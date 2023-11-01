I drop a edizione limitata vanno esauriti in pochi secondi. Avete un bot, avete i task impostati, e poi Nike vi banna l'IP alla terza richiesta. È la parte di cui nessuno parla nelle guide di configurazione dei bot — senza i proxy giusti, il bot più veloce del mondo viene semplicemente bloccato più in fretta.

Come funzionano davvero i drop

Ogni grande retailer di sneaker gestisce il traffico in modo diverso, e questo cambia il tipo di proxy di cui avete bisogno.

Nike, Adidas, Supreme proxy — questi siti utilizzano sistemi basati su code. Quando un release hype va live, venite inseriti in una fila virtuale. Il sistema verifica il vostro IP, il fingerprint del browser, i cookie. Più accessi dallo stesso indirizzo? Direttamente in fondo alla coda, o semplicemente bloccati.

Gli store basati su Shopify (Kith, Palace, Undefeated) funzionano diversamente — è una corsa di velocità. Chi completa il checkout per primo vince. Qui la velocità di connessione pura conta più di quanto il vostro IP appaia «residential».

I Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) si collocano a metà strada. Hanno protezione anti-bot, ma non è aggressiva quanto quella di Nike. Ciononostante, gli IP datacenter vengono regolarmente segnalati su queste piattaforme.

La regola un-proxy-per-task

Ogni task del bot ha bisogno del proprio indirizzo IP. Far passare 20 task attraverso 5 proxy significa 4 task per indirizzo — e il retailer vede 4 tentativi di checkout identici dalla stessa posizione. È un segnale d'allarme immediato.

Se eseguite 30 task su un AIO bot, vi servono 30 proxy. Nessuna scorciatoia. I migliori provider di sneaker proxy vendono pacchetti dimensionati appositamente — 50, 100, 250 IP, perché gli sneakerhead acquistano in questi quantitativi.

Quale tipo di proxy per quale store

Per Nike SNKRS e Adidas Confirmed — i proxy ISP sono la scelta più efficace. Questi siti utilizzano sistemi anti-bot avanzati che individuano immediatamente gli IP range dei datacenter. I proxy ISP dispongono di indirizzi residential (il sito vede un normale utente domestico), ma operano su infrastruttura datacenter, garantendo velocità sufficiente per la corsa al checkout. L'indirizzo resta invariato per l'intero periodo di noleggio — aspetto fondamentale per i siti che monitorano la coerenza dell'IP tra una session e l'altra.

Per i drop su Shopify — i proxy datacenter funzionano ancora. La protezione anti-bot di Shopify è meno aggressiva sul tipo di IP e si concentra maggiormente su comportamento e CAPTCHA. Gli IP datacenter sono più veloci e più economici, un vantaggio determinante quando si eseguono decine di task e la velocità decide chi si aggiudica il paio.

Per Supreme — dipende dalla regione. I drop USA sono leggermente più permissivi. Le release EU verificano l'indirizzo di fatturazione rispetto alla posizione dell'IP, quindi servono proxy del paese corrispondente. I proxy ISP dalla geo giusta sono la scelta più sicura in questo caso.

Il lato server

I proxy gestiscono la vostra identità. Ma il bot deve anche trovarsi fisicamente vicino ai server del retailer per ridurre al minimo latenza. Le configurazioni più serie eseguono i bot su un VPS nella stessa regione del retailer — East Coast degli USA per Nike e Footsites, EU per i drop europei. Il vostro sneaker proxy server si connette da quel VPS, non dal computer di casa dall'altra parte del mondo.

Le connessioni datacenter di FineProxy raggiungono fino a 500 Mbps con bassa latenza — quando eseguite il bot da un VPS vicino tramite i nostri proxy, l'intera catena resta veloce.

Cosa vi fa bannare

I retailer rilevano i bot attraverso diversi livelli di controllo:

Blacklist IP — range datacenter noti e indirizzi precedentemente segnalati

Rate limiting — troppe richieste da un singolo IP in un intervallo di tempo breve

Fingerprinting — impostazioni del browser, informazioni sul dispositivo, pattern di connessione che appaiono automatizzati

CAPTCHA — verifiche reCAPTCHA e hCaptcha durante il checkout