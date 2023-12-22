Compensi competitivi su tutti i piani.
Programma di affiliazione
Programma di affiliazione FineProxy
Segnalate nuovi clienti a FineProxy e guadagnate commissioni sui loro ordini iniziali e sui rinnovi successivi tramite una dashboard partner trasparente.
Guadagna con FineProxy
Commissioni elevate, attribuzione trasparente e pagamenti rapidi in tutto il mondo.
Guadagni ogni volta che un utente da te referenziato rinnova il proprio piano proxy.
Regole lineari che rendono facile scalare il business.
Perché i partner scelgono di collaborare con noi
Tre aspetti fondamentali: controllo, attribuzione accurata e pagamenti affidabili.
Una dashboard partner completa con impostazioni flessibili, statistiche avanzate e codici promozionali per i tuoi clienti.
Utilizziamo un modello di attribuzione last-click con cookie di 60 giorni e tracciamento completamente automatizzato: ricevi la commissione anche quando i clienti si prendono tempo per decidere.
Prelievi rapidi in USDT TRC20 direttamente dalla dashboard partner, disponibili in tutto il mondo. Pagamento minimo: 100 USDT.
Le tue prime vendite sono più vicine di quanto pensi
Tre semplici passaggi per aderire al programma e iniziare a guadagnare.
- Fase 1Registrati
Iscriviti oggi al programma partner di FineProxy. Una volta approvato, avrai accesso alla tua dashboard partner per monitorare le vendite e generare link di affiliazione unici verso qualsiasi piano proxy.
- Fase 2Promuovi
Condividi FineProxy con il tuo pubblico utilizzando i nostri materiali pronti all'uso. Monitora le performance dalla dashboard e ottimizza la tua strategia sulla base di dati reali.
- Fase 3Inizia a guadagnare
Guadagna fino al 30% su ogni ordine effettuato dai tuoi referral. Costruisci una base di clienti ricorrenti (e sub-affiliati, se lo desideri) per far crescere le tue entrate mensili nel lungo periodo.
Registrati, accedi alla tua dashboard partner e inizia a guadagnare con FineProxy oggi stesso.
I numeri parlano chiaro
Ecco un esempio di calcolo basato su uno dei piani più venduti di FineProxy.
Una delle nostre opzioni più popolari è 1.000 IP a $111. Se presenti anche solo 5 clienti che scelgono questo piano e continuano a rinnovarlo, la tua commissione sarebbe:$166.50 / month
Il vantaggio principale del nostro programma di affiliazione è la commissione ricorrente sui rinnovi. Guadagni ogni volta che un cliente da te referenziato rinnova il servizio proxy. Se continua a utilizzare i proxy per mesi — o anni — tu continui a guadagnare per lo stesso periodo. Non devi ricominciare da zero ogni mese: ti basta ampliare la tua base di referral per aumentare progressivamente le entrate ricorrenti mensili.
1. Disposizioni generali
Il Programma Partner di FineProxy è rivolto a persone fisiche e giuridiche che indirizzano clienti verso i servizi a pagamento di proxy server offerti da FineProxy.
Con la registrazione al Programma Partner, il Partner conferma di aver letto le presenti condizioni e di accettarle integralmente.
2. Commissione del Partner
- Il Partner percepisce una commissione fino al 30% sui servizi a pagamento acquistati dai clienti referenziati.
- La commissione viene accreditata sia sull'acquisto iniziale sia su tutti i rinnovi successivi effettuati dal cliente.
- Se lo stesso cliente acquista più servizi FineProxy diversi, la commissione viene calcolata separatamente per ciascun servizio.
- Il cambio di piano/pacchetto viene considerato come l'acquisto di un nuovo servizio, al quale si applica un contatore di commissione separato.
- La commissione viene accreditata esclusivamente sugli ordini effettivamente pagati, al netto di rimborsi, chargeback, ordini annullati e transazioni fraudolente.
La percentuale di commissione può variare in base alla tipologia di partner, alla qualità del traffico e al volume di vendite, ed è determinata dalle impostazioni del sistema di affiliazione FineProxy.
3. Tracciamento e attribuzione dei clienti
- Clic, registrazioni e pagamenti vengono tracciati automaticamente attraverso il sistema di affiliazione FineProxy.
- FineProxy utilizza un modello di attribuzione last-click basato sui cookie.
- La durata del cookie è di 60 (sessanta) giorni di calendario dall'ultimo clic sull'affiliato.
- Se un cliente si registra e/o paga per i servizi entro il periodo di validità del cookie, tale cliente viene attribuito al rispettivo Partner.
4. Periodo di trattenuta e pagamenti
- Tutte le commissioni accreditate sono soggette a un periodo di trattenuta obbligatorio di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di ciascuna singola transazione.
- Ogni transazione viene tracciata separatamente e diventa idonea al prelievo solo al termine del proprio periodo di trattenuta individuale.
- L'importo minimo per il pagamento è di 100 (cento) USDT (TRC-20).
- I pagamenti vengono effettuati esclusivamente in USDT (TRC-20) sul wallet di criptovalute del Partner indicato nell'account affiliato.
- FineProxy può richiedere al Partner documentazione di supporto e/o informazioni di verifica.
- I fondi possono essere congelati in caso di violazione dei presenti termini del Programma Partner o dei Termini di Servizio di FineProxy.
5. Metodi di promozione consentiti
I Partner possono utilizzare i seguenti canali promozionali:
- siti web, landing page, blog e recensioni;
- canali Telegram, forum e community professionali;
- contenuti educativi, tecnici e analitici;
- pubblicità a pagamento, a condizione che il nome del brand FineProxy, i nomi di dominio FineProxy e qualsiasi loro variazione non vengano utilizzati negli annunci, salvo approvazione scritta da parte di FineProxy.
6. Azioni vietate
Ai Partner è vietato:
- utilizzare il marchio FineProxy, i nomi di dominio o qualsiasi variazione in annunci di ricerca a pagamento, domini o creatività pubblicitarie;
- presentarsi come rappresentante ufficiale di FineProxy senza previa autorizzazione scritta;
- trarre inganno i clienti (incluse false garanzie, sconti fittizi o condizioni rappresentate in modo errato);
- utilizzare spam o invii massivi di messaggi/email senza il consenso dei destinatari;
- utilizzare i link di affiliazione per acquisti personali del Partner;
- generare traffico in violazione delle leggi applicabili o dei Termini di Servizio di FineProxy.
7. Sub-affiliati
Il Partner può invitare altri partner e costruire una propria struttura di sub-affiliazione.
FineProxy non è responsabile di accordi, pagamenti o rapporti tra partner all'interno di tali strutture.
8. Revoca delle commissioni e sospensione dell'account
FineProxy si riserva il diritto di:
- revocare le commissioni accreditate qualora vengano riscontrate violazioni dei termini del Programma Partner;
- trattenere i pagamenti fino al completamento di un'indagine;
- in caso di violazioni gravi o ripetute, chiudere l'account Partner senza corrispondere le commissioni maturate.
9. Modifiche ai Termini del Programma
FineProxy si riserva il diritto di modificare unilateralmente i termini del Programma Partner senza preavviso.
La versione aggiornata dei termini è sempre disponibile nella dashboard affiliati.
La partecipazione continuativa al programma costituisce accettazione da parte del Partner dei termini aggiornati.
10. Limitazione di Responsabilità
FineProxy non è responsabile per:
- le perdite del Partner;
- il mancato guadagno;
- le azioni di terze parti e servizi esterni.
Il Partner è l'unico responsabile dei propri metodi promozionali e del rispetto delle leggi applicabili.