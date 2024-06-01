Brandon Perry

Sobre Brandon

Nacido en San Francisco en 1985, crecí rodeado de tecnología y estudié informática en la Universidad de California. Escribo sobre cómo funciona realmente la infraestructura de proxy: desde los rangos de IP propios hasta los entornos aislados diseñados para equipos.

Mi interés por la informática empezó con radios antiguas y ordenadores que disfrutaba desmontando y volviendo a montar. Mi pasión por el desarrollo de software y las startups definió la dirección de mi carrera.

Comencé como ingeniero de sistemas en una gran empresa de TI antes de pasar a I+D, donde desarrollé un fuerte interés por la investigación y empecé a escribir para publicaciones técnicas. A lo largo de los años, mis artículos han aparecido en diversas revistas del sector.

Incorporarme a FineProxy hace cinco años marcó un hito importante. Me brindó la oportunidad de centrarme en lo que más me interesa: servidores, proxies y tecnologías de red. Desde entonces, escribo para el blog de FineProxy, explicando la infraestructura de proxy desde dentro: cómo se construyen y operan rangos IPv4 propios, servidores y entornos aislados para equipos y empresas, en lugar depender de IPs revendidas o infraestructuras montadas sobre la red de terceros.

Lo que más disfruto es ayudar a las personas a comprender mejor un campo en constante evolución, y hacer que los temas complejos de infraestructura resulten prácticos y accesibles.