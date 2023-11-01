Paljudel juhtudel jah – suurem proksikogum aitab liiklust hajutada ja vähendab tuvastamise või blokeerimise tõenäosust. Kui päringud tulevad mitmelt puhtalt IP-aadressilt, on sihtteenustel keerulisem neid ühe allikaga seostada.

See aga ei ole universaalne garantii. Paljud platvormid kasutavad käitumisanalüütikat, digitaalset sõrmejälgistamist ja CAPTCHA-süsteeme automatiseeringu tuvastamiseks.

Parim lähenemine on tasakaalustatud seadistus – stabiilsed IP-d, mõistlik samaaegsete ühenduste arv ja loomulikud tegevusmustrid. FineProxy pakub suuri ja puhtaid IP-kogumeid, mis on spetsiaalselt loodud tuvastamisriski minimeerimiseks, säilitades samal ajal jõudluse.