FineProxy 联盟计划

用数据说话

以下是基于 FineProxy 热销套餐的收益示例计算。

我们最受欢迎的套餐之一是 1,000 IP，售价 $111。如果您推荐 5 位客户 选择此套餐并持续续费，您的佣金将为：

我们联盟计划的核心优势在于续费持续返佣。每当您推荐的客户续订代理服务时，您都能获得佣金。如果他们持续使用数月甚至数年，您在同一时期内都能持续获得收益。无需每月从零开始，只需不断扩大推荐客户群，即可逐步提升每月经常性收入。