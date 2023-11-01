يحظر WB أرقام ASN السحابية فوراً — إذا كان الـ IP الخاص بك من AWS أو Hetzner أو GCloud، فالأمر منتهٍ قبل أن يبدأ. مركز بيانات FineProxy يعمل على AS خاص به، لذا ليس مدرجاً في تلك القائمة. بعد مسألة الـ IP: حدد الطلبات بـ 30-40 طلباً في الدقيقة، وقم بتدوير User-Agent مع كل جلسة، ومرر ملفات الكوكيز بين الطلبات، واضبط Accept-Language: ru-RU. يتحقق WB من تنفيذ JavaScript، لذا Playwright مع إضافة التخفي يعمل أفضل من HTTP الخام لصفحات المنتجات. أما استخراج بيانات مستوى الكتالوج — نتائج البحث وقوائم الفئات — فإن HTTP مع الترويسات الصحيحة لا يزال يصمد إذا ضبطت الإيقاع.