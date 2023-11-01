Proxy Discordi jaoks
HTTP/HTTPS/SOCKS5 koos UDP toega Discordi häälvestluse, botide ja mitmekontohalduse jaoks — staatiline või roteeruv IPv4, piiramatu liiklus, API kaudu tarnimine.
Koostage oma Discordi puhverserveripakett.
Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.
Praeguste pakettide laadimine…
Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.
Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Privaatne.
|Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidena
|Siin soovitatudPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-st
|ISPStaatilised ISP registreeritud aadressid
|VahelduvArveldatakse API-krediitides
|Sobib kõige paremini
|Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
|Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
|Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
|Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
|Kasutajaid aadressi kohta
|Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
|1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
|Kuni 5
|Jagatud park
|Platvormi usaldus
|StandardneAndmekeskuse ASN
|Kõrge — eksklusiivne
|Kõrge — ISP registreeritud
|Sõltub pargist
|Hind alates
|$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
|$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
|$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimaalne tellimus
|100 IP-d
|1 IP
|100 IP-d
|2,5 mln krediiti
|Aadressi kasutusaeg
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Muutub iga päringuga
|Ribalaius
|Piiramatu
|Piiramatu
|Piiramatu
|KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
|UDP / häälkõned
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Pole saadaval
|Protokollid
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentimine
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|API-võti
|Vaata pakette
|Vaata privaatseid pakette
|Vaata ISP-pakette
|Vaata pakette
Privaatne
Privaatne, alates ühest IP-st
Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
Kõrge — eksklusiivne
$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
1 IP
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Andmekeskuse pakett
Müüakse jagatud plokkidena
Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
StandardneAndmekeskuse ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
ISP
Staatilised ISP registreeritud aadressid
Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
Kuni 5
Kõrge — ISP registreeritud
$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Vahelduv
Arveldatakse API-krediitides
Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Jagatud park
Sõltub pargist
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln krediiti
Muutub iga päringuga
KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
Pole saadaval
HTTP, SOCKS5
API-võti
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.
Populaarseimad puhverserverite asukohad
Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.
Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.
FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.
Seejärel öelge
- Osta one privaatset IP-d UDP-toega a Discord account
- Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu Discord puhverserveriteenust
- Ekspordi minu Discord puhverserverite loendit JSON-ina
- Näita which Discord puhverserveriteenuseid had the suurimat veamäära today
- Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu Discord puhverserveriteenuseid
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.
Mida agent ei tee — olenemata teie käsust
Kulutada teie raha
Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust
wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.
Maksta pakkumisest rohkem
Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust
expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.
Tühistada omavoliliselt
Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita
confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.
Võtta tasu kaks korda
Rahalised päringud nõuavad väärtust
idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.
Käsitsi seadistamine
Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.
Süsteemid
Brauserid
Rakendused
Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.
FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.
Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.
500 Mbps
ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides
99.97%
1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest
96
ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta
0
ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides
Eraldi AMD EPYC
Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.
Meie enda alamvõrgud
IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.
80 Gbit/s ülesvooluühendus
Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.
Tier III / IV
Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.
Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.
Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.
Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.
Kiirus koormuse all
FineProxy.org on fantastiline teenus, millel on kiire ja usaldusväärne proxy, taskukohased hinnad ja suurepärane klienditeenindus. Väga soovitatav kõigile!
Kui otsite proxy teenust, mis ühendab kiirust, usaldusväärsust ja taskukohastust, on FineProxy kindel valik. Kasutamisvõime, kiire ühendus ja usaldusväärne anonüümsus muudavad selle ideaalseks kõigeks, alates juhuslikust brausimistest kuni suurkohalistele andmeoperatsioonidele. Väga soovitatav!
Liiklust ei mõõdeta
Need pakuvad kiired, turvalised proxy'id, millel on piiramatu sagedus, taskukohased hinnad ja kasutajasõbralik kogemus kõigile kasutajatele. See on väga kena teenus, ma soovitan FineProxy.org 100%.
Imeline töö Imeline töö Imeline puhverserverid Imeline töö, meeskond! Ma just avastasin seda teenust ja olen tõeliselt muljetavaldav. Teie hind on uskumatu. Ja nüüd piiramatu elamisvõimalusega? See on järgmine tasand. Väga suur austus teile kõigile. Ma tulen kindlasti tagasi!
API ja agendi juurdepääs
Hind on õiglane ja puhverserverid töötavad laitmatult. Ka API-t on lihtne seadistada. Selle hinna eest võib kindlasti soovitada!
FineProxy'le üleminek oli üks parimaid otsuseid, mida olen teinud. Seadeprotsess oli uskumatult sujuv ja nende puhverserverid integreeriti mu olemasolevate tööriistadega. Mis neid tõeliselt eristab, on rahu, mida nad pakuvad, teades, et mul on juurdepääs puhasele ja tugevale IP-poolile, kui ma seda vajan. Soovitame seda kõigile, kes otsivad hädavaba proxy-teenust!
Miks kasutada proksisid?Privaatsuse, töö- ja
Privaatsuse, töö- ja isiklike profiilide eraldamise ning võrgupiirangute vältimiseks tööl, hotellides või ülikoolilinnakutes. Discordile juurdepääs proxy-serveri kaudu autentimise või IP-sidumisega blokeerimata Discordi kasutamiseks sobib nende kasutusjuhtude jaoks hästi.
Kuidas avada Discord häälvestlus?Hääl ja ekraani
Hääl ja ekraani jagamine kasutavad WebRTC-d, mis nõuab UDP-d. HTTP proxy'd ei suuda seda käsitleda — vajate SOCKS5 koos UDP toega. FineProxy SOCKS5 proxy'd toetavad UDP-d, seega hääleühendus toimib ilma “RTC Connecting” või “No Route” vigadeta. Seadistage proxy süsteemitasandil või kasutage proxy-klienti nagu Proxifier Discord.exe suunamiseks läbi SOCKS5.
Milliseid protokolle Discord kasutab ja mida see puhverserverite jaoks tähendab?Vestlused, API ja
Vestlused, API ja kliendi ühendused kasutavad HTTPS (TCP) liiklust. Hääl- ja ekraanijagamine kasutavad WebRTC-d ja nõuavad UDP-d. HTTP(S) proksid töötavad TCP liiklusega, samas kui UDP jaoks on vajalik SOCKS5 koos UDP toega.
Kas häälvestlus töötab teie puhverserverite kaudu?Jah — kui
Jah — kui UDP on lubatud, töötavad häälvestlus ja ekraanijagamine meie SOCKS5 prokside kaudu. Ilma UDP-ta võib häälühendus ebaõnnestuda või katkeda ICE/STUN läbirääkimiste ajal. Valige parem SOCKS5 proxy Discordi jaoks, mis toetab selgesõnaliselt UDP-d.
Mida valida — HTTP või SOCKS5?Kui häälvestlust pole
Kui häälvestlust pole vaja, kasutage HTTP-d: seda on lihtsam seadistada ja see ühildub brauseri-/töölauaklientidega. Veebiversiooni jaoks piisab proxy for Discord web seadistamisest brauseri seadetes. Kui häälvestlus või ekraanijagamine on vajalik, valige SOCKS5 koos UDP toega.
Kuidas seadistada puhverservereid arvutis ja mobiilis?Discordi töölauaklient pärib
Discordi töölauaklient pärib süsteemi proksi seaded (Windows/macOS). Veebiversioon kasutab brauseri või operatsioonisüsteemi proksi seadeid. iOS/Android: seadistage proksid Wi-Fi seadetes. Botid ja skriptid (discord.py, discord.js, httpx): määrake proksi kliendi konfiguratsioonis. Samuti saate Discordi käivitada incognito SOCKS proksi kaudu, kasutades proksiklienti, mis suunab ainult Discordi liikluse.
Kas puhverserver mõjutab pingi ja kvaliteeti?Jah
Jah — see lisab täiendavaid hüppeid ja RTT-d. Valige lähedal asuv asukoht, hoidke püsivaid ühendusi (keep-alive/pooling) ja tagage stabiilne DNS. Proxyd ei kiirenda teie ühendust; maksimumkiiruse määravad teie internetiteenuse pakkuja ja marsruutimine.
Kas ma saan ühte puhverserverit kasutada mitme konto jaoks?Tehniliselt jah
Tehniliselt jah, kuid soovitame tungivalt kasutada ühte staatilist IP-d konto kohta Discordi-laadsete seansipõhiste töövoogude jaoks. Kontode eraldamine IP järgi vähendab ristseose riski (jagatud sõrmejäljed, segamini küpsised) ning hoiab sisselogimise, profiilimuudatused ja toimingud järjepidevana.
Kas need proksid töötavad Discordi bottidega?Meie
Meie serveritaseme proxyd ühilduvad enamiku automatiseerimistööriistade ja kohandatud skriptidega. Saate proxy-loendid otse üles laadida, URL-i kaudu alla tõmmata või kasutada meie REST API-t.
Kas need on jagatud või dedikeeritud proxyd?Mõlemad
Mõlemad valikud on olemas. Dedikeeritud IP-d on määratud ainult teile. Suured jagatud plaanid on ühiskasutuses ja ühte IP-d võib samal ajal kasutada kuni 3 klienti. Valige dedikeeritud IP-d tundlike või pikaajaliste kontode jaoks; kasutage jagatud kogumeid kergete ülesannete mahukaks täitmiseks.