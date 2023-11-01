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Proxy Uap

Private proxy IPv4 untuk parsing Steam Market dan trading bot — HTTP/HTTPS/SOCKS5, sticky session, campuran subnet beragam untuk 10–15 akun per IP.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy Steam.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 10,000 Campuran Negara IP pusat data untuk Steam Market penguraian
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
  • Ekspor daftar proxy saya sebagai JSON
  • Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Menjalankan akun

Saya menggunakannya pada bot Twitch dan hasilnya sempurna. Saya berterima kasih kepada FineProxy karena telah menyediakan sistem yang sangat baik untuk kebutuhan khusus saya.

blastzadaaaaSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Proxy yang bagus untuk data scraping — Saya telah menggunakannya selama 5+ tahun.. mereka memiliki IP berputar, mereka cepat dan hampir semua proxy tidak diblokir di jejaring sosial

AliceDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kecepatan saat dibebani

Salam kepada Anda, para pembaca yang terhormat dari ulasan sederhana ini. Biarkan saya berbicara sedikit tentang proxy-server. Menurut saya, proxy-server dapat sangat berguna dalam berbagai kasus dan untuk berbagai tujuan. Saya pikir bahwa FineProxy adalah pilihan yang baik, terutama untuk kecepatan kerja.

Mike MillerPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah mencoba beberapa penyedia proxy sebelumnya, tetapi FineProxy.org menonjol karena uptime yang konsisten dan kualitas koneksi yang solid. Kecepatan cukup baik untuk streaming dan pengikis data, dan saya belum menghadapi masalah besar sejauh ini.

HotBad2393Norton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Harga murah, tingkat proxy yang rusak <10%, banyak geo dan subnet, koneksi stabil, IP statis dan pertukaran kolam gratis setiap minggu.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Fineproxy.org menawarkan layanan proxy yang layak dengan berbagai pilihan IP dan lokasi. Namun, kecepatan koneksi kadang-kadang tidak konsisten, dan respon dukungan mungkin lebih lambat dari yang diharapkan. Meskipun layanan ini cocok untuk tugas dasar, mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna dengan permintaan atau persyaratan khusus yang lebih tinggi. Harga kompetitif, tetapi kinerja bisa lebih stabil bagi mereka yang mengandalkannya untuk penggunaan profesional atau intensif.

Charles BrownProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

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Mengapa saya butuh proxy untuk parsing Steam Market?Steam memberlakukan rate-limiting

Steam memberlakukan rate-limiting pada permintaan untuk mencegah scraping otomatis. Tanpa proxy, Anda hanya bisa mengirim sejumlah terbatas permintaan sebelum mendapat error “429 Too Many Requests” yang memblokir IP Anda. Proxy memungkinkan Anda mendistribusikan permintaan ke banyak IP, menjaga akses berkelanjutan ke data harga dan informasi inventaris. Untuk operasi trading serius, ini bukan pilihan — ini satu-satunya cara untuk melakukan parsing dalam skala besar.

Bisakah saya menggunakan proxy gratis untuk Steam?Secara teknis

Secara teknis bisa, tapi siap-siap menghadapi masalah. Proxy gratis lambat, tidak stabil, dan digunakan bersama ribuan pengguna. Steam kemungkinan besar sudah memblokir sebagian besar IP proxy gratis. Untuk operasi trading bot atau parsing Market, proxy gratis akan menimbulkan lebih banyak masalah daripada solusi. Anda akan menghabiskan lebih banyak waktu menangani blokir daripada benar-benar mengumpulkan data.

Berapa banyak akun Steam yang bisa saya jalankan di satu IP?Sekitar 10-15

Sekitar 10-15 akun sebelum rate-limiting Steam mulai menjadi masalah. Ini berlaku untuk trading bot dan operasi otomatis. Jika Anda menjalankan ArchiSteamFarm atau tool serupa dengan lebih banyak akun, Anda membutuhkan beberapa proxy. Satu proxy per 10-15 akun adalah titik awal yang wajar, meskipun operasi yang lebih berat mungkin memerlukan lebih sedikit akun per IP.

Apakah proxy datacenter akan diblokir di Steam?Tergantung kualitas

Tergantung kualitas proxy-nya. IP datacenter shared sering diblokir karena pengguna sebelumnya menyalahgunakannya. IP dedicated yang Anda kontrol secara eksklusif memiliki tingkat keberhasilan jauh lebih tinggi. Proxy datacenter khusus Steam dari FineProxy berhasil karena dialokasikan eksklusif untuk Anda — tidak ada orang lain yang bisa merusaknya di Steam selama Anda menggunakannya.

Apakah penggunaan proxy di Steam melanggar ketentuan layanan mereka?Menggunakan proxy

Menggunakan proxy untuk melewati batasan harga regional melanggar ketentuan Steam’s dan berisiko terkena penalti akun. Namun, menggunakan proxy untuk parsing Market, trading bot, atau mengakses Steam dari jaringan yang dibatasi berada di area abu-abu. Steam tidak menyediakan API resmi untuk data Market, sehingga akses otomatis adalah satu-satunya opsi bagi trader serius. Kuncinya adalah penggunaan yang bertanggung jawab — jangan menyalahgunakan sistem, hormati rate limit, dan jangan gunakan proxy untuk aktivitas terlarang seperti manipulasi harga.

Apakah geolokasi proxy berpengaruh untuk parsing dan bot di Steam?Untuk sebagian besar

Untuk sebagian besar operasi parsing Steam Market dan trading bot, geolokasi tidak terlalu berpengaruh — Steam menyajikan data Market yang sama terlepas dari region. Yang jauh lebih penting adalah keragaman subnet. Paket mix dengan IP yang tersebar di banyak subnet berbeda memberikan performa terbaik karena sistem anti-bot Steam mendeteksi cluster permintaan dari range subnet yang sama. Paket mix FineProxy menyediakan variasi subnet maksimal, yang lebih efektif daripada berkonsentrasi pada satu lokasi EU atau US.

Bagaimana cara menghubungkan proxy ke ArchiSteamFarm atau browser untuk Steam?Untuk ArchiSteamFarm

Untuk ArchiSteamFarm (ASF), buka file konfigurasi ASF.json dan tambahkan pengaturan proxy menggunakan field «WebProxy» — contohnya: «WebProxy»: «http://ip:port». Jika proxy Anda memerlukan autentikasi, tambahkan field «WebProxyUsername» dan «WebProxyPassword». Restart ASF setelah menyimpan. Untuk akses berbasis browser, Anda bisa mengonfigurasi proxy di pengaturan jaringan sistem atau menggunakan ekstensi browser seperti FoxyProxy atau SwitchyOmega — masukkan IP proxy, port, dan kredensial, lalu pilih HTTP/HTTPS atau SOCKS5 sesuai jenis proxy Anda. Untuk script parsing Steam Market yang memerlukan autentikasi, pastikan proxy Anda mendukung sticky session agar cookie dan data sesi tetap konsisten di seluruh request berurutan pada IP yang sama.

Panduan

Proxy untuk Steam: Parsing, Trading Bot, dan Manajemen Multi-Akun

4 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Steam tidak menyediakan API Market resmi. Jika Anda membutuhkan data harga, informasi inventaris, atau ingin mengotomatiskan trading, Anda hanya punya dua pilihan: menggunakan layanan pihak ketiga yang mahal atau melakukan parsing Steam sendiri. Kebanyakan trader dan reseller serius memilih jalur kedua — dan di sinilah proxy untuk Steam menjadi esensial.

Mengapa proxy Steam penting untuk market parsing

Steam Market berisi jutaan item dari CS2, Dota 2, Rust, dan game lainnya. Memantau harga secara manual tidak mungkin dilakukan dalam skala besar. Parsing otomatis memungkinkan Anda:

  • Pantau fluktuasi harga secara real-time
  • Temukan item underpriced sebelum kompetitor
  • Bangun database harga untuk operasi resale
  • Pantau inventaris di banyak akun

Masalahnya? Steam menerapkan rate-limit secara agresif. Kirim terlalu banyak request dari satu IP dan Anda akan mendapat error «429 Too Many Requests». IP Anda diblokir sementara, dan seluruh proses parsing terhenti. Dengan rotasi proxy yang tepat, Anda mendistribusikan request ke banyak IP dan tetap di bawah radar Steam.

Trading bot dan operasi multi-akun

Jika Anda menjalankan trading bot — baik ArchiSteamFarm, solusi custom, maupun platform komersial — kemungkinan besar Anda pernah mengalami rate limit. Steam mengizinkan sekitar 10-15 akun bot per IP sebelum throttling aktif. Lebih dari itu, Anda membutuhkan private proxy untuk setiap akun atau kelompok akun.Menjalankan banyak akun dari satu IP menciptakan risiko lain: jika Steam menandai satu akun karena aktivitas mencurigakan, asosiasi IP tersebut dapat berdampak pada akun Anda yang lain. Proxy terpisah mengisolasi setiap akun, melindungi seluruh operasi Anda dari ban berantai.

Datacenter vs residential: mana yang cocok untuk Steam

Berikut realita penggunaan proxy server untuk membuka blokir Steam dalam keperluan bisnis.Proxy datacenter cocok untuk pengguna berpengalaman. Lebih cepat dan jauh lebih murah untuk parsing volume tinggi. Kuncinya adalah menggunakan IP dedicated yang belum pernah dirusak oleh pengguna lain. IP datacenter shared sering langsung diblokir karena orang lain sudah menyalahgunakannya di Steam.Proxy residential dan mobile lebih aman untuk pemula. Steam melihatnya sebagai koneksi rumahan biasa, sehingga lebih sedikit diawasi. Namun harganya lebih mahal dan memiliki batas bandwidth — menjadi masalah jika Anda melakukan parsing jutaan item.FineProxy menawarkan IP datacenter khusus Steam. Alamat-alamat ini eksklusif untuk Anda dalam layanan kami — selama Anda menyewanya, tidak ada pelanggan FineProxy lain yang bisa menggunakannya untuk Steam. Ini mencegah masalah umum yaitu mewarisi reputasi buruk pengguna lain. Kami adalah provider langsung, bukan reseller, yang berarti kontrol langsung atas kualitas IP dan penggantian lebih cepat jika muncul masalah.

Tips praktis untuk parsing Steam

Hormati rate limit: Bahkan dengan proxy, jangan bombardir server Steam. Jeda 10-15 detik antar request pada setiap IP akan menjaga Anda tetap di bawah ambang batas.Lakukan rotasi dengan cerdas: Jangan ganti IP setiap request — itu terlihat mencurigakan. Gunakan sticky session di mana IP yang sama menangani serangkaian request secara logis, lalu baru lakukan rotasi.Tangani error 429 dengan bijak: Saat Anda terkena rate limit, kurangi kecepatan. Retry yang agresif justru memperpanjang waktu blokir Anda.Gunakan endpoint yang tepat: /market/priceoverview/ dari Steam memberikan harga terkini tanpa autentikasi. /market/pricehistory/ memerlukan cookie dan mengembalikan data historis. Ketahui mana yang Anda butuhkan.Pantau kesehatan IP: Lacak proxy mana yang diblokir dan kapan. Pola akan terlihat — waktu tertentu dalam sehari atau volume request tertentu lebih sering memicu pemblokiran.

Bagaimana dengan mengakses Steam yang diblokir?

Perlu ditegaskan, menggunakan proxy untuk melewati harga regional Steam melanggar ketentuan layanan mereka. Membeli game lebih murah melalui store region lain berisiko pembatasan akun. Kami tidak merekomendasikan hal ini.Namun mengakses Steam yang diblokir memiliki kegunaan yang sah: jika Steam diblokir di jaringan Anda (sekolah, kantor, beberapa negara), proxy memungkinkan Anda mengakses platform secara normal. Untuk akses gaming pribadi, proxy andal mana pun sudah cukup — Anda tidak membuat ribuan permintaan, jadi rate limit tidak berlaku.