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भारत प्रॉक्सी

भरोसेमंद स्टेटिक India IPv4 प्रॉक्सी — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% अपटाइम, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • भारत में 500 डेटा सेंटर IP खरीदें और 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरे भारतीय प्रॉक्सी ट्रैफ़िक की आज की सफलता दर देखें
  • इस सप्ताह समाप्त हो रही हर सेवा का नवीनीकरण करें, $200 से कम
  • अगला रिफ़्रेश मुफ़्त होने पर मेरे IP रोटेट करें
  • नवीनतम प्रॉक्सी सूची JSON के रूप में एक्सपोर्ट करें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

स्थान और स्टॉक

अब कोई भी प्रॉक्सी के उपयोग से आश्चर्यचकित नहीं होता। सवाल यह है कि आप अधिक लाभदायक और अधिक विश्वसनीय प्रॉक्सी पैकेज कहां पा सकते हैं। इसका उत्तर आप यहाँ पा सकते हैं। हर आवश्यकता और कीमत के लिए प्रॉक्सी पैकेज मौजूद हैं। उच्च गुणवत्ता, विभिन्न देशों से प्रॉक्सी। अच्छी गति, उपयुक्त मूल्य, पेशेवर तकनीकी समर्थन, वे समस्याओं की स्थिति में गारंटी प्रदान करते हैं।

Alisa SattelmaierFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

यदि आप उच्च-गुणवत्ता और विश्वसनीय प्रॉक्सी सेवाओं की तलाश में हैं, तो मैं Fineproxy की अत्यधिक सिफारिश करता हूं — यह उन बेहतरीन प्रदाताओं में से एक है जिनके साथ मैंने कभी काम किया है। उनकी प्रॉक्सी स्थिर कनेक्शन गति प्रदान करती हैं और लगभग किसी डाउनटाइम का सामना नहीं करती हैं। मैं मुख्य रूप से इन्हें प्रतिबंधों को बायपास करने के लिए उपयोग करता हूं, और सेवा लगातार अविश्वसनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन करती है। वेबसाइट इंटरफ़ेस सरल और सहज है, जिससे प्रॉक्सी खरीदने की प्रक्रिया त्वरित और परेशानी-मुक्त होती है। Fineproxy विभिन्न मूल्य योजनाओं की पेशकश करता है, इसलिए किसी भी आवश्यकता या बजट के लिए सही समाधान खोजना आसान है। उनकी ग्राहक सेवा उत्तरदायी और पेशेवर है — हर बार जब मैंने संपर्क किया, मुझे तेज और ज्ञानपूर्ण सहायता प्राप्त हुई। विशेष रूप से मुझे सेवा की पारदर्शिता पसंद है: उपलब्ध प्रॉक्सी स्थानों और प्रकारों (एनोनिमस, एलीट, आदि) के बारे में सभी जानकारी स्पष्ट और व्यापक रूप से प्रस्तुत की गई है। निष्कर्षतः, मैं किसी को भी तेज़, स्थिर, और सुरक्षित प्रॉक्सी की आवश्यकता होने पर आत्मविश्वासपूर्वक Fineproxy की सिफारिश कर सकता हूं। मूल्य-से-गुणवत्ता अनुपात शानदार है, जो इस सेवा को बाजार में एक मजबूत विकल्प बनाता है।

ZeennsDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

लोड के दौरान गति

FineProxy उच्च गुणवत्ता वाले प्रॉक्सी के एक विश्वसनीय प्रदाता हैं, जिनकी ग्राहक सहायता उत्कृष्ट है और ठोस वारंटी नीतियां हैं। वे सुरक्षित और तेज़ सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए एक निर्बाध अनुभव सुनिश्चित होता है।

Nguyen TuyenSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैंने इसे 5+ वर्षों से उपयोग किया है और यह डेटा स्क्रैपिंग/सोशल नेटवर्क और किसी भी अन्य ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स के लिए काम करने के लिए शानदार प्रॉक्सी है - तेज़ रोटेटिंग IPs, लगभग सभी प्रॉक्सी अन्य प्रदाताओं की तरह ब्लॉक नहीं होते आदि। ग्राहक समर्थन भी काफी अच्छा है।

synk.pitNorton Safe Web, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

किफ़ायती EU प्रॉक्सी। यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो अब भी अपनी कीमतें कम रखता है। मैं पूरे इंटरनेट पर ऐसी ही सेवा खोज रहा था और आखिरकार यह असीमित बैंडविड्थ वाला सबसे सस्ता प्रॉक्सी प्रदाता निकला।

Wowser BrowserTrustpilot, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं इस सेवा से बेहतर कोई सेवा नहीं पा सका, विशेषकर रेज़िडेंशियल अनलिमिटेड के मामले में। मुझे लगा कि उपयोग करने के बाद इसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, लेकिन कितना भी समय इस्तेमाल किया, यह 99% से ऊपर ही रहा, यह वास्तव में अद्भुत अनुभव है। शुभकामनाएँ और आशा करता हूँ कि यह वैसे ही बनी रहे।

ZainDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
क्या Flipkart डेटासेंटर IP ब्लॉक करता है?PerimeterX

Flipkart का PerimeterX रियल टाइम में IP रेपुटेशन स्कोर करता है। क्लाउड-होस्टेड IP (AWS, DigitalOcean) को तुरंत कम ट्रस्ट मिलता है। FineProxy का डेटासेंटर अपने ASN पर होने की वजह से बेहतर परफ़ॉर्म करता है — क्लाउड के तौर पर टैग नहीं होता। लेकिन Big Billion Days के दौरान लगातार स्क्रैपिंग के लिए ISP प्रॉक्सी ज़्यादा सुरक्षित विकल्प हैं। ब्राउज़र टाइमज़ोन को Asia/Kolkata से मैच करें और User-Agent को हाल के Chrome बिल्ड पर सेट करें — PerimeterX दोनों चेक करता है।

क्या मैं विदेश से JioHotstar पर IPL देख सकता हूँ?ISP और संख्या

इंडियन ISP प्रॉक्सी और इंडियन फ़ोन नंबर के साथ — हाँ। JioHotstar IP जियो, टाइमज़ोन और लैंग्वेज चेक करता है। एरर NM 4031 का मतलब है VPN या प्रॉक्सी डिटेक्ट हुई। Jio या Airtel पर ISP IP जियो-चेक पास करते हैं। प्लान ₹149 से शुरू हैं 3 महीने के लिए। IPL जैसा प्रीमियम स्पोर्ट्स कंटेंट पेड टियर माँग सकता है — फ्री मॉडल में कंज़म्पशन लिमिट हैं।

भारत के DPDP Act का स्क्रैपिंग के लिए क्या मतलब है?कानूनी विरोधाभास

यहाँ एक विरोधाभास है: Digital Personal Data Protection Act 2023 की Section 3(c)(ii) पब्लिकली अवेलेबल डेटा को छूट देती है, लेकिन Ministry of Electronics ने अगस्त 2024 में कन्फ़र्म किया कि पब्लिक डेटा स्क्रैप करने के लिए भी DPDPA कम्प्लायंस ज़रूरी है। प्रोडक्ट प्राइस, लिस्टिंग मेटाडेटा, जॉब टाइटल — कम रिस्क। नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल — लीगल ग्रे एरिया। सुप्रीम कोर्ट ने फ़रवरी 2026 में एक्ट के संवैधानिक चैलेंज पर नोटिस जारी किया।

Amazon.in और Amazon.com — क्या प्रॉक्सी सेटअप एक जैसा है?नहीं

नहीं। Amazon.in एक पूरी तरह अलग कैटलॉग है — अलग प्राइस, इन्वेंटरी, सेलर, डिलीवरी ऑप्शन। क्रॉस-रीजनल प्राइस कम्पेरिज़न के लिए आपको इंडियन साइड के लिए प्रीमियम (डेडिकेटेड) प्रॉक्सी लोकेशन India और दूसरी तरफ़ के लिए US/EU प्रॉक्सी चाहिए। Amazon.in ग्लोबल Amazon जैसा ही एंटी-बॉट (Imperva) चलाता है लेकिन इंडियन-स्पेसिफ़िक रेट-लिमिट के साथ।

Naukri, Zomato, Swiggy — क्या इन्हें भारतीय IP की ज़रूरत है?भारतीय IP आवश्यक

Naukri.com जॉब लिस्टिंग IP के आधार पर फ़िल्टर करता है — US IP इंटरनेशनल पोस्टिंग दिखाता है, इंडियन IP डोमेस्टिक ओपनिंग दिखाता है जिसमें सरकारी नौकरियाँ और टियर-2 शहर की पोज़ीशन शामिल हैं। Zomato और Swiggy रेस्टोरेंट डेटा शहर के अनुसार सर्व करते हैं: मेन्यू, प्राइस, डिलीवरी रेडियस, रेटिंग। नॉन-इंडियन IP को या तो कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता या लिमिटेड डेटा वाला इंटरनेशनल Zomato पोर्टल दिखता है। लोकल डेटा के लिए इंडियन प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट करने हेतु टाइमज़ोन Asia/Kolkata और accept-language en-IN मैच करें।

लाइव भारत प्रॉक्सी
हर 15 मिनट में अपडेट

मुफ़्त सार्वजनिक भारत प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।

प्रोटोकॉल
अनामिता
पोर्ट
अंतिम जाँच
16 ऑनलाइन·और चाहिए? →
219.65.73.80:80
IP : पोर्ट स्कोर प्रोटोकॉलअनामिताशहरगति अपटाइम अंतिम जाँच कार्रवाई
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
एलीटविश्व भर
500 Mbps
99.97%
अभी
खरीदें
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
अनाम
2.59 Mbps
100.0%
1 घं पहले
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
अनाम
1.85 Mbps
100.0%
1 घं पहले
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 घं पहले
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
3.66 Mbps
85.5%
1 घं पहले
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटMumbai
301 Kbps
100.0%
3 घं पहले
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 घं पहले
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
1.35 Mbps
99.6%
2 दिन पहले
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
3.26 Mbps
53.0%
2 घं पहले
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
2.06 Mbps
63.2%
15 घं पहले
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 घं पहले
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 घं पहले
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीMumbai
313 Kbps
53.7%
1 घं पहले
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीChennai
569 Kbps
30.9%
4 घं पहले
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
448 Kbps
24.6%
5 घं पहले
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 घं पहले
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
अनामMumbai
270 Kbps
12.3%
5 घं पहले
दिखा रहे हैं 15 में से 16

गाइड

फ्री भारत प्रॉक्सी लिस्ट

2 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

कृपया ध्यान दें: नीचे सूचीबद्ध प्रॉक्सी हमारी प्रीमियम सर्वर प्रॉक्सी नहीं हैं. यह एक सार्वजनिक मुफ्त सूची खुले स्रोतों से एकत्रित - परीक्षण या बुनियादी उपयोग के लिए उपयोगी।

Flipkart, Amazon India, और स्क्रैपिंग में लोकल IP क्यों ज़रूरी हैं

Flipkart बॉट डिटेक्शन के लिए PerimeterX (HUMAN Security) चलाता है। यह IP रेपुटेशन, JA3/JA4 हैश के ज़रिए TLS फ़िंगरप्रिंट और जियोग्राफ़िक कंसिस्टेंसी चेक करता है — अगर आपकी IP India कहती है लेकिन ब्राउज़र टाइमज़ोन America/New_York दिखाता है, तो ट्रस्ट स्कोर गिर जाता है। PerimeterX संदिग्ध ऑटोमेशन पर "Press & Hold" चैलेंज सर्व करता है, जो पूरे सेशन में माउस वेलोसिटी और कीबोर्ड टाइमिंग ट्रैक करता है। डेटासेंटर IP, ISP की तुलना में तेज़ी से फ़्लैग होते हैं। Flipkart की Big Billion Days सेल (अक्टूबर) और Republic Day सेल में भारी स्क्रैपिंग डिमांड होती है — प्राइस दिन में कई बार बदलते हैं, स्टॉक मिनटों में खत्म हो जाता है।

Amazon India (amazon.in) amazon.com से बिल्कुल अलग कैटलॉग है — अलग कीमतें, अलग इन्वेंट्री, अलग सेलर। भारतीय IP वाला प्रॉक्सी आपको वही दिखाता है जो लोकल कस्टमर वास्तव में देखते हैं। Meesho (सोशल कॉमर्स), Naukri.com (जॉब्स), Zomato और Swiggy (फ़ूड डिलीवरी), 99acres (रियल एस्टेट), MakeMyTrip (ट्रैवल) — ये सभी भारतीय IP से जुड़ा डेटा सर्व करते हैं। कुछ तो शहर के स्तर तक प्रतिबंधित हैं।

अगर आपको भारतीय (IN) वेबसाइटों पर प्राइस मॉनिटरिंग, इन्वेंट्री ट्रैकिंग या मार्केट रिसर्च के लिए प्रॉक्सी सर्वर चाहिए — तो भारतीय IP वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य हैं।

JioHotstar, IPL, और स्ट्रीमिंग की दीवार

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी. अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

भारत के बाहर से JioHotstar जियो-ब्लॉक्ड है। प्लेटफ़ॉर्म VPN और प्रॉक्सी ट्रैफ़िक डिटेक्ट करता है — एरर NM 4031। यह IP लोकेशन को ब्राउज़र टाइमज़ोन और लैंग्वेज से क्रॉस-चेक करता है। अगर आप स्ट्रीमिंग के लिए India प्रॉक्सी एक्सेस खरीदते हैं, तो Jio, Airtel या Vi पर रजिस्टर्ड ISP IP डिटेक्शन ज़्यादा भरोसेमंद तरीके से पास करते हैं। साइनअप के लिए इंडियन फ़ोन नंबर ज़रूरी है।