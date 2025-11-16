Kehtiv seisuga 16. november 2025 Prindi

Klienditoe spetsialist#

Kas olete tehnikahuvilane ja soovite teisi aidata? Liituge meie dünaamilise proxy-teenuste meeskonnaga klienditoe spetsialistina ja mängige olulist rolli meie ülemaailmsele kasutajaskonnale suurepärase toe pakkumisel.

Teie roll: Klienditoe spetsialistina olete meie klientide abistamisel eesliinil, tagades neile meie teenuste mugava ja sujuva kasutamise. Teie ülesanne on lahendada probleeme, vastata päringutele ja tagada meie proxy-teenuse laitmatu kasutuskogemus.

Peamised tööülesanded:

Pakkuda klientidele tõhusat ja täpset tuge e-posti ja veebivestluste kaudu.

Lahendada meie teenustega seotud tehnilisi probleeme ning pakkuda selgeid ja tulemuslikke lahendusi.

Omandada põhjalik arusaam meie toodetest ja teenustest, et pakkuda kohandatud nõuandeid ja tuge.

Koguda ja edastada klientide tagasisidet meie teenuste täiustamiseks.

Nõuded:

Inglise ja vene keele oskus nii kõnes kui kirjas.

Suurepärased suhtlemisoskused ning sõbralik ja avatud suhtlusviis.

Kaugtöö positsioon, mis võimaldab töötada kõikjalt.

Tugev huvi veebitehnoloogiate vastu ja valmisolek õppida.

Varasem kogemus klienditoes või sarnasel ametikohal on eelis, kuid mitte kohustuslik.

Elukoht peab olema väljaspool Venemaad, Ukrainat ja Valgevenemaad.

Palk:

Palk määratakse intervjuu tulemuste põhjal.

Täistöökoht miinimumpalgaga $800. Esimese kolme kuu jooksul pärast koolitust on palk $600, edaspidi on see võimalik tõsta vastavalt kvalifikatsioonile ja kogemusele.

Kuidas kandideerida: Kui olete entusiastlik inimeste aitamise ja tipptasemel tehnoloogiaga töötamise suhtes, tahaksime Teist hea meelega kuulda! Palun saatke oma CV ja lühike kaaskiri, milles selgitate, miks just Teie olete meie meeskonna jaoks ideaalne kandidaat, aadressil [email protected]

Liituge meiega ja aidake kaasa meie missioonile pakkuda klientidele üle maailma erakordset teenust ja tuge!

Full Stack veebiarendaja#

FineProxy.org otsib oma meeskonda andekat Full Stack veebiarendajat. See on suurepärane võimalus töötada pühendunud professionaalide meeskonnas ja avaldada märkimisväärset mõju meie teenustele.

Asukoht: Kaugtöö (v.a Venemaa, Valgevene, Ukraina)

Ettevõtte tutvustus: FineProxy.org on pühendunud tipptasemel proksi-teenuste pakkumisele oma ülemaailmsele kliendibaasile. Otsime ennetavat ja oskuslikku Full Stack veebiarendajat, kes liituks meie kaugmeeskonnaga ning panustaks meie platvormide arendamisse ja optimeerimisse.

Nõuded:

Tõestatud kogemus Full Stack veebiarenduses.

Tugev oskus PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git ja WHMCS valdkonnas.

Keskmine oskustase HTML-is, Smarty-s, CSS-is ja JavaScript-is.

Vene keele vaba valdamine.

Versioonihaldussüsteemide, eelkõige Git-i tundmine.

Kogemus WHMCS-i või sarnaste platvormidega on väga soovitav.

Võime tõhusalt koostööd teha kaugtöökeskkonnas.

Eelised:

Pythoni oskus ja parsimise kogemus on eeliseks.

Palk:

Palgatingimused arutatakse läbi vestluse käigus ja määratakse kvalifikatsiooni ning kogemuse põhjal.

Kuidas kandideerida: Kas olete valmis selle väljakutse vastu võtma ja koos meiega kasvama? Saatke oma CV ja kaaskiri, milles selgitate, miks just Teie olete sellele ametikohale parim kandidaat, aadressile [email protected]. Ootame põnevusega, mida Te meie meeskonda kaasa toote!