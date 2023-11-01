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Proxy para Sneaker Bot

Un proxy por tarea de bot: proxies ISP para Nike SNKRS y Adidas Confirmed, de centro de datos para drops en Shopify. HTTP/HTTPS/SOCKS5, segmentación geográfica por país, IP dedicadas que se mantienen limpias entre drops.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Construir con Proximos de pie.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: ISP.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPRecomendado aquíISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 100 IPs ISP estáticas en los EE.UU. para tareas de bot de zapatillas
  • Allowlist 203.0.113.7 para mi servicio proxy de bot de zapatillas
  • Exportar mi lista de proxy de bot de zapatillas como JSON
  • Mostrar qué servicios proxy de bot de zapatillas tenía la tasa de error más alta hoy
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy de bot de zapatillas
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Siempre satisfecho con FineProxy. Ofrecen el mejor precio y rendimiento (y he comprobado muchos otros), responder a la solicitud de soporte muy amable y rápido e incluso puede regenerar sus proxies después de un corto tiempo, de forma gratuita.

Viktor SperrlichSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Uno de los mejores servicios con los que he trabajado. No hay retraso, alta velocidad, grandes paquetes de IPs de diferentes países y regiones. &nbsp;Buena elección si usted está buscando calidad y profesionalidad

Nicky TickPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Ubicaciones y existencias

FineProxy ofrece un servicio proxy decente con una amplia selección de IPs y ubicaciones. Sin embargo, las velocidades de conexión pueden ser inconsistentes a veces, y la respuesta de soporte puede ser más lenta de lo esperado. Si bien el servicio es adecuado para tareas básicas, puede no satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios con mayores demandas o requisitos específicos. El precio es competitivo, pero el rendimiento podría ser más estable para aquellos que confían en él para un uso profesional o intensivo.

Charles BrownDieg, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

FineProxy ha sido una herramienta confiable para mis necesidades de negocio. Los proxies son rápidos, estables y accesibles desde muchos lugares. Es asequible y el equipo de servicio al cliente es sensible y conocedor. Altamente recomendado para cualquier persona que lo necesite. leer esto y escribir otra onle

W3sazzadProxyRate, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Cuentas corrientes

He estado trabajando con FineProxy.org durante más de dos años, y puedo llamarles honestamente el proveedor más estable con el que he tratado. Manejo más de una docena de cuentas de redes sociales y cada una necesita una IP dedicada. Ni una sola vez me he encontrado con un bloqueo debido a una dirección "lista negra". El tiempo de funcionamiento del servidor ronda el 99,9%, lo cual es crucial durante las campañas de marketing automatizado. La velocidad es más que satisfactoria, los datos fluyen suavemente sin ralentizaciones molestas durante las horas punta. El panel de gestión es intuitivo y la lista de proxy se actualiza en tiempo real. FineProxy es sinónimo de paz mental.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Esta página de proxies es la mejor que he probado en mi vida. No están bloqueados en ningún sitio y son totalmente privados. Me encantan.

Andres DomfTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Cuántos proxies necesito para un drop?Una por tarea

Un proxy por tarea de bot, como mínimo. ¿Ejecutas 25 tareas? Necesitas 25 proxies. Para lanzamientos con alta demanda en los que quieres maximizar tus oportunidades, los botters experimentados ejecutan más de 50-100 tareas. FineProxy ofrece paquetes de proxies datacenter desde lotes pequeños: escala según lo que requiera tu configuración de bot.

¿Proxies de datacenter o de ISP para sneakers?Usar ambos

ISP para Nike SNKRS, Adidas Confirmed, Supreme y Footsites — necesitan IP con apariencia residencial. Datacenter para tiendas basadas en Shopify, donde la velocidad importa más que el sigilo. Si vas a atacar varios retailers en un mismo drop, tener ambos tipos listos es la apuesta más segura.

¿Necesito proxies de un país específico?Normalmente sí

Sí, generalmente. Los drops en EE. UU. requieren proxies estadounidenses. Los drops de Supreme en Europa necesitan proxies europeos que coincidan con el país de facturación. Los lanzamientos japoneses requieren IP japonesas. Las tiendas verifican la ubicación de la IP contra las direcciones de envío y facturación: una discrepancia puede cancelar tu pedido incluso después del checkout.

¿Puedo reutilizar proxies entre drops?Si sigue limpia

Si las IPs están limpias y no fueron baneadas en el último lanzamiento — sí. Esa es la ventaja de los proxies dedicados: nadie más usa tus direcciones entre lanzamientos, así que se mantienen frescas. Los pools de proxies compartidos son más arriesgados porque alguien podría haber quemado la IP en el mismo retailer antes que tú.

¿Cuál es la diferencia entre los proxies para bots AIO y los proxies normales?Sin diferencias técnicas

Nada técnico. Un bot AIO (All-In-One) simplemente es compatible con múltiples retailers en una sola herramienta. Usa proxies HTTP/HTTPS o SOCKS5 estándar, los mismos que usarías para cualquier otro propósito. La diferencia está en cuántos necesitas (uno por tarea) y en que deben estar limpios para el retailer específico al que apuntas.

¿Debería usar proxies rotativos para drops de sneakers?Generalmente no

En general, no. Los proxies rotativos cambian tu IP con cada solicitud o a intervalos definidos, lo cual es útil para scraping pero perjudicial durante el checkout. Los sitios de sneakers rastrean la consistencia de la IP a lo largo de todo el flujo de compra: si tu dirección cambia a mitad de sesión, el sitio lo considera sospechoso y vacía tu carrito o activa un CAPTCHA. Usa en su lugar proxies dedicados estáticos o proxies ISP estáticos: una IP fija por tarea de bot durante toda la sesión. El único escenario donde los proxies rotativos ayudan es al monitorizar páginas de restock antes de un drop, no durante el checkout en sí.

Guía

Proxies para sneakers: lo que realmente te lleva al checkout

4 min leedEquipo de red FineProxy

Los lanzamientos limitados se agotan en segundos. Tienes el bot, tienes las tareas configuradas, y entonces Nike bloquea tu IP en la tercera solicitud. Esa es la parte de la que nadie habla en las guías de configuración de bots: sin los proxies adecuados, el bot más rápido del mundo simplemente se bloquea más rápido.

Cómo funcionan realmente los drops

Cada tienda de sneakers importante gestiona el tráfico de forma diferente, y eso determina qué proxies necesitas.

Proxy para Nike, Adidas, Supreme — estos sitios utilizan sistemas basados en colas. Cuando un lanzamiento con alta demanda sale a la venta, te colocan en una fila virtual. El sistema verifica tu IP, la huella digital de tu navegador y tus cookies. ¿Múltiples entradas desde la misma dirección? Directo al final de la fila, o directamente bloqueado.

Las tiendas basadas en Shopify (Kith, Palace, Undefeated) funcionan de manera diferente — es una carrera de velocidad. El primero en completar el checkout gana. Aquí, la velocidad bruta de conexión importa más que lo «residencial» que parezca tu IP.

Los Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) se encuentran en un punto intermedio. Cuentan con protección anti-bot, pero no es tan agresiva como la de Nike. Aun así, las IP de datacenter se detectan con frecuencia en estas plataformas.

La regla de un proxy por tarea

Cada tarea del bot necesita su propia dirección IP. Si ejecutas 20 tareas a través de 5 proxies, eso significa 4 tareas por dirección — y el retailer detecta 4 intentos de compra idénticos desde una misma ubicación. Eso es una señal de alerta instantánea.

Si estás ejecutando 30 tareas en un bot AIO, necesitas 30 proxies. Sin atajos. Los mejores proveedores de sneaker proxies venden paquetes dimensionados específicamente para esto — 50, 100, 250 IP, porque los sneakerheads compran en esos incrementos.

Qué tipo de proxy para cada tienda

Para Nike SNKRS y Adidas Confirmed — los proxies ISP son la opción más sólida. Estos sitios utilizan sistemas anti-bot avanzados que detectan rangos de IPs de datacenter al instante. Los proxies ISP cuentan con direcciones residenciales (el sitio ve un usuario doméstico normal) pero operan sobre infraestructura de datacenter, por lo que son lo suficientemente rápidos para la carrera del checkout. La dirección se mantiene fija durante todo el período de alquiler — algo crucial para sitios que rastrean la consistencia de la IP entre sesiones.

Para lanzamientos en Shopify — los proxies de datacenter siguen funcionando. La protección anti-bot de Shopify es menos agresiva con el tipo de IP y se enfoca más en el comportamiento y los CAPTCHAs. Las IPs de datacenter son más rápidas y económicas, algo que importa cuando ejecutas decenas de tareas y la velocidad decide quién se queda con el par.

Para Supreme depende de la región. Los drops en EE. UU. son algo más permisivos. Los lanzamientos en la UE verifican la dirección de facturación contra la ubicación de la IP, por lo que necesitas proxies del país correspondiente. Los proxies de ISP con la geolocalización correcta son la opción más segura en este caso.

El componente del servidor

Los proxies gestionan tu identidad. Pero tu bot también necesita estar físicamente cerca de los servidores del retailer para minimizar latencia. Las configuraciones más serias ejecutan los bots en un VPS en la misma región que el retailer — Costa Este de EE. UU. para Nike y Footsites, UE para drops europeos. Tu servidor de sneaker proxy se conecta desde ese VPS, no desde tu computadora en casa al otro lado del mundo.

Las conexiones de datacenter de FineProxy alcanzan hasta 500 Mbps con baja latencia — cuando ejecutas tu bot desde un VPS cercano a través de nuestros proxies, toda la cadena se mantiene rápida.

Lo que provoca tu baneo

Las tiendas detectan bots a través de varias capas:

  • Listas negras de IP — rangos de datacenter conocidos y direcciones marcadas previamente
  • Limitación de velocidad — demasiadas solicitudes desde una misma IP en un período corto
  • Fingerprinting — configuración del navegador, información del dispositivo y patrones de conexión que parecen automatizados
  • CAPTCHAs — desafíos de reCAPTCHA y hCaptcha durante el checkout

IPs limpias y sin uso previo resuelven el primer problema. Los proxies dedicados garantizan que nadie más haya quemado tu dirección en el mismo retailer. Una tarea por proxy soluciona el problema de tasa de solicitudes. Un navegador anti-detect o una configuración adecuada del bot se encargan de la huella digital.