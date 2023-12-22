Programma di affiliazione FineProxy

I numeri parlano chiaro

Ecco un esempio di calcolo basato su uno dei piani più venduti di FineProxy.

Una delle nostre opzioni più popolari è 1.000 IP a $111. Se presenti anche solo 5 clienti che scelgono questo piano e continuano a rinnovarlo, la tua commissione sarebbe:

Il vantaggio principale del nostro programma di affiliazione è la commissione ricorrente sui rinnovi. Guadagni ogni volta che un cliente da te referenziato rinnova il servizio proxy. Se continua a utilizzare i proxy per mesi — o anni — tu continui a guadagnare per lo stesso periodo. Non devi ricominciare da zero ogni mese: ti basta ampliare la tua base di referral per aumentare progressivamente le entrate ricorrenti mensili.