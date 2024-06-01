FineProxy के बारे में

खुद के IPv4 & ASN01
प्रोवाइडर-ग्रेड पूल हमारी अपनी रेंज से — कोई रीसोल्ड IP नहीं।
कंपनी
स्वामित्व वाली IP रेंज, सर्वर और नेटवर्क पर बना प्रदाता-स्तरीय प्रॉक्सी इंफ्रास्ट्रक्चर — कभी रीसेल किए गए IP नहीं।
इस पर बना है हमारा अपना प्रॉक्सी इंफ्रास्ट्रक्चर — अपनी खुद की IP रेंज, सर्वर और नेटवर्क। कभी भी रीसोल्ड IP नहीं।
FineProxy 2011 से प्रॉक्सी सर्विसेज़ दे रहा है। हम अपना खुद का इंफ़्रास्ट्रक्चर ऑपरेट करते हैं — जिसमें IPv4 रेंज, सर्वर और नेटवर्क शामिल हैं — और डेटासेंटर के साथ सीधे काम करते हैं। हम कोई रीसेलर नहीं हैं और न ही किसी और के IP के ऊपर एक लेयर। कई देशों में हम एक ऑफ़िशियल प्रोवाइडर के तौर पर काम करते हैं और टीमों तथा बिज़नेस के लिए डेडिकेटेड IP रेंज के साथ आइसोलेटेड इंफ़्रास्ट्रक्चर डिलीवर करते हैं।
प्रोवाइडर-ग्रेड पूल हमारी अपनी रेंज से — कोई रीसोल्ड IP नहीं।
सर्वर और नेटवर्क डायरेक्ट एग्रीमेंट के तहत ऑपरेट किए जाते हैं।
कई देशों में लाइसेंस्ड प्रोवाइडर का दर्जा।
टीमों और बिज़नेस के लिए डेडिकेटेड IP रेंज।
एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के ग्रैजुएट ने होस्टिंग की जगह प्रॉक्सी बिज़नेस चुना — कम कॉम्पिटिशन, एंट्री बैरियर कम, और एक ऐसा बिज़नेस जो अकेले चलाया जा सके। शुरुआती दिनों में एक ही शख़्स सब सँभालता था: सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, सपोर्ट और सेल्स।
एक पार्टनर कस्टमर एक्विज़िशन की अगुवाई के लिए जुड़ा और क्लाइंट बेस तेज़ी से बढ़ा। स्ट्रैटेजी सीधी लेकिन कारगर थी: प्रतिस्पर्धियों से ज़्यादा वैल्यू दो — जहाँ दूसरे सिर्फ़ 5–10 IP के प्लान दे रहे थे, वहाँ सैकड़ों IP ऑफ़र करो।
हमने कई देशों में डायरेक्ट सर्वर एग्रीमेंट साइन किए और आखिरकार अपना खुद का डेटासेंटर लॉन्च किया। इसी ने आज के FineProxy की नींव रखी: डायरेक्ट डेटासेंटर पार्टनरशिप के ज़रिए अपनी खुद की IPv4 रेंज, सर्वर और नेटवर्क — किसी और के IP पर मैनेजमेंट लेयर नहीं’
FineProxy अब टेक्निकल सपोर्ट, सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट और QA को कवर करता है, जिसकी टीम मुख्य रूप से यूरोप और एशिया में बेस्ड है। एक पार्टनर नेटवर्क हमारे रेवेन्यू का 30% तक जनरेट करता है और हर महीने 7 से 10.5 मिलियन प्रॉक्सी डिलीवर करता है। हम कई देशों में ऑपरेट करते हैं — उनमें से कई में ऑफ़िशियल प्रोवाइडर हैं, आइसोलेटेड इंफ़्रास्ट्रक्चर और डेडिकेटेड IP रेंज के साथ।
स्थिर पूल, अनुमानित प्रदर्शन
लगातार उच्च संतुष्टि
Backbone अपलिंक 10–40 Gbit/s प्रति होस्ट
कोई रीसेलर नहीं। प्रोवाइडर-ग्रेड पूल
वैश्विक वितरण, रिडंडेंट डिज़ाइन
10–40 Gbit/s टियर, अपग्रेड योग्य
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