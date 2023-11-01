प्रॉक्सी प्राइसिंग — FineProxy
हमारे प्रॉक्सी मूल्य निर्धारण पेज पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको आपकी आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए प्रॉक्सी पैकेज की पूरी सूची मिलेगी, जिनकी कीमतें IP एड्रेस की संख्या और आपके चुने हुए देश पर आधारित हैं।
अपना प्रॉक्सी प्लान कॉन्फ़िगर करें।
हर चुनाव कीमत तुरंत अपडेट करता है। प्रॉक्सी प्रकार से शुरू करें, फिर सटीक स्थान, मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट सेट करें।
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मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
लिखा है कि FineProxy एक LIR भी है। इसका क्या मतलब है?स्वयं की IP-रेंज
LIR (Local Internet Registry) एक ऐसा संगठन है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में IP एड्रेस स्पेस और Autonomous System Numbers (ASNs) आवंटित करने और प्रबंधित करने के लिए अधिकृत होता है।
FineProxy एक आधिकारिक LIR के रूप में कार्य करता है, जिसका मतलब है कि हम IP ब्लॉक सीधे RIRs (Regional Internet Registries) से प्राप्त करते हैं, जो बदले में इन्हें IANA (Internet Assigned Numbers Authority) से प्राप्त करते हैं।
LIR होने से हम अपनी IP रेंज के स्वामी बनकर उन्हें प्रबंधित कर सकते हैं, रजिस्ट्री की सटीकता बनाए रख सकते हैं, और क्षेत्रीय इंटरनेट गवर्नेंस नियमों के अंतर्गत कानूनी और पारदर्शी रूप से संचालन कर सकते हैं — बिना किसी थर्ड-पार्टी IP को रीसेल किए।
क्या यह सच है कि जितने अधिक IP एड्रेस होंगे, बैन होने का खतरा उतना कम होगा?अक्सर हाँ
अधिकांश मामलों में, हाँ — एक बड़ा प्रॉक्सी पूल ट्रैफ़िक को वितरित करने और डिटेक्शन या ब्लॉकिंग की संभावना को कम करने में मदद करता है। जब अनुरोध कई क्लीन IP एड्रेस से आते हैं, तो टारगेट सर्विसेज के लिए उन्हें एक ही स्रोत से जोड़ना मुश्किल हो जाता है।
हालांकि, यह कोई सार्वभौमिक गारंटी नहीं है। कई प्लेटफ़ॉर्म ऑटोमेशन का पता लगाने के लिए बिहेवियरल एनालिटिक्स, फ़िंगरप्रिंटिंग और CAPTCHA सिस्टम का उपयोग करते हैं।
सबसे अच्छा तरीका एक संतुलित सेटअप है — स्टेबल IP, उचित कन्करेंसी और स्वाभाविक एक्टिविटी पैटर्न। FineProxy बड़े और क्लीन IP पूल प्रदान करता है जो विशेष रूप से डिटेक्शन रिस्क को कम करते हुए परफ़ॉर्मेंस बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
डेटासेंटर प्रॉक्सी इतनी किफ़ायती क्यों हैं?इंफ्रास्ट्रक्चर दक्षता
डेटासेंटर प्रॉक्सी उपभोक्ता ISP के बजाय प्रोफ़ेशनल डेटा सेंटर्स में हाई-कैपेसिटी सर्वर पर होस्ट की जाती हैं। यह सेटअप स्पीड और रिलायबिलिटी बनाए रखते हुए ऑपरेशनल लागत को काफ़ी कम कर देता है।
चूंकि FineProxy अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर खुद ऑपरेट करता है और पूरे नेटवर्क स्टैक को मैनेज करता है — AMD Threadripper सर्वर से लेकर 10–40 Gbit/s अपलिंक तक — हम एंटरप्राइज़-ग्रेड परफ़ॉर्मेंस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर प्रदान कर सकते हैं।
आप किस प्रकार की प्रॉक्सी बेचते हैं?दो श्रेणियाँ
FineProxy दो मुख्य प्रॉक्सी कैटेगरी ऑफ़र करता है:
- डेटासेंटर प्रॉक्सी — स्केलेबल ऑटोमेशन, एनालिटिक्स और सामान्य ऑनलाइन कार्यों के लिए सर्वोत्तम विकल्प।
- ISP प्रॉक्सी — वास्तविक ISP सबनेट के माध्यम से रूट किए जाने वाले प्रीमियम स्टैटिक प्रॉक्सी, लंबे सेशन और रीजनल टार्गेटिंग के लिए आदर्श।
दोनों कैटेगरी आपके वर्कफ़्लो आवश्यकताओं के अनुसार स्टैटिक और रोटेटिंग कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध हैं।
FineProxy की कीमतें बाज़ार में सबसे कम में से क्यों हैं?स्वयं का इंफ्रा
हमारी प्राइसिंग दक्षता स्मार्ट नेटवर्क ऑप्टिमाइज़ेशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल से आती है। FineProxy अंडरलोडेड रूट्स का पता लगाने और यूज़र्स को स्वचालित रूप से सबसे तेज़ उपलब्ध IP असाइन करने के लिए AI-ड्रिवन ट्रैफ़िक मॉनिटरिंग का उपयोग करता है।
हमारे अपने हार्डवेयर और IP रेंज होने से रीसेलर मार्कअप समाप्त हो जाते हैं, जबकि Tier-III/IV डेटा सेंटर बढ़ी हुई होस्टिंग लागत के बिना लगातार अपटाइम सुनिश्चित करते हैं।
ऑटोमेशन और डायरेक्ट ओनरशिप का यह संयोजन हमें बाज़ार से कम कीमत पर प्रीमियम क्वालिटी बनाए रखने में सक्षम बनाता है।
क्या आप स्क्रैप की गई पब्लिक प्रॉक्सी लिस्ट का उपयोग करते हैं या अपने खुद के IP एड्रेस का?स्वयं के IP
FineProxy विशेष रूप से अपने स्वयं के आवंटित IP रेंज पर काम करता है जो सीधे LIR स्टेटस के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं।
हम कभी भी पब्लिक प्रॉक्सी लिस्ट को स्क्रैप, रीसेल या लीज़ नहीं करते — हर IP एक सत्यापित और कानूनी रूप से असाइन किए गए सबनेट से आता है।
यह सुनिश्चित करता है कि FineProxy की सभी सेवाएँ क्लीन, स्थिर और पूरी तरह अनुपालन-युक्त हैं — ब्लैकलिस्टेड या शेयर्ड एड्रेस का कोई जोखिम नहीं।
FineProxy की
कीमतें कैसे काम करती हैं
FineProxy की प्राइसिंग आपके चुने हुए कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है। अब आपको तय पैकेजों की सूची में से अपनी ज़रूरत के सबसे करीब वाला पैकेज खोजने की आवश्यकता नहीं है। कैलकुलेटर आपके वर्कफ़्लो के लिए आवश्यक सटीक प्रॉक्सी प्रकार, भौगोलिक स्थान, IP की संख्या, बिलिंग अवधि और उपलब्ध विकल्पों के आधार पर प्लान तैयार करता है।
सबसे पहले प्रॉक्सी मॉडल चुनें
पैकेज वाले डेटासेंटर प्रॉक्सी बड़े पैमाने के ऑटोमेशन के लिए प्रति एड्रेस सबसे कम लागत प्रदान करते हैं। डेडिकेटेड प्रॉक्सी केवल एक निजी IP से उपलब्ध हैं। स्टैटिक ISP प्रॉक्सी उन वर्कफ़्लो के लिए उपभोक्ता नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन जोड़ते हैं, जिन्हें प्लेटफ़ॉर्म पर अधिक भरोसे की आवश्यकता होती है। रोटेटिंग प्रॉक्सी को IP की तय संख्या के बजाय रिक्वेस्ट क्रेडिट के आधार पर कॉन्फ़िगर किया जाता है।
केवल वही कॉन्फ़िगर करें जिसकी आपको ज़रूरत है
प्रॉक्सी प्रकार चुनने के बाद, एक या अधिक उपलब्ध स्थान चुनें और आवश्यक संख्या तय करें। संगत प्रोडक्ट में आप UDP सपोर्ट भी चालू कर सकते हैं। कैलकुलेटर मौजूदा दर लागू करके अपडेट की गई कीमत तुरंत दिखाता है, इसलिए लगभग एक जैसे दर्जनों प्लान कार्ड की तुलना करने की आवश्यकता नहीं होती।
बिलिंग अवधि लचीली रहती है
डिफ़ॉल्ट कीमत 30 दिनों के लिए है। लंबी बिलिंग अवधि चुनने पर उपलब्ध छूट अपने आप लागू हो जाती है, जबकि कैलकुलेटर मासिक और कुल लागत दोनों दिखाता रहता है। चेकआउट पर आगे बढ़ने से पहले आप किसी भी पैरामीटर में बदलाव कर सकते हैं।
हर प्लान में क्या शामिल है
FineProxy प्लान में तुरंत एक्टिवेशन, समर्थित ऑथेंटिकेशन तरीके, प्रॉक्सी लिस्ट एक्सपोर्ट, API और MCP के ज़रिए प्रबंधन तथा 24 घंटे की रिफ़ंड अवधि शामिल है। स्टैटिक डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्लान में प्रति GB बिलिंग के बजाय अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलती है।