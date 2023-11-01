अधिकांश मामलों में, हाँ — एक बड़ा प्रॉक्सी पूल ट्रैफ़िक को वितरित करने और डिटेक्शन या ब्लॉकिंग की संभावना को कम करने में मदद करता है। जब अनुरोध कई क्लीन IP एड्रेस से आते हैं, तो टारगेट सर्विसेज के लिए उन्हें एक ही स्रोत से जोड़ना मुश्किल हो जाता है।

हालांकि, यह कोई सार्वभौमिक गारंटी नहीं है। कई प्लेटफ़ॉर्म ऑटोमेशन का पता लगाने के लिए बिहेवियरल एनालिटिक्स, फ़िंगरप्रिंटिंग और CAPTCHA सिस्टम का उपयोग करते हैं।

सबसे अच्छा तरीका एक संतुलित सेटअप है — स्टेबल IP, उचित कन्करेंसी और स्वाभाविक एक्टिविटी पैटर्न। FineProxy बड़े और क्लीन IP पूल प्रदान करता है जो विशेष रूप से डिटेक्शन रिस्क को कम करते हुए परफ़ॉर्मेंस बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।