Acerca de FineProxy

2011 El inicio Un graduado de una universidad técnica eligió los proxies en lugar del hosting — menos competencia, una barrera de entrada más baja y un negocio que podía gestionar de forma independiente. En los primeros tiempos, una sola persona se encargaba de todo: administración de servidores, soporte y ventas.

Crecimiento De decenas a centenares Un socio se incorporó para liderar la captación de clientes y la cartera creció rápidamente. La estrategia era sencilla pero eficaz: ofrecer más valor que la competencia — cientos de IPs donde otros solo ofrecían planes de 5–10.

Escala Construyendo nuestra propia infraestructura Firmamos acuerdos directos con servidores en múltiples países y finalmente lanzamos nuestro propio datacenter. Eso sentó las bases de lo que FineProxy es hoy: rangos IPv4 propios, servidores y redes mediante alianzas directas con centros de datos, no una capa de gestión sobre las IPs de otros.