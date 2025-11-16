Documentazione
UNISCITI AL NOSTRO TEAM
Posizioni aperte per chi desidera sviluppare un’infrastruttura Internet affidabile e assistere clienti in tutto il mondo.
Posizioni aperte:#
Specialista Assistenza Clienti#
Hai una passione per la tecnologia e ti piace aiutare gli altri? Entra a far parte del nostro dinamico team proxy come Specialista Assistenza Clienti e svolgi un ruolo chiave nel fornire un supporto eccellente alla nostra base utenti globale.
Il tuo ruolo: In qualità di Specialista Assistenza Clienti, sarai il primo punto di contatto per i nostri utenti, assicurandoti che utilizzino i nostri servizi senza difficoltà. Il tuo compito comprende la risoluzione di problemi, la gestione delle richieste e la garanzia di un’esperienza fluida con il nostro servizio proxy.
Responsabilità principali:
- Fornire assistenza clienti tramite e-mail e chat online in modo efficiente e accurato.
- Diagnosticare problemi tecnici relativi ai nostri servizi e offrire soluzioni chiare ed efficaci.
- Acquisire una conoscenza approfondita dei nostri prodotti e servizi per offrire consulenza e supporto personalizzati.
- Raccogliere e trasmettere il feedback dei clienti per contribuire al miglioramento dei nostri servizi.
Requisiti:
- Ottima padronanza dell’inglese e del russo, sia scritta che orale.
- Eccellenti capacità comunicative con un atteggiamento cordiale e disponibile.
- Posizione da remoto che ti consente di lavorare da qualsiasi luogo.
- Forte interesse per le tecnologie web e disponibilità all’apprendimento.
- Un’esperienza pregressa nell’assistenza clienti o in ruoli simili è preferibile ma non indispensabile.
- Residenza al di fuori di Russia, Ucraina e Bielorussia.
Retribuzione:
- La retribuzione sarà stabilita in base ai risultati del colloquio.
- Posizione full-time con stipendio minimo di $800. I primi tre mesi successivi alla formazione lo stipendio sarà di $600, con possibilità di aumento in base alle qualifiche e all’esperienza.
Come candidarsi: Se sei entusiasta dell’idea di assistere le persone e lavorare con tecnologie all’avanguardia, saremo felici di conoscerti! Invia il tuo curriculum e una breve lettera di presentazione che spieghi perché sei il candidato ideale per il nostro team a [email protected]
Unisciti a noi e contribuisci alla nostra missione di offrire un servizio e un supporto eccezionali ai clienti di tutto il mondo!
Full Stack Web Developer#
FineProxy.org è alla ricerca di un talentuoso Full Stack Web Developer per rafforzare il proprio team. Si tratta di un’eccellente opportunità per lavorare con un gruppo di professionisti motivati e contribuire in modo significativo ai nostri servizi.
Posizione: Da remoto (escluse Russia, Bielorussia, Ucraina)
Panoramica aziendale: In FineProxy.org ci impegniamo a offrire servizi proxy di altissimo livello alla nostra clientela globale. Cerchiamo un Full Stack Web Developer proattivo e competente che si unisca al nostro team da remoto e contribuisca allo sviluppo e all’ottimizzazione delle nostre piattaforme.
Requisiti:
- Esperienza comprovata nello sviluppo web Full Stack.
- Ottima padronanza di PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git e WHMCS.
- Competenza di livello intermedio in HTML, Smarty, CSS e JavaScript.
- Conoscenza fluente del russo.
- Familiarità con i sistemi di controllo versione, in particolare Git.
- L’esperienza con WHMCS o piattaforme simili è fortemente preferenziale.
- Capacità di collaborare efficacemente in un ambiente di lavoro da remoto.
Vantaggi:
- La conoscenza di Python e l’esperienza nel parsing saranno considerate un plus.
Retribuzione:
- I dettagli retributivi saranno discussi durante il processo di selezione e definiti in base alle qualifiche e all’esperienza.
Come candidarsi: Siete pronti ad accettare questa sfida e a crescere con noi? Inviate il vostro curriculum e una lettera di presentazione in cui spiegate perché siete la persona ideale per questo ruolo a [email protected]. Non vediamo l’ora di scoprire cosa potete apportare al nostro team!