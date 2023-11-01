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Proxy Discordi jaoks

HTTP/HTTPS/SOCKS5 koos UDP toega Discordi häälvestluse, botide ja mitmekontohalduse jaoks — staatiline või roteeruv IPv4, piiramatu liiklus, API kaudu tarnimine.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma Discordi puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Privaatne.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaSiin soovitatudPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta one privaatset IP-d UDP-toega a Discord account
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu Discord puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu Discord puhverserverite loendit JSON-ina
  • Näita which Discord puhverserveriteenuseid had the suurimat veamäära today
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu Discord puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

FineProxy.org on fantastiline teenus, millel on kiire ja usaldusväärne proxy, taskukohased hinnad ja suurepärane klienditeenindus. Väga soovitatav kõigile!

Konkea208SaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kui otsite proxy teenust, mis ühendab kiirust, usaldusväärsust ja taskukohastust, on FineProxy kindel valik. Kasutamisvõime, kiire ühendus ja usaldusväärne anonüümsus muudavad selle ideaalseks kõigeks, alates juhuslikust brausimistest kuni suurkohalistele andmeoperatsioonidele. Väga soovitatav!

sala121maliNorton Safe Web, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Need pakuvad kiired, turvalised proxy'id, millel on piiramatu sagedus, taskukohased hinnad ja kasutajasõbralik kogemus kõigile kasutajatele. See on väga kena teenus, ma soovitan FineProxy.org 100%.

DJFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Imeline töö Imeline töö Imeline puhverserverid Imeline töö, meeskond! Ma just avastasin seda teenust ja olen tõeliselt muljetavaldav. Teie hind on uskumatu. Ja nüüd piiramatu elamisvõimalusega? See on järgmine tasand. Väga suur austus teile kõigile. Ma tulen kindlasti tagasi!

hamzaerkoDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

API ja agendi juurdepääs

Hind on õiglane ja puhverserverid töötavad laitmatult. Ka API-t on lihtne seadistada. Selle hinna eest võib kindlasti soovitada!

Felix KernerTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy'le üleminek oli üks parimaid otsuseid, mida olen teinud. Seadeprotsess oli uskumatult sujuv ja nende puhverserverid integreeriti mu olemasolevate tööriistadega. Mis neid tõeliselt eristab, on rahu, mida nad pakuvad, teades, et mul on juurdepääs puhasele ja tugevale IP-poolile, kui ma seda vajan. Soovitame seda kõigile, kes otsivad hädavaba proxy-teenust!

PATHANDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Miks kasutada proksisid?Privaatsuse, töö- ja

Privaatsuse, töö- ja isiklike profiilide eraldamise ning võrgupiirangute vältimiseks tööl, hotellides või ülikoolilinnakutes. Discordile juurdepääs proxy-serveri kaudu autentimise või IP-sidumisega blokeerimata Discordi kasutamiseks sobib nende kasutusjuhtude jaoks hästi.

Kuidas avada Discord häälvestlus?Hääl ja ekraani

Hääl ja ekraani jagamine kasutavad WebRTC-d, mis nõuab UDP-d. HTTP proxy'd ei suuda seda käsitleda — vajate SOCKS5 koos UDP toega. FineProxy SOCKS5 proxy'd toetavad UDP-d, seega hääleühendus toimib ilma “RTC Connecting” või “No Route” vigadeta. Seadistage proxy süsteemitasandil või kasutage proxy-klienti nagu Proxifier Discord.exe suunamiseks läbi SOCKS5.

Milliseid protokolle Discord kasutab ja mida see puhverserverite jaoks tähendab?Vestlused, API ja

Vestlused, API ja kliendi ühendused kasutavad HTTPS (TCP) liiklust. Hääl- ja ekraanijagamine kasutavad WebRTC-d ja nõuavad UDP-d. HTTP(S) proksid töötavad TCP liiklusega, samas kui UDP jaoks on vajalik SOCKS5 koos UDP toega.

Kas häälvestlus töötab teie puhverserverite kaudu?Jah — kui

Jah — kui UDP on lubatud, töötavad häälvestlus ja ekraanijagamine meie SOCKS5 prokside kaudu. Ilma UDP-ta võib häälühendus ebaõnnestuda või katkeda ICE/STUN läbirääkimiste ajal. Valige parem SOCKS5 proxy Discordi jaoks, mis toetab selgesõnaliselt UDP-d.

Mida valida — HTTP või SOCKS5?Kui häälvestlust pole

Kui häälvestlust pole vaja, kasutage HTTP-d: seda on lihtsam seadistada ja see ühildub brauseri-/töölauaklientidega. Veebiversiooni jaoks piisab proxy for Discord web seadistamisest brauseri seadetes. Kui häälvestlus või ekraanijagamine on vajalik, valige SOCKS5 koos UDP toega.

Kuidas seadistada puhverservereid arvutis ja mobiilis?Discordi töölauaklient pärib

Discordi töölauaklient pärib süsteemi proksi seaded (Windows/macOS). Veebiversioon kasutab brauseri või operatsioonisüsteemi proksi seadeid. iOS/Android: seadistage proksid Wi-Fi seadetes. Botid ja skriptid (discord.py, discord.js, httpx): määrake proksi kliendi konfiguratsioonis. Samuti saate Discordi käivitada incognito SOCKS proksi kaudu, kasutades proksiklienti, mis suunab ainult Discordi liikluse.

Kas puhverserver mõjutab pingi ja kvaliteeti?Jah

Jah — see lisab täiendavaid hüppeid ja RTT-d. Valige lähedal asuv asukoht, hoidke püsivaid ühendusi (keep-alive/pooling) ja tagage stabiilne DNS. Proxyd ei kiirenda teie ühendust; maksimumkiiruse määravad teie internetiteenuse pakkuja ja marsruutimine.

Kas ma saan ühte puhverserverit kasutada mitme konto jaoks?Tehniliselt jah

Tehniliselt jah, kuid soovitame tungivalt kasutada ühte staatilist IP-d konto kohta Discordi-laadsete seansipõhiste töövoogude jaoks. Kontode eraldamine IP järgi vähendab ristseose riski (jagatud sõrmejäljed, segamini küpsised) ning hoiab sisselogimise, profiilimuudatused ja toimingud järjepidevana.

Kas need proksid töötavad Discordi bottidega?Meie

Meie serveritaseme proxyd ühilduvad enamiku automatiseerimistööriistade ja kohandatud skriptidega. Saate proxy-loendid otse üles laadida, URL-i kaudu alla tõmmata või kasutada meie REST API-t.

Kas need on jagatud või dedikeeritud proxyd?Mõlemad

Mõlemad valikud on olemas. Dedikeeritud IP-d on määratud ainult teile. Suured jagatud plaanid on ühiskasutuses ja ühte IP-d võib samal ajal kasutada kuni 3 klienti. Valige dedikeeritud IP-d tundlike või pikaajaliste kontode jaoks; kasutage jagatud kogumeid kergete ülesannete mahukaks täitmiseks.