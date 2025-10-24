連携ガイド
Mozilla Firefoxのプロキシ設定
Firefoxでプロキシを簡単に設定する方法（数ステップで完了）
Firefoxでプロキシサーバーを設定する方法
Mozilla Firefoxはプロキシとの互換性が高く、システム設定に依存せずブラウザ内で直接設定できます。ただし、プロキシを頻繁に切り替えたり、複数のプロファイルを管理したりする場合、内蔵の設定機能は必ずしも最も便利な方法とは言えません。
このガイドでは、Mozilla Firefoxでプロキシを設定する2つの方法をご紹介します。ブラウザの内蔵設定を使う方法と、プロキシ拡張機能を使う方法です。お好みの方法をお選びいただけますが、最も簡単で信頼性の高いセットアップにはFoxyProxyを強くおすすめします。
Firefoxの設定でプロキシを構成する
Firefoxのネットワーク設定を開く
メニューアイコン（☰）をクリック → 設定 「一般」タブを開き、下にスクロールして「ネットワーク設定」→「接続設定…」をクリックします。
プロキシの詳細を入力してください
「手動でプロキシを設定する」を選択し、使用するプロキシタイプを1つだけ選んでください： HTTPプロキシ（動的IP）の場合：ポート8080を使用してください。認証に対応しており、有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力します。サービスの確認は こちら. SOCKS5プロキシ（静的IP）の場合：ポート1085を使用します。この設定では、Firefoxの内蔵プロキシ設定はSOCKS5のユーザー名／パスワード認証に対応していません。
ご注意：Firefoxでは、プロキシタイプは一度に1つだけ設定してください（HTTPまたはSOCKSのいずれか）。両方を設定すると、プロキシが正しく動作しない場合があります。
Firefox SOCKS5プロキシには対応していません ユーザー名／パスワード認証を使用するプロキシの場合、最適な解決策は以下をインストールすることです。 FoxyProxy 拡張機能です。このアドオンは非常にシンプルで使いやすく、複数のプロキシに対応しており、素早く切り替えることができます。
おすすめの設定：FirefoxのFoxyProxy拡張機能
FoxyProxy拡張機能のインストール
Firefoxを開き、アドオンとテーマ（Ctrl + Shift + A）に移動します。 検索 FoxyProxy Standard をクリックします Firefoxに追加. インストールを確認して、拡張機能をツールバーに追加します。 認証機能と複数プロキシプロファイルに対応しているFoxyProxy Standardをインストールしてください。
FoxyProxyのオプションを開く
ツールバーのFoxyProxyアイコンをクリックし、以下を選択します Options（またはOpen FoxyProxy Options）を選択します。
新しいSOCKS5プロキシを追加
“Proxies tab”に移動します。 FoxyProxy Options で“Add New Proxy”をクリックします。 プロキシタイプを SOCKS5 に設定します。 プロキシのIPアドレスとポート（SOCKS5の場合は1080）を入力します。 有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報は以下で確認できます こちら. 「Proxy DNS」オプションを有効にします。
SOCKS5 の場合は、必ず‘Proxy DNS’を有効にしてください。有効にしないと DNS リークが発生する可能性があります。
FoxyProxyでは、複数のプロキシプロファイルを作成し、簡単に切り替えることができます。さらに、高度なルーティング制御も備えており、どのウェブサイトでプロキシを使用し、どのサイトで直接接続するかを指定できます：
プロキシパターンの追加（任意）
“Proxies”タブに移動します “Proxy by Patterns”のプラスアイコンをクリックします。 “Include”または“Exclude”オプションと“Wildcard”を選択します。 タイトルに名前を付け、アドレスを“*.mysite.site/*”の形式で入力します。
結果を確認
プロキシのIPが検出されていないか確認します。
Mozilla Firefoxのプロキシ設定で使用するFineProxyの認証情報はどこで確認できますか？
FineProxyダッシュボードで有効なサービスを開き、そのサービスに表示されているプロキシホスト、ポート、ユーザー名、パスワードを使用してください。
FineProxyアカウントのパスワードを入力する必要がありますか？
いいえ。FineProxyアカウントへのログイン用パスワードではなく、有効なサービスのプロキシ認証パスワードを使用してください。
Mozilla Firefoxのプロキシ設定のプロキシ設定が機能していることを確認するには？
プロキシを有効にした後、IP確認サイトを開いてください。検出されたIPとロケーションが、設定したプロキシと一致していれば正常です。
Mozilla Firefoxのプロキシ設定がプロキシ経由で接続できない場合、何を確認すればよいですか？
まずホスト、ポート、プロトコル、認証情報を確認してください。次に、競合するVPNやプロキシプロファイルを無効にして再接続します。
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。