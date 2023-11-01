Proxy Discordi jaoks

Kui häälvestlust pole vaja, kasutage HTTP-d: seda on lihtsam seadistada ja see ühildub brauseri-/töölauaklientidega. Veebiversiooni jaoks piisab proxy for Discord web seadistamisest brauseri seadetes. Kui häälvestlus või ekraanijagamine on vajalik, valige SOCKS5 koos UDP toega.