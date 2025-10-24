Firefoxでプロキシサーバーを設定する方法

Mozilla Firefoxはプロキシとの互換性が高く、システム設定に依存せずブラウザ内で直接設定できます。ただし、プロキシを頻繁に切り替えたり、複数のプロファイルを管理したりする場合、内蔵の設定機能は必ずしも最も便利な方法とは言えません。

このガイドでは、Mozilla Firefoxでプロキシを設定する2つの方法をご紹介します。ブラウザの内蔵設定を使う方法と、プロキシ拡張機能を使う方法です。お好みの方法をお選びいただけますが、最も簡単で信頼性の高いセットアップにはFoxyProxyを強くおすすめします。

Firefoxの設定でプロキシを構成する

Step 1 Firefoxのネットワーク設定を開く メニューアイコン（☰）をクリック → 設定 「一般」タブを開き、下にスクロールして「ネットワーク設定」→「接続設定…」をクリックします。 Click the image to view it in full size.

Step 2 プロキシの詳細を入力してください 「手動でプロキシを設定する」を選択し、使用するプロキシタイプを1つだけ選んでください： HTTPプロキシ（動的IP）の場合：ポート8080を使用してください。認証に対応しており、有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力します。サービスの確認は こちら. SOCKS5プロキシ（静的IP）の場合：ポート1085を使用します。この設定では、Firefoxの内蔵プロキシ設定はSOCKS5のユーザー名／パスワード認証に対応していません。 Click the image to view it in full size.

ご注意：Firefoxでは、プロキシタイプは一度に1つだけ設定してください（HTTPまたはSOCKSのいずれか）。両方を設定すると、プロキシが正しく動作しない場合があります。

Firefox SOCKS5プロキシには対応していません ユーザー名／パスワード認証を使用するプロキシの場合、最適な解決策は以下をインストールすることです。 FoxyProxy 拡張機能です。このアドオンは非常にシンプルで使いやすく、複数のプロキシに対応しており、素早く切り替えることができます。

おすすめの設定：FirefoxのFoxyProxy拡張機能

Step 1 FoxyProxy拡張機能のインストール Firefoxを開き、アドオンとテーマ（Ctrl + Shift + A）に移動します。 検索 FoxyProxy Standard をクリックします Firefoxに追加. インストールを確認して、拡張機能をツールバーに追加します。 認証機能と複数プロキシプロファイルに対応しているFoxyProxy Standardをインストールしてください。 Click the image to view it in full size.

Step 2 FoxyProxyのオプションを開く ツールバーのFoxyProxyアイコンをクリックし、以下を選択します Options（またはOpen FoxyProxy Options）を選択します。 Click the image to view it in full size.

Step 3 新しいSOCKS5プロキシを追加 “Proxies tab”に移動します。 FoxyProxy Options で“Add New Proxy”をクリックします。 プロキシタイプを SOCKS5 に設定します。 プロキシのIPアドレスとポート（SOCKS5の場合は1080）を入力します。 有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報は以下で確認できます こちら. 「Proxy DNS」オプションを有効にします。 Click the image to view it in full size.

SOCKS5 の場合は、必ず‘Proxy DNS’を有効にしてください。有効にしないと DNS リークが発生する可能性があります。

FoxyProxyでは、複数のプロキシプロファイルを作成し、簡単に切り替えることができます。さらに、高度なルーティング制御も備えており、どのウェブサイトでプロキシを使用し、どのサイトで直接接続するかを指定できます：

Step 4 プロキシパターンの追加（任意） “Proxies”タブに移動します “Proxy by Patterns”のプラスアイコンをクリックします。 “Include”または“Exclude”オプションと“Wildcard”を選択します。 タイトルに名前を付け、アドレスを“*.mysite.site/*”の形式で入力します。 Click the image to view it in full size.