所有套餐均享有极具竞争力的佣金比例。
联盟计划
FineProxy 联盟计划
向 FineProxy 推荐客户，并通过透明的合作伙伴面板从客户的首次订单及后续续费中赚取佣金。
每当您推荐的用户续费代理套餐时，您都能获得收益。
规则简单明了，轻松实现规模化增长。
合作伙伴选择我们的理由
三大核心优势：自主掌控、精准归因、可靠结算。
功能齐全的合作伙伴面板，提供灵活设置、高级数据统计以及专属优惠码，助您服务客户。
我们采用末次点击归因模型，配合 60 天 Cookie 有效期和全自动追踪机制——即使客户需要时间考虑，您的佣金也不会遗漏。
通过合作伙伴面板快速提现 USDT TRC20，全球可用。最低提现金额：100 USDT。
您的第一笔成交比想象中更近
三个简单步骤，加入计划，开始赚钱。
- 步骤 1立即注册
立即加入 FineProxy 合作伙伴计划。审核通过后，您将获得专属合作伙伴后台的访问权限，轻松追踪销售数据并生成任意代理套餐的专属推广链接。
- 步骤 2推广
利用我们提供的现成推广素材，向您的受众分享 FineProxy。在后台实时监控推广效果，根据真实数据优化您的推广策略。
- 步骤 3开始赚钱
每笔推荐订单最高可赚取 30% 佣金。积累持续续费的客户群（还可发展下级推广伙伴），实现长期稳定的月收入增长。
立即注册，获取合作伙伴后台访问权限，今天就开始与 FineProxy 一起赚钱。
用数据说话
以下是基于 FineProxy 热销套餐的收益示例计算。
我们最受欢迎的套餐之一是 1,000 IP，售价 $111。如果您推荐 5 位客户 选择此套餐并持续续费，您的佣金将为：$166.50 / 月
我们联盟计划的核心优势在于续费持续返佣。每当您推荐的客户续订代理服务时，您都能获得佣金。如果他们持续使用数月甚至数年，您在同一时期内都能持续获得收益。无需每月从零开始，只需不断扩大推荐客户群，即可逐步提升每月经常性收入。
1. 总则
FineProxy 合作伙伴计划面向为 FineProxy 付费代理服务器服务推荐客户的个人及法人实体。
合作伙伴注册本计划即表示已阅读并完全接受本条款。
2. 合作伙伴佣金
- 合作伙伴可就推荐客户购买的付费服务获得最高 30% 的佣金。
- 佣金在客户首次购买及后续所有续费时均予以结算。
- 如果同一客户购买了多项不同的 FineProxy 服务，佣金将按每项服务分别计算。
- 套餐/方案变更视为购买新服务，适用独立的佣金计数器。
- 佣金仅在订单成功付款后计入，并扣除退款、拒付、已取消订单及欺诈交易的金额。
佣金比例可能因合作伙伴类型、流量质量、销售量等因素而有所不同，具体由 FineProxy 联盟系统的设置决定。
3. 客户追踪与归因
- 点击、注册和付款均通过 FineProxy 联盟系统自动追踪。
- FineProxy 采用基于 Cookie 的末次点击归因模型。
- Cookie 有效期为自最后一次联盟链接点击之日起 60（六十）个自然日。
- 如果客户在 Cookie 有效期内完成注册和/或付费购买服务，该客户将归属于相应的合作伙伴。
4. 冻结期与提现
- 所有已计入的佣金均须经过 30（三十）个自然日的强制冻结期，自每笔交易产生之日起计算。
- 每笔交易独立追踪，仅在其各自的冻结期结束后方可申请提现。
- 最低提现金额为 100（壹佰）USDT（TRC-20）。
- 提现仅以 USDT（TRC-20）形式支付至合作伙伴在联盟账户中填写的加密货币钱包地址。
- FineProxy 可能会要求合作伙伴提供相关证明文件和/或身份验证信息。
- 如发现违反本合作伙伴计划条款或 FineProxy 服务条款的行为，资金可能会被冻结。
5. 允许的推广方式
合作伙伴可使用以下推广渠道：
- 网站、落地页、博客和评测；
- Telegram 频道、论坛和专业社区；
- 教育类、技术类和分析类内容；
- 付费广告，但不得在广告中使用 FineProxy 品牌名称、FineProxy 域名及其任何变体，除非事先获得 FineProxy 的书面批准。
6. 禁止行为
合作伙伴不得从事以下行为：
- 在付费搜索广告、域名或广告素材中使用 FineProxy 品牌名称、域名或其任何变体；
- 未经事先书面批准，以 FineProxy 官方代表身份自居；
- 误导客户（包括虚假保证、虚假折扣或歪曲条款）；
- 未经收件人同意，使用垃圾邮件或群发消息/邮件；
- 利用联盟链接进行合作伙伴本人的购买；
- 引导违反适用法律或 FineProxy 服务条款的流量。
7. 子联盟
合作伙伴可以推荐其他合作伙伴，并建立自己的子联盟体系。
FineProxy 不对此类体系中合作伙伴之间的结算、付款或关系承担任何责任。
8. 佣金撤销与账户暂停
FineProxy 保留以下权利：
- 若发现违反合作伙伴计划条款的行为，撤销已记入的佣金；
- 在调查完成之前暂扣付款；
- 如存在严重或屡次违规行为，终止合作伙伴账户且不支付已累计的佣金。
9. 计划条款变更
FineProxy 有权单方面修改本合作伙伴计划条款，且无需事先通知。
条款的最新版本始终可在联盟推广后台中查阅。
继续参与本计划即表示合作伙伴接受更新后的条款。
10. 责任限制
FineProxy 不对以下情况承担责任：
- 合作伙伴的损失；
- 利润损失；
- 第三方及外部服务的行为。
合作伙伴对其推广方式及遵守适用法律承担全部责任。