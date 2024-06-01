Acerca de FineProxy

IPv4 & ASN propios01
Pool de nivel proveedor con rangos propios, no IPs revendidas.
Empresa
Infraestructura proxy de grado de proveedor construida en rangos, servidores y redes IP de propiedad, nunca revendida IPs.
Basado en nuestra propia infraestructura de proxy — rangos de IP propios, servidores y redes. Nunca IPs revendidas.
FineProxy lleva ofreciendo servicios de proxy desde 2011. Operamos nuestra propia infraestructura — incluyendo rangos IPv4, servidores y redes — y trabajamos directamente con centros de datos. No somos un revendedor ni una capa sobre las IPs de otro proveedor. En varios países operamos como proveedor oficial, ofreciendo infraestructura aislada con rangos de IP dedicados para equipos y empresas.
Pool de nivel proveedor con rangos propios, no IPs revendidas.
Servidores y redes operados bajo acuerdos directos.
Estatus de proveedor con licencia en varios países.
Rangos de IP dedicados para equipos y empresas.
Un graduado de una universidad técnica eligió los proxies en lugar del hosting — menos competencia, una barrera de entrada más baja y un negocio que podía gestionar de forma independiente. En los primeros tiempos, una sola persona se encargaba de todo: administración de servidores, soporte y ventas.
Un socio se incorporó para liderar la captación de clientes y la cartera creció rápidamente. La estrategia era sencilla pero eficaz: ofrecer más valor que la competencia — cientos de IPs donde otros solo ofrecían planes de 5–10.
Firmamos acuerdos directos con servidores en múltiples países y finalmente lanzamos nuestro propio datacenter. Eso sentó las bases de lo que FineProxy es hoy: rangos IPv4 propios, servidores y redes mediante alianzas directas con centros de datos, no una capa de gestión sobre las IPs de otros.
FineProxy cubre actualmente soporte técnico, desarrollo de software y QA, con un equipo ubicado principalmente en Europa y Asia. Una red de partners genera hasta el 30 % de nuestros ingresos, distribuyendo entre 7 y 10,5 millones de proxies cada mes. Operamos en numerosos países — como proveedor oficial en varios de ellos, con infraestructura aislada y rangos de IP dedicados.
Pools estables, rendimiento predecible
Satisfacción constantemente alta
Enlaces troncales de 10–40 Gbit/s por host
Sin revendedores. Pool de nivel proveedor
Distribución global, diseño redundante
Niveles de 10–40 Gbit/s, escalables
Contacte con FineProxy por teléfono o correo electrónico, o consulte los datos de la empresa registrada.