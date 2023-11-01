بروكسي SOCKS

من الممكن أن يكون ذلك مشكلة. بعض التطبيقات تُعلن عن دعم SOCKS لكنها في الواقع تطبّق فقط SOCKS4، وهو بروتوكول أقدم بكثير يعود لأوائل التسعينيات. يفتقر SOCKS4 إلى ميزات جوهرية: لا دعم لـ UDP، لا مصادقة، لا تحليل DNS عن بُعد، ويعمل مع IPv4 فقط. إذا كان تطبيقك يتصل لكن الميزات المعتمدة على UDP لا تعمل، أو لا يمكنك المصادقة باسم مستخدم وكلمة مرور، فمن المرجح أن البرنامج يستخدم SOCKS4 في الخلفية. تحقق من وثائق التطبيق أو إعداداته بحثًا عن خيار تحديد الإصدار. يدعم FineProxy بروتوكول SOCKS4 للتوافق مع الأنظمة القديمة، لكننا نوصي باستخدام SOCKS5 كلما أتاح برنامجك ذلك.