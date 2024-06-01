FineProxy के बारे में

इस पर बना है हमारा अपना प्रॉक्सी इंफ्रास्ट्रक्चर — अपनी खुद की IP रेंज, सर्वर और नेटवर्क। कभी भी रीसोल्ड IP नहीं।

FineProxy 2011 से प्रॉक्सी सर्विसेज़ दे रहा है। हम अपना खुद का इंफ़्रास्ट्रक्चर ऑपरेट करते हैं — जिसमें IPv4 रेंज, सर्वर और नेटवर्क शामिल हैं — और डेटासेंटर के साथ सीधे काम करते हैं। हम कोई रीसेलर नहीं हैं और न ही किसी और के IP के ऊपर एक लेयर। कई देशों में हम एक ऑफ़िशियल प्रोवाइडर के तौर पर काम करते हैं और टीमों तथा बिज़नेस के लिए डेडिकेटेड IP रेंज के साथ आइसोलेटेड इंफ़्रास्ट्रक्चर डिलीवर करते हैं।