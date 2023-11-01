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Kanada proxy

Usaldusväärsed staatilised Kanada IPv4 proxy'd — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% tööaeg, piiramatu liiklus

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 100 andmekeskuse IP-sid asukohas Kanada ja allowlist 203.0.113.7
  • Näita tänaseid edukuse määra minu Canadian proxy traffic
  • Uuenda every service aeguvaid sel nädalal, alla $200
  • Vaheta minu IPs when the next refresh is free
  • Ekspordi the latest puhverserverite loendit JSON-ina
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Asukohad ja saadavus

FineProxy on usaldusväärne proxy teenus, mis on tuntud oma ulatusliku IP-võrgu ja paindlike plaanide poolest. See pakub laia valikut proxy-võimalusi (HTTP, HTTPS, SOCKS) ja hõlmab mitut globaalset asukohta, mistõttu on see sobiv erinevate veebisööde jaoks, nagu veebisöömine, anonüümne brausimine ja geograafiliselt piiratud sisu juurdepääs. Kasutajad hindavad selle kiired ühenduste kiirused ja kergesti navigeeritava kasutajaliideme ning võimalust valida jagatud või privaatsete proxyde vahel. FineProxy toetusmees on vastuvõetav ja tagab abi, kui seda on vaja. Kuigi see võib olla veidi kallim kui mõned alternatiivid, muudab selle tulemuslikkus ja stabiilsus usaldusväärse proxy-teenuse vajaliku valiku isikutele ja ettevõtetele.

hamouFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy on ületanud mu ootused! Nende puhverserverid on kiired, turvalised ja uskumatult usaldusväärsed. IP-de ja asukohtade valikutest on lihtne kohandada minu vajadustele. Toetav meeskond reageerib ja aitab, tagades, et kõik probleemid lahendatakse kiiresti. Soovitatav kõigile, kes otsivad usaldusväärset proxy teenust!

tan55633035gNorton Safe Web, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

FineProxy on suurepärane teenus neile, kes hindavad stabiilsust ja turvalisust. Proksiid töötavad katkestamata ja toetusmees on alati olemas ja lahendab kõik probleemid kiiresti. Hinnad on meeldivalt taskukohased!

DarrelFaulknerSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Täiesti muljetavaldav! Kiiremused on uskumatuid, mis võimaldavad mul siirdada ja voola sujuvalt. Kasutajaühendus on intuitiivne, mis muudab serverite vahetamise lihtsaks. Kui vajate usaldusväärset ja kiiret puhverserverit, siis see on õige!

Nadeem KhanTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Imeline töö Imeline töö Imeline puhverserverid Imeline töö, meeskond! Ma just avastasin seda teenust ja olen tõeliselt muljetavaldav. Teie hind on uskumatu. Ja nüüd piiramatu elamisvõimalusega? See on järgmine tasand. Väga suur austus teile kõigile. Ma tulen kindlasti tagasi!

hamzaerkoDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missiooniga lojaalseks ja pakuvad mõistlikku hinda andmekeskuse proxy'id piiramatu bandiidiga. Otsisin kogu internetist sellist teenust ja olen väga õnnelik, et leidsin neid.

bhwowsersNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kas NHL piirkondlike piirangute (blackout) ümbersõit teise provintsi proxy abil tegelikult töötab?Sõltub teenusest. Sportsnet+

Sõltub teenusest. Sportsnet+ Standard ja TSN kontrollivad IP-d ülekandeterritooriumide suhtes. IP väljastpoolt piiranguala — Vancouveri IP Toronto piiranguks — möödub sellest kontrollist. Sportsnet+ Premium (34,99 $/kuus) eemaldab piirangud täielikult, seega mõned inimesed kaaluvad proxy kulu vs. üleminek. ISP proxy'd töötavad voogedastuses usaldusväärsemalt kui andmekeskuse omad. TSN-i tuvastus on leebem, Sportsnet on rangem.

CBC Gem ja Crave väljastpoolt riiki?Mõlemad on

Mõlemad on geoblokeeritud. CBC Gem näitab tasuta sisu reklaamidega ainult kodumaistele IP-dele — peamine sihtrühm on välismaal elavad kanadalased ja reisijad. Crave (Bell Media) on samasugune. ISP proxy'd läbivad kontrolli usaldusväärsemalt, andmekeskuse omad jäävad eriti Crave'is kiiremini vahele. CBC enda tugileht soovitab tõrkeotsinguks lülitada välja kõik VPN-id ja proxy'd — nad teavad, et inimesed kasutavad neid.

Kas kohalike saitide kraapimine on PIPEDA alusel seaduslik?PIPEDA käsitleb avalikult

PIPEDA käsitleb avalikult kättesaadavaid isikuandmeid kaitstuna. Privaatsusvolinik avaldas 2024. aastal ühisavalduse: organisatsioonid peavad rakendama mitmekihilisi kraapimise vastaseid kaitsemeetmeid ning isikuandmete massiline kraapimine võib olla teavitatav rikkumine. Mitteisikuandmete puhul — tootehinnad, kuulutuste metaandmed, nimeta tööpakkumised — on õiguslik risk väiksem. Kuid siinsed saidid rakendavad piiranguid karmimalt kui Ameerika omad.

Kas ma saan realtor.ca MLS kuulutusi kraapida?Tehniliselt rikub nende

Tehniliselt rikub nende kasutustingimusi. CREA DDF on ametlik kanal, kuid katab vaid 60–65% riiklikest kuulutustest — Saskatchewan ja Quebec on välja jäetud, kõik maaklerid ei osale. API juurdepääs nõuab CREA liikmesust ja maaklerlitsentsi. Avalike kuulutuste andmete kraapimise tööriistad on olemas, kuid realtor.ca jälgib volitamata juurdepääsu. Täiskuulutuste vaatamiseks on vajalik kohalik IP.

Mis eristab FineProxy'd teistest teenusepakkujatest?Kanada (CA) proxy

Kanada (CA) proxy teenusena haldab FineProxy oma ASN-i — andmekeskuse IP-d ei ole pilves hostitud, kindel hind IP kohta, piiramatu liiklus. Shopify jälgimiseks, Kijiji ja saitide jaoks, mis ei kontrolli IP tüüpi. ISP IPv4 Rogersi, Belli ja Teluse võrkudes voogedastuseks ning platvormidele, mis filtreerivad ühenduse tüübi järgi. Roteeruv Kanada IP-dega kogumis. Riigi tasemel. Parim Kanada IP-aadresside pakkuja mahukaks tööks — ilma GB-põhise arvelduseta.

Aktiivsed Kanada puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Kanada puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
505 võrgus·Kas vajate rohkem? →
23.227.39.78:80
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonüümsed
1.57 Mbps
99.9%
1 t tagasi
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 t tagasi
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 t tagasi
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 t tagasi
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 t tagasi
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 t tagasi
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.66 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 t tagasi
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 t tagasi
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 t tagasi
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 t tagasi
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 t tagasi
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 t tagasi
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 t tagasi
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
922 Kbps
99.4%
1 t tagasi
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
928 Kbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
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Juhend

Mida Kanada IP tegelikult muudab — Shopify hindadest NHL blackout-ideni

2 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Pange tähele: Allpool loetletud proksid ei ole meie premium-serveri proksid. See on avalik tasuta nimekiri kogutud avatud allikatest — sobib testimiseks või lihtsaks kasutuseks.

Shopify toetab üle 1,7 miljoni poe ja suur osa neist on Kanada omad. Shopify sisseehitatud GeoIP suunab külastajaid IP järgi — kohalik IP näeb CAD hindu, kohalikke tarnevalikuid, mõnikord erinevat tootesaadavust. USA IP samas poes näeb USD-d, USA tarnet, võib-olla teistsugust kataloogi. Kui jälgite konkurentide hindu, laoseisu või tarneaegu Kanada poodides, vajate Kanada proxy serverit, vastasel juhul võrdlete valesid andmeid.

NHL piirkondlikud blokeeringud on teine põhjus, miks inimesed otsivad Kanada proxysid. Liiga nõuab, et iga meeskonna mängud oleksid teatud voogedastustes nende kohalikus levialas blokeeritud. Sportsnet+ Standard, TSN — kõik rakendavad seda. Toronto ei saa teatud Leafsi mänge riiklikus voos vaadata. Vancouver, sama lugu Canucksiga. IP-aadress teisest provintsist möödub kohalikust blokeeringust ilma, et peaksite maksma Sportsnet+ Premiumi eest $34.99 kuus.

Kohalikud IP-d on olulised ka andmekogumise jaoks. Kijiji (kohalik Craigslist, Adevinta omanduses) filtreerib kuulutusi piirkonna järgi IP põhjal. Realtor.ca piirab MLS andmeid CREA DDF-i kaudu — ametliku API kaudu on saadaval vaid 60–65% kuulutustest, Saskatchewan ja Quebec on täielikult välja jäetud. PIPEDA (föderaalne privaatsusseadus) käsitleb avalikult kättesaadavaid isikuandmeid endiselt kaitstuna — privaatsusvolinik avaldas 2024. aastal kraapimise kohta ühisavalduse. Isikuandmete massiline kraapimine võib olla teavitatav rikkumine. Rangem kui USA-s, lähedasem EL-i standarditele.

Kui ostate FineProxy kaudu Kanada proxy juurdepääsu, saate andmekeskuse ja ISP IPv4 aadressid. Andmekeskus oma ASN-il, fikseeritud hind IP kohta, piiramatu liiklus. ISP — registreeritud teenusepakkujate nagu Rogers, Bell, Telus alla — läbib IP-tüübi kontrollid voogedastuses. Iga IP toimib anonüümse proxy-na Kanadas: puuduvad edastuspäised, individuaalne SSL proxy sertifikaat. HTTP/HTTPS ja SOCKS5, riigi tasemel.