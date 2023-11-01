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Proxy per Bot

Pacchetti IPv4 per scalare le attività. Supporta HTTP/HTTPS/SOCKS5, consegna automatica dopo il pagamento, traffico illimitato e accesso API.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 300 IP datacenter per i miei automation bot
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
  • Esportate i miei liste di proxy in formato JSON
  • Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
  • Rinnovate every servizio proxy in scadenza questa settimana, entro $500
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Servizio proxy eccellente. Lo uso da molto tempo e non mi ha mai deluso. Tutto funziona come un orologio e non si interrompe. Sono estremamente soddisfatto e consiglio il servizio a tutti i miei amici.

NyashaPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Ho avuto un'ottima esperienza con FineProxy. La velocità e la stabilità dei proxy sono eccezionali e viene offerta un'ampia varietà di opzioni per diversi casi d'uso. La configurazione è stata semplice e l'assistenza clienti è sempre disponibile ed efficiente. Consiglio vivamente FineProxy a chiunque abbia bisogno di una soluzione proxy affidabile!

Tan NguyenProxyRate, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Gestione degli account

Collaboro con FineProxy.org da oltre due anni e posso sinceramente definirlo il fornitore più stabile con cui abbia mai lavorato. Gestisco più di una dozzina di account social e ciascuno necessita di un IP dedicato. Non ho mai incontrato un blocco dovuto a un indirizzo "in blacklist". L'uptime dei server si aggira sul 99,9%, un dato fondamentale durante le campagne di marketing automatizzate. La velocità è più che soddisfacente e i dati scorrono senza fastidiosi rallentamenti nelle ore di punta. Il pannello di gestione è intuitivo e l'elenco dei proxy si aggiorna in tempo reale. FineProxy è sinonimo di tranquillità.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Questa pagina di proxy è la migliore che abbia mai provato: non vengono bloccati da nessuna parte e sono completamente privati. Li adoro.

Andres DomfTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla missione di mantenere Internet libero e sicuro. Le opzioni per data center sono economiche e includono larghezza di banda illimitata.

Nemanja DuricSaasHub, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Lavoro fantastico, proxy eccezionali. Lavoro fantastico, team! Ho appena scoperto questo servizio e ne sono davvero colpito: il valore offerto a questo prezzo è incredibile. E ora anche l'accesso residenziale illimitato? È un altro livello. Grande rispetto per tutti voi. Tornerò sicuramente!

hamzaerkoDieg, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Tutti i bot hanno bisogno di proxy?Qualsiasi

Qualsiasi bot che effettua richieste ripetute allo stesso target — sì. Senza proxy, il target vede tutto il traffico proveniente da unico indirizzo e lo blocca. Anche i bot che operano a velocità moderate (poche richieste al minuto) traggono vantaggio da più IP, perché molti siti monitorano l'attività cumulativa per indirizzo nell'arco di ore e giorni.

Quanti proxy per bot?Per lo

Per lo scraping: dipende dal livello di protezione del target e dalla velocità desiderata. Da 100 a 500 IP per scraping moderato, migliaia per raccolte su larga scala. Per i bot di gestione account: un IP per account, senza condivisione. Per i bot di acquisto: un IP per task. Per i bot API: un IP per API key.

Posso usare un solo tipo di proxy per tutto?Tecnicamente sì, ma

Tecnicamente sì, ma finirete per pagare troppo o ottenere prestazioni insufficienti. I proxy ISP funzionano ovunque ma costano di più — usarli per scraping massivo è costoso. I proxy datacenter sono economici in volume ma vengono segnalati per la gestione degli account. Abbinate il tipo al task.

Quali protocolli servono ai bot?La maggior

La maggior parte dei bot utilizza HTTP/HTTPS. Alcuni necessitano di SOCKS5 — soprattutto se gestiscono traffico non HTTP (bot VoIP, bot per gaming, protocolli basati su UDP). FineProxy supporta HTTP, HTTPS, SOCKS5 e SOCKS5 con UDP per i bot che ne hanno bisogno.

Guida

Come scegliere il proxy giusto per il vostro bot

3 min di letturaTeam di rete FineProxy

Ogni bot prima o poi incontra lo stesso ostacolo: il sito target rileva richieste ripetute da unico IP e lo blocca. La soluzione sono sempre i proxy — ma il tipo giusto dipende interamente da cosa fa il vostro bot e dove si connette.

Bot per scraping e parsing

Crawler, price monitor, SERP tracker, data extractor — qualsiasi strumento che estrae informazioni dai siti web su larga scala. Questi bot effettuano migliaia di richieste all'ora, e il nemico principale è il rate-limiting.

I proxy datacenter sono la scelta predefinita. Sono veloci, economici per IP, e potete acquistarne centinaia o migliaia per distribuire il carico. Alla maggior parte dei target di scraping non interessa se l'IP appare residential — interessa la frequenza delle richieste per indirizzo. Distribuite le richieste su un pool ampio e mantenete basso il rate su ciascun IP.

Per i target con anti-bot aggressivo (Google, Amazon, social media), i proxy ISP sono d'aiuto — appaiono come utenti domestici ma non hanno limiti di traffico.

Bot per social media

Strumenti di gestione account, scheduler per la pubblicazione, automazione dell'engagement. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — tutte queste piattaforme collegano gli account tramite IP condivisi e fingerprint del browser.

La regola qui è rigida: un IP statico per account. L'indirizzo deve restare lo stesso ad ogni sessione e deve apparire residential. I proxy ISP soddisfano entrambi i requisiti. Abbinateli a un browser anti-detect per l'isolamento del fingerprint.

I proxy datacenter sono troppo rischiosi per attività legate ad account sulle principali piattaforme — vengono segnalati durante la pubblicazione e i commenti. Vanno bene per la lettura e la raccolta di dati pubblici, ma non per azioni associate a un account.

Sneaker bot e bot di acquisto

Bot AIO, bot per Nike SNKRS, bot per Supreme — automatizzano il checkout durante le release limitate. Un proxy per ogni task del bot, senza eccezioni. La velocità conta tanto quanto la discrezione.

Proxy ISP per i siti basati su coda (Nike, Adidas). Datacenter per i drop su Shopify basati sulla velocità. Abbinate il paese del proxy alla regione della release — i retailer lo verificano rispetto agli indirizzi di fatturazione.

Bot per API e trading

Bot per il trading crypto, wrapper per API di intelligenza artificiale, script di monitoraggio. Questi si connettono alle API, non ai siti web, quindi le regole sono diverse. Le API autenticano tramite chiave e al server non importa se il vostro IP appare residential.

I proxy datacenter funzionano perfettamente. Più chiavi API, ciascuna instradata attraverso il proprio proxy dedicato, moltiplicano proporzionalmente i vostri rate limit. Per le API che richiedono HTTPS, FineProxy offre proxy con certificati SSL individuali per ogni IP.

Bot per biglietti e acquisti retail

Simili agli sneaker bot: automatizzano gli acquisti prima che le scorte si esauriscano. Ticketmaster, siti di eventi, drop a disponibilità limitata. Il livello di protezione anti-bot varia, ma il principio è lo stesso — un IP per sessione, indirizzi puliti, geo corrispondente.

Un proxy server per bot dovrebbe corrispondere al task specifico del vostro bot, non essere una soluzione unica per tutto. Il tipo sbagliato vi farà bannare più velocemente oppure costerà più del necessario.