Proxy para eBay
Paquetes de IPv4 para escalar sus tareas. Compatible con HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega automática tras el pago, tráfico ilimitado y acceso por API.
Construir con Proxies para eBay.
Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.
Cargando planes actuales...
Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.
Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Rotar.
|Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidos
|DedicadoPersonal, de una sola IP
|ISPDirecciones estáticas registradas por ISP
|Recomendado aquíRotarFacturado en créditos API
|Mejor para
|Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
|Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
|Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
|Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
|Personas por dirección
|Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
|1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
|Hasta 5
|Pool compartido
|Confianza en la plataforma
|EstándarCentro de datos ASN
|Alto — exclusivo
|Alta — ISP registrada
|Varía según el pool
|Precio desde
|$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
|$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
|$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Orden mínima
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|Créditos de 2,5 millones de dólares
|Abordar la tenencia
|Estático para el término
|Estático para el término
|Estático para el término
|Cambios por solicitud
|Ancho de banda
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
|UDP / llamadas de voz
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|No disponible
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticación
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|Clave de API
|Ver planes
|Ver planes específicos
|Ver planes ISP
|Ver planes
Rotar
Facturado en créditos API
Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Pool compartido
Varía según el pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Créditos de 2,5 millones de dólares
Cambios por solicitud
CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
No disponible
HTTP, SOCKS5
Clave de API
Centro de datos del paquete
Se vende en bloques, compartidos
Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
EstándarCentro de datos ASN
$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Dedicado
Personal, de una sola IP
Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
Alto — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
1 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
ISP
Direcciones estáticas registradas por ISP
Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
Hasta 5
Alta — ISP registrada
$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Ubicaciones de proxy superior
Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.
Conecte una vez.
Entonces, pregunta.
FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.
Entonces di
- Comprar un plan de crédito rotativo de 10 millones para la colección de listas de eBay
- Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies para eBay
- Exportar mis listas de proxy eBay como JSON
- Mostrar qué servicios proxy eBay tenía la tasa de error más alta hoy
- Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy eBay
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.
Lo que el agente no hará — lo que usted pida
Gastar su dinero
Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.
wallet:spend
Pagar más de lo cotizado
Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.
espera_total_centros
Cancelar por capricho
Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin
confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.
Te cobraré dos veces.
Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.
idempotency_key
Configuración manual
Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.
Sistemas
Navegadores
Aplicaciones
Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.
FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.
Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.
500Mbps
por proxy en pruebas estándar de servidor remoto
99.97%
de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes
96
Hilos concurrentes en una IP sin degradación
0
Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan
AMD EPYC dedicado
Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.
Subredes propias
Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.
Enlace ascendente de 80 Gbps
Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.
Nivel III / IV
Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.
El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.
Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.
Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.
Velocidad bajo carga
FineProxy ha sido un cambio de juego para mis herramientas de SEO. Las IPs limpias y las conexiones estables mantienen mi trabajo sin interrupciones y sin interrupciones.
Empezar con FineProxy fue sorprendentemente fácil, incluso para alguien que no es un experto en tecnología. Su interfaz es intuitiva, y los proxies son increíblemente fáciles de integrar. El rendimiento ha sido impecable, haciendo mis tareas en línea mucho más suave. ¡Sin duda una gran elección!
API y acceso a agentes
He estado trabajando con FineProxy.org durante más de dos años, y puedo llamarles honestamente el proveedor más estable con el que he tratado. Manejo más de una docena de cuentas de redes sociales y cada una necesita una IP dedicada. Ni una sola vez me he encontrado con un bloqueo debido a una dirección "lista negra". El tiempo de funcionamiento del servidor ronda el 99,9%, lo cual es crucial durante las campañas de marketing automatizado. La velocidad es más que satisfactoria, los datos fluyen suavemente sin ralentizaciones molestas durante las horas punta. El panel de gestión es intuitivo y la lista de proxy se actualiza en tiempo real. FineProxy es sinónimo de paz mental.
Proporcionan API para que los usuarios obtengan proxies de su sitio web. Aunque el personal de atención al cliente no hablaba muy bien inglés, se esforzó mucho por ayudarme. También permiten cambiar la IP cada siete días.
Cuentas corrientes
grandes proxies para el raspado de datos – Lo he utilizado durante 5+ años.. tienen IPs rotativos, son rápidos y casi todos los proxies no están bloqueados en las redes sociales
Proxy de trabajo cualitativo, rápido y estable, estoy muy feliz, esto es exactamente lo que necesitaba. En mi país (Ucrania) muchos sitios y redes sociales están bloqueados, ahora este problema se resuelve. Los precios están agradablemente satisfechos, por un gran número de proxy (1000+) Estoy pagando sólo 20 drs, es más barato y más rápido que un proxy que no encontrará en ningún lugar, por lo que le recomiendo este servicio a usted.
¿Qué tareas en eBay requieren proxies con más frecuencia?Raspamiento y contabilidad
Los proxies se utilizan para el scraping de catálogos y páginas de productos, monitoreo de precios, recopilación de datos de vendedores, pujas automatizadas, gestión de listados y administración de múltiples cuentas dentro de un mismo sistema.
¿Qué tipo de proxy funciona mejor para eBay?Según la tarea
Depende de lo que esté haciendo. Para scraping de listados, monitoreo de precios o extracción de analíticas — los proxies de datacenter lo manejan sin problema. Son rápidos, económicos por IP, y puede obtener tantos como necesite. Para cualquier actividad vinculada a cuentas — gestionar perfiles de vendedor, realizar pujas — lo ideal son proxies ISP o residenciales. eBay presta más atención a la actividad de las cuentas, y las IP de datacenter pueden levantar sospechas en ese caso.
¿Debo usar un proxy diferente para cada cuenta de eBay?Sí
Sí, siempre. Una cuenta por IP es la regla básica. Si eBay detecta dos cuentas iniciando sesión desde la misma dirección, ambas pueden ser marcadas. Lo mismo aplica a las distintas partes de su configuración: mantenga el scraper en IPs separadas de la gestión de cuentas. Así es mucho más fácil identificar qué salió mal si algo falla.
¿Puedo usar los mismos proxies para la API de eBay y la automatización del navegador?Sí
Sí. Sus proxies no distinguen si el tráfico proviene de una llamada a la API o de un navegador headless. Solo asegúrese de no mezclar IPs entre tareas que no deberían compartirlas: mantenga el scraping por API y la gestión de cuentas en pools separados.
¿Qué debo tener en cuenta al elegir proxies para eBay?Priorice el uptime
El uptime es lo primero. Si un proxy se cae a mitad de sesión, eBay podría marcar el cambio de IP. Después, baja latencia y suficiente ancho de banda para que las solicitudes no expiren. Las IPs limpias también importan: si el usuario anterior consiguió que esa dirección fuera bloqueada, usted hereda el problema. Y necesita un proveedor que le permita agregar más IPs sin complicaciones cuando quiera escalar.
¿Cómo gestiono el aumento de solicitudes cuando lo necesito?Añadir más IPs
Agregue más IPs a su pool. Distribuya la carga para que ninguna dirección reciba demasiadas peticiones. Si usa rotación, mantenga la lógica simple: cambie de IP en cada solicitud o tras un intervalo definido. No debería tener que reescribir nada en su código. Solo más IPs, la misma configuración.
¿Qué hago cuando eBay empieza a bloquear mis solicitudes?Rotar y lento
No toque el código primero: por lo general es un problema de IPs, no de lógica. Pruebe a cambiar a IPs más limpias o agregue más direcciones a la rotación. Si está golpeando los mismos endpoints demasiado rápido desde muy pocas IPs, eBay responderá bloqueándolo. Distribuya las solicitudes, reduzca el ritmo por IP y asegúrese de que sus patrones de peticiones no parezcan un bot que accede a la misma página 500 veces por minuto.
¿Cuántos proxies necesito para hacer scraping de un gran número de listados de eBay?Escala con volumen
Depende de su velocidad y volumen. Una guía aproximada: si envía una solicitud cada 3–5 segundos por IP, un solo proxy puede gestionar aproximadamente 700–1.200 solicitudes por hora. Para extraer 50.000 listados en un día, necesitaría alrededor de 20–30 proxies de datacenter ejecutándose en paralelo con intervalos cómodos. Para 200.000 listados o más, planifique entre 80–100 IPs o más. Comience siempre con menos IPs y escale progresivamente — es más fácil añadir capacidad que recuperarse de un bloqueo masivo por haber forzado demasiado el ritmo demasiado rápido.
¿Puedo usar proxies gratuitos para eBay?Mala idea
Técnicamente es posible, pero en la práctica es mala idea. Los proxies gratuitos son compartidos por cientos o miles de usuarios, lo que significa que las IPs casi con certeza ya están marcadas o en listas negras en eBay. Además, son lentos, poco fiables y suelen desconectarse sin previo aviso — lo que provoca cambios de IP a mitad de sesión que eBay interpreta como actividad sospechosa. Para colmo, los operadores de proxies gratuitos pueden ver todo su tráfico, incluidas las credenciales de inicio de sesión si la conexión no está cifrada de extremo a extremo. Para el scraping, los proxies gratuitos le harán perder más tiempo del que ahorran. Para cualquier tarea que implique cuentas, suponen un riesgo de seguridad real.