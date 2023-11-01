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Proxy sneaker-boti jaoks

Üks proxy ühe boti ülesande kohta — ISP proxy'd Nike SNKRS ja Adidas Confirmed jaoks, andmekeskuse proxy'd Shopify drop'ide jaoks. HTTP/HTTPS/SOCKS5, geomäärang riigi järgi, dedikeeritud IP-d, mis püsivad puhtad drop'ide vahel.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage pakett, mis sisaldab footsite'i puhverserverid.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: ISP.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stSiin soovitatudISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 100 static ISP IPs asukohas the USA sneaker bot tasks
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu sneaker bot puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu sneaker bot puhverserverite loendit JSON-ina
  • Näita which sneaker bot puhverserveriteenuseid had the suurimat veamäära today
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu sneaker bot puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Olen alati rahul FineProxyga. Nad pakuvad parimat hinda ja jõudlust (ja ma kontrollisin palju teisi), vastavad toetusnõuetele väga sõbralikult ja kiiresti ja saate isegi oma proxy'id pärast väikest aega tasuta taastuda.

Viktor SperrlichSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Üks parimaid teenuseid, millega olen töötanud. Ei ole hilinemist, suur kiirust, erinevatest riikidest ja piirkondadest pärit suurt IP-pakke.

Nicky TickFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

FineProxy pakub korralikku proxy teenust koos laia valikuga IP-d ja asukohti. Siiski võivad ühenduste kiirused mõnikord olla mitmesugused ning toetusvõime võib olla aeglasem kui oodata. Kuigi teenus sobib põhiülesannete täitmiseks, ei pruugi see täielikult vastata kõrgemate nõudmiste või konkreetsete nõuetega kasutajate vajadustele. Hinnad on konkurentsivõimelised, kuid nende jaoks, kes kasutavad neid professionaalselt või intensiivselt, võib tulemuslikkus olla stabiilsem.

Charles BrownDieg, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy on olnud usaldusväärne tööriist minu äri vajadustele. puhverserverid on kiired, stabiilsed ja ligipääsetavad paljudest kohtadest. See on taskukohas ja klienditeeninduse meeskond on tundlik ja teadlik. Soovitatav kõigile, kes seda vajavad. Loe seda ja kirjutage veel ühe.

W3sazzadProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Aktiivsed kontod

Olen töötanud FineProxy.org'iga üle kahe aasta ja ma võin neid ausalt nimetada kõige stabiilsemaks pakkuja, kellega olen kunagi tegelenud. Ma juhatan üle tuhande sotsiaalmeedia kontot ja igaüks vajab pühendatud IP-i. Ma ei ole kunagi kohtunud bloki pärast "mustlistatud" aadressi. Serveri tööaeg on umbes 99,9%, mis on automaatsete turunduskampaaniate ajal väga oluline. Kiirus on rohkem kui rahuldav, andmed voolavad sujuvalt ilma ärritavatest aeglustustest peakordi ajal. Juhtimispaneel on intuitiivne ja proxy nimekirja uuendatakse reaalajas. FineProxy on mõistuse rahu.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

See puhverserverite leht on parim, mida ma oma elus proovinud olen. Neid ei ole kusagil blokeeritud ja need on täiesti privaatsed. Mulle meeldivad need väga.

Andres DomfTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Mitu proxy't mul on drop'i jaoks vaja?Üks proxy iga

Üks proxy iga boti ülesande kohta, minimaalselt. Käitate 25 ülesannet? Vajate 25 proxy't. Nõutud väljalasete puhul, kus soovite maksimaalseid võimalusi, käitavad kogenud bottijad 50–100+ ülesannet. FineProxy müüb datacenter pakette alates väikestest komplektidest — skaleerige vastavalt oma boti seadistuse vajadustele.

Datacenter või ISP proxy'd tenniste jaoks?ISP Nike

ISP Nike SNKRS, Adidas Confirmed, Supreme ja Footsites'ide jaoks — need vajavad residentseid IP-sid. Andmekeskus Shopify-põhiste poodide jaoks, kus kiirus on olulisem kui varjatus. Kui sihite ühe drop'i raames mitut jaemüüjat, on kõige kindlam hoida mõlemat tüüpi proxy'd valmis.

Kas mul on vaja proxy'sid kindlast riigist?Jah, tavaliselt

Jah, tavaliselt küll. USA drop'id vajavad USA proxysid. EU Supreme drop'id vajavad EU proxysid, mis vastavad teie arveldusriigile. Jaapani väljalasked vajavad Jaapani IP-sid. Jaemüüjad kontrollivad IP asukohta tarne- ja arveldusaadressi suhtes — mittevastavus võib teie tellimuse tühistada isegi pärast maksmist.

Kas saan proxysid drop'ide vahel uuesti kasutada?Kui IP-d on

Kui IP-d on puhtad ja neid eelmisel vahetusel ei blokeeritud — jah. See ongi pühendatud prokside eelis: keegi teine ei kasuta teie aadresse vahetuste vahel, seega need jäävad värsketeks. Jagatud proksi kogumid on riskantsemad, sest keegi teine võib olla sama IP sama jaemüüja juures juba ära „põletanud

Mis vahe on AIO bot proxy'del ja tavalistel proxy'del?Midagi keerulist pole

Midagi keerulist pole. AIO bot (All-In-One) toetab lihtsalt mitut jaemüüjat ühes tööriistas. See kasutab tavalisi HTTP/HTTPS või SOCKS5 proksisid — täpselt samu, mida kasutaksite igal muul otstarbel. Erinevus seisneb selles, kui palju neid vaja on (üks ülesande kohta) ja et need peaksid olema „puhtad

Kas peaksin sneaker drop'ideks kasutama roteeruvaid proxy'sid?Üldjuhul mitte

Üldjuhul mitte. Roteeruvad proxy'd vahetavad teie IP-d iga päringuga või kindlate intervallidega, mis on kasulik andmete kogumisel, kuid kahjulik kassas. Tennisesaidid jälgivad IP järjepidevust kogu ostuprotsessi vältel — kui teie aadress muutub keset sessiooni, käsitleb sait seda kahtlasena ja tühjendab teie ostukorvi või käivitab CAPTCHA. Kasutage selle asemel staatilisi pühendatud või staatilisi ISP proxy'sid: üks fikseeritud IP ühe boti ülesande kohta kogu sessiooni vältel. Ainus stsenaarium, kus roteeruvad proxy'd kasuks tulevad, on taasvarude lehtede jälgimine enne drop'i, mitte kassaprotsess ise.

Juhend

Sneaker proxyd: mis tegelikult aitab kassast läbi saada

3 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Piiratud tiraaži tooted müüakse välja sekunditega. Bot on olemas, ülesanded seadistatud — ja siis Nike blokeerib teie IP juba kolmandal päringul. See on see osa, millest boti seadistamise juhendites keegi ei räägi — ilma õigete proksideta saab maailma kiireim bot lihtsalt kiiremini blokeeritud.

Kuidas drop'id tegelikult toimivad

Iga suurem sneaker-jaemüüja käsitleb liiklust erinevalt ja see määrab, milliseid proksisid vajate.

Nike, Adidas, Supreme proxy — need saidid kasutavad järjekorrapõhiseid süsteeme. Kui hype-väljalase käivitub, paigutatakse teid virtuaalsesse järjekorda. Süsteem kontrollib teie IP-d, brauseri sõrmejälge ja küpsiseid. Mitu sissekannet samalt aadressilt? Otse järjekorra lõppu või lihtsalt blokeeritakse.

Shopify-põhised poed (Kith, Palace, Undefeated) toimivad teisiti — see on kiiruse võidujooks. Kes esimesena kassa lõpetab, see võidab. Siin loeb toores ühenduskiirus rohkem kui see, kui „residentsiaalne

Footsites'id (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) jäävad kuskile vahepeale. Neil on anti-bot kaitse, kuid see pole nii agressiivne kui Nike’l. Siiski märgitakse andmekeskuse IP-d neil platvormidel regulaarselt ära.

Üks-proxy-ühe-ülesande reegel

Iga boti ülesanne vajab oma IP-aadressi. 20 ülesande käitamine 5 proxy kaudu tähendab 4 ülesannet aadressi kohta — jaemüüja näeb 4 identset ostukatset ühest asukohast. See on kohene märgistus.

Kui käitate AIO-botis 30 ülesannet, vajate 30 proksit. Otseteid pole. Parimad sneaker-proksi pakkujad müüvad just selleks mõeldud pakette — 50, 100, 250 IP-d, sest sneakerhead-id ostavad just sellistes kogustes.

Milline proksi tüüp millisele poele

Nike SNKRS ja Adidas Confirmed jaoks — ISP proxy'd on tugevaim valik. Need saidid kasutavad täiustatud anti-bot kaitset, mis tuvastab andmekeskuse IP-vahemikud kohe. ISP proxy'd kannavad residentseid aadresse (sait näeb tavalist kodukasutajat), kuid töötavad andmekeskuse infrastruktuuril, mistõttu on need kassaprotsessis piisavalt kiired. Aadress jääb kogu rendiperioodiks samaks — see on oluline saitidel, mis jälgivad IP järjepidevust seansside vahel.

Shopify drop'ide jaoks — andmekeskuse proxy'd töötavad endiselt. Shopify anti-bot kaitse ei pööra nii palju tähelepanu IP tüübile, vaid keskendub pigem käitumisele ja CAPTCHA-dele. Andmekeskuse IP-d on kiiremad ja odavamad, mis on oluline, kui käitate kümneid ülesandeid ja kiirus otsustab, kes paari saab.

Supreme'i puhul sõltub piirkonnast. USA drop'id on veidi leebemad. EU väljalasked kontrollivad arveldusaadressi vastavust IP asukohaga, seega vajate proxy'sid vastavast riigist. ISP proxy'd õigest geograafilisest piirkonnast on siin kõige turvalisemad.

Serveri pool

Proxy'd haldavad teie identiteeti. Kuid teie bot peab olema ka füüsiliselt jaemüüja serveritele lähedal, et viivitust minimeerida. Enamik tõsiseid seadistusi käitab botte VPS-il samas piirkonnas, kus jaemüüja — USA idarannik Nike ja Footsites jaoks, EL Euroopa drop'ide jaoks. Teie sneaker proxy server ühendub sellest VPS-ist, mitte teie koduarvutist, mis asub pool maailma kaugusel.

FineProxy andmekeskuse ühendused saavutavad kuni 500 Mbps madala latentsusega — kui käitate boti lähedal asuvast VPS-ist meie proxy'de kaudu, püsib kogu ahel kiire.

Mis toob kaasa blokeeringu

Jaemüüjad tuvastavad botte mitmel tasandil:

  • IP mustad nimekirjad — tuntud andmekeskuse vahemikud ja varem märgistatud aadressid
  • Päringupiirang — liiga palju päringuid ühelt IP-lt lühikese aja jooksul
  • Sõrmejäljetuvastus — brauseri seaded, seadme andmed, ühendusemustrid, mis näivad automatiseeritud
  • CAPTCHA'd — reCAPTCHA ja hCaptcha väljakutsed kassas

Puhtad, varem kasutamata IP-d lahendavad esimese probleemi. Pühendatud proxy'd tagavad, et keegi teine pole teie aadressi samal jaemüüjal ära põletanud. Üks ülesanne proxy kohta lahendab kiiruseprobleemi. Anti-detect brauser või korrektselt seadistatud bot tegeleb sõrmejälje poolega.