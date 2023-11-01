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بروكسي روسيا

بروكسيات روسية ثابتة وموثوقة بعناوين IPv4 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5، وقت تشغيل 99.9%، حركة مرور غير محدودة

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 100 عنوان IP لمركز بيانات في روسيا وأضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها
  • اعرض معدل نجاح اليوم لحركة البروكسي الروسية
  • جدّد كل خدمة تنتهي هذا الأسبوع، بأقل من $200
  • دوِّر عناوين IP عندما يكون التحديث التالي مجانياً
  • صدّر أحدث قائمة بروكسي بصيغة JSON
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

المواقع والمخزون

إن تنوع المواقع التي تقدمها Fineproxy رائع. فهو يسمح لي بالوصول إلى المحتوى ومحاكاة التصفح من مناطق مختلفة دون أي مشاكل. لقد كان هذا مفيدًا بشكل خاص لاختبار مواقع الويب المحلية.

Asad JanDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

سعر رخيص. انخفاض معدل الوكلاء المعطوبين <10%. الكثير من المواقع الجغرافية والشبكات الفرعية. اتصال مستقر وعناوين IP ثابتة وتغيير مجاني للمجمع كل أسبوع.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

السرعة تحت الحمل

في السابق، كنت أستخدم خدمة مختلفة. لكن بفضل نصائح زملائي وجدت هذه الخدمة. السرعة وحركة المرور غير المحدودة مثيرة للإعجاب (مقارنة بالخدمات الأخرى). أستخدم ستة أشهر حتى لا تنشأ مشاكل. دعم العملاء متاح دائمًا. حتى لوحة التحكم أسعدتني. سأوصي لبقية معارفي. شكرًا لك!

Ирина Коваленкоالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد قمت بتجربة العديد من خدمات البروكسي، ولكن لم يبهرني أي منها مثل Fineproxy. إن جودة وسرعة وموثوقية وكلائهم رائعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن فريق الدعم الخاص بهم متاح دائمًا في الدردشة، وعلى استعداد للمساعدة. إنها خدمة رائعة!

nikhil patidarSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

بينما يتقاضى مقدمو الخدمة الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم ويقدمون وكلاء مراكز بيانات بأسعار معقولة مع نطاق ترددي غير محدود. لقد بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن خدمة مثل هذه وكنت سعيدًا جدًا لأنني وجدتها.

bhwowsersNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

إنها توفر وكلاء عاليي السرعة وآمنين مع نطاق ترددي غير محدود وأسعار معقولة وتجربة سهلة الاستخدام لجميع المستخدمين. إنها خدمة رائعة حقًا، أوصي بـ Fineproxy.org 100%.

DJالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
كيف أقوم باستخراج بيانات Wildberries دون أن يتم حظري كل 50 طلبًا؟يحظر ASN السحابية

يحظر WB أرقام ASN السحابية فوراً — إذا كان الـ IP الخاص بك من AWS أو Hetzner أو GCloud، فالأمر منتهٍ قبل أن يبدأ. مركز بيانات FineProxy يعمل على AS خاص به، لذا ليس مدرجاً في تلك القائمة. بعد مسألة الـ IP: حدد الطلبات بـ 30-40 طلباً في الدقيقة، وقم بتدوير User-Agent مع كل جلسة، ومرر ملفات الكوكيز بين الطلبات، واضبط Accept-Language: ru-RU. يتحقق WB من تنفيذ JavaScript، لذا Playwright مع إضافة التخفي يعمل أفضل من HTTP الخام لصفحات المنتجات. أما استخراج بيانات مستوى الكتالوج — نتائج البحث وقوائم الفئات — فإن HTTP مع الترويسات الصحيحة لا يزال يصمد إذا ضبطت الإيقاع.

Ozon يعرض CAPTCHA باستمرار. هل يجب أن أستخدم بروكسيات مراكز البيانات أم بروكسيات ISP؟Cloudflare أشد

حماية Cloudflare لدى Ozon أشد من WB. بروكسي مركز البيانات يعمل مع نقاط API العامة وخلاصات الفئات، لكن صفحات المنتجات تُطلق CAPTCHA بسرعة. بروكسيات ISP تصمد لفترة أطول — يتعامل Ozon مع عناوين IP المسجلة لدى ISP بتساهل أكبر لأنها تبدو كاتصال إنترنت منزلي عادي. إذا كنت تسحب آلاف المنتجات يومياً، ادمج بين النوعين: ISP لبطاقات المنتجات مع جلسات ثابتة، ومركز البيانات لكل شيء آخر.

لماذا يُعتبر استخراج بيانات Avito أصعب بكثير من Wildberries أو Ozon؟بصمة TLS

Avito يأخذ بصمة مصافحة TLS الخاصة بك (هاش JA3/JA4)، وcanvas، وعارض WebGL، والخطوط، والمنطقة الزمنية. تغيير الـ IP بالتدوير لا يفيد إذا بقيت البصمة متطابقة. Playwright مع Firefox (وليس Chromium) يوفر تنوعاً أفضل في البصمات بشكل افتراضي. حافظ على فاصل زمني 10-15 ثانية بين الإعلانات. انتبه للحظر الصامت (shadowban): تستمر الاستجابات بالوصول، لكن البيانات تكون قديمة أو ناقصة. إذا بدت الأسعار عبر الإعلانات ثابتة دون تغيير، فجلستك مُعلَّمة.

Yandex يحظرني بعد عمليات بحث قليلة فقط. ما الخطأ الذي أرتكبه؟SmartCAPTCHA سلوكي

SmartCAPTCHA يعتمد على التحليل السلوكي — يتحقق من دقة الشاشة واللغة والمنطقة الزمنية وحركة الماوس وأنماط التمرير، وكل ذلك قبل عرض التحدي. الحد الأدنى للإعداد: UTC+3، Accept-Language: ru-RU، أبعاد شاشة حقيقية، ومحاكاة حركة الماوس. استخدم undetected-chromedriver أو Playwright stealth. وحتى مع ذلك، يقتصر بحث Yandex على 5-10 استعلامات في الدقيقة لكل IP. واجهات API الداخلية لـ Yandex Maps و 2GIS أقل تشدداً.

Auto.ru يعرض خطأ 404 لإعلانات أعلم أنها موجودة. هل البروكسي هو المشكلة؟حظر صامت

إنه حظر صامت. كل من Auto.ru وDrom.ru يُرجعان خطأ 404 للطلبات المشتبه بأنها آلية بدلاً من عرض CAPTCHA. يسجل السكريبت الخاص بك «الإعلان غير موجود» بينما الإعلان متاح فعلياً. تحقق بفتح نفس الرابط في المتصفح. يستخدم Auto.ru (المملوك لـ Yandex) منطق SmartCAPTCHA. أما Drom.ru فأبسط — عادةً تكفي الترويسات الصحيحة، وIP روسي، وتأخير 3-5 ثوانٍ بين الطلبات. في كلا الموقعين: قم بتدوير الـ IP عند الحظر فقط، وليس مع كل طلب.

هل أحتاج إلى بروكسيات للمواقع الروسية الأصغر أيضًا؟حسب الحجم

يعتمد على الحجم. يفرض HeadHunter (hh.ru) حداً للطلبات بعد حوالي 100 طلب. يحظر CIAN عناوين IP الأجنبية بالكامل ويفرض حدوداً على المحلية. DNS-Shop وM.Video وEldorado حمايتها أخف — بروكسي مركز البيانات بسرعة معتدلة يعمل بشكل جيد. المواقع الإقليمية للإعلانات المبوبة (Farpost، IRR، Youla) تحتاج غالباً فقط إلى IP روسي لعرض الإعلانات المحلية الصحيحة. السجلات الحكومية (EGRUL، Rosreestr) تفرض حدوداً على عدد الطلبات لكنها لا تستخدم كشفاً متقدماً للبوتات — البطء والاستمرارية كفيلان بالنجاح.

هل يهم من أي منطقة روسية يكون البروكسي الخاص بي؟نعم

لبعض الأهداف — نعم. يقوم WB وOzon بتعديل أوقات التوصيل والمخزون وأحياناً الأسعار حسب المنطقة المكتشفة. CIAN إقليمي بالكامل — إعلانات موسكو لا تظهر في استعلام كراسنودار. عناوين IP الروسية من FineProxy هي على مستوى الدولة بدون اختيار مدينة، ومعظمها يُحدد جغرافياً في موسكو. هذا يغطي غالبية المهام. للبيانات من سيبيريا أو الشرق الأقصى، مرر معلمات المنطقة في الطلب نفسه.

ما أنواع البروكسيات الروسية التي يقدمها FineProxy؟IPv4 لمركز بيانات

بروكسيات مراكز البيانات IPv4 — ASN خاص، غير مستضافة على السحابة، سعر ثابت لكل IP، حركة مرور غير محدودة. ليست محظورة مسبقاً مثل AWS أو Hetzner. بروكسيات ISP IPv4 — مسجّلة لدى مزودي الإنترنت الروس للمستهلكين (Rostelecom، Beeline، MTS)، مناسبة للمواقع التي تتحقق من نوع الاتصال. بروكسيات متناوبة مع RU ضمن المجموعة — IP جديد مع كل طلب. استهداف على مستوى الدولة. HTTP/HTTPS وSOCKS5.

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بروكسيات روسيا عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

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185.50.202.185:1080
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
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185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
9.00 Mbps
84.5%
1 س مضت
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
7.03 Mbps
86.0%
8 س مضت
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.03 Mbps
100.0%
1 س مضت
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 يومًا
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
مجهولSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 س مضت
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
5.77 Mbps
15.5%
2 س مضت
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةMoscow
473 Kbps
93.6%
1 س مضت
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 س مضت
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.55 Mbps
100.0%
1 س مضت
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 س مضت
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 س مضت
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
93.5%
1 يومًا
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.58 Mbps
36.0%
1 س مضت
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 س مضت
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
790 Kbps
100.0%
1 س مضت
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافMoscow
815 Kbps
98.5%
2 يومًا
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
361 Kbps
96.4%
2 يومًا
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
700 Kbps
92.8%
2 يومًا
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةVologda
367 Kbps
41.0%
1 س مضت
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
907 Kbps
28.6%
1 س مضت
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
262 Kbps
62.7%
1 س مضت
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 س مضت
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
306 Kbps
16.6%
1 س مضت
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 س مضت
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةVologda
726 Kbps
10.9%
1 س مضت
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 س مضت
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافMoscow
342 Kbps
13.1%
14 س مضت
عرض 15 من 28

الدليل

لماذا تحظر المواقع الروسية عناوين IP السحابية — وما الذي ينجح فعلاً في استخراج البيانات

3 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

يُرجى ملاحظة: البروكسيات المدرجة أدناه هي ليست بروكسيات خوادمنا المميزة. هذا هو قائمة عامة مجانية مجمّعة من مصادر مفتوحة — مفيدة للاختبار أو الاستخدام الأساسي.

المواقع الروسية لا تستخدم أنظمة مكافحة البوتات الغربية كما تفعل مواقع .com أو .de. الفرق الجوهري: الأسواق والمنصات الروسية للإعلانات المبوبة تحتفظ بقوائم حظر ليس فقط لـ «عناوين IP لمراكز البيانات» بشكل عام، بل لأرقام ASN محددة لمزودي الخدمات السحابية — AWS، Google Cloud، Hetzner، DigitalOcean. لا يحتاج الـ IP حتى لأن يتصرف بشكل مريب. إذا كان ينتمي إلى AS سحابي معروف، يتم قطع الاتصال قبل تحميل الصفحة.

عناوين IP لخادم بروكسي RU من FineProxy هي من مركز البيانات لكنها مسجلة تحت AS خاص بـ FineProxy — وليس شركة استضافة سحابية. هذا الفرق مهم على Wildberries وOzon وAvito وعشرات المواقع الروسية الأصغر. الـ IP ليس مدرجاً في قائمة حظر مُعدّة مسبقاً منذ اليوم الأول.

تمتلك روسيا منظومة إنترنت خاصة بها. Yandex بدلاً من Google، وVK بدلاً من Facebook، وWildberries وOzon بدلاً من Amazon، وAvito بدلاً من Craigslist، وCIAN بدلاً من Zillow، وDrom بدلاً من AutoTrader. لكل منها منظومة حماية خاصة ضد البوتات، ولا تستخدم نفس الحلول الغربية — بنت Yandex نظام SmartCAPTCHA داخلياً، ويشغّل Avito نظام بصمة TLS خاصاً به. معرفة كيفية عمل Cloudflare لن تُعدّك بالكامل لعمليات استخراج البيانات هنا.

الحد الأدنى الأساسي لأي هدف روسي: المنطقة الزمنية لموسكو (UTC+3)، Accept-Language: ru-RU، بصمة متصفح متسقة، وعنوان IP روسي. إذا أسقطت أياً من هذه العناصر الأربعة، سينخفض حجم الطلبات المسموح بها قبل الحظر بشكل كبير. معظم أنظمة مكافحة البوتات الروسية تتحقق من العناصر الأربعة معاً — وأي تعارض، مثل IP روسي مع ترويسة لغة إنجليزية، يُعد بحد ذاته إشارة تنبيه.

بعد المواقع الخمسة الكبرى (WB، Ozon، Avito، Yandex، Auto.ru)، هناك قائمة طويلة. HeadHunter للوظائف، 2GIS لأدلة الأعمال، DNS-Shop وM.Video للإلكترونيات، Farpost وIRR للإعلانات المبوبة الإقليمية، والسجلات الحكومية مثل EGRUL. تتراوح الحماية من عدوانية إلى شبه معدومة، لكن جميعها تقريباً تتطلب IP روسياً لإرجاع البيانات الصحيحة. عند شراء وصول بروكسي روسي من FineProxy، تحصل على خيارات مركز البيانات وISP — مركز البيانات للحجم الكبير على الأهداف الأخف حماية، وISP (Rostelecom، Beeline، MTS) للمواقع التي تتحقق من نوع الاتصال. كل IP هو بروكسي روسي مجهول الهوية: بدون ترويسات إعادة توجيه، شهادة SSL فردية، ودعم HTTP/HTTPS وSOCKS5.

هناك قيد واحد: عناوين IP الروسية من FineProxy تعمل على مستوى الدولة فقط، بدون استهداف على مستوى المدينة أو المنطقة. معظمها يُحدَّد جغرافيًا في موسكو. تمتد روسيا عبر 11 منطقة زمنية، وبعض المواقع — خاصةً Ozon وWB وCIAN — تعرض أسعارًا ومخزونًا وخيارات توصيل مختلفة حسب المنطقة. إذا كنت بحاجة إلى هذا المستوى من الدقة، مرّر معلمات المنطقة في نص الطلب بدلاً من الاعتماد على عنوان IP.