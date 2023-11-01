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Su un proxy condiviso, il comportamento degli altri utenti diventa un tuo problema. Se un altro utente ha martellato un sito e-commerce da quell'IP ieri, il sito se lo ricorda. La tua richiesta pulita e legittima arriva oggi — e viene bloccata immediatamente perché l'indirizzo è già marcato.

Secondo IPQS, i database di rilevamento aggiungono oltre 10.000 proxy alle blacklist ogni secondo. Su infrastruttura condivisa, le probabilità di ottenere un indirizzo pulito diminuiscono ogni giorno. La ricerca mostra che un tasso di ban del 30% su proxy condivisi trasforma il tuo costo nominale di $3/GB in $4.29/GB una volta contabilizzate le richieste sprecate e i retry.

E c'è un problema ancora più profondo che molti trascurano: la reputazione ASN. I siti web non controllano solo singoli IP — valutano l'intero blocco di rete (ASN) a cui appartiene l'IP. Se l'intervallo di indirizzi di un provider è noto per traffico bot, ogni IP di quell'intervallo riceve scrutinio extra, indipendentemente da se il tuo specifico indirizzo sia stato mai abusato. Poiché FineProxy possiede i suoi blocchi IP e controlla cosa accade su di essi, il nostro ASN mantiene un track record pulito — il tuo IP dedicato beneficia di quella reputazione collettiva.

Con un proxy personale (individuale) da FineProxy, controlli la reputazione dal primo giorno. L'IP era pulito quando l'hai ricevuto, e rimane pulito perché nessun altro lo sta toccando.