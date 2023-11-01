Ogni grande piattaforma AI impone limiti al numero di richieste che potete inviare. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — tutte applicano tetti di utilizzo per account, per minuto, per giorno. Quando sviluppate prodotti, gestite automazioni o elaborate dati in grandi volumi, un singolo account con un solo IP raggiunge il limite molto rapidamente. Si ricevono errori 429, le richieste in coda si accumulano e la vostra pipeline si blocca.

Un proxy server AI si posiziona tra le vostre applicazioni e il provider AI. Inviate le richieste al proxy, che le distribuisce su più API key, ciascuna instradata attraverso un proprio indirizzo IP. Il provider vede utenti separati anziché un singolo account sovraccarico. La vostra capacità totale si moltiplica, mentre ogni singola key resta comodamente entro i limiti. Nella pratica, un proxy ben configurato aggiunge solo 15–30 ms di latenza per richiesta — trascurabili per il batch processing e appena percettibili anche nelle applicazioni di chat in tempo reale, dove il tempo di generazione del modello domina a 500–3.000 ms.

Funziona perché le piattaforme AI legano i limiti di frequenza agli account, non agli IP — ma monitorano comunque i pattern degli IP. Se un singolo indirizzo cicla attraverso 10 chiavi API diverse in rapida successione, è un segnale d'allarme. Proxy dedicati separati per ogni chiave mantengono tutto dall'aspetto naturale. Serve anche una strategia di failover: monitorate il tasso di errore di ogni chiave e, se un IP specifico inizia a restituire costantemente 429 o 403, ruotatelo automaticamente fuori dal pool e instradate il traffico di quella chiave attraverso un IP di backup. Health check ogni 60 secondi per coppia chiave-IP intercettano i problemi prima che si propaghino a cascata.

Come si presenta la configurazione nella pratica

La maggior parte delle configurazioni proxy per API AI segue lo stesso schema indipendentemente dal provider. Si avvia un proxy server leggero (FastAPI, Node, Go — qualunque sia il vostro stack) che gestisce un pool di chiavi API. Quando arriva una richiesta, il proxy seleziona la chiave disponibile successiva, instrada la richiesta attraverso l’IP assegnato a quella chiave e restituisce la risposta. Se una chiave riceve un 429 (errore di rate limit), il proxy passa alla successiva. Ecco un esempio minimale in Python con FastAPI e httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text app = FastAPI()keys = itertools.cycle([ {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"}, {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

Nota: questo esempio minimale utilizza itertools.cycle per semplicità, ma non gestisce automaticamente i retry in caso di errori 429. In produzione, aggiungete una logica di retry che salti la chiave limitata e provi la coppia chiave-IP successiva disponibile prima di restituire un errore al chiamante. Dato che praticamente ogni provider AI supporta ormai il formato API di OpenAI, un singolo proxy può gestire la traduzione di formato richiesta da ciascun provider AI — instrada verso il provider corretto e la vostra applicazione non deve conoscere la differenza. Cambiate l'URL base e il pool di chiavi per provider, e lo stesso server da 20 righe copre OpenAI, Anthropic, Google e DeepSeek.

Quanti IP servono realmente

Non si tratta di web scraping dove servono migliaia di indirizzi. Per lavorare con le API AI, 3–15 proxy dedicati coprono la maggior parte delle configurazioni. Un IP per chiave API o per account del provider. Pagate per stabilità e pulizia, non per volume. Mantenete 1–2 IP di riserva per il failover — se una chiave viene limitata o un IP viene segnalato, il vostro proxy sposta automaticamente il traffico sul backup senza perdere richieste.

Guide specifiche per piattaforma

Ogni provider AI ha i propri rate limit, particolarità e best practice. Abbiamo trattato i dettagli per ciascuno separatamente:

DeepSeek — nessun limite pubblicato, throttling dinamico basato sul carico del server. Le richieste possono andare in timeout senza preavviso durante le ore di punta. Più chiavi distribuite su diversi IP risolvono il problema. → Proxy per DeepSeek Google Gemini — il piano gratuito è stato ridotto del 50-80% a fine 2025. Ora sono appena 5-10 richieste al minuto a seconda del modello. La rotazione delle chiavi su più progetti Google Cloud è la soluzione standard. → Proxy per Gemini Anthropic Claude — rate limit a livelli (RPM, token di input/output al minuto) che aumentano con la spesa. Il traffico a raffica viene rifiutato anche se la media rientra nei limiti. → Proxy per Claude OpenAI ChatGPT — limiti per organizzazione su RPM e token. È il target AI chat proxy più utilizzato, con il maggior numero di strumenti disponibili. → Proxy per ChatGPT Janitor AI — qui «proxy» significa gateway API verso modelli migliori, non proxy IP. Ma se ospitate il vostro relay server, IP in uscita puliti evitano che venga bloccato. → Proxy per Janitor AI