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Hulgiproxy

IPv4 hulgiproksid mitme /24 alamvõrgu ulatuses — HTTP/HTTPS/SOCKS5, piiramatu liiklus, kohene aktiveerimine, loodud mahukaks andmekorjeks ja reklaamide verifitseerimiseks.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma hulgipuhverserverite pakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

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Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 1,000 andmekeskuse IP-sid saadaolevate alamvõrkude vahel jaotatuna
  • Ekspordi minu bulk puhverserverite loendit JSON-ina
  • Filtreeri minu bulk puhverserverite loendit by country or subnet
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu bulk proxy package
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu suuri puhverserveritellimusi
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Liiklust ei mõõdeta

Imeline teenindus. Väärtpaberid on saadaval vahetult pärast makset. Mul on palju intellektuaalomandi, mis muudab mu töö produktiivsemaks. Ma hindan ka hea kiirust ja piiramatut liiklust.

Diana DeeFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Imeline töö Imeline töö Imeline puhverserverid Imeline töö, meeskond! Ma just avastasin seda teenust ja olen tõeliselt muljetavaldav. Teie hind on uskumatu. Ja nüüd piiramatu elamisvõimalusega? See on järgmine tasand. Väga suur austus teile kõigile. Ma tulen kindlasti tagasi!

hamzaerkoDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

API ja agendi juurdepääs

Mulle meeldivad FineProxy proxy'id, nad on väga kiired ja detekteerimata. Ma kasutasin seda automaatsusvahendites nagu võtmesõnu tööriistad, ja kraabimisvahendite jaoks, see on nagu mänguvälja, klienditeenindus on tipptasemel, kui vajate abi, nad on 24/7 kättesaadavad teie probleemi lahendamiseks, proxyde kvaliteet on lihtsalt hämmastav.

asdjkakarNorton Safe Web, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiire ja usaldusväärne proxy teenus, suurepärane tööaeg, suurepärane toetus ja taskukohased hinnad. Täiuslik turvaliseks brausimiseks ja automatiseerimiseks!

MargaretSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

Taskukohased EL-i puhverserverid. Ainus puhverserverite pakkuja, kes hoiab oma hinnad endiselt madalal. Otsisin midagi sellist kogu internetist ja lõpuks selgus, et see on odavaim piiramatu andmemahuga puhverserverite pakkuja.

Wowser BrowserTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy on olnud usaldusväärne tööriist minu äri vajadustele. puhverserverid on kiired, stabiilsed ja ligipääsetavad paljudest kohtadest. See on taskukohas ja klienditeeninduse meeskond on tundlik ja teadlik. Soovitatav kõigile, kes seda vajavad. Loe seda ja kirjutage veel ühe.

W3sazzadProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Miks on hulgiprokside IP-hind soodsam?Püsikulud. Ribalaius

Püsikulud. Ribalaius, riistvara, seire — ühe proxy ja kümne tuhande proxy haldamine läheb teenusepakkujale peaaegu sama palju maksma. Suure mahu puhul jaguneb see koormus rohkemate aadresside vahel. Toode ei muutu; matemaatika lihtsalt töötab.

Kuidas pakett kokku pannakse? Kas jagan alamvõrke teiste klientidega?Te valite riigi

Te valite riigi. FineProxy määrab IP-d juhuslikult saadaolevate /24 alamvõrkude vahel, mitte ühest plokist. Täielikku isolatsiooni hulgipakettide puhul ei garanteerita, kuid juhuslik jaotus muudab märkimisväärse kattumise ebatõenäoliseks.

Kas kasutuspiirangud on olemas?Iga tariif

Iga tariif sisaldab samaaegsete ühenduste piirangut. Päringute maht ühe seansi jooksul on teie otsustada – hoidke inimlikku tempot ja varieerige intervalle. Saidid tuvastavad mustreid kiiremini kui suurt mahtu.

Minu IP-d blokitakse pidevalt, kuigi kogum on suur. Mis on valesti?Kui erinevad IP-d

Kui erinevad IP-d satuvad samasse blokeerimisse, kontrollige esmalt oma kliendi sõrmejälge, päiseid ja päringute ajastust. 2025.–2026. aasta robotitõrjesüsteemid analüüsivad TLS-signatuure, JavaScripti käivitamist ja käitumissignaale — mitte ainult IP-aadressi.

Mis vahe on hulgipaketidel ja dedikeeritud proksidel?Pühendatud proksid tagavad

Pühendatud proksid tagavad eksklusiivsed juurdepääsu igale IP-le — keegi teine seda teie rendiperioodi jooksul ei kasuta. Hulgipaketid kasutavad samuti FineProxy enda aadresse, kuid hinnastus on loodud mahule: madalam hind IP kohta, suuremad kogused. Mõlemal juhul ei müüda midagi kolmandate osapoolte kaudu edasi.

Kuidas rotatsioon toimib — kas automaatselt või käsitsi?Rotatsiooni juhite ise

Rotatsiooni juhite ise. API tagastab teie täieliku IP-loendi lihtteksti või JSON formaadis ning teie otsustate loogika — rotatsioon päringu, seansi või ajaintervalli kaupa. Automaatset sundrotatsiooni ei ole, seega saate tempot kohandada iga sihtkoha taluvusele vastavaks.

Kas saan ühes tellimuses riike kombineerida?Jah

Jah. Valige tellimuse vormistamisel mitu riiki. Saadavus sõltub meie hetke kogumist igas piirkonnas.

Kui kiiresti on proksid pärast ostmist saadaval?Kohe pärast maksmist

Kohe pärast maksmist. IP-de nimekiri ilmub teie juhtpaneelile. Suurte tellimuste puhul — mitu tuhat aadressi — võtab nimekirja genereerimine mõne minuti.

Juhend

Hulgiproksid: mida arvestada, kui ostate tuhandeid IP-sid

3 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Kui ostate FineProxy-lt hulgi proksi aadresse, ilmub IP-de nimekiri koos autentimisandmetega teie juhtpaneelile kohe pärast maksmist. Iga aadress meie kogumis kuulub meile — üle 100 000 IPv4 mitme ASN-i lõikes — seega puudub vahendaja juurdehindlus ja kolmandate osapoolte võrkudest pärinevad taaskasutatud IP-d.

Hind IP kohta langeb mahu kasvades ja liiklus on piirmahuta olenemata paketi suurusest. See muudab eelarvestamise lihtsaks: teate kulu ette ja see ei kasva kasutusega.

Alamvõrkude hajutatus hoiab teie kogumi elus

Botivastased süsteemid blokeerivad terveid /24 alamvõrke — kõik 256 aadressi plokis — kui nad tuvastavad kahtlast tegevust mõnelt neist. Kui teie 10 000 IP-d paiknevad 40 alamvõrgus, võib üks agressiivne sihtmärk öö jooksul suure osa kogumist kasutuskõlbmatuks muuta.

FineProxy jaotab hulgitellimused juhuslikult saadaolevate /24 plokkide vahel. Ühe alamvõrgu blokeerimine ei kandu ülejäänutele edasi. Kaks klienti, kes töötavad sama sihtmärgi kallal, jagavad alamvõrku väga ebatõenäoliselt. Enamik hulgi-proksiteenuseid ei maini alamvõrkude mitmekesisust kunagi — kuid suuremahulise veebikraapimise või reklaamide verifitseerimise puhul on see, mis eristab kuude kaupa toimivat kogumit sellest, mis muutub nädalatega kasutuskõlbmatuks.

Mitu IP-d teil tegelikult vaja on

The Web Scraping Clubi uurimus hindab ohutu päringumäära IP kohta ligikaudu järgmiselt:

  • Sihtmärgi tüüp: Päringuid IP kohta tunnis
  • Sotsiaalmeedia platvormid: 30–60
  • E-kaubanduse veebilehed: 100–300
  • Uudiste- ja sisulehed: 300+

Kui vajate saidilt 100 000 tootelehte tunnis ja sait talub ~200 päringut/tunnis ühe IP kohta, on vaja vähemalt 500 IP-d. Kahekordistage see varuga arvestamiseks. Meeskond, kes jälgib hindu mitmes turukohas ja mitmes riigis, vajab kergesti kümneid tuhandeid.

Rotatsioon ja API juurdepääs

Kui teil on tuhandeid IP-sid, pole nende käsitsi vahetamine realistlik. FineProxy pakub API lõpp-punkti, mis võimaldab laadida kehtiva IP-loendi, filtreerida riigi või alamvõrgu järgi ja suunata aadressid otse oma andmekoguja või automatiseerimistööriista sisendisse. Saate IP-sid ise roteerida — päringu, sessiooni või kindla intervalli kaupa — kasutades loendit, mille API tagastab lihtteksti- või JSON-formaadis. Sundrotatsiooni pole: te kontrollite loogikat ise, mis on oluline, kui erinevad sihtmärgid vajavad erinevaid tempostrateegiaid.

Iga blokeering ei tähenda halbu IP-sid

Isegi õige arvu IP-dega ja korraliku rotatsiooniga näete mõnedel aadressidel siiski blokeeringuid. Kui sama viga ilmneb erinevatel IP-del, ei ole probleem tavaliselt aadressides endis.

Proxyway’ 2025. aasta uuring näitab, et isegi parimad andmekogumise lahendused saavutavad vaid 85–93% edukuse. Ülejäänu sõltub TLS-sõrmejälgedest, mittesobivatest päistest, JavaScripti kontrollidest või identsest päringute ajastusest. Puhtad IP-d on üks kiht – teine on see, kuidas teie scraper käitub.

Kas soovite teenust oma töökoormusega proovida? Seadistage ja tasuge Proksid 48 tunniks ning käivitage seejärel ülal kirjeldatud võrdlustestid oma ülesannetega.