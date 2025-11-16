Aggiornato al 16 novembre 2025 Stampa

Specialista Assistenza Clienti#

Hai una passione per la tecnologia e ti piace aiutare gli altri? Entra a far parte del nostro dinamico team proxy come Specialista Assistenza Clienti e svolgi un ruolo chiave nel fornire un supporto eccellente alla nostra base utenti globale.

Il tuo ruolo: In qualità di Specialista Assistenza Clienti, sarai il primo punto di contatto per i nostri utenti, assicurandoti che utilizzino i nostri servizi senza difficoltà. Il tuo compito comprende la risoluzione di problemi, la gestione delle richieste e la garanzia di un’esperienza fluida con il nostro servizio proxy.

Responsabilità principali:

Fornire assistenza clienti tramite e-mail e chat online in modo efficiente e accurato.

Diagnosticare problemi tecnici relativi ai nostri servizi e offrire soluzioni chiare ed efficaci.

Acquisire una conoscenza approfondita dei nostri prodotti e servizi per offrire consulenza e supporto personalizzati.

Raccogliere e trasmettere il feedback dei clienti per contribuire al miglioramento dei nostri servizi.

Requisiti:

Ottima padronanza dell’inglese e del russo, sia scritta che orale.

Eccellenti capacità comunicative con un atteggiamento cordiale e disponibile.

Posizione da remoto che ti consente di lavorare da qualsiasi luogo.

Forte interesse per le tecnologie web e disponibilità all’apprendimento.

Un’esperienza pregressa nell’assistenza clienti o in ruoli simili è preferibile ma non indispensabile.

Residenza al di fuori di Russia, Ucraina e Bielorussia.

Retribuzione:

La retribuzione sarà stabilita in base ai risultati del colloquio.

Posizione full-time con stipendio minimo di $800. I primi tre mesi successivi alla formazione lo stipendio sarà di $600, con possibilità di aumento in base alle qualifiche e all’esperienza.

Come candidarsi: Se sei entusiasta dell’idea di assistere le persone e lavorare con tecnologie all’avanguardia, saremo felici di conoscerti! Invia il tuo curriculum e una breve lettera di presentazione che spieghi perché sei il candidato ideale per il nostro team a [email protected]

Unisciti a noi e contribuisci alla nostra missione di offrire un servizio e un supporto eccezionali ai clienti di tutto il mondo!

Full Stack Web Developer#

FineProxy.org è alla ricerca di un talentuoso Full Stack Web Developer per rafforzare il proprio team. Si tratta di un’eccellente opportunità per lavorare con un gruppo di professionisti motivati e contribuire in modo significativo ai nostri servizi.

Posizione: Da remoto (escluse Russia, Bielorussia, Ucraina)

Panoramica aziendale: In FineProxy.org ci impegniamo a offrire servizi proxy di altissimo livello alla nostra clientela globale. Cerchiamo un Full Stack Web Developer proattivo e competente che si unisca al nostro team da remoto e contribuisca allo sviluppo e all’ottimizzazione delle nostre piattaforme.

Requisiti:

Esperienza comprovata nello sviluppo web Full Stack.

Ottima padronanza di PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git e WHMCS.

Competenza di livello intermedio in HTML, Smarty, CSS e JavaScript.

Conoscenza fluente del russo.

Familiarità con i sistemi di controllo versione, in particolare Git.

L’esperienza con WHMCS o piattaforme simili è fortemente preferenziale.

Capacità di collaborare efficacemente in un ambiente di lavoro da remoto.

Vantaggi:

La conoscenza di Python e l’esperienza nel parsing saranno considerate un plus.

Retribuzione:

I dettagli retributivi saranno discussi durante il processo di selezione e definiti in base alle qualifiche e all’esperienza.

Come candidarsi: Siete pronti ad accettare questa sfida e a crescere con noi? Inviate il vostro curriculum e una lettera di presentazione in cui spiegate perché siete la persona ideale per questo ruolo a [email protected]. Non vediamo l’ora di scoprire cosa potete apportare al nostro team!