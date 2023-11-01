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بروكسي SOCKS

SOCKS5 متوافق بالكامل مع RFC 1928 يدعم UDP ASSOCIATE، وتحليل DNS عن بُعد، وHTTP/HTTPS على نفس الـ IP — نطاق ترددي غير محدود، وسرعات تصل إلى 500 Mbps.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ بروكسي SOCKS5.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 1,000 بروكسي مركز بيانات بدعم SOCKS 5 في أوروبا
  • صدّر خوادم بروكسي SOCKS5 لديّ بصيغة JSON
  • حدّث عنوان IP المسموح به لخدمة البروكسي هذه
  • افحص خدمتي بحثاً عن عناوين IP غير نشطة أو متعثّرة
  • اعرض حالة باقات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

أريد أن أشارك انطباعاتي. أنا أستخدم هذا الخادم الوكيل للعمل وليس في اليوم الأول. بالنسبة لوقت الاستخدام، لم يكن لدي أي شكاوى. ومن خلال القيام بذلك، أستخدم الحزمة الكاملة من الخدمات. بشكل منفصل، أود أن أشير إلى الموثوقية العالية لهذا الخادم الوكيل. يمكنني أن أوصي بأمان بهذا الخادم الوكيل لجميع أصدقائي. على الرغم من أن سعره أعلى من المتوسط، إلا أن هذا الخادم الوكيل يبرر سعره تمامًا.

Lara Smithالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

دعم عملاء رائع وأداء قوي. ساعدني السكن الدوار لـ Fineproxy IPs في تجاوز القيود الإقليمية دون أي عوائق. بالتأكيد يستحق الثمن.

NisargDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

نستخدم FineProxy منذ عامين. النطاق الترددي غير المحدود والاتصال رائعان ومستقران بكل بساطة. أوصي بها بشدة.

David RhodesTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

بينما يتقاضى مقدمو الخدمة الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم ويقدمون وكلاء مراكز بيانات بأسعار معقولة مع نطاق ترددي غير محدود. لقد بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن خدمة مثل هذه وكنت سعيدًا جدًا لأنني وجدتها.

bhwowsersNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

تجربة العملاء

موقع جيدا و صادق و يستحق خمسة نجوم

freecashb13Norton Safe Web, هذا العامالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
ما الفرق بين بروكسي SOCKS5 وبروكسي HTTP؟نطاق البروتوكول

تعمل بروكسيات HTTP على طبقة التطبيقات وتفهم حركة الويب — يمكنها قراءة الترويسات، وتخزين الاستجابات مؤقتًا، وتصفية عناوين URL. أما SOCKS5 فيعمل على طبقة الجلسة ويُرحّل البيانات الخام دون فحصها. الفرق العملي: HTTP مخصص لمهام الويب (التصفح، الاستخراج، استدعاءات API). بينما SOCKS5 يتعامل مع أي بروتوكول — الألعاب، VoIP، FTP، التورنت، اتصالات TCP/UDP المخصصة. إذا لم يكن تطبيقك متصفح ويب أو عميل HTTP، فعلى الأرجح تحتاج إلى SOCKS5.

هل يقوم SOCKS5 بتشفير حركة بياناتي؟لا

بروتوكول SOCKS5 بحد ذاته لا يضيف تشفيرًا — فهو يُرحّل البيانات كما هي. ومع ذلك، في FineProxy يمكنك الجمع بين SOCKS5 وبروكسي HTTPS على نفس عنوان IP. لحركة الويب، استخدم HTTPS مع شهادة SSL المخصصة لكل IP للحصول على تشفير كامل. أما لحركة البيانات غير المتعلقة بالويب عبر SOCKS5، فإن البيانات بين تطبيقك والبروكسي تنتقل بدون تشفير من طرف بروتوكول البروكسي، رغم أن التطبيق نفسه قد يستخدم تشفيره الخاص (SSH، TLS، إلخ).

ماذا عن تسريبات DNS؟DNS عن بُعد

يدعم SOCKS5 تحليل DNS عن بُعد — أي أن أسماء النطاقات تُحلَّل على خادم البروكسي وليس على جهازك المحلي. هذا يعني أن مزود خدمة الإنترنت (ISP) لن يرى النطاقات التي تزورها. معظم التطبيقات التي تدعم SOCKS5 تتيح لك تفعيل هذه الميزة، وإن كان بعضها يتطلب ضبطًا يدويًا. من المفيد التحقق من ذلك — فتحليل DNS عن بُعد هو أحد أكبر مزايا الخصوصية في SOCKS5 مقارنةً ببروكسيات HTTP.

برنامجي يقول إنه يدعم "SOCKS" لكنه لا يحدد الإصدار. هل هذه مشكلة؟تحقّق من الإصدار

من الممكن أن يكون ذلك مشكلة. بعض التطبيقات تُعلن عن دعم SOCKS لكنها في الواقع تطبّق فقط SOCKS4، وهو بروتوكول أقدم بكثير يعود لأوائل التسعينيات. يفتقر SOCKS4 إلى ميزات جوهرية: لا دعم لـ UDP، لا مصادقة، لا تحليل DNS عن بُعد، ويعمل مع IPv4 فقط. إذا كان تطبيقك يتصل لكن الميزات المعتمدة على UDP لا تعمل، أو لا يمكنك المصادقة باسم مستخدم وكلمة مرور، فمن المرجح أن البرنامج يستخدم SOCKS4 في الخلفية. تحقق من وثائق التطبيق أو إعداداته بحثًا عن خيار تحديد الإصدار. يدعم FineProxy بروتوكول SOCKS4 للتوافق مع الأنظمة القديمة، لكننا نوصي باستخدام SOCKS5 كلما أتاح برنامجك ذلك.

هل لا يزال استخدام SOCKS4 مجديًا؟فقط عند الضرورة

فقط عندما لا يكون لديك خيار آخر. SOCKS4 بروتوكول قديم — يدعم TCP فقط، بدون مصادقة، بدون DNS عن بُعد، بدون IPv6. إذا كان تطبيقك يفرض استخدام SOCKS4، فإن FineProxy سيتعامل معه، لكنك ستخسر كل ما يجعل SOCKS5 مفيدًا: دعم UDP، ومنع تسرب DNS، والتحكم السليم في الوصول. إذا كنت تختار برنامجًا لمشروع جديد، تأكد من أنه يدعم SOCKS5 تحديدًا. الفرق في الوظائف جوهري.

هل يمكنني استخدام SOCKS5 وHTTP على نفس البروكسي؟نعم

نعم. كل بروكسي من FineProxy — سواء كان مخصصًا أو من مراكز البيانات أو ISP — يدعم HTTP وHTTPS وSOCKS5 على نفس عنوان IP. بدّل بين البروتوكولات حسب احتياجات تطبيقك. بدون تكلفة إضافية، وبدون منتج منفصل.

أين يمكنني شراء بروكسي SOCKS5 بسرعة عالية؟حتى 500Mbps

توفر بنية FineProxy التحتية سرعات تصل إلى 500 ميغابت/ثانية لكل اتصال عبر جميع البروتوكولات بما فيها SOCKS5. كل بروكسي يأتي بعرض نطاق غير محدود — بدون رسوم على الغيغابايت، بدون اختناق في السرعة. متاح كبروكسيات فردية أو حزم جماعية بخصومات على الكميات. تشمل خيارات الدفع الطرق المعتادة والعملات الرقمية.

الدليل

بروكسي SOCKS5: عندما لا يكفي HTTP

4 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

بروكسيات HTTP تفهم حركة مرور الويب. تقرأ الترويسات، وتُفسّر الطلبات، وتعمل بشكل ممتاز مع أي شيء يعمل في المتصفح. لكن بمجرد أن تخرج مهمتك عن نطاق الويب — عميل ألعاب، مكالمة VoIP، تطبيق تورنت، اتصال TCP مخصص — لن تستطيع بروكسيات HTTP مساعدتك. ببساطة لم تُصمَّم لذلك.

بروكسي SOCKS5 صُمم لذلك. يعمل على طبقة الجلسة في مكدس الشبكة (الطبقة 5)، وهي أدنى من الطبقة التي يعمل عندها HTTP (الطبقة 7). بدلًا من فهم ما يفعله تطبيقك، يفتح SOCKS5 ببساطة اتصالًا بالهدف ويُرحّل البايتات الخام في كلا الاتجاهين. لا يهمه ما إذا كنت ترسل طلبات ويب، أو تنقل ملفات عبر FTP، أو تبث حزم صوت عبر UDP. إذا كان تطبيقك قادرًا على فتح مقبس (Socket)، فإن SOCKS5 يستطيع توجيهه عبر البروكسي.

لماذا يُعدّ دعم UDP مهمًا

الفرق التقني الأكبر بين خادم بروكسي SOCKS5 وبروكسي HTTP هو دعم UDP. بروكسيات HTTP تتعامل فقط مع اتصالات TCP. أما SOCKS5 فيتعامل مع TCP وUDP معًا من خلال ميزة UDP ASSOCIATE (المُعرَّفة في RFC 1928).

لماذا يهم هذا عمليًا؟ استعلامات DNS تنتقل عادةً عبر UDP. الألعاب الإلكترونية ترسل بيانات اللعب عبر UDP لأنه أسرع من TCP في الاتصال اللحظي. مكالمات VoIP وSIP تعتمد على UDP لنقل حزم الصوت. بروتوكولات البث غالبًا ما تستخدم UDP لتوصيل الوسائط.

مع بروكسي HTTP، كل هذا إما لا يعمل أو يتطلب حلولًا بديلة. أما مع SOCKS5، فكل شيء يعمل مباشرةً — يُرحّل البروكسي حزم UDP إلى جانب حركة TCP عبر نفس الاتصال.

تطبيق FineProxy لبروتوكول SOCKS5 يتضمن دعمًا كاملًا لارتباطات UDP. هذا ليس تطبيقًا جزئيًا يتعامل مع TCP فقط رغم وجود تسمية SOCKS5 — بل هو البروتوكول الكامل كما يحدده معيار RFC 1928.

الحماية من تسريب DNS

إليك تفصيلة أمنية لا يفكر فيها معظم مشتري البروكسي حتى يفوت الأوان. عند الاتصال عبر بروكسي HTTP، غالبًا ما يقوم جهازك بتحليل أسماء النطاقات محليًا — مُرسِلًا استعلامات DNS إلى خوادم مزود الإنترنت (ISP) الخاص بك قبل أن يتدخل البروكسي أصلاً. مزود الإنترنت يرى كل نطاق تزوره، حتى لو كان الاتصال الفعلي يمر عبر البروكسي.

يتعامل SOCKS5 مع هذا الأمر بطريقة مختلفة. فهو يدعم تحليل DNS عن بُعد: يُرسل تطبيقك اسم النطاق مباشرةً إلى خادم البروكسي، الذي يقوم بتحليله بنفسه. شبكتك المحلية لا ترى استعلام DNS أبداً. هذا يسد ثغرة خصوصية تفاجئ كثيراً من المستخدمين.

معظم المتصفحات والتطبيقات التي تدعم SOCKS5 توفر خيار DNS عن بُعد، رغم أنه يحتاج أحيانًا إلى تفعيله يدويًا (في Firefox مثلاً، يوجد إعداد إعداد مخصص لذلك). هذه الإمكانية موجودة في البروتوكول — كل ما عليك هو التأكد من أن العميل الخاص بك يستخدمها.

SOCKS5 مقابل HTTP: متى يكون كل منهما الخيار الأنسب

بروكسي HTTP هو الخيار الصحيح عندما تكون مهمتك متعلقة بالويب بالكامل. استخراج بيانات المواقع، إدارة جلسات المتصفح، الوصول إلى واجهات API الخاصة بالويب — بروكسيات HTTP تتعامل مع كل هذا بكفاءة وتدعمها جميع المتصفحات ومعظم مكتبات HTTP بشكل أصلي.

يصبح بروكسي SOCKS ضروريًا عندما لا تكون حركة بياناتك حركة ويب، أو عندما تحتاج إلى UDP. اللعب عبر بروكسي. تشغيل أدوات أتمتة تستخدم بروتوكولات TCP مخصصة. توصيل أدوات لا تتحدث HTTP بشكل أصلي. توجيه حركة VoIP. أي سيناريو يتواصل فيه التطبيق مباشرةً عبر المقابس (Sockets) بدلًا من طلبات HTTP.

تُظهر اختبارات الأداء أن اتصالات SOCKS5 تحقق زمن استجابة أقل بمقدار 35-50 مللي ثانية وإنتاجية أعلى بنسبة 20-30% مقارنةً ببروكسيات HTTP التي تتعامل مع نفس حجم البيانات (Dicloak, 2025). يعود هذا الفرق إلى بساطة البروتوكول — لا تحليل للترويسات، لا فحص للمحتوى، مجرد ترحيل خام للبيانات.

في FineProxy، كل بروكسي يدعم البروتوكولين معًا. HTTP وHTTPS (مع شهادة SSL مستقلة لكل IP) وSOCKS5 — جميعها متاحة على نفس العنوان. اختر البروتوكول المناسب لتطبيقك. بدون شراء منفصل، وبدون فئة منتج مختلفة.

ما تتضمنه بروكسيات SOCKS5 من FineProxy

Full RFC 1928-compliant SOCKS5 with UDP ASSOCIATE. Available on dedicated proxies, datacenter proxies and ISP proxies — every proxy type in our catalog. Unlimited bandwidth, speeds up to 500 Mbps, IP whitelisting authentication with optional login/password over a /21 subnet mask.

نحن نمتلك البنية التحتية. هذه ليست نقاط نهاية SOCKS5 مستأجرة من شبكة طرف ثالث — إنها خوادمنا، وعناوين IP الخاصة بنا، وASN نظيف تابع لنا.