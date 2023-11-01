Los lanzamientos limitados se agotan en segundos. Tienes el bot, tienes las tareas configuradas, y entonces Nike bloquea tu IP en la tercera solicitud. Esa es la parte de la que nadie habla en las guías de configuración de bots: sin los proxies adecuados, el bot más rápido del mundo simplemente se bloquea más rápido.

Cómo funcionan realmente los drops

Cada tienda de sneakers importante gestiona el tráfico de forma diferente, y eso determina qué proxies necesitas.

Proxy para Nike, Adidas, Supreme — estos sitios utilizan sistemas basados en colas. Cuando un lanzamiento con alta demanda sale a la venta, te colocan en una fila virtual. El sistema verifica tu IP, la huella digital de tu navegador y tus cookies. ¿Múltiples entradas desde la misma dirección? Directo al final de la fila, o directamente bloqueado.

Las tiendas basadas en Shopify (Kith, Palace, Undefeated) funcionan de manera diferente — es una carrera de velocidad. El primero en completar el checkout gana. Aquí, la velocidad bruta de conexión importa más que lo «residencial» que parezca tu IP.

Los Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) se encuentran en un punto intermedio. Cuentan con protección anti-bot, pero no es tan agresiva como la de Nike. Aun así, las IP de datacenter se detectan con frecuencia en estas plataformas.

La regla de un proxy por tarea

Cada tarea del bot necesita su propia dirección IP. Si ejecutas 20 tareas a través de 5 proxies, eso significa 4 tareas por dirección — y el retailer detecta 4 intentos de compra idénticos desde una misma ubicación. Eso es una señal de alerta instantánea.

Si estás ejecutando 30 tareas en un bot AIO, necesitas 30 proxies. Sin atajos. Los mejores proveedores de sneaker proxies venden paquetes dimensionados específicamente para esto — 50, 100, 250 IP, porque los sneakerheads compran en esos incrementos.

Qué tipo de proxy para cada tienda

Para Nike SNKRS y Adidas Confirmed — los proxies ISP son la opción más sólida. Estos sitios utilizan sistemas anti-bot avanzados que detectan rangos de IPs de datacenter al instante. Los proxies ISP cuentan con direcciones residenciales (el sitio ve un usuario doméstico normal) pero operan sobre infraestructura de datacenter, por lo que son lo suficientemente rápidos para la carrera del checkout. La dirección se mantiene fija durante todo el período de alquiler — algo crucial para sitios que rastrean la consistencia de la IP entre sesiones.

Para lanzamientos en Shopify — los proxies de datacenter siguen funcionando. La protección anti-bot de Shopify es menos agresiva con el tipo de IP y se enfoca más en el comportamiento y los CAPTCHAs. Las IPs de datacenter son más rápidas y económicas, algo que importa cuando ejecutas decenas de tareas y la velocidad decide quién se queda con el par.

Para Supreme depende de la región. Los drops en EE. UU. son algo más permisivos. Los lanzamientos en la UE verifican la dirección de facturación contra la ubicación de la IP, por lo que necesitas proxies del país correspondiente. Los proxies de ISP con la geolocalización correcta son la opción más segura en este caso.

El componente del servidor

Los proxies gestionan tu identidad. Pero tu bot también necesita estar físicamente cerca de los servidores del retailer para minimizar latencia. Las configuraciones más serias ejecutan los bots en un VPS en la misma región que el retailer — Costa Este de EE. UU. para Nike y Footsites, UE para drops europeos. Tu servidor de sneaker proxy se conecta desde ese VPS, no desde tu computadora en casa al otro lado del mundo.

Las conexiones de datacenter de FineProxy alcanzan hasta 500 Mbps con baja latencia — cuando ejecutas tu bot desde un VPS cercano a través de nuestros proxies, toda la cadena se mantiene rápida.

Lo que provoca tu baneo

Las tiendas detectan bots a través de varias capas:

Listas negras de IP — rangos de datacenter conocidos y direcciones marcadas previamente

Limitación de velocidad — demasiadas solicitudes desde una misma IP en un período corto

Fingerprinting — configuración del navegador, información del dispositivo y patrones de conexión que parecen automatizados

CAPTCHAs — desafíos de reCAPTCHA y hCaptcha durante el checkout