتاج أحيانًا إلى تفعيله يدويًا (في Firefox مثلاً، يوجد إعداد إعداد مخصص لذلك). هذه الإمكانية موجودة في البروتوكول — كل ما عليك هو التأكد من أن العميل الخاص بك يستخدمها.
SOCKS5 مقابل HTTP: متى يكون كل منهما الخيار الأنسب
بروكسي HTTP هو الخيار الصحيح عندما تكون مهمتك متعلقة بالويب بالكامل. استخراج بيانات المواقع، إدارة جلسات المتصفح، الوصول إلى واجهات API الخاصة بالويب — بروكسيات HTTP تتعامل مع كل هذا بكفاءة وتدعمها جميع المتصفحات ومعظم مكتبات HTTP بشكل أصلي.
يصبح بروكسي SOCKS ضروريًا عندما لا تكون حركة بياناتك حركة ويب، أو عندما تحتاج إلى UDP. اللعب عبر بروكسي. تشغيل أدوات أتمتة تستخدم بروتوكولات TCP مخصصة. توصيل أدوات لا تتحدث HTTP بشكل أصلي. توجيه حركة VoIP. أي سيناريو يتواصل فيه التطبيق مباشرةً عبر المقابس (Sockets) بدلًا من طلبات HTTP.
تُظهر اختبارات الأداء أن اتصالات SOCKS5 تحقق زمن استجابة أقل بمقدار 35-50 مللي ثانية وإنتاجية أعلى بنسبة 20-30% مقارنةً ببروكسيات HTTP التي تتعامل مع نفس حجم البيانات (Dicloak, 2025). يعود هذا الفرق إلى بساطة البروتوكول — لا تحليل للترويسات، لا فحص للمحتوى، مجرد ترحيل خام للبيانات.
في FineProxy، كل بروكسي يدعم البروتوكولين معًا. HTTP وHTTPS (مع شهادة SSL مستقلة لكل IP) وSOCKS5 — جميعها متاحة على نفس العنوان. اختر البروتوكول المناسب لتطبيقك. بدون شراء منفصل، وبدون فئة منتج مختلفة.
ما تتضمنه بروكسيات SOCKS5 من FineProxy
Full RFC 1928-compliant SOCKS5 with UDP ASSOCIATE. Available on dedicated proxies, datacenter proxies and ISP proxies — every proxy type in our catalog. Unlimited bandwidth, speeds up to 500 Mbps, IP whitelisting authentication with optional login/password over a /21 subnet mask.
نحن نمتلك البنية التحتية. هذه ليست نقاط نهاية SOCKS5 مستأجرة من شبكة طرف ثالث — إنها خوادمنا، وعناوين IP الخاصة بنا، وASN نظيف تابع لنا.