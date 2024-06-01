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कंपनी

FineProxy के बारे में

स्वामित्व वाली IP रेंज, सर्वर और नेटवर्क पर बना प्रदाता-स्तरीय प्रॉक्सी इंफ्रास्ट्रक्चर — कभी रीसेल किए गए IP नहीं।

संचालन वर्ष2011
इंफ्रास्ट्रक्चरस्वामित्व और प्रत्यक्ष संचालन

इस पर बना है हमारा अपना प्रॉक्सी इंफ्रास्ट्रक्चर — अपनी खुद की IP रेंज, सर्वर और नेटवर्क। कभी भी रीसोल्ड IP नहीं।

FineProxy 2011 से प्रॉक्सी सर्विसेज़ दे रहा है। हम अपना खुद का इंफ़्रास्ट्रक्चर ऑपरेट करते हैं — जिसमें IPv4 रेंज, सर्वर और नेटवर्क शामिल हैं — और डेटासेंटर के साथ सीधे काम करते हैं। हम कोई रीसेलर नहीं हैं और न ही किसी और के IP के ऊपर एक लेयर। कई देशों में हम एक ऑफ़िशियल प्रोवाइडर के तौर पर काम करते हैं और टीमों तथा बिज़नेस के लिए डेडिकेटेड IP रेंज के साथ आइसोलेटेड इंफ़्रास्ट्रक्चर डिलीवर करते हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले

हमें अलग क्या बनाता है

खुद के IPv4 & ASN

01

प्रोवाइडर-ग्रेड पूल हमारी अपनी रेंज से — कोई रीसोल्ड IP नहीं।

डेटासेंटर के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट

02

सर्वर और नेटवर्क डायरेक्ट एग्रीमेंट के तहत ऑपरेट किए जाते हैं।

ऑफ़िशियल प्रोवाइडर

03

कई देशों में लाइसेंस्ड प्रोवाइडर का दर्जा।

आइसोलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर

04

टीमों और बिज़नेस के लिए डेडिकेटेड IP रेंज।

2011 — आज तक

हमारा सफ़र

  1. 2011

    शुरुआत

    एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के ग्रैजुएट ने होस्टिंग की जगह प्रॉक्सी बिज़नेस चुना — कम कॉम्पिटिशन, एंट्री बैरियर कम, और एक ऐसा बिज़नेस जो अकेले चलाया जा सके। शुरुआती दिनों में एक ही शख़्स सब सँभालता था: सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, सपोर्ट और सेल्स।

  2. ग्रोथ

    दर्जनों से सैकड़ों तक

    एक पार्टनर कस्टमर एक्विज़िशन की अगुवाई के लिए जुड़ा और क्लाइंट बेस तेज़ी से बढ़ा। स्ट्रैटेजी सीधी लेकिन कारगर थी: प्रतिस्पर्धियों से ज़्यादा वैल्यू दो — जहाँ दूसरे सिर्फ़ 5–10 IP के प्लान दे रहे थे, वहाँ सैकड़ों IP ऑफ़र करो।

  3. स्केल

    अपना खुद का बैकबोन बनाना

    हमने कई देशों में डायरेक्ट सर्वर एग्रीमेंट साइन किए और आखिरकार अपना खुद का डेटासेंटर लॉन्च किया। इसी ने आज के FineProxy की नींव रखी: डायरेक्ट डेटासेंटर पार्टनरशिप के ज़रिए अपनी खुद की IPv4 रेंज, सर्वर और नेटवर्क — किसी और के IP पर मैनेजमेंट लेयर नहीं’

  4. आज

    एक पूर्ण टीम

    FineProxy अब टेक्निकल सपोर्ट, सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट और QA को कवर करता है, जिसकी टीम मुख्य रूप से यूरोप और एशिया में बेस्ड है। एक पार्टनर नेटवर्क हमारे रेवेन्यू का 30% तक जनरेट करता है और हर महीने 7 से 10.5 मिलियन प्रॉक्सी डिलीवर करता है। हम कई देशों में ऑपरेट करते हैं — उनमें से कई में ऑफ़िशियल प्रोवाइडर हैं, आइसोलेटेड इंफ़्रास्ट्रक्चर और डेडिकेटेड IP रेंज के साथ।

एक नज़र में नेटवर्क

FineProxy परफॉर्मेंस बोर्ड

क्लाइंट

>22,00069+ देशों में

स्थिर पूल, अनुमानित प्रदर्शन

सत्यापित समीक्षाएँ

>1,900विश्वसनीय प्लेटफ़ॉर्म पर

लगातार उच्च संतुष्टि

मासिक ट्रैफ़िक

>1500 TBकुल डेटा ट्रांसफ़र

Backbone अपलिंक 10–40 Gbit/s प्रति होस्ट

एक्सक्लूसिव IPv4

>100,000 IPहमारी अपनी रेंज / ASN

कोई रीसेलर नहीं। प्रोवाइडर-ग्रेड पूल

सर्वर

>500Tier-III/IV डेटा सेंटर

वैश्विक वितरण, रिडंडेंट डिज़ाइन

नेटवर्क अपलिंक

≤40 Gbit/sप्रति होस्ट

10–40 Gbit/s टियर, अपग्रेड योग्य

हमारी टीम से बात करें

संपर्क

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फोनUSA + 1 646 328-50-65फोनCanada + 1 647 84-651-50ईमेलsupport@fineproxy.orgईमेलadmin@fineproxy.org
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