Ei. Binance, Kraken, Bybit — need kõik autentivad API-võtme abil. Nad ei kontrolli, kas teie IP on residentsiaalne või andmekeskuse oma. Nad blokeerivad IP-sid, mis ületavad päringupiiranguid. Kuni te püsite igal IP-l limiidi piires, töötavad andmekeskuse proxyd suurepäraselt.