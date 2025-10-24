Firefox में प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग्स कैसे सेट करें

Mozilla Firefox आम तौर पर प्रॉक्सी के साथ अच्छा काम करता है और इसे सिस्टम सेटिंग्स पर निर्भर हुए बिना सीधे ब्राउज़र में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। हालाँकि, अगर आप बार-बार प्रॉक्सी स्विच करने या कई प्रोफ़ाइल मैनेज करने की योजना बना रहे हैं, तो बिल्ट-इन सेटअप हमेशा सबसे सुविधाजनक विकल्प नहीं होता।

इस गाइड में हम आपको Firefox में प्रॉक्सी सेटअप करने के दो तरीके दिखाएँगे: ब्राउज़र की बिल्ट-इन सेटिंग्स का उपयोग करके और प्रॉक्सी एक्सटेंशन का उपयोग करके। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन सबसे आसान और भरोसेमंद सेटअप के लिए हम FoxyProxy की सिफ़ारिश करते हैं।

Firefox सेटिंग्स में प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें

Step 1 Firefox नेटवर्क सेटिंग्स खोलें मेन्यू आइकन (☰) पर क्लिक करें → Settings General टैब पर जाएँ और नीचे स्क्रॉल करके Network Settings तक पहुँचें → Settings… पर क्लिक करें Click the image to view it in full size.

Step 2 प्रॉक्सी विवरण दर्ज करें Manual proxy configuration सेलेक्ट करें और चुनें कि कौन सा प्रॉक्सी टाइप इस्तेमाल करना है (एक समय में केवल एक): HTTP प्रॉक्सी (डायनामिक IP) के लिए: पोर्ट 8080 का उपयोग करें। ऑथेंटिकेशन सपोर्टेड है — अपनी एक्टिव प्रॉक्सी सर्विस का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें। आप अपनी सर्विसेज़ यहाँ देख सकते हैं यहाँ. SOCKS5 प्रॉक्सी (स्टेटिक IP) के लिए: पोर्ट 1085 का उपयोग करें। इस सेटअप में, Firefox की बिल्ट-इन प्रॉक्सी सेटिंग्स SOCKS5 यूज़रनेम/पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट नहीं करतीं। Click the image to view it in full size.

कृपया ध्यान दें: Firefox में एक बार में केवल एक प्रॉक्सी टाइप कॉन्फ़िगर करें — या तो HTTP या SOCKS। अगर आप दोनों सेट करते हैं, तो प्रॉक्सी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर सकती।

Firefox SOCKS5 प्रॉक्सी को सपोर्ट नहीं करता जो username/password ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि FoxyProxy एक्सटेंशन। यह ऐड-ऑन बहुत सरल और उपयोग में आसान है, कई प्रॉक्सी के साथ काम करने को सपोर्ट करता है, और आपको उनके बीच तेज़ी से स्विच करने देता है।

रेकमेंडेड सेटअप: Firefox में FoxyProxy एक्सटेंशन

Step 1 FoxyProxy एक्सटेंशन इंस्टॉल करें Firefox खोलें और Add-ons and Themes (Ctrl + Shift + A) पर जाएँ। खोजें FoxyProxy Standard और क्लिक करें Firefox में जोड़ें. एक्सटेंशन को अपने टूलबार में जोड़ने के लिए इंस्टॉलेशन की पुष्टि करें। FoxyProxy Standard ज़रूर इंस्टॉल करें क्योंकि यह authentication और मल्टीपल प्रॉक्सी प्रोफाइल को सपोर्ट करता है Click the image to view it in full size.

Step 2 Open FoxyProxy Options टूलबार में FoxyProxy आइकन पर क्लिक करें और चुनें Options (या Open FoxyProxy Options)। Click the image to view it in full size.

Step 3 नई SOCKS5 प्रॉक्सी जोड़ें “Proxies tab” पर जाएँ FoxyProxy Options में “Add New Proxy” पर क्लिक करें। प्रॉक्सी Type सेट करें: SOCKS5। अपनी प्रॉक्सी का IP एड्रेस और पोर्ट (SOCKS5 के लिए 1080) दर्ज करें। अपनी सक्रिय प्रॉक्सी सेवा का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें (आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं)। आप अपनी सेवाएँ यहाँ देख सकते हैं यहाँ. Proxy DNS विकल्प सक्षम करें Click the image to view it in full size.

SOCKS5 के लिए, ‘Proxy DNS’ को ज़रूर सक्षम करें — अन्यथा DNS लीक हो सकता है।

FoxyProxy आपको कई प्रॉक्सी प्रोफाइल बनाने और उनके बीच आसानी से स्विच करने की सुविधा देता है। इसमें उन्नत राउटिंग नियंत्रण भी हैं, जिनसे आप निर्दिष्ट कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइटें प्रॉक्सी का उपयोग करें और कौन सी सीधे कनेक्ट हों:

Step 4 प्रॉक्सी पैटर्न जोड़ें (वैकल्पिक) “Proxies” टैब पर जाएँ “Proxy by Patterns” में प्लस आइकन पर क्लिक करें। “Include” या “Exclude” विकल्प और “Wildcard” चुनें। शीर्षक का नाम दें और पता इस फॉर्मेट में दर्ज करें “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.