Proksi hind — FineProxy
Tere tulemast meie proksiteenuste hinnakirja lehele. Siit leiate täieliku nimekirja proksipakettidest, mis on kohandatud teie vajadustele – hinnad sõltuvad IP-aadresside arvust ja valitud riigist.
Seadistage oma puhverserveripakett.
Iga valik uuendab hinda kohe. Alustage puhverserveri tüübist, seejärel määrake täpsed asukohad, maht, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi.
Praeguste pakettide laadimine…
Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Seal on kirjas, et FineProxy on ka LIR. Mida see tähendab?LIR (Local Internet
LIR (Local Internet Registry) on organisatsioon, millel on õigus eraldada ja hallata IP-aadressiruumi ning autonoomsete süsteemide numbreid (ASN) konkreetses piirkonnas.
FineProxy tegutseb ametliku LIR-ina, mis tähendab, et saame IP-plokid otse RIR-idelt (Regional Internet Registries), kes omakorda saavad need IANA-lt (Internet Assigned Numbers Authority).
LIR-iks olemine võimaldab meil omada ja hallata oma IP-vahemikke, tagada registriandmete täpsuse ning kindlustada seaduslik ja läbipaistev tegevus piirkondlike interneti haldusreeglite alusel – ilma kolmandate osapoolte IP-de edasimüügita.
Kas on tõsi, et mida rohkem IP-aadresse sul on, seda väiksem on blokeerimise risk?Paljudel juhtudel jah
Paljudel juhtudel jah – suurem proksikogum aitab liiklust hajutada ja vähendab tuvastamise või blokeerimise tõenäosust. Kui päringud tulevad mitmelt puhtalt IP-aadressilt, on sihtteenustel keerulisem neid ühe allikaga seostada.
See aga ei ole universaalne garantii. Paljud platvormid kasutavad käitumisanalüütikat, digitaalset sõrmejälgistamist ja CAPTCHA-süsteeme automatiseeringu tuvastamiseks.
Parim lähenemine on tasakaalustatud seadistus – stabiilsed IP-d, mõistlik samaaegsete ühenduste arv ja loomulikud tegevusmustrid. FineProxy pakub suuri ja puhtaid IP-kogumeid, mis on spetsiaalselt loodud tuvastamisriski minimeerimiseks, säilitades samal ajal jõudluse.
Miks on andmekeskuse proxyd nii soodsad?Andmekeskuse proxyd
Andmekeskuse proxyd majutatakse suure võimsusega serverites professionaalsetes andmekeskustes, mitte tarbija-ISP võrkudes. See lahendus vähendab oluliselt tegevuskulusid, säilitades samal ajal kiiruse ja töökindluse.
Kuna FineProxy omab kogu oma infrastruktuuri ja haldab tervet võrgupinu — alates AMD Threadripper serveritest kuni 10–40 Gbit/s ühendusteni —, suudame pakkuda ettevõttetasemelist jõudlust väga konkurentsivõimelise hinnaga.
Mis tüüpi proxysid te müüte?FineProxy pakub
FineProxy pakub kahte peamist proxy-kategooriat:
- Andmekeskuse proxyd — parim valik skaleeritavaks automatiseerimiseks, analüütikaks ja üldiseks veebitegevuseks.
- ISP proxyd — premium-klassi staatilised proxyd, mis suunatakse läbi autentsete ISP alamvõrkude; ideaalsed pikaajalisteks sessioonideks ja piirkondlikuks sihtimiseks.
Mõlemad kategooriad on saadaval staatilise ja roteeruva konfiguratsiooniga, sõltuvalt teie töövoo vajadustest.
Miks on FineProxy hinnad ühed madalaimad turul?Meie hinnaefektiivsus tuleneb
Meie hinnaefektiivsus tuleneb nutikast võrguoptimeerimisest ja infrastruktuuri üle täieliku kontrolli omamisest. FineProxy kasutab tehisintellektipõhist liiklusmonitooringut, et tuvastada alakoormatud marsruudid ja suunata kasutajad automaatselt kiireimatele saadaolevatele IP-aadressidele.
Oma riistvara ja IP-vahemike omamine välistab edasimüüjate juurdehindlused, samal ajal kui Tier-III/IV andmekeskused tagavad stabiilse tööaja ilma paisutatud majutuskuludeta.
Automatiseerimise ja otsese omandi kooslus võimaldab meil pakkuda kõrgekvaliteedilist teenust turuhinnast madalamate hindadega.
Kas te kasutate kraabitud avalikke proxy-nimekirju või enda IP-aadresse?FineProxy töötab ainult
FineProxy töötab ainult meie enda eraldatud IP-vahemikega, mis on saadud otse LIR-staatuse kaudu.
Me ei kraabi, müü edasi ega rendi avalikke proxy-nimekirju — iga IP pärineb kontrollitud ja seaduslikult määratud alamvõrgust.
See tagab, et kõik FineProxy teenused on puhtad, stabiilsed ja täielikult nõuetele vastavad – musta nimekirja kantud ega jagatud aadresside risk puudub.
Kuidas FineProxy
hinnastus töötab
FineProxy hinnakujundus põhineb konfiguratsioonil. Enam ei pea te otsima fikseeritud pakettide kataloogist sobivaimat varianti. Kalkulaator koostab paketi täpselt selle proksitüübi, asukoha, IP-aadresside arvu, arveldusperioodi ja saadaolevate valikute järgi, mida teie töövoog nõuab.
Valige esmalt proksimudel
Andmekeskuse pakettproksid pakuvad suuremahulise automatiseerimise jaoks madalaimat aadressipõhist hinda. Dedikeeritud proksisid saab tellida alates ühest ainult teile eraldatud IP-aadressist. Staatilised ISP-proksid on registreeritud tavakasutajate võrkudes ja sobivad töövoogudele, mis vajavad platvormide suuremat usaldust. Pöörlevaid proksisid seadistatakse fikseeritud IP-aadresside arvu asemel päringukrediitide alusel.
Seadistage ainult vajalik
Pärast proksitüübi valimist valige üks või mitu saadaolevat asukohta ja määrake vajalik kogus. Ühilduvate toodete puhul saate sisse lülitada ka UDP-toe. Kalkulaator rakendab kehtiva tariifi ja kuvab uuendatud hinna kohe, nii et teil pole vaja võrrelda kümneid peaaegu ühesuguseid paketikaarte.
Paindlikud arveldusperioodid
Vaikehind kehtib 30 päeva kohta. Pikema arveldusperioodi valimisel rakendatakse saadaolev allahindlus automaatselt ning kalkulaator näitab nii kuu- kui ka kogukulu. Enne maksmise juurde liikumist saate kõiki parameetreid muuta.
Mida iga pakett sisaldab
FineProxy paketid sisaldavad kohest aktiveerimist, toetatud autentimismeetodeid, proksiloendite eksportimist, haldust API ja MCP kaudu ning 24-tunnist tagastusõigust. Staatiliste andmekeskuse, privaatsete ja ISP-prokside paketid pakuvad gigabaidipõhise arvelduse asemel piiramatut andmemahtu.