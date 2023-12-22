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Programma di affiliazione

Programma di affiliazione FineProxy

Segnalate nuovi clienti a FineProxy e guadagnate commissioni sui loro ordini iniziali e sui rinnovi successivi tramite una dashboard partner trasparente.

CommissioneUp to 30%
Attribution60-day cookie
PayoutsUSDT TRC20

Guadagna con FineProxy

Commissioni elevate, attribuzione trasparente e pagamenti rapidi in tutto il mondo.

Diventa PartnerAccesso Partner
Commissioni fino al 30%
Cookie di 60 giorni
Pagamenti in USDT TRC20
01
CommissioneFino al 30% per acquisto

Compensi competitivi su tutti i piani.

02
Guadagni ricorrentiPagamento ad ogni rinnovo

Guadagni ogni volta che un utente da te referenziato rinnova il proprio piano proxy.

03
Condizioni sempliciChiare e trasparenti

Regole lineari che rendono facile scalare il business.

Perché i partner scelgono di collaborare con noi

Tre aspetti fondamentali: controllo, attribuzione accurata e pagamenti affidabili.

01
Dashboard partner

Una dashboard partner completa con impostazioni flessibili, statistiche avanzate e codici promozionali per i tuoi clienti.

02
Attribuzione

Utilizziamo un modello di attribuzione last-click con cookie di 60 giorni e tracciamento completamente automatizzato: ricevi la commissione anche quando i clienti si prendono tempo per decidere.

03
Pagamenti in USDT TRC20

Prelievi rapidi in USDT TRC20 direttamente dalla dashboard partner, disponibili in tutto il mondo. Pagamento minimo: 100 USDT.

Le tue prime vendite sono più vicine di quanto pensi

Tre semplici passaggi per aderire al programma e iniziare a guadagnare.

  1. Fase 1Registrati

    Iscriviti oggi al programma partner di FineProxy. Una volta approvato, avrai accesso alla tua dashboard partner per monitorare le vendite e generare link di affiliazione unici verso qualsiasi piano proxy.

  2. Fase 2Promuovi

    Condividi FineProxy con il tuo pubblico utilizzando i nostri materiali pronti all'uso. Monitora le performance dalla dashboard e ottimizza la tua strategia sulla base di dati reali.

  3. Fase 3Inizia a guadagnare

    Guadagna fino al 30% su ogni ordine effettuato dai tuoi referral. Costruisci una base di clienti ricorrenti (e sub-affiliati, se lo desideri) per far crescere le tue entrate mensili nel lungo periodo.

Pronto per iniziare?

Registrati, accedi alla tua dashboard partner e inizia a guadagnare con FineProxy oggi stesso.

Diventa PartnerCookie 60 giorni • Last-click • Pagamenti da 100 USDT

I numeri parlano chiaro

Ecco un esempio di calcolo basato su uno dei piani più venduti di FineProxy.

Una delle nostre opzioni più popolari è 1.000 IP a $111. Se presenti anche solo 5 clienti che scelgono questo piano e continuano a rinnovarlo, la tua commissione sarebbe:

$166.50 / month

Il vantaggio principale del nostro programma di affiliazione è la commissione ricorrente sui rinnovi. Guadagni ogni volta che un cliente da te referenziato rinnova il servizio proxy. Se continua a utilizzare i proxy per mesi — o anni — tu continui a guadagnare per lo stesso periodo. Non devi ricominciare da zero ogni mese: ti basta ampliare la tua base di referral per aumentare progressivamente le entrate ricorrenti mensili.

Calcolatore interattivo dei guadagni
Commissione30%
Valore medio dell’ordineFasce di prezzo più richieste$111
$36$111$200
ClientiCon rinnovi mensili5
150
Guadagni mensili stimati$166.50

1. Disposizioni generali

Il Programma Partner di FineProxy è rivolto a persone fisiche e giuridiche che indirizzano clienti verso i servizi a pagamento di proxy server offerti da FineProxy.

Con la registrazione al Programma Partner, il Partner conferma di aver letto le presenti condizioni e di accettarle integralmente.

2. Commissione del Partner

  • Il Partner percepisce una commissione fino al 30% sui servizi a pagamento acquistati dai clienti referenziati.
  • La commissione viene accreditata sia sull'acquisto iniziale sia su tutti i rinnovi successivi effettuati dal cliente.
  • Se lo stesso cliente acquista più servizi FineProxy diversi, la commissione viene calcolata separatamente per ciascun servizio.
  • Il cambio di piano/pacchetto viene considerato come l'acquisto di un nuovo servizio, al quale si applica un contatore di commissione separato.
  • La commissione viene accreditata esclusivamente sugli ordini effettivamente pagati, al netto di rimborsi, chargeback, ordini annullati e transazioni fraudolente.

La percentuale di commissione può variare in base alla tipologia di partner, alla qualità del traffico e al volume di vendite, ed è determinata dalle impostazioni del sistema di affiliazione FineProxy.

3. Tracciamento e attribuzione dei clienti

  • Clic, registrazioni e pagamenti vengono tracciati automaticamente attraverso il sistema di affiliazione FineProxy.
  • FineProxy utilizza un modello di attribuzione last-click basato sui cookie.
  • La durata del cookie è di 60 (sessanta) giorni di calendario dall'ultimo clic sull'affiliato.
  • Se un cliente si registra e/o paga per i servizi entro il periodo di validità del cookie, tale cliente viene attribuito al rispettivo Partner.

4. Periodo di trattenuta e pagamenti

  • Tutte le commissioni accreditate sono soggette a un periodo di trattenuta obbligatorio di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di ciascuna singola transazione.
  • Ogni transazione viene tracciata separatamente e diventa idonea al prelievo solo al termine del proprio periodo di trattenuta individuale.
  • L'importo minimo per il pagamento è di 100 (cento) USDT (TRC-20).
  • I pagamenti vengono effettuati esclusivamente in USDT (TRC-20) sul wallet di criptovalute del Partner indicato nell'account affiliato.
  • FineProxy può richiedere al Partner documentazione di supporto e/o informazioni di verifica.
  • I fondi possono essere congelati in caso di violazione dei presenti termini del Programma Partner o dei Termini di Servizio di FineProxy.

5. Metodi di promozione consentiti

I Partner possono utilizzare i seguenti canali promozionali:

  • siti web, landing page, blog e recensioni;
  • canali Telegram, forum e community professionali;
  • contenuti educativi, tecnici e analitici;
  • pubblicità a pagamento, a condizione che il nome del brand FineProxy, i nomi di dominio FineProxy e qualsiasi loro variazione non vengano utilizzati negli annunci, salvo approvazione scritta da parte di FineProxy.

6. Azioni vietate

Ai Partner è vietato:

  • utilizzare il marchio FineProxy, i nomi di dominio o qualsiasi variazione in annunci di ricerca a pagamento, domini o creatività pubblicitarie;
  • presentarsi come rappresentante ufficiale di FineProxy senza previa autorizzazione scritta;
  • trarre inganno i clienti (incluse false garanzie, sconti fittizi o condizioni rappresentate in modo errato);
  • utilizzare spam o invii massivi di messaggi/email senza il consenso dei destinatari;
  • utilizzare i link di affiliazione per acquisti personali del Partner;
  • generare traffico in violazione delle leggi applicabili o dei Termini di Servizio di FineProxy.

7. Sub-affiliati

Il Partner può invitare altri partner e costruire una propria struttura di sub-affiliazione.

FineProxy non è responsabile di accordi, pagamenti o rapporti tra partner all'interno di tali strutture.

8. Revoca delle commissioni e sospensione dell'account

FineProxy si riserva il diritto di:

  • revocare le commissioni accreditate qualora vengano riscontrate violazioni dei termini del Programma Partner;
  • trattenere i pagamenti fino al completamento di un'indagine;
  • in caso di violazioni gravi o ripetute, chiudere l'account Partner senza corrispondere le commissioni maturate.

9. Modifiche ai Termini del Programma

FineProxy si riserva il diritto di modificare unilateralmente i termini del Programma Partner senza preavviso.

La versione aggiornata dei termini è sempre disponibile nella dashboard affiliati.

La partecipazione continuativa al programma costituisce accettazione da parte del Partner dei termini aggiornati.

10. Limitazione di Responsabilità

FineProxy non è responsabile per:

  • le perdite del Partner;
  • il mancato guadagno;
  • le azioni di terze parti e servizi esterni.

Il Partner è l'unico responsabile dei propri metodi promozionali e del rispetto delle leggi applicabili.