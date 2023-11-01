Proxy Dedicato
Esclusivamente vostri: supporto HTTP/HTTPS/SOCKS5, certificati SSL per singolo IP, banda illimitata, velocità fino a 500 Mbps — a partire da $0.07 IP/mese.
Create il vostro piano di proxy dedicati.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.
Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Dedicati.
|Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|Consigliato quiDedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|ISPIndirizzi statici registrati da ISP
|RotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Acquista un proxy dedicato negli Stati Uniti
- Aggiungi proxy dedicati in un altro Paese
- Esporta la mia lista di proxy dedicati in JSON
- Aggiorna l’allowlist IP del mio servizio proxy
- Mostra lo stato e la prossima data di scadenza del mio servizio
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Gestione degli account
Ho lavorato con FineProxy per diversi mesi. I proxy sono validi e li acquisto da tempo per i social network. In caso di domande, la risposta arriva molto rapidamente. Le condizioni sono molto flessibili e si può sempre trovare un accordo. Nel complesso, le impressioni sono estremamente positive. Fortemente consigliato.
Disponibilità: proxy eccellenti che rimangono stabili per 3–7 giorni senza interruzioni Velocità: sufficientemente elevata per TikTok, Gmail e gli accessi ai wallet di criptovalute Protocolli supportati: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e persino UDP Copertura globale: Stati Uniti, Germania, Francia, Giappone e altri Paesi
Ordini minimi
Buoni proxy, verificati. Ho acquistato un grande pacchetto di IP: sono tutti attivi e funzionano senza problemi. Costa più di un altro fornitore che usavo prima, ma qui la qualità è migliore e gli indirizzi sono più numerosi. È inoltre comodo poter pagare in criptovaluta, altro vantaggio per me. Nel complesso sono soddisfatto.
Proxy eccellenti, funzionano come un orologio. Li uso da un anno, continuamente, e ne acquisto 1.000 alla volta.
Assistenza
Ho avuto un'ottima esperienza con FineProxy. La velocità e la stabilità dei proxy sono eccezionali e viene offerta un'ampia varietà di opzioni per diversi casi d'uso. La configurazione è stata semplice e l'assistenza clienti è sempre disponibile ed efficiente. Consiglio vivamente FineProxy a chiunque abbia bisogno di una soluzione proxy affidabile!
Uso i servizi FineProxy da un po' e sono estremamente soddisfatto della qualità. Le connessioni sono molto stabili, gli indirizzi IP funzionano senza problemi e la velocità è sempre elevata. Anche l'assistenza clienti risponde con grande rapidità quando serve. Lo consiglio vivamente a chi cerca proxy affidabili.
Qual è la vera differenza tra proxy "privato" e "dedicato"?In pratica
In pratica — nessuna. L’industria usa entrambi i termini per la stessa cosa: un IP proxy assegnato esclusivamente a un utente. Alcuni provider distinguono tra "privato" (non condiviso al momento) e "dedicato" (assegnato permanentemente), ma da FineProxy significano la stessa cosa: il tuo IP, il tuo accesso esclusivo, per l’intera durata del noleggio.
Qual è la differenza tra proxy dedicati e proxy a rotazione?Un proxy dedicato
Un proxy dedicato vi assegna un indirizzo IP fisso che resta invariato per l'intero periodo di noleggio: costruite e controllate la sua reputazione nel tempo. Un proxy a rotazione assegna un nuovo IP a ogni richiesta (o a intervalli prestabiliti), il che è utile per lo scraping ad alto volume quando serve diversità di indirizzi. Il compromesso: con i proxy a rotazione non avete alcun controllo sulla cronologia di ciascun IP, quindi potreste ricevere indirizzi già segnalati. I proxy dedicati sono la scelta migliore quando identità costante e reputazione pulita contano — gestione account, monitoraggio SEO o qualsiasi attività in cui essere riconosciuti come lo stesso visitatore affidabile rappresenta un vantaggio.
In cosa è diverso da un proxy condiviso?Su un proxy
Su un proxy condiviso, più utenti inviano traffico attraverso lo stesso IP contemporaneamente. Se un altro utente fa finire quell'indirizzo in blacklist, ne risentite anche voi. L'analisi di IPinfo su oltre 170 milioni di IP proxy ha rilevato che la maggior parte degli indirizzi IPv4 condivisi è accessibile tramite più servizi allo stesso tempo — il che significa che il vostro proxy condiviso «privato» probabilmente non è affatto privato. Un proxy dedicato elimina questo rischio: solo voi utilizzate quell»indirizzo.
Ho comprato proxy "dedicati" da un altro provider ed erano già bannati. Perché?Succede più
Succede più spesso di quanto si pensi. Molti provider riciclano IP di clienti precedenti senza un'adeguata pulizia, oppure la loro etichetta «dedicato» significa semplicemente che l»IP non è attivamente condiviso — ma lo era prima, e il danno è fatto. Alcuni provider non controllano nemmeno gli IP perché li rivendono da reti upstream. In FineProxy siamo proprietari dell'infrastruttura e degli indirizzi. Il vostro IP non è passato attraverso altri servizi prima di arrivare a voi.
Quanti proxy mi servono?Dipende dal compito
Dipende dal compito. Un proxy per un account social media o navigazione personale. Uno per account se gestisci più profili (10 account = 10 proxy). Per scraping, il numero dipende dalla sensibilità del target e dal volume delle richieste — da 50 a migliaia. Vendiamo sia proxy individuali che pacchetti bulk.
La bandwidth è davvero illimitata?Sì
Sì. I proxy privati senza limite di FineProxy non hanno limiti di traffico. Download, upload, streaming — nessuna tariffa per GB e nessun throttling. Questo vale per ogni protocollo: HTTP, HTTPS e SOCKS5.
Posso usare lo stesso proxy sia per HTTP che per SOCKS5?Sì
Sì. Ogni proxy dedicato supporta tutti e tre i protocolli sullo stesso IP. Passa da HTTP, HTTPS e SOCKS5 a seconda di ciò che richiede la tua applicazione. Non è necessario alcun acquisto separato.
Cosa significa "certificato SSL individuale per IP" per me?Significa che
Significa che la connessione dal tuo dispositivo al proxy è crittografata con SSL/TLS — non solo la parte proxy-verso-sito. La maggior parte dei provider crittografa solo la seconda metà, lasciando le tue credenziali proxy e gli header delle richieste esposti al primo salto. I nostri certificati SSL per-IP colmano completamente quel divario.
Come faccio a sapere se gli IP sono puliti prima di acquistare?Puoi controllare la
Puoi controllare la reputazione del nostro ASN utilizzando strumenti pubblici come IPinfo.io o IPQS. Oltre a questo, FineProxy possiede i suoi indirizzi IP — non rivendiamo da pool condivisi che appaiono su più servizi proxy. Se un IP arriva pulito e solo tu lo usi, rimane pulito. Ti suggeriamo di testare sui tuoi siti target effettivi per verificare.
Garantite l'uptime? Cosa succede se il mio proxy va offline?Garantiamo un
Garantiamo un uptime del 99,9% sull'intera infrastruttura, supportato da monitoraggio 24/7. Tutti i canali di rete sono ridondanti e i carichi dei server sono bilanciati per ridurre al minimo le interruzioni. In caso di problemi, potete aprire un ticket di assistenza e provvederemo tempestivamente alla sostituzione delle subnet interessate — il servizio viene generalmente ripristinato entro poche ore.
Accettate criptovalute?Sì
Sì. Bitcoin e altre criptovalute sono accettate al checkout. Il prezzo del proxy privato pagato e il prodotto sono identici indipendentemente dal metodo di pagamento.
Posso ottenere proxy in uno specifico paese?Sì
Sì. FineProxy offre proxy dedicati in varie località. Puoi scegliere il paese che ti serve al momento dell’acquisto e ricevere indirizzi IP da quella regione. La posizione è garantita per l’intera durata del noleggio.
Proxy privati:
perché un IP dedicato cambia tutto
Una ricerca di IPinfo.io condotta su oltre 170 milioni di indirizzi IP proxy ha rilevato che quasi la metà degli IP proxy condivisi è accessibile contemporaneamente attraverso più reti di provider. Il vostro proxy «privato» su un piano condiviso? C'è una concreta possibilità che qualcun altro, su un servizio diverso, stia inviando traffico attraverso lo stesso indirizzo proprio in questo momento — e non avete idea di cosa ci stia facendo. Questo è il problema fondamentale che i proxy dedicati risolvono. Un IP, un utente, controllo totale.
Cosa significa davvero «dedicato»
Quando acquisti un proxy dedicato da FineProxy, quell’indirizzo IPv4 ti viene assegnato esclusivamente per l’intero periodo di noleggio. Nessun altro sulla nostra piattaforma — o su qualsiasi altra piattaforma — può utilizzarlo. Siamo il provider, non un rivenditore: questi IP esistono solo nella nostra rete e non vengono venduti attraverso alcun altro servizio.
Questo importa più di quanto potrebbe sembrare. Le persone scoprono regolarmente che i proxy “dedicati” di altri provider si rivelano essere indirizzi riciclati da un pool condiviso con un’etichetta di marketing. Il provider riassegna lo stesso IP a un nuovo cliente senza pulizia, e l’acquirente lo trova già presente su blacklist prima ancora di inviare la prima richiesta. In FineProxy, l’IP che ricevi non è stato passato tra servizi — proviene dalla nostra infrastruttura propria e rimane esclusivamente tuo.
Il problema del pool stagnante
Un’altra frustrazione frequente: provider che vendono pacchetti proxy “lifetime” o “senza scadenza”. Sembra attraente, ma l’economia non funziona a favore del cliente. Senza ricavi ricorrenti, questi provider non hanno alcun incentivo a mantenere o aggiornare i loro pool di IP. Nel tempo, gli indirizzi accumulano abusi da centinaia di utenti precedenti, i tassi di successo scendono sotto l’80%, e il proxy “lifetime” diventa effettivamente inutile.
FineProxy funziona diversamente. Gestiamo il nostro pool di circa 100.000 indirizzi IPv4 datacenter. Poiché controlliamo direttamente l'infrastruttura, monitoriamo la salute degli IP e rimuoviamo immediatamente qualsiasi indirizzo che finisce su un database spam come Spamhaus. Quello che ricevi funziona effettivamente dal primo giorno.
Perché la reputazione dei proxy condivisi è un tuo problema
Su un proxy condiviso, il comportamento degli altri utenti diventa un tuo problema. Se un altro utente ha martellato un sito e-commerce da quell'IP ieri, il sito se lo ricorda. La tua richiesta pulita e legittima arriva oggi — e viene bloccata immediatamente perché l'indirizzo è già marcato.
Secondo IPQS, i database di rilevamento aggiungono oltre 10.000 proxy alle blacklist ogni secondo. Su infrastruttura condivisa, le probabilità di ottenere un indirizzo pulito diminuiscono ogni giorno. La ricerca mostra che un tasso di ban del 30% su proxy condivisi trasforma il tuo costo nominale di $3/GB in $4.29/GB una volta contabilizzate le richieste sprecate e i retry.
E c'è un problema ancora più profondo che molti trascurano: la reputazione ASN. I siti web non controllano solo singoli IP — valutano l'intero blocco di rete (ASN) a cui appartiene l'IP. Se l'intervallo di indirizzi di un provider è noto per traffico bot, ogni IP di quell'intervallo riceve scrutinio extra, indipendentemente da se il tuo specifico indirizzo sia stato mai abusato. Poiché FineProxy possiede i suoi blocchi IP e controlla cosa accade su di essi, il nostro ASN mantiene un track record pulito — il tuo IP dedicato beneficia di quella reputazione collettiva.
Con un proxy personale (individuale) da FineProxy, controlli la reputazione dal primo giorno. L'IP era pulito quando l'hai ricevuto, e rimane pulito perché nessun altro lo sta toccando.
Provider vs. reseller: perché conta
La maggior parte dei «provider» sul mercato dei proxy sono in realtà reseller. Acquistano accesso in blocco da poche reti upstream e lo riconfezionano. Il risultato? Gli stessi pool di IP compaiono sotto brand diversi, e un ban su un servizio può significare che il vostro proxy «dedicato» acquistato da un altro servizio è già compromesso.
FineProxy possiede la sua infrastruttura datacenter. Non stiamo rivendendo gli indirizzi di qualcun altro. Quando diciamo che il tuo IP è esclusivo, letteralmente non esiste nel catalogo di nessun altro servizio proxy. È un'affermazione che la maggior parte dei provider non può fare — ed è il fattore singolo più importante nel mantenere i tuoi proxy funzionanti a lungo termine.
Autenticazione: come ti connetti
FineProxy richiede IP binding per tutte le connessioni — registri il tuo indirizzo IP reale con noi, e qualsiasi connessione da quell'indirizzo è automaticamente autorizzata. Nessuna credenziale da trasmettere, niente da far trapelare. Ideale per server e workstation con un IP pubblico stabile.
Se il tuo IP pubblico cambia (laptop, connessioni domestiche con indirizzi dinamici), offriamo autenticazione username e password oltre il binding. In questa modalità, il tuo binding funziona entro una subnet mask /21, quindi anche se il tuo ISP sposta il tuo indirizzo entro quell'intervallo, l'accesso non viene interrotto. Entrambi i metodi funzionano su HTTP, HTTPS e SOCKS5.
Molti dei nostri clienti usano entrambi: IP binding rigoroso per i loro server di produzione e credenziali di login con flessibilità /21 per ambienti di sviluppo e testing.
Protocolli: HTTP, HTTPS con SSL, e SOCKS5
Ogni proxy dedicato FineProxy supporta tre protocolli:
HTTP — traffico web standard. Veloce, semplice, compatibile con tutto.
HTTPS — connessione crittografata dal vostro dispositivo al proxy. Ogni IP FineProxy dispone di un proprio certificato SSL individuale, quindi il primo hop (dal vostro dispositivo al proxy) è crittografato, non solo il tratto proxy-sito web. La maggior parte dei provider cripta solo la seconda metà, lasciando le vostre credenziali esposte sul primo hop. Noi crittografiamo l'intera catena. Le connessioni private proxy SSL/HTTPS tramite FineProxy sono realmente sicure end-to-end.
SOCKS5 — gestisce qualsiasi tipo di traffico, non solo quello web. VoIP, gaming, protocolli personalizzati: SOCKS5 li tunnelizza tutti. I nostri proxy SOCKS5 includono pieno supporto UDP associated, fondamentale per applicazioni in tempo reale come chiamate vocali e streaming.
Acquisto per quantità: da uno a migliaia
Hai bisogno di un solo proxy per un progetto personale? Puoi acquistare 1 proxy privato per i social media — un singolo IP statico che è tuo, perfetto per un account singolo che ha bisogno di un'identità coerente.
Gestisci un’agenzia con decine di account su diverse piattaforme? Ogni account ottiene il proprio IP proxy dedicato per il ranking SEO, la gestione dei social media, o qualsiasi altra esigenza. Gli IP non si sovrappongono, le sessioni non si mescolano.
Scalare a centinaia o migliaia di proxy per scraping o monitoraggio? FineProxy vende pacchetti di servizio proxy datacenter dedicati a prezzi convenienti in bulk. Il prezzo per IP diminuisce all’aumentare del volume, e ogni indirizzo include ancora bandwidth illimitato, SSL individuale e supporto completo dei protocolli.
Per team che hanno bisogno di un servizio proxy privato veloce e scalabile, la nostra infrastruttura datacenter offre velocità fino a 500 Mbps per connessione. A confronto, i provider economici spesso garantiscono 1.5-3 secondi per richiesta con tassi di successo del 75-85%. La nostra infrastruttura è costruita per la velocità prima di tutto — il proxy non dovrebbe mai essere ciò che ti rallenta.
Come verificare la qualità del proxy prima di acquistare
Una preoccupazione ragionevole per chi è stato truffato in passato: come fai a sapere che gli IP sono effettivamente puliti prima di pagare?
Verificate se il provider possiede gli IP o li rivende. Se non sa rispondere chiaramente, è un segnale d'allarme. Controllate che l'ASN del provider abbia uno storico pulito con strumenti come IPinfo.io o IPQS e cercate una garanzia soddisfatti o rimborsati di 24 ore per poter testare il servizio sui vostri siti target reali. Evitate inoltre le offerte «lifetime»: se il prezzo sembra troppo conveniente, il pool è probabilmente stagnante.
FineProxy vi consente di verificare direttamente: gli IP sono di nostra proprietà, l'ASN è pubblicamente verificabile e la garanzia di rimborso di 24 ore permette di testare il servizio sui vostri target reali. Confrontate poi i risultati con qualsiasi soluzione stiate usando attualmente — è una base decisionale più affidabile di qualunque affermazione su una landing page.