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Proxy per AI

Proxy IPv4 dedicati per la rotazione delle chiavi API AI: un IP per chiave, HTTP/HTTPS/SOCKS5, superamento dei limiti 429 su OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il piano con proxy per l’accesso alle API di IA.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Dedicati.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoConsigliato quiDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate one IP dedicato per one AI proxy workload
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
  • Esportate i miei lista di proxy in formato JSON
  • Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
  • Sostituite an unhealthy IP con an disponibili backup
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Un servizio valido per chi tiene alla propria sicurezza online. Lo uso da 10 giorni e sono completamente soddisfatto della velocità. La cosa più piacevole è l'assenza di limiti di traffico a un prezzo tanto basso.

Alex D.Piattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Che usi il portatile, lo smartphone o il tablet, questo servizio proxy garantisce prestazioni costanti. La compatibilità multipiattaforma mi permette di portare avanti le mie attività online senza interruzioni, qualunque dispositivo stia usando.

userproxyDieg, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Proxy UE a prezzi accessibili. È l'unico fornitore di proxy che continua a mantenere bassi i prezzi. Cercavo qualcosa del genere in tutto Internet e si è rivelato il fornitore di proxy più economico con larghezza di banda illimitata.

Wowser BrowserTrustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Servizio proxy eccezionale! Offre diversi tipi di proxy, compresi quelli a rotazione senza limiti di traffico. I prezzi sono accessibili e sono disponibili opzioni di targeting geografico. È facile pagare con criptovalute, PayPal o carte.

Vladimir AkimkinSaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Accesso API e agente

Adoro i proxy FineProxy: sono davvero veloci e non rilevabili. Li ho usati con strumenti di automazione, come quelli per le parole chiave, e con strumenti di scraping: sono una vera svolta. L'assistenza clienti è di prim'ordine e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per risolvere qualsiasi problema. La qualità dei proxy è semplicemente straordinaria.

asdjkakarNorton Safe Web, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

La nostra azienda fa grande affidamento sui proxy per la ricerca SEO, la gestione dei social media, l'analisi della concorrenza e le attività automatizzate. FineProxy è stato una salvezza per il nostro team, offrendo un'ampia gamma di proxy veloci, sicuri e altamente anonimi che ci aiutano a svolgere le attività in modo efficiente. La dashboard è intuitiva e consente di gestire facilmente più proxy senza difficoltà. A differenza di altri fornitori di proxy provati in passato, FineProxy mantiene velocità e disponibilità costanti, aspetti cruciali per le nostre operazioni. Se avete bisogno di una soluzione proxy di livello aziendale, consiglio vivamente di provarla!

omkaarSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
I provider AI bloccano gli IP datacenter?No

No. Le API AI sono progettate per la comunicazione server-to-server: si aspettano richieste provenienti data center, server cloud e infrastrutture. I limiti di frequenza sono legati alla chiave API e all'account, non al tipo di IP. I proxy datacenter funzionano perfettamente per questo scopo.

Un singolo proxy può gestire più provider AI?

Sì. La maggior parte dei provider supporta ormai il formato API di OpenAI, quindi un singolo proxy può instradare le richieste verso OpenAI, Anthropic, Google e DeepSeek attraverso la stessa interfaccia. Basta configurare API key e URL base diversi per ciascun provider.

Che differenza c'è rispetto a una VPN?Una VPN

Una VPN cambia il vostro IP per tutto il traffico. Un proxy vi permette di assegnare IP diversi a chiavi API o attività differenti. Per lavorare con le API AI serve un controllo granulare: la chiave A passa dall'IP 1, la chiave B dall'IP 2. Una VPN non può farlo.

Questo viola i termini di servizio dei provider AI?Creare più

Creare più account per aggirare i ban — sì, questo viola la maggior parte dei ToS. Usare proxy per distribuire traffico API legittimo tra account per cui state pagando — questa è una pratica infrastrutturale standard. Le aziende lo fanno su larga scala ogni giorno.

FineProxy registra le mie richieste API?No

No. FineProxy fornisce connettività IP: il traffico passa attraverso i nostri proxy, ma non ispezioniamo, archiviamo né registriamo il contenuto delle richieste o delle risposte. I prompt, le chiavi API e gli output dei modelli restano tra voi e il provider AI.

Funziona con LangChain, LlamaIndex o altri framework AI?

Sì. LangChain, LlamaIndex, AutoGen, CrewAI e la maggior parte degli altri framework AI consentono di sovrascrivere il base URL per le chiamate API. Basta puntare il base URL al vostro proxy server anziché direttamente all’endpoint del provider, e tutte le richieste verranno instradate automaticamente attraverso gli IP assegnati. Non è necessaria alcuna modifica alla logica dell’applicazione.

Quanta latenza aggiunge un proxy alle richieste API AI?Un

Un proxy datacenter dedicato aggiunge tipicamente 15–30 ms per richiesta. Poiché la generazione del modello AI richiede di per sé 500–3000 ms a seconda della lunghezza dell'output, il sovraccarico del proxy è inferiore al 5% del tempo di risposta totale — trascurabile per l'elaborazione batch e appena percettibile nella chat in tempo reale.

Cosa succede se un IP proxy viene bloccato o una chiave raggiunge il rate limit?Il vostro

Il vostro proxy server dovrebbe implementare un failover automatico. Monitorate ogni coppia chiave-IP con health check ogni 60 secondi. Se una chiave restituisce costantemente errori 429 o 403, rimuovetela dal pool attivo e instradate il traffico attraverso un IP di backup. Mantenete 1–2 IP di riserva specificamente per questo scopo.

Meglio usare HTTP/HTTPS o SOCKS5 per le chiamate API AI?HTTPS è

HTTPS è sufficiente per la stragrande maggioranza delle configurazioni API per l'AI — tutti i principali provider utilizzano endpoint HTTPS, e qualsiasi client proxy compatibile con HTTP (httpx, requests, curl) li gestisce nativamente. Utilizzate SOCKS5 solo se il vostro client o framework non supporta HTTP CONNECT, oppure se dovete instradare traffico non-HTTP insieme alle chiamate API. Le prestazioni sono identiche in entrambi i casi; la differenza riguarda esclusivamente la compatibilità del client.

Guida

Proxy per piattaforme AI: perché le vostre API key non bastano

5 min di letturaTeam di rete FineProxy

Ogni grande piattaforma AI impone limiti al numero di richieste che potete inviare. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — tutte applicano tetti di utilizzo per account, per minuto, per giorno. Quando sviluppate prodotti, gestite automazioni o elaborate dati in grandi volumi, un singolo account con un solo IP raggiunge il limite molto rapidamente. Si ricevono errori 429, le richieste in coda si accumulano e la vostra pipeline si blocca.

Un proxy server AI si posiziona tra le vostre applicazioni e il provider AI. Inviate le richieste al proxy, che le distribuisce su più API key, ciascuna instradata attraverso un proprio indirizzo IP. Il provider vede utenti separati anziché un singolo account sovraccarico. La vostra capacità totale si moltiplica, mentre ogni singola key resta comodamente entro i limiti. Nella pratica, un proxy ben configurato aggiunge solo 15–30 ms di latenza per richiesta — trascurabili per il batch processing e appena percettibili anche nelle applicazioni di chat in tempo reale, dove il tempo di generazione del modello domina a 500–3.000 ms.

Funziona perché le piattaforme AI legano i limiti di frequenza agli account, non agli IP — ma monitorano comunque i pattern degli IP. Se un singolo indirizzo cicla attraverso 10 chiavi API diverse in rapida successione, è un segnale d'allarme. Proxy dedicati separati per ogni chiave mantengono tutto dall'aspetto naturale. Serve anche una strategia di failover: monitorate il tasso di errore di ogni chiave e, se un IP specifico inizia a restituire costantemente 429 o 403, ruotatelo automaticamente fuori dal pool e instradate il traffico di quella chiave attraverso un IP di backup. Health check ogni 60 secondi per coppia chiave-IP intercettano i problemi prima che si propaghino a cascata.

Come si presenta la configurazione nella pratica

La maggior parte delle configurazioni proxy per API AI segue lo stesso schema indipendentemente dal provider. Si avvia un proxy server leggero (FastAPI, Node, Go — qualunque sia il vostro stack) che gestisce un pool di chiavi API. Quando arriva una richiesta, il proxy seleziona la chiave disponibile successiva, instrada la richiesta attraverso l’IP assegnato a quella chiave e restituisce la risposta. Se una chiave riceve un 429 (errore di rate limit), il proxy passa alla successiva. Ecco un esempio minimale in Python con FastAPI e httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([  {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"},  {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

Nota: questo esempio minimale utilizza itertools.cycle per semplicità, ma non gestisce automaticamente i retry in caso di errori 429. In produzione, aggiungete una logica di retry che salti la chiave limitata e provi la coppia chiave-IP successiva disponibile prima di restituire un errore al chiamante. Dato che praticamente ogni provider AI supporta ormai il formato API di OpenAI, un singolo proxy può gestire la traduzione di formato richiesta da ciascun provider AI — instrada verso il provider corretto e la vostra applicazione non deve conoscere la differenza. Cambiate l'URL base e il pool di chiavi per provider, e lo stesso server da 20 righe copre OpenAI, Anthropic, Google e DeepSeek.

Quanti IP servono realmente

Non si tratta di web scraping dove servono migliaia di indirizzi. Per lavorare con le API AI, 3–15 proxy dedicati coprono la maggior parte delle configurazioni. Un IP per chiave API o per account del provider. Pagate per stabilità e pulizia, non per volume. Mantenete 1–2 IP di riserva per il failover — se una chiave viene limitata o un IP viene segnalato, il vostro proxy sposta automaticamente il traffico sul backup senza perdere richieste.

Guide specifiche per piattaforma

Ogni provider AI ha i propri rate limit, particolarità e best practice. Abbiamo trattato i dettagli per ciascuno separatamente:

DeepSeek — nessun limite pubblicato, throttling dinamico basato sul carico del server. Le richieste possono andare in timeout senza preavviso durante le ore di punta. Più chiavi distribuite su diversi IP risolvono il problema. → Proxy per DeepSeek Google Gemini — il piano gratuito è stato ridotto del 50-80% a fine 2025. Ora sono appena 5-10 richieste al minuto a seconda del modello. La rotazione delle chiavi su più progetti Google Cloud è la soluzione standard. → Proxy per Gemini Anthropic Claude — rate limit a livelli (RPM, token di input/output al minuto) che aumentano con la spesa. Il traffico a raffica viene rifiutato anche se la media rientra nei limiti. → Proxy per Claude OpenAI ChatGPT — limiti per organizzazione su RPM e token. È il target AI chat proxy più utilizzato, con il maggior numero di strumenti disponibili. → Proxy per ChatGPT Janitor AI — qui «proxy» significa gateway API verso modelli migliori, non proxy IP. Ma se ospitate il vostro relay server, IP in uscita puliti evitano che venga bloccato. → Proxy per Janitor AI

Ogni piattaforma ha limiti diversi, logiche di rilevamento diverse e configurazioni proxy ottimali diverse. Partite dalla guida del vostro provider principale, configurate il monitoraggio su ogni coppia chiave-IP e mantenete capacità di riserva per il failover.