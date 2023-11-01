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Steam プロキシ

Steam マーケットのパーシングやトレーディングボット向け専用IPv4プロキシ — HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、スティッキーセッション、1 IPあたり10〜15アカウントに対応する多様なサブネットミックス。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

Steamプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • Steamマーケットの解析用に国ミックスのデータセンターIPを10,000個購入
  • プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • プロキシリストをJSONとしてエクスポート
  • 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
  • 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

アカウント運用

Twitchボットで使用したところ、完璧に動作しました。私が特に必要としている用途に合った、とても優れたシステムを提供してくれたFineProxyに感謝します。

blastzadaaaaSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

データスクレイピングに最適なプロキシです。5+年使っています。ローテーティングIPがあり、高速で、ほぼすべてのプロキシがソーシャルネットワークでブロックされていません。

AliceDieg, 昨年英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

このつたないレビューをお読みくださる皆様、ごきげんよう。プロキシサーバーについて少しお話しさせてください。私の考えでは、プロキシサーバーはさまざまな場面や目的で非常に役立ちます。FineProxyは、特に動作速度の面で良い選択肢だと思います。使い勝手も快適です。FineProxyを使い始めてすでに2か月になりますが、心から満足しています。

Mike MillerFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

これまでに複数のプロキシプロバイダーを試しましたが、FineProxy.orgは安定した稼働率と確かな接続品質で際立っています。速度はストリーミングにもデータスクレイピングにも十分で、今のところ大きな問題には一度も遭遇していません。ウェブサイトですべてが明確に説明されており、適切な選択肢を簡単に選べる点も良いです。

HotBad2393Norton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

ロケーションと在庫

低価格です。壊れたプロキシの割合は10%未満と低水準です。地域とサブネットが豊富です。接続は安定しており、静的IPを利用でき、プールも毎週無料で変更できます。

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

Fineproxy.orgは、IPとロケーションを幅広くそろえた、まずまずのプロキシサービスを提供しています。ただし、接続速度には時折ばらつきがあり、サポートの返答も予想より遅い場合があります。基本的な作業には適していますが、より高度な要求や特定の要件を持つユーザーのニーズには十分応えられないかもしれません。料金には競争力がありますが、業務や高負荷の用途で頼る人のためには、性能がもう少し安定しているとよいでしょう。

Charles BrownProxyRate, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
Steam マーケットのパーシングにプロキシが必要な理由は？レート制限を回避

Steam は自動スクレイピングを防止するためにリクエストにレート制限をかけています。プロキシなしでは、限られた数のリクエストしか送信できず、すぐに「429 Too Many Requests」エラーが発生してIPがブロックされます。プロキシを使用すれば、リクエストを複数のIPに分散させ、価格データやインベントリ情報への継続的なアクセスを維持できます。本格的なトレーディングオペレーションにおいて、これはオプションではなく、大規模にパーシングを行うための唯一の方法です。

Steamに無料プロキシは使えますか？非推奨

技術的には可能ですが、問題が発生することを覚悟してください。無料プロキシは低速で不安定であり、数千人のユーザーに共有されています。Steam はほとんどの無料プロキシIPをすでにブロックしている可能性が高いです。トレーディングボットの運用やマーケットのパーシングに無料プロキシを使うと、解決どころかかえって手間が増えるだけです。データ収集よりもブロック対応に時間を費やすことになるでしょう。

1つのIPで何個のSteamアカウントを運用できますか？約10～15

Steamのレート制限が問題になるまでに、おおよそ10〜15アカウント程度です。これはトレーディングボットや自動化操作に当てはまります。ArchiSteamFarmなどのツールでより多くのアカウントを運用する場合、複数のプロキシが必要です。10〜15アカウントにつきプロキシ1つが妥当な目安ですが、負荷の高い運用では1つのIPあたりのアカウント数をさらに減らす必要があるかもしれません。

データセンタープロキシはSteamでブロックされますか？品質が重要

プロキシの品質次第です。共有データセンターIPは、以前の利用者が不正使用したためブロックされていることがよくあります。お客様専用に割り当てられた専用IPは、はるかに高い成功率を誇ります。FineProxyのSteam専用データセンタープロキシが有効なのは、お客様だけに排他的に割り当てられるためです。ご利用中に他のユーザーがそのIPをSteamで消費することはありません。

Steamでプロキシを使用することは利用規約に違反しますか？責任を持って使用

地域別価格制限を回避するためにプロキシを使用することは、Steam の利用規約に違反し、アカウントペナルティのリスクがあります。一方、マーケットのパーシング、トレーディングボット、制限されたネットワークからの Steam アクセスにプロキシを使用することはグレーゾーンに位置します。Steam はマーケットデータ用の公式APIを提供していないため、本格的なトレーダーにとって自動アクセスが唯一の選択肢です。重要なのは責任ある利用です。システムを悪用せず、レート制限を遵守し、価格操作などの禁止行為にプロキシを使用しないでください。

Steam のパーシングやボット運用にプロキシのジオロケーションは重要ですか？サブネットのほうが重要

Steam Marketのパース処理やトレーディングボット運用において、ジオロケーションはそれほど重要ではありません。Steamはリージョンに関係なく同じMarketデータを配信します。それよりもはるかに重要なのがサブネットの多様性です。多数の異なるサブネットにIPが分散されたミックスパッケージが最も効果を発揮します。Steamのアンチボットシステムは、同一サブネット範囲からのリクエスト集中を検知するためです。FineProxyのミックスパッケージは最大限のサブネットバリエーションを提供しており、単一のEUやUSロケーションに集中するよりも効果的です。

ArchiSteamFarmやブラウザにSteam用プロキシを接続する方法は？WebProxyを設定

ArchiSteamFarm（ASF）の場合、ASF.jsonの設定ファイルを開き、「WebProxy」フィールドでプロキシ設定を追加します。例：「WebProxy」: 「http://ip:port」。プロキシに認証が必要な場合は、「WebProxyUsername」と「WebProxyPassword」フィールドを追加してください。保存後にASFを再起動します。ブラウザベースのアクセスでは、システムのネットワーク設定でプロキシを構成するか、FoxyProxyやSwitchyOmegaなどのブラウザ拡張機能を使用できます。プロキシのIP、ポート、認証情報を入力し、プロキシタイプに応じてHTTP/HTTPSまたはSOCKS5を選択してください。認証付きのSteam Marketパーススクリプトの場合、同一IPでの連続リクエストでCookieやセッションデータの一貫性を保てるよう、プロキシがスティッキーセッションに対応していることを確認してください。

ガイド

Steam 用プロキシ：パーシング、トレーディングボット、マルチアカウント管理

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

Steamは公式のMarket APIを提供していません。価格データやインベントリ情報が必要な場合、あるいはトレードを自動化したい場合、選択肢は2つです。高額なサードパーティサービスを利用するか、自分でSteamをパースするかです。本格的なトレーダーやリセラーの多くは後者を選びます。そこでSteam用プロキシが不可欠になります。

Steamプロキシがマーケット解析に重要な理由

Steam マーケットには、CS2、Dota 2、Rust などのゲームにまたがる数百万ものアイテムが出品されています。大規模に価格を手動で追跡するのは不可能です。自動パーシングを活用すれば、以下のことが可能になります。

  • 価格変動をリアルタイムでモニタリング
  • 競合よりも先に割安アイテムを発見
  • 転売ビジネス向けの価格データベースを構築
  • 複数アカウントのインベントリを一括追跡

問題は何でしょうか？Steamは非常に厳しいレート制限を実施しています。1つのIPから多すぎるリクエストを送ると「429 Too Many Requests」エラーが発生します。IPが一時的にブロックされ、パース処理がすべて停止します。適切なプロキシローテーションを行えば、リクエストを複数のIPに分散させ、Steamの検知を回避できます。

トレーディングボットとマルチアカウント運用

トレーディングボット（ArchiSteamFarm、カスタムソリューション、商用プラットフォームなど）を運用されている場合、レート制限に遭遇したことがあるかもしれません。Steam では1つのIPにつきおよそ10〜15のボットアカウントまでしか許容されず、それを超えるとスロットリングが発動します。それ以上のアカウントを運用するには、アカウントごと、またはアカウントグループごとに専用プロキシが必要です。1つのIPから複数のアカウントを運用すると、もう一つのリスクが生じます。Steam がいずれかのアカウントを不審な活動としてフラグ付けした場合、IP の関連付けにより他のアカウントにも影響が及ぶ可能性があります。アカウントごとに個別のプロキシを使用すれば、各アカウントが隔離され、連鎖的なBANからオペレーション全体を守ることができます。

データセンター vs 住宅用：Steam に適しているのはどちらか

Steamのブロック解除にプロキシサーバーをビジネス利用する際の実情をご紹介します。データセンタープロキシは経験豊富なユーザーに適しています。高速であり、大量パーシングにおいてコストも大幅に抑えられます。ポイントは、他のユーザーによって使い潰されていない専用IPを利用することです。共有データセンターIPは、すでに他のユーザーが Steam で悪用しているケースが多く、即座にブロックされることがあります。住宅用プロキシやモバイルプロキシは初心者にとって安全な選択肢です。Steamは通常の家庭回線と認識するため、厳しいチェックを受けにくくなります。ただし、コストが高く帯域幅に制限があるため、数百万アイテムをパースする場合には問題になります。FineProxyはSteam専用のデータセンターIPを提供しています。これらのアドレスは当社サービス内でお客様専用に割り当てられます。レンタル期間中、他のFineProxyユーザーがそのIPをSteamで使用することはありません。これにより、他のユーザーの悪い評判を引き継ぐという一般的な問題を防ぎます。当社はリセラーではなく直接のプロバイダーであるため、IP品質の直接管理と、問題発生時の迅速な交換が可能です。

Steam パーシングの実践的なヒント

レート制限を遵守する：プロキシを使用していても、Steam のサーバーに過剰な負荷をかけないでください。各IPで10〜15秒のリクエスト間隔を設けることで、閾値以下に抑えることができます。インテリジェントにローテーションする：リクエストごとにIPを切り替えるのは不自然に見えます。スティッキーセッションを使い、同じIPで一連のリクエストを処理してからローテーションしてください。429エラーへの適切な対処：レート制限に達した場合は、リクエストを控えてください。過剰なリトライはブロック期間を延長するだけです。適切なエンドポイントを使用する：Steamの /market/priceoverview/ は認証なしで現在の価格を取得できます。/market/pricehistory/ はCookieが必要で、過去の価格データを返します。どちらが必要か事前に把握しておきましょう。IPの健全性をモニタリング：どのプロキシがいつブロックされるかを追跡してください。パターンが見えてきます。特定の時間帯やリクエスト量がブロックを引き起こしやすい傾向があります。

Steam のブロック解除アクセスについて

はっきり申し上げると、プロキシを使用して Steam の地域別価格設定を回避することは利用規約に違反します。他の地域のストアを通じてゲームを安く購入する行為は、アカウント制限のリスクを伴います。当社としてはこの方法を推奨しません。ただし、Steam のブロック解除アクセスには正当な用途もあります。お使いのネットワーク（学校、職場、一部の国）で Steam がブロックされている場合、プロキシを使えば通常通りプラットフォームにアクセスできます。個人的なゲームアクセス目的であれば、信頼性の高いプロキシであればどれでも問題ありません。大量のリクエストを送信するわけではないため、レート制限を気にする必要はありません。