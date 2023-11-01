Proxy per Bot

Ogni bot prima o poi incontra lo stesso ostacolo: il sito target rileva richieste ripetute da unico IP e lo blocca. La soluzione sono sempre i proxy — ma il tipo giusto dipende interamente da cosa fa il vostro bot e dove si connette.
Bot per scraping e parsing
Crawler, price monitor, SERP tracker, data extractor — qualsiasi strumento che estrae informazioni dai siti web su larga scala. Questi bot effettuano migliaia di richieste all'ora, e il nemico principale è il rate-limiting.
I proxy datacenter sono la scelta predefinita. Sono veloci, economici per IP, e potete acquistarne centinaia o migliaia per distribuire il carico. Alla maggior parte dei target di scraping non interessa se l'IP appare residential — interessa la frequenza delle richieste per indirizzo. Distribuite le richieste su un pool ampio e mantenete basso il rate su ciascun IP.
Per i target con anti-bot aggressivo (Google, Amazon, social media), i proxy ISP sono d'aiuto — appaiono come utenti domestici ma non hanno limiti di traffico.
Bot per social media
Strumenti di gestione account, scheduler per la pubblicazione, automazione dell'engagement. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — tutte queste piattaforme collegano gli account tramite IP condivisi e fingerprint del browser.
La regola qui è rigida: un IP statico per account. L'indirizzo deve restare lo stesso ad ogni sessione e deve apparire residential. I proxy ISP soddisfano entrambi i requisiti. Abbinateli a un browser anti-detect per l'isolamento del fingerprint.
I proxy datacenter sono troppo rischiosi per attività legate ad account sulle principali piattaforme — vengono segnalati durante la pubblicazione e i commenti. Vanno bene per la lettura e la raccolta di dati pubblici, ma non per azioni associate a un account.
Sneaker bot e bot di acquisto
Bot AIO, bot per Nike SNKRS, bot per Supreme — automatizzano il checkout durante le release limitate. Un proxy per ogni task del bot, senza eccezioni. La velocità conta tanto quanto la discrezione.
Proxy ISP per i siti basati su coda (Nike, Adidas). Datacenter per i drop su Shopify basati sulla velocità. Abbinate il paese del proxy alla regione della release — i retailer lo verificano rispetto agli indirizzi di fatturazione.
Bot per API e trading
Bot per il trading crypto, wrapper per API di intelligenza artificiale, script di monitoraggio. Questi si connettono alle API, non ai siti web, quindi le regole sono diverse. Le API autenticano tramite chiave e al server non importa se il vostro IP appare residential.
I proxy datacenter funzionano perfettamente. Più chiavi API, ciascuna instradata attraverso il proprio proxy dedicato, moltiplicano proporzionalmente i vostri rate limit. Per le API che richiedono HTTPS, FineProxy offre proxy con certificati SSL individuali per ogni IP.
Bot per biglietti e acquisti retail
Simili agli sneaker bot: automatizzano gli acquisti prima che le scorte si esauriscano. Ticketmaster, siti di eventi, drop a disponibilità limitata. Il livello di protezione anti-bot varia, ma il principio è lo stesso — un IP per sessione, indirizzi puliti, geo corrispondente.
Un proxy server per bot dovrebbe corrispondere al task specifico del vostro bot, non essere una soluzione unica per tutto. Il tipo sbagliato vi farà bannare più velocemente oppure costerà più del necessario.