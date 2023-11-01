Steam プロキシ

Steamは公式のMarket APIを提供していません。価格データやインベントリ情報が必要な場合、あるいはトレードを自動化したい場合、選択肢は2つです。高額なサードパーティサービスを利用するか、自分でSteamをパースするかです。本格的なトレーダーやリセラーの多くは後者を選びます。そこでSteam用プロキシが不可欠になります。

Steamプロキシがマーケット解析に重要な理由

Steam マーケットには、CS2、Dota 2、Rust などのゲームにまたがる数百万ものアイテムが出品されています。大規模に価格を手動で追跡するのは不可能です。自動パーシングを活用すれば、以下のことが可能になります。

価格変動をリアルタイムでモニタリング

競合よりも先に割安アイテムを発見

転売ビジネス向けの価格データベースを構築

複数アカウントのインベントリを一括追跡

問題は何でしょうか？Steamは非常に厳しいレート制限を実施しています。1つのIPから多すぎるリクエストを送ると「429 Too Many Requests」エラーが発生します。IPが一時的にブロックされ、パース処理がすべて停止します。適切なプロキシローテーションを行えば、リクエストを複数のIPに分散させ、Steamの検知を回避できます。

トレーディングボットとマルチアカウント運用

トレーディングボット（ArchiSteamFarm、カスタムソリューション、商用プラットフォームなど）を運用されている場合、レート制限に遭遇したことがあるかもしれません。Steam では1つのIPにつきおよそ10〜15のボットアカウントまでしか許容されず、それを超えるとスロットリングが発動します。それ以上のアカウントを運用するには、アカウントごと、またはアカウントグループごとに専用プロキシが必要です。1つのIPから複数のアカウントを運用すると、もう一つのリスクが生じます。Steam がいずれかのアカウントを不審な活動としてフラグ付けした場合、IP の関連付けにより他のアカウントにも影響が及ぶ可能性があります。アカウントごとに個別のプロキシを使用すれば、各アカウントが隔離され、連鎖的なBANからオペレーション全体を守ることができます。

データセンター vs 住宅用：Steam に適しているのはどちらか

Steamのブロック解除にプロキシサーバーをビジネス利用する際の実情をご紹介します。データセンタープロキシは経験豊富なユーザーに適しています。高速であり、大量パーシングにおいてコストも大幅に抑えられます。ポイントは、他のユーザーによって使い潰されていない専用IPを利用することです。共有データセンターIPは、すでに他のユーザーが Steam で悪用しているケースが多く、即座にブロックされることがあります。住宅用プロキシやモバイルプロキシは初心者にとって安全な選択肢です。Steamは通常の家庭回線と認識するため、厳しいチェックを受けにくくなります。ただし、コストが高く帯域幅に制限があるため、数百万アイテムをパースする場合には問題になります。FineProxyはSteam専用のデータセンターIPを提供しています。これらのアドレスは当社サービス内でお客様専用に割り当てられます。レンタル期間中、他のFineProxyユーザーがそのIPをSteamで使用することはありません。これにより、他のユーザーの悪い評判を引き継ぐという一般的な問題を防ぎます。当社はリセラーではなく直接のプロバイダーであるため、IP品質の直接管理と、問題発生時の迅速な交換が可能です。

Steam パーシングの実践的なヒント

レート制限を遵守する：プロキシを使用していても、Steam のサーバーに過剰な負荷をかけないでください。各IPで10〜15秒のリクエスト間隔を設けることで、閾値以下に抑えることができます。インテリジェントにローテーションする：リクエストごとにIPを切り替えるのは不自然に見えます。スティッキーセッションを使い、同じIPで一連のリクエストを処理してからローテーションしてください。429エラーへの適切な対処：レート制限に達した場合は、リクエストを控えてください。過剰なリトライはブロック期間を延長するだけです。適切なエンドポイントを使用する：Steamの /market/priceoverview/ は認証なしで現在の価格を取得できます。/market/pricehistory/ はCookieが必要で、過去の価格データを返します。どちらが必要か事前に把握しておきましょう。IPの健全性をモニタリング：どのプロキシがいつブロックされるかを追跡してください。パターンが見えてきます。特定の時間帯やリクエスト量がブロックを引き起こしやすい傾向があります。

Steam のブロック解除アクセスについて