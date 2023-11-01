Hulgiproxy

Kui ostate FineProxy-lt hulgi proksi aadresse, ilmub IP-de nimekiri koos autentimisandmetega teie juhtpaneelile kohe pärast maksmist. Iga aadress meie kogumis kuulub meile — üle 100 000 IPv4 mitme ASN-i lõikes — seega puudub vahendaja juurdehindlus ja kolmandate osapoolte võrkudest pärinevad taaskasutatud IP-d.

Hind IP kohta langeb mahu kasvades ja liiklus on piirmahuta olenemata paketi suurusest. See muudab eelarvestamise lihtsaks: teate kulu ette ja see ei kasva kasutusega.

Alamvõrkude hajutatus hoiab teie kogumi elus

Botivastased süsteemid blokeerivad terveid /24 alamvõrke — kõik 256 aadressi plokis — kui nad tuvastavad kahtlast tegevust mõnelt neist. Kui teie 10 000 IP-d paiknevad 40 alamvõrgus, võib üks agressiivne sihtmärk öö jooksul suure osa kogumist kasutuskõlbmatuks muuta.

FineProxy jaotab hulgitellimused juhuslikult saadaolevate /24 plokkide vahel. Ühe alamvõrgu blokeerimine ei kandu ülejäänutele edasi. Kaks klienti, kes töötavad sama sihtmärgi kallal, jagavad alamvõrku väga ebatõenäoliselt. Enamik hulgi-proksiteenuseid ei maini alamvõrkude mitmekesisust kunagi — kuid suuremahulise veebikraapimise või reklaamide verifitseerimise puhul on see, mis eristab kuude kaupa toimivat kogumit sellest, mis muutub nädalatega kasutuskõlbmatuks.

Mitu IP-d teil tegelikult vaja on

The Web Scraping Clubi uurimus hindab ohutu päringumäära IP kohta ligikaudu järgmiselt:

Sihtmärgi tüüp: Päringuid IP kohta tunnis

Sotsiaalmeedia platvormid: 30–60

E-kaubanduse veebilehed: 100–300

Uudiste- ja sisulehed: 300+

Kui vajate saidilt 100 000 tootelehte tunnis ja sait talub ~200 päringut/tunnis ühe IP kohta, on vaja vähemalt 500 IP-d. Kahekordistage see varuga arvestamiseks. Meeskond, kes jälgib hindu mitmes turukohas ja mitmes riigis, vajab kergesti kümneid tuhandeid.

Rotatsioon ja API juurdepääs

Kui teil on tuhandeid IP-sid, pole nende käsitsi vahetamine realistlik. FineProxy pakub API lõpp-punkti, mis võimaldab laadida kehtiva IP-loendi, filtreerida riigi või alamvõrgu järgi ja suunata aadressid otse oma andmekoguja või automatiseerimistööriista sisendisse. Saate IP-sid ise roteerida — päringu, sessiooni või kindla intervalli kaupa — kasutades loendit, mille API tagastab lihtteksti- või JSON-formaadis. Sundrotatsiooni pole: te kontrollite loogikat ise, mis on oluline, kui erinevad sihtmärgid vajavad erinevaid tempostrateegiaid.

Iga blokeering ei tähenda halbu IP-sid

Isegi õige arvu IP-dega ja korraliku rotatsiooniga näete mõnedel aadressidel siiski blokeeringuid. Kui sama viga ilmneb erinevatel IP-del, ei ole probleem tavaliselt aadressides endis.

Proxyway’ 2025. aasta uuring näitab, et isegi parimad andmekogumise lahendused saavutavad vaid 85–93% edukuse. Ülejäänu sõltub TLS-sõrmejälgedest, mittesobivatest päistest, JavaScripti kontrollidest või identsest päringute ajastusest. Puhtad IP-d on üks kiht – teine on see, kuidas teie scraper käitub.