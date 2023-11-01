NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

加拿大代理

稳定的加拿大静态 IPv4 代理——支持 HTTP/HTTPS/SOCKS4/5，99.9% 正常运行时间，无限流量

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买 100 个数据中心 IP 位于 加拿大，并将 203.0.113.7 加入白名单
  • 显示我今天的加拿大代理流量成功率
  • 续订本周到期且总额低于 $200 的所有服务
  • 在下次可免费刷新时轮换我的 IP
  • 将最新代理列表导出为 JSON
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

位置与库存

FineProxy 是一个可靠的代理服务，以其广泛的 IP 网络和灵活的套餐而闻名。它提供广泛的代理选项（HTTP、HTTPS、SOCKS），覆盖多个全球地点，适合网页抓取、匿名浏览和访问地理限制内容等多种在线任务。用户喜欢其快速的连接速度和易于导航的界面，以及选择共享或私有代理的选项。FineProxy的支持团队响应迅速，确保在需要时提供帮助。虽然价格可能略高于某些替代方案，但其性能和稳定性使其成为需要可靠代理服务的个人和企业的有力选择。

hamouFineProxy 内部平台译自英语来源

FineProxy超出了我的预期！他们的代理快速、安全且极其可靠。丰富的IP和地点选项让我可以轻松定制以满足需求。支持团队响应迅速且乐于助人，确保任何问题都能迅速解决。强烈推荐给任何寻找可信代理服务的人！

tan55633035gNorton Safe Web, 去年译自英语来源

负载下速度

FineProxy是对重视稳定和安全的人来说极好的服务。代理服务器运行无阻，支持团队始终在线，迅速解决任何问题。价格非常实惠！

DarrelFaulknerSaasHub, 2 年多前译自英语来源

非常惊艳！速度惊人，让我可以无缝浏览和直播。用户界面直观易用，方便切换服务器。如果你需要一个可靠且快速的代理，这就是首选！

Nadeem KhanTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

流量永不限量

精彩的工作 精彩的工作——出色的代理 团队，精彩的工作！我刚发现这个服务，真的很惊喜——你提供的性价比真的很高。现在还能无限住宅访问？那是更高级的。非常敬佩你们所有人。我一定会再来的！

hamzaerkoDieg, 今年译自英语来源

其他供应商按GB甚至按请求收费，这些公司始终忠于使命，提供价格合理的数据中心代理和无限带宽。我在网上找了很久，找到了他们，挺高兴的。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
用其他省份的代理来绕过 NHL 地区转播限制，真的有效吗？视平台而定

取决于具体平台。Sportsnet+ Standard 和 TSN 会将 IP 与转播区域进行比对。使用转播限制区域之外的 IP——例如用温哥华 IP 绕过多伦多转播限制——即可通过该检测。Sportsnet+ Premium（$34.99/月）可完全取消转播限制，因此有些人会权衡代理成本与升级费用。ISP 代理用于流媒体比数据中心代理更稳定。TSN 的检测较宽松，Sportsnet 更严格。

在境外观看 CBC Gem 和 Crave？两者均有地区限制

两者都有地理限制。CBC Gem 仅向加拿大本地 IP 用户展示免费含广告内容——海外侨民和旅行者是主要受众。Crave（Bell Media 旗下）同样如此。ISP 代理的通过率更高，数据中心代理在 Crave 上尤其容易被检测到。CBC 官方支持页面明确提示排障时关闭任何 VPN 或代理——他们清楚用户会使用这些工具。

在 PIPEDA 法规下抓取本地网站合法吗？PIPEDA 保护公开信息

PIPEDA 将公开可获取的个人信息也视为受保护数据。隐私专员办公室在 2024 年发布了联合声明：组织必须部署多层反爬虫防护措施，大规模抓取个人数据可能构成需报告的数据泄露事件。对于非个人数据——产品价格、列表元数据、不含姓名的招聘信息——法律风险较低。但加拿大网站的执行力度往往比美国网站更强。

可以抓取 realtor.ca 上的 MLS 房源信息吗？技术上违反其条款

从技术上讲，这违反了其服务条款。CREA 的 DDF 是官方数据通道，但仅覆盖全国约 60-65% 的房源——萨斯喀彻温省和魁北克省被排除在外，并非所有经纪公司都参与其中。API 访问需要 CREA 会员资格和经纪牌照。虽然存在用于抓取公开房源数据的工具，但 realtor.ca 会监控未授权访问。查看完整房源信息需要加拿大本地 IP。

FineProxy 与其他服务商有什么不同？作为加拿大服务商

作为加拿大（CA）代理服务商，FineProxy 运行自有 ASN——数据中心 IP 非云托管，按 IP 固定计费，无限流量。适用于 Shopify 监控、Kijiji 以及不进行 IP 类型检测的网站。ISP IPv4 注册在 Rogers、Bell、Telus 名下，适用于流媒体及按连接类型过滤的平台。支持动态轮换，代理池包含加拿大 IP。国家级定位。作为大批量任务的最佳加拿大代理IP供应商——无按 GB 计费。

实时加拿大代理
每 15 分钟更新

免费的加拿大公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
505 在线·需要更多？ →
23.227.39.78:80
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
8.82 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
8.61 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
8.33 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
7.79 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
7.96 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
7.03 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
5.54 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
4.36 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
3.88 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
3.88 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
3.91 Mbps
100.0%
1 小时前
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名
1.57 Mbps
99.9%
1 小时前
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
3.31 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
3.33 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
2.92 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
2.84 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
2.88 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
3.19 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
2.90 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
2.91 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
3.17 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
3.06 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
3.02 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
2.69 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
2.44 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
2.60 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
2.41 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
2.48 Mbps
100.0%
1 小时前
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Montreal
3.97 Mbps
18.8%
1 小时前
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Toronto
6.27 Mbps
46.8%
1 小时前
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.44 Mbps
99.6%
1 小时前
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.43 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.43 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 小时前
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 小时前
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.53 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.51 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.55 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.23 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.31 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.22 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.48 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.66 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.60 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.56 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.63 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.63 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.49 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.40 Mbps
99.8%
1 小时前
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.31 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.56 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.53 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.49 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.52 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.21 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.24 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.24 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.21 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.24 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.38 Mbps
98.5%
1 小时前
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.28 Mbps
98.8%
1 小时前
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.49 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.42 Mbps
99.6%
1 小时前
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.38 Mbps
99.9%
1 小时前
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.51 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.51 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.52 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.52 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.21 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.23 Mbps
96.1%
1 小时前
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.25 Mbps
98.5%
1 小时前
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
922 Kbps
99.4%
1 小时前
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
928 Kbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.04 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.06 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 小时前
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指南

加拿大 IP 到底能改变什么——从 Shopify 价格到 NHL 转播限制

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

请注意： 下面列出的代理 不是我们的高级服务器代理。这是一个 公共免费列表 从开放源收集——适用于测试或基本使用。

Shopify 为超过 170 万家店铺提供支持，其中相当大一部分是加拿大商家。Shopify 内置的 GeoIP 功能会根据 IP 重定向访客——本地 IP 看到的是加元定价、国内配送选项，有时还有不同的商品库存。同一店铺使用美国 IP 访问则会显示美元价格、美国配送方式，甚至可能是不同的产品目录。如果您在监控加拿大店铺的竞品价格、库存或配送时效，就需要加拿大代理服务器，否则比较的数据就是错误的。

NHL 地区转播限制是人们寻找加拿大代理的另一个原因。联盟规定每支球队的比赛在其所在转播区域内的特定流媒体上实行转播限制。Sportsnet+ Standard、TSN——全部执行这一规则。多伦多用户无法通过全国信号观看某些枫叶队比赛。温哥华的加人队同理。使用其他省份的 IP 即可绕过本地转播限制，无需支付每月 $34.99 的 Sportsnet+ Premium 费用。

本地 IP 在数据采集方面同样至关重要。Kijiji（加拿大版 Craigslist，隶属 Adevinta）根据 IP 按地区筛选列表。Realtor.ca 通过 CREA 的 DDF 限制 MLS 数据访问——官方 API 仅提供 60-65% 的房源，萨斯喀彻温省和魁北克省完全被排除在外。PIPEDA（联邦隐私法）将公开可获取的个人信息也视为受保护数据——隐私专员办公室在 2024 年就数据抓取发布了联合声明。大规模抓取个人数据可能构成需报告的数据泄露事件。比美国更严格，接近欧盟标准。

从 FineProxy 购买加拿大代理，您将获得数据中心和 ISP IPv4。数据中心代理运行在自有 ASN 上，按 IP 固定计费，无限流量。ISP 代理注册在 Rogers、Bell、Telus 等运营商名下，能通过流媒体平台的 IP 类型检测。每个 IP 都是加拿大匿名代理：不发送转发头信息，配备独立 SSL 代理证书。支持 HTTP/HTTPS 和 SOCKS5，国家级定位。