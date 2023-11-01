Steam tidak menyediakan API Market resmi. Jika Anda membutuhkan data harga, informasi inventaris, atau ingin mengotomatiskan trading, Anda hanya punya dua pilihan: menggunakan layanan pihak ketiga yang mahal atau melakukan parsing Steam sendiri. Kebanyakan trader dan reseller serius memilih jalur kedua — dan di sinilah proxy untuk Steam menjadi esensial.

Mengapa proxy Steam penting untuk market parsing

Steam Market berisi jutaan item dari CS2, Dota 2, Rust, dan game lainnya. Memantau harga secara manual tidak mungkin dilakukan dalam skala besar. Parsing otomatis memungkinkan Anda:

Pantau fluktuasi harga secara real-time

Temukan item underpriced sebelum kompetitor

Bangun database harga untuk operasi resale

Pantau inventaris di banyak akun

Masalahnya? Steam menerapkan rate-limit secara agresif. Kirim terlalu banyak request dari satu IP dan Anda akan mendapat error «429 Too Many Requests». IP Anda diblokir sementara, dan seluruh proses parsing terhenti. Dengan rotasi proxy yang tepat, Anda mendistribusikan request ke banyak IP dan tetap di bawah radar Steam.

Trading bot dan operasi multi-akun

Jika Anda menjalankan trading bot — baik ArchiSteamFarm, solusi custom, maupun platform komersial — kemungkinan besar Anda pernah mengalami rate limit. Steam mengizinkan sekitar 10-15 akun bot per IP sebelum throttling aktif. Lebih dari itu, Anda membutuhkan private proxy untuk setiap akun atau kelompok akun.Menjalankan banyak akun dari satu IP menciptakan risiko lain: jika Steam menandai satu akun karena aktivitas mencurigakan, asosiasi IP tersebut dapat berdampak pada akun Anda yang lain. Proxy terpisah mengisolasi setiap akun, melindungi seluruh operasi Anda dari ban berantai.

Datacenter vs residential: mana yang cocok untuk Steam

Berikut realita penggunaan proxy server untuk membuka blokir Steam dalam keperluan bisnis.Proxy datacenter cocok untuk pengguna berpengalaman. Lebih cepat dan jauh lebih murah untuk parsing volume tinggi. Kuncinya adalah menggunakan IP dedicated yang belum pernah dirusak oleh pengguna lain. IP datacenter shared sering langsung diblokir karena orang lain sudah menyalahgunakannya di Steam.Proxy residential dan mobile lebih aman untuk pemula. Steam melihatnya sebagai koneksi rumahan biasa, sehingga lebih sedikit diawasi. Namun harganya lebih mahal dan memiliki batas bandwidth — menjadi masalah jika Anda melakukan parsing jutaan item.FineProxy menawarkan IP datacenter khusus Steam. Alamat-alamat ini eksklusif untuk Anda dalam layanan kami — selama Anda menyewanya, tidak ada pelanggan FineProxy lain yang bisa menggunakannya untuk Steam. Ini mencegah masalah umum yaitu mewarisi reputasi buruk pengguna lain. Kami adalah provider langsung, bukan reseller, yang berarti kontrol langsung atas kualitas IP dan penggantian lebih cepat jika muncul masalah.

Tips praktis untuk parsing Steam

Hormati rate limit: Bahkan dengan proxy, jangan bombardir server Steam. Jeda 10-15 detik antar request pada setiap IP akan menjaga Anda tetap di bawah ambang batas.Lakukan rotasi dengan cerdas: Jangan ganti IP setiap request — itu terlihat mencurigakan. Gunakan sticky session di mana IP yang sama menangani serangkaian request secara logis, lalu baru lakukan rotasi.Tangani error 429 dengan bijak: Saat Anda terkena rate limit, kurangi kecepatan. Retry yang agresif justru memperpanjang waktu blokir Anda.Gunakan endpoint yang tepat: /market/priceoverview/ dari Steam memberikan harga terkini tanpa autentikasi. /market/pricehistory/ memerlukan cookie dan mengembalikan data historis. Ketahui mana yang Anda butuhkan.Pantau kesehatan IP: Lacak proxy mana yang diblokir dan kapan. Pola akan terlihat — waktu tertentu dalam sehari atau volume request tertentu lebih sering memicu pemblokiran.

Bagaimana dengan mengakses Steam yang diblokir?