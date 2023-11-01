NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy per Sneaker Bot

Un proxy per ogni task del bot — proxy ISP per Nike SNKRS e Adidas Confirmed, datacenter per i drop su Shopify. HTTP/HTTPS/SOCKS5, geo-targeting per paese, IP dedicati che restano puliti tra un drop e l'altro.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il piano con proxy per i footsite.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: ISP.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPConsigliato quiISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 100 static ISP IPs in the USA per sneaker bot tasks
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei sneaker bot servizio proxy
  • Esportate i miei sneaker bot lista di proxy in formato JSON
  • Mostrate which sneaker bot servizi proxy had the tasso di errore più elevato today
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei sneaker bot servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Sono sempre soddisfatto di FineProxy. Offre il miglior rapporto tra prezzo e prestazioni, e ne ho verificati molti altri; risponde alle richieste di assistenza con grande cortesia e rapidità, e dopo poco tempo permette persino di rigenerare gratuitamente i proxy.

Viktor SperrlichSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Uno dei migliori servizi con cui abbia lavorato. Nessun ritardo, velocità elevata, enormi pacchetti di IP di diversi Paesi e regioni.&nbsp;Un'ottima scelta per chi cerca qualità e professionalità.

Nicky TickPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

FineProxy offre un servizio proxy discreto, con un'ampia scelta di IP e località. Tuttavia, a volte le velocità di connessione possono essere incostanti e l'assistenza può rispondere più lentamente del previsto. Sebbene il servizio sia adatto alle attività di base, potrebbe non soddisfare appieno gli utenti con esigenze elevate o requisiti specifici. I prezzi sono competitivi, ma le prestazioni potrebbero essere più stabili per chi ne fa un uso professionale o intensivo.

Charles BrownDieg, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy si è dimostrato uno strumento affidabile per le mie esigenze aziendali. I proxy sono veloci, stabili e accessibili da molte località. È conveniente e il team di assistenza clienti è reattivo e competente. Fortemente consigliato a chiunque ne abbia bisogno. Leggete questo e scrivetene un altro.

W3sazzadProxyRate, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Gestione degli account

Collaboro con FineProxy.org da oltre due anni e posso sinceramente definirlo il fornitore più stabile con cui abbia mai lavorato. Gestisco più di una dozzina di account social e ciascuno necessita di un IP dedicato. Non ho mai incontrato un blocco dovuto a un indirizzo "in blacklist". L'uptime dei server si aggira sul 99,9%, un dato fondamentale durante le campagne di marketing automatizzate. La velocità è più che soddisfacente e i dati scorrono senza fastidiosi rallentamenti nelle ore di punta. Il pannello di gestione è intuitivo e l'elenco dei proxy si aggiorna in tempo reale. FineProxy è sinonimo di tranquillità.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Questa pagina di proxy è la migliore che abbia mai provato: non vengono bloccati da nessuna parte e sono completamente privati. Li adoro.

Andres DomfTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Quanti proxy servono per un drop?Uno per task

Uno per task del bot, come minimo. State eseguendo 25 task? Vi servono 25 proxy. Per le release più ambite, dove volete massimizzare le possibilità, i botter esperti eseguono oltre 50-100 task. FineProxy vende pacchetti datacenter a partire da bundle ridotti — scalate in base a ciò che richiede il vostro setup.

Proxy datacenter o ISP per le sneaker?ISP per

ISP per Nike SNKRS, Adidas Confirmed, Supreme e Footsites — servono IP con aspetto residential. Datacenter per gli store basati su Shopify, dove la velocità conta più della furtività. Se puntate a più retailer in un singolo drop, avere entrambi i tipi pronti è la scelta più sicura.

Ho bisogno di proxy da un paese specifico?Sì, di

Sì, di solito. I drop negli USA richiedono proxy USA. I drop EU di Supreme richiedono proxy EU che corrispondano al paese di fatturazione. Le release giapponesi richiedono IP giapponesi. I retailer confrontano la posizione dell'IP con gli indirizzi di spedizione e fatturazione — una discrepanza può annullare l'ordine anche dopo il checkout.

Posso riutilizzare i proxy tra un drop e l'altro?Se gli IP

Se gli IP sono puliti e non sono stati bannati nell'ultimo drop — sì. Questo è il vantaggio dei proxy dedicati: nessun altro utilizza i vostri indirizzi tra un drop e l'altro, quindi restano freschi. I pool di proxy condivisi sono più rischiosi perché qualcun altro potrebbe aver bruciato l'IP sullo stesso retailer prima di voi.

Qual è la differenza tra i proxy per AIO bot e i proxy normali?Nessuna differenza tecnica

Nessuna differenza tecnica. Un AIO bot (All-In-One) supporta semplicemente più retailer in unico strumento. Utilizza proxy HTTP/HTTPS o SOCKS5 standard — gli stessi che usereste per qualsiasi altro scopo. La differenza sta nel numero necessario (uno per task) e nel fatto che devono essere puliti per il retailer specifico che state puntando.

Dovrei usare rotating proxy per gli sneaker drop?In genere

In genere no. I rotating proxy cambiano il vostro IP a ogni richiesta o a intervalli prestabiliti: utile per lo scraping, ma dannoso durante il checkout. I siti sneaker monitorano la coerenza dell'IP lungo tutto il flusso di acquisto — se l'indirizzo cambia a metà sessione, il sito lo considera sospetto e svuota il carrello o attiva un CAPTCHA. Utilizzate invece proxy dedicati statici o proxy ISP statici: un IP fisso per ogni task del bot per l'intera sessione. L'unico scenario in cui i rotating proxy sono utili è il monitoraggio delle pagine di restock prima di un drop, non il checkout stesso.

Guida

Sneaker Proxy: cosa serve davvero per arrivare al checkout

4 min di letturaTeam di rete FineProxy

I drop a edizione limitata vanno esauriti in pochi secondi. Avete un bot, avete i task impostati, e poi Nike vi banna l'IP alla terza richiesta. È la parte di cui nessuno parla nelle guide di configurazione dei bot — senza i proxy giusti, il bot più veloce del mondo viene semplicemente bloccato più in fretta.

Come funzionano davvero i drop

Ogni grande retailer di sneaker gestisce il traffico in modo diverso, e questo cambia il tipo di proxy di cui avete bisogno.

Nike, Adidas, Supreme proxy — questi siti utilizzano sistemi basati su code. Quando un release hype va live, venite inseriti in una fila virtuale. Il sistema verifica il vostro IP, il fingerprint del browser, i cookie. Più accessi dallo stesso indirizzo? Direttamente in fondo alla coda, o semplicemente bloccati.

Gli store basati su Shopify (Kith, Palace, Undefeated) funzionano diversamente — è una corsa di velocità. Chi completa il checkout per primo vince. Qui la velocità di connessione pura conta più di quanto il vostro IP appaia «residential».

I Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) si collocano a metà strada. Hanno protezione anti-bot, ma non è aggressiva quanto quella di Nike. Ciononostante, gli IP datacenter vengono regolarmente segnalati su queste piattaforme.

La regola un-proxy-per-task

Ogni task del bot ha bisogno del proprio indirizzo IP. Far passare 20 task attraverso 5 proxy significa 4 task per indirizzo — e il retailer vede 4 tentativi di checkout identici dalla stessa posizione. È un segnale d'allarme immediato.

Se eseguite 30 task su un AIO bot, vi servono 30 proxy. Nessuna scorciatoia. I migliori provider di sneaker proxy vendono pacchetti dimensionati appositamente — 50, 100, 250 IP, perché gli sneakerhead acquistano in questi quantitativi.

Quale tipo di proxy per quale store

Per Nike SNKRS e Adidas Confirmed — i proxy ISP sono la scelta più efficace. Questi siti utilizzano sistemi anti-bot avanzati che individuano immediatamente gli IP range dei datacenter. I proxy ISP dispongono di indirizzi residential (il sito vede un normale utente domestico), ma operano su infrastruttura datacenter, garantendo velocità sufficiente per la corsa al checkout. L'indirizzo resta invariato per l'intero periodo di noleggio — aspetto fondamentale per i siti che monitorano la coerenza dell'IP tra una session e l'altra.

Per i drop su Shopify — i proxy datacenter funzionano ancora. La protezione anti-bot di Shopify è meno aggressiva sul tipo di IP e si concentra maggiormente su comportamento e CAPTCHA. Gli IP datacenter sono più veloci e più economici, un vantaggio determinante quando si eseguono decine di task e la velocità decide chi si aggiudica il paio.

Per Supreme — dipende dalla regione. I drop USA sono leggermente più permissivi. Le release EU verificano l'indirizzo di fatturazione rispetto alla posizione dell'IP, quindi servono proxy del paese corrispondente. I proxy ISP dalla geo giusta sono la scelta più sicura in questo caso.

Il lato server

I proxy gestiscono la vostra identità. Ma il bot deve anche trovarsi fisicamente vicino ai server del retailer per ridurre al minimo latenza. Le configurazioni più serie eseguono i bot su un VPS nella stessa regione del retailer — East Coast degli USA per Nike e Footsites, EU per i drop europei. Il vostro sneaker proxy server si connette da quel VPS, non dal computer di casa dall'altra parte del mondo.

Le connessioni datacenter di FineProxy raggiungono fino a 500 Mbps con bassa latenza — quando eseguite il bot da un VPS vicino tramite i nostri proxy, l'intera catena resta veloce.

Cosa vi fa bannare

I retailer rilevano i bot attraverso diversi livelli di controllo:

  • Blacklist IP — range datacenter noti e indirizzi precedentemente segnalati
  • Rate limiting — troppe richieste da un singolo IP in un intervallo di tempo breve
  • Fingerprinting — impostazioni del browser, informazioni sul dispositivo, pattern di connessione che appaiono automatizzati
  • CAPTCHA — verifiche reCAPTCHA e hCaptcha durante il checkout

IP puliti, mai utilizzati in precedenza, risolvono il primo problema. I proxy dedicati garantiscono che nessun altro abbia bruciato il vostro indirizzo sullo stesso retailer. Un task per proxy risolve il problema del rate-limiting. Un browser anti-detect o una corretta configurazione del bot gestiscono l'aspetto del fingerprint.