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Empresa

Acerca de FineProxy

Infraestructura proxy de grado de proveedor construida en rangos, servidores y redes IP de propiedad, nunca revendida IPs.

En operación desde2011
InfraestructuraPropia y operada directamente

Basado en nuestra propia infraestructura de proxy — rangos de IP propios, servidores y redes. Nunca IPs revendidas.

FineProxy lleva ofreciendo servicios de proxy desde 2011. Operamos nuestra propia infraestructura — incluyendo rangos IPv4, servidores y redes — y trabajamos directamente con centros de datos. No somos un revendedor ni una capa sobre las IPs de otro proveedor. En varios países operamos como proveedor oficial, ofreciendo infraestructura aislada con rangos de IP dedicados para equipos y empresas.

La infraestructura primero

Lo que nos diferencia

IPv4 & ASN propios

01

Pool de nivel proveedor con rangos propios, no IPs revendidas.

Contratos directos con centros de datos

02

Servidores y redes operados bajo acuerdos directos.

Proveedor oficial

03

Estatus de proveedor con licencia en varios países.

Infraestructura aislada

04

Rangos de IP dedicados para equipos y empresas.

2011 — hoy

Nuestra trayectoria

  1. 2011

    El inicio

    Un graduado de una universidad técnica eligió los proxies en lugar del hosting — menos competencia, una barrera de entrada más baja y un negocio que podía gestionar de forma independiente. En los primeros tiempos, una sola persona se encargaba de todo: administración de servidores, soporte y ventas.

  2. Crecimiento

    De decenas a centenares

    Un socio se incorporó para liderar la captación de clientes y la cartera creció rápidamente. La estrategia era sencilla pero eficaz: ofrecer más valor que la competencia — cientos de IPs donde otros solo ofrecían planes de 5–10.

  3. Escala

    Construyendo nuestra propia infraestructura

    Firmamos acuerdos directos con servidores en múltiples países y finalmente lanzamos nuestro propio datacenter. Eso sentó las bases de lo que FineProxy es hoy: rangos IPv4 propios, servidores y redes mediante alianzas directas con centros de datos, no una capa de gestión sobre las IPs de otros.

  4. Hoy

    Un equipo a gran escala

    FineProxy cubre actualmente soporte técnico, desarrollo de software y QA, con un equipo ubicado principalmente en Europa y Asia. Una red de partners genera hasta el 30 % de nuestros ingresos, distribuyendo entre 7 y 10,5 millones de proxies cada mes. Operamos en numerosos países — como proveedor oficial en varios de ellos, con infraestructura aislada y rangos de IP dedicados.

La red de un vistazo

Panel de rendimiento de FineProxy

Clientes

>22,000en más de 69 países

Pools estables, rendimiento predecible

Reseñas verificadas

>1,900en plataformas de confianza

Satisfacción constantemente alta

Tráfico mensual

>1500 TBtransferencia agregada

Enlaces troncales de 10–40 Gbit/s por host

IPv4 exclusivas

>100,000 IPrangos propios / ASN

Sin revendedores. Pool de nivel proveedor

Servidores

>500Centros de datos Tier-III/IV

Distribución global, diseño redundante

Enlaces de red

≤40 Gbit/spor host

Niveles de 10–40 Gbit/s, escalables

Hable con nuestro equipo

Contactos

Contacte con FineProxy por teléfono o correo electrónico, o consulte los datos de la empresa registrada.

TeléfonoUSA + 1 646 328-50-65TeléfonoCanadá + 1 647 84-651-50Correo electrónicosupport@fineproxy.orgCorreo electrónicoadmin@fineproxy.org
Registro mercantil y direccionesInformación financiera