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بروكسي Steam

بروكسيات IPv4 مخصصة لتحليل سوق Steam وبوتات التداول — HTTP/HTTPS/SOCKS5، جلسات ثابتة، تنوع في الشبكات الفرعية بمعدل 10–15 حساباً لكل IP.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة بروكسي Steam.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 10,000 عنوان IP من مراكز بيانات موزعة على عدة دول لتحليل Steam Market
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
  • صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
  • اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
  • اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

تشغيل الحسابات

استخدمت الخدمة مع روبوت على Twitch وعملت بشكل مثالي. أشكر FineProxy على تخصيص نظام جيد جدًا لما أحتاج إليه تحديدًا.

blastzadaaaaSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

وكلاء رائعون لتجميع البيانات - لقد استخدمته لمدة 5+ سنوات..لديهم IPs بالتناوب، وهم سريعون ولا يتم حظر جميع الوكلاء تقريبًا في الشبكات الاجتماعية

AliceDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

السرعة تحت الحمل

تحياتي لكم أيها القراء الكرام لهذه المراجعة المتواضعة. اسمحوا لي أن أتحدث عن الخوادم الوكيلة قليلاً. في رأيي، يمكن أن تكون الخوادم الوكيلة مفيدة جدًا في حالات مختلفة ولأغراض مختلفة. أعتقد أن FineProxy هو خيار جيد، خاصة لسرعة العمل. كما أنه مريح في الاستخدام. لقد كنت أستخدم FineProxy لمدة شهرين بالفعل، وأنا راضٍ تمامًا عنه.

Mike Millerالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد قمت بتجربة العديد من موفري البروكسي من قبل، ولكن FineProxy.org يتميز بوقت تشغيله الثابت وجودة الاتصال القوية. السرعات جيدة بما يكفي للبث وجمع البيانات، ولم أواجه أي مشكلات كبيرة حتى الآن. ومن الجيد أيضًا أن يتم شرح كل شيء بشكل واضح على الموقع، مما يجعل من السهل اختيار الخيار الصحيح.

HotBad2393Norton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

المواقع والمخزون

سعر رخيص. انخفاض معدل الوكلاء المعطوبين <10%. الكثير من المواقع الجغرافية والشبكات الفرعية. اتصال مستقر وعناوين IP ثابتة وتغيير مجاني للمجمع كل أسبوع.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

يقدم موقع Fineproxy.org خدمة بروكسي لائقة مع مجموعة واسعة من IPs والمواقع. ومع ذلك، قد تكون سرعات الاتصال غير متناسقة في بعض الأحيان، وقد تكون استجابة الدعم أبطأ من المتوقع. على الرغم من أن الخدمة مناسبة للمهام الأساسية، إلا أنها قد لا تلبي بشكل كامل احتياجات المستخدمين ذوي المتطلبات الأعلى أو المتطلبات المحددة. الأسعار تنافسية، لكن الأداء يمكن أن يكون أكثر استقرارًا لأولئك الذين يعتمدون عليه للاستخدام الاحترافي أو المكثف.

Charles BrownProxyRate, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
لماذا أحتاج إلى بروكسي لتحليل سوق Steam؟تجنّب حدود المعدل

تفرض Steam قيودًا على معدل الطلبات لمنع الاستخراج الآلي للبيانات. بدون بروكسيات، لن تتمكن سوى من إرسال عدد محدود من الطلبات قبل أن تواجه أخطاء “429 Too Many Requests” التي تحظر عنوان IP الخاص بك. تتيح لك البروكسيات توزيع الطلبات عبر عناوين IP متعددة، مما يضمن وصولًا مستمرًا إلى بيانات الأسعار ومعلومات المخزون. بالنسبة لعمليات التداول الجادة، هذا ليس خيارًا — إنه الطريقة الوحيدة للتحليل على نطاق واسع.

هل يمكنني استخدام بروكسيات مجانية مع Steam؟غير مستحسن

من الناحية التقنية نعم، لكن توقّع مشاكل كثيرة. البروكسيات المجانية بطيئة وغير موثوقة ويتشاركها آلاف المستخدمين. على الأرجح أن Steam قد حظرت بالفعل معظم عناوين IP الخاصة بالبروكسيات المجانية. بالنسبة لتشغيل بوتات التداول أو تحليل السوق، ستسبب لك البروكسيات المجانية مشاكل أكثر مما تحل. ستقضي وقتًا أطول في التعامل مع الحظر بدلًا من جمع البيانات فعليًا.

كم عدد حسابات Steam التي يمكنني تشغيلها على عنوان IP واحد؟نحو 10–15

تقريبًا من 10 إلى 15 حسابًا قبل أن تصبح قيود معدل الطلبات في Steam مشكلة فعلية. ينطبق هذا على بوتات التداول والعمليات الآلية. إذا كنت تستخدم ArchiSteamFarm أو أدوات مشابهة مع عدد أكبر من الحسابات، فستحتاج إلى بروكسيات متعددة. بروكسي واحد لكل 10-15 حسابًا هو نقطة انطلاق معقولة، رغم أن العمليات الأكثر كثافة قد تحتاج عدد حسابات أقل لكل IP.

هل سيتم حظر بروكسيات مراكز البيانات على Steam؟الجودة مهمة

يعتمد ذلك على جودة البروكسي. عناوين IP المشتركة لمراكز البيانات غالبًا ما يتم حظرها لأن مستخدمين سابقين أساؤوا استخدامها. أما عناوين IP المخصصة التي تتحكم فيها حصريًا فتحقق معدلات نجاح أعلى بكثير. بروكسيات مراكز البيانات المخصصة لـ Steam من FineProxy تعمل بكفاءة لأنها مخصصة لك وحدك — لا يمكن لأي شخص آخر حرقها على Steam أثناء استخدامك لها.

هل استخدام البروكسيات على Steam يخالف شروط الخدمة؟استخدم بمسؤولية

استخدام البروكسيات لتجاوز قيود التسعير الإقليمي يخالف شروط Steam ويُعرّض حسابك لعقوبات. لكن استخدام البروكسيات لتحليل السوق أو بوتات التداول أو الوصول إلى Steam من شبكات مقيّدة يقع في منطقة رمادية. لا توفر Steam واجهة API رسمية لبيانات السوق، لذا فإن الوصول الآلي هو الخيار الوحيد للمتداولين الجادين. المفتاح هو الاستخدام المسؤول — لا تُسئ استخدام النظام، والتزم بحدود معدل الطلبات، ولا تستخدم البروكسيات لأنشطة محظورة مثل التلاعب بالأسعار.

هل يؤثر الموقع الجغرافي للبروكسي على تحليل Steam والبوتات؟الشبكات الفرعية أهم

بالنسبة لمعظم عمليات تحليل سوق Steam وبوتات التداول، لا يُشكّل الموقع الجغرافي أهمية كبيرة — فـ Steam يعرض نفس بيانات السوق بغض النظر عن المنطقة. الأهم بكثير هو تنوع الشبكات الفرعية. تحقق باقات المزيج التي تتضمن عناوين IP موزعة على شبكات فرعية متعددة أفضل أداء، لأن أنظمة مكافحة البوتات في Steam تكتشف تجمعات الطلبات القادمة من نفس نطاق الشبكة الفرعية. توفر باقات المزيج من FineProxy أقصى تنوع في الشبكات الفرعية، وهو أكثر فعالية من التركيز على موقع واحد في أوروبا أو أمريكا.

كيف أربط البروكسي بـ ArchiSteamFarm أو متصفح لاستخدام Steam؟اضبط WebProxy

بالنسبة لـ ArchiSteamFarm (ASF)، افتح ملف الإعدادات ASF.json وأضف إعدادات البروكسي باستخدام حقل “WebProxy” — على سبيل المثال: “WebProxy”: “http://ip:port”. إذا كان البروكسي يتطلب مصادقة، أضف حقلي “WebProxyUsername” و“WebProxyPassword”. أعد تشغيل ASF بعد الحفظ. للوصول عبر المتصفح، يمكنك ضبط البروكسي من إعدادات الشبكة في نظام التشغيل أو استخدام إضافة متصفح مثل FoxyProxy أو SwitchyOmega — أدخل عنوان IP للبروكسي والمنفذ وبيانات الاعتماد، ثم اختر HTTP/HTTPS أو SOCKS5 حسب نوع البروكسي. بالنسبة لسكربتات تحليل سوق Steam المعتمدة على المصادقة، تأكد من أن البروكسي يدعم الجلسات الثابتة حتى تبقى ملفات الكوكيز وبيانات الجلسة متسقة عبر الطلبات المتتالية على نفس IP.

الدليل

بروكسي لـ Steam: التحليل وبوتات التداول وإدارة الحسابات المتعددة

4 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

لا توفر Steam واجهة API رسمية للسوق. إذا كنت بحاجة إلى بيانات الأسعار أو معلومات المخزون أو ترغب في أتمتة التداول، فأمامك خياران فقط: استخدام خدمات طرف ثالث باهظة الثمن أو تحليل Steam بنفسك. معظم المتداولين والموزعين الجادين يختارون المسار الثاني — وهنا يصبح البروكسي لـ Steam أمرًا لا غنى عنه.

لماذا يُعدّ بروكسي Steam ضروريًا لتحليل السوق

يحتوي سوق Steam على ملايين العناصر عبر ألعاب CS2 وDota 2 وRust وغيرها. تتبّع الأسعار يدويًا مستحيل على نطاق واسع. يتيح لك التحليل الآلي:

  • مراقبة تقلبات الأسعار في الوقت الفعلي
  • اعثر على العناصر المُسعّرة بأقل من قيمتها قبل المنافسين
  • أنشئ قواعد بيانات للأسعار لعمليات إعادة البيع
  • تتبّع المخزون عبر حسابات متعددة

المشكلة؟ Steam يفرض قيودًا صارمة على معدل الطلبات. أرسل عددًا كبيرًا من الطلبات من IP واحد وستواجه أخطاء “429 Too Many Requests”. سيُحظر عنوان IP الخاص بك مؤقتًا وتتوقف جميع عمليات الاستخراج. من خلال التدوير السليم للبروكسيات، يتم توزيع الطلبات على عناوين IP متعددة لتبقى بعيدًا عن رادار Steam.

بوتات التداول وعمليات الحسابات المتعددة

إذا كنت تُشغّل بوتات تداول — سواء ArchiSteamFarm أو حلولًا مخصصة أو منصات تجارية — فمن المرجح أنك واجهت قيود معدل الطلبات. يسمح Steam بنحو 10-15 حساب بوت لكل IP قبل أن يبدأ التقييد. بعد هذا الحد، تحتاج إلى بروكسيات مخصصة لكل حساب أو مجموعة حسابات.تشغيل حسابات متعددة من IP واحد يُنشئ خطرًا إضافيًا: إذا وضع Steam علامة على أحد الحسابات بسبب نشاط مشبوه، فإن ارتباط عنوان IP قد يؤثر على حساباتك الأخرى. البروكسيات المنفصلة تعزل كل حساب على حدة، مما يحمي عمليتك بالكامل من الحظر المتسلسل.

بروكسيات مراكز البيانات مقابل السكنية: ما الذي يعمل مع Steam

إليك الواقع الفعلي لاستخدام بروكسي لإلغاء حظر Steam للأعمال التجارية.بروكسيات مراكز البيانات تعمل بشكل ممتاز للمستخدمين ذوي الخبرة. فهي أسرع وأرخص بكثير للاستخراج بكميات كبيرة. المفتاح هو استخدام عناوين IP مخصصة لم يُسئ استخدامها مستخدمون آخرون. عناوين IP المشتركة في مراكز البيانات غالبًا ما تُحظر فورًا لأن شخصًا آخر قد أساء استخدامها على Steam مسبقًا.البروكسيات السكنية والبروكسيات المحمولة أكثر أمانًا للمبتدئين. يراها Steam كاتصالات سكنية عادية، لذا تتعرض لرقابة أقل. لكنها أعلى تكلفة ولها حدود نطاق ترددي — وهذا مشكلة إذا كنت تستخرج بيانات ملايين العناصر.يقدم FineProxy عناوين IP مخصصة لـ Steam من مراكز البيانات. هذه العناوين حصرية لك داخل خدمتنا — طوال فترة استئجارك لها، لا يمكن لأي عميل آخر في FineProxy استخدامها لـ Steam. هذا يمنع المشكلة الشائعة المتمثلة في وراثة سمعة سيئة من مستخدم آخر. نحن المزوّد الفعلي وليس وسيطًا، مما يعني تحكمًا مباشرًا في جودة عناوين IP واستبدالًا أسرع في حال ظهور مشكلات.

نصائح عملية لتحليل بيانات Steam

احترم حدود معدل الطلبات: حتى مع البروكسيات، لا تُثقل خوادم Steam بالطلبات. تأخير 10-15 ثانية بين الطلبات على كل IP يُبقيك تحت العتبة المسموحة.قم بالتدوير بذكاء: لا تُبدّل عنوان IP مع كل طلب — هذا يبدو مشبوهًا. استخدم الجلسات الثابتة حيث يتعامل نفس IP مع تسلسل منطقي من الطلبات، ثم قم بالتدوير.تعامل مع أخطاء 429 بحكمة: عندما تصل إلى حدود معدل الطلبات، تراجع. إعادة المحاولة بعدوانية لا تفعل سوى تمديد فترة الحظر.استخدم نقاط النهاية المناسبة: نقطة النهاية /market/priceoverview/ في Steam توفر الأسعار الحالية دون الحاجة إلى مصادقة. أما /market/pricehistory/ فتتطلب ملفات تعريف الارتباط وتُرجع بيانات تاريخية. حدّد أيهما تحتاج.راقب حالة عناوين IP: تتبّع البروكسيات التي يتم حظرها ومتى يحدث ذلك. ستلاحظ أنماطًا واضحة — أوقات معينة من اليوم أو أحجام طلبات محددة تُفعّل الحظر بشكل أكبر.

ماذا عن الوصول إلى Steam غير المحظور؟

لنكن واضحين، استخدام البروكسيات لتجاوز التسعير الإقليمي في Steam يُخالف شروط الخدمة الخاصة بهم. شراء الألعاب بسعر أرخص عبر متجر منطقة أخرى يُعرّض حسابك لخطر التقييد. لا نوصي بذلك.لكن الوصول إلى Steam المحظور له استخدامات مشروعة: إذا كان Steam محظورًا على شبكتك (المدرسة، العمل، بعض الدول)، فإن البروكسي يتيح لك الوصول إلى المنصة بشكل طبيعي. للوصول الشخصي للألعاب، أي بروكسي موثوق يفي بالغرض — فأنت لا تُرسل آلاف الطلبات، لذا لا تنطبق عليك حدود المعدل.