Piiratud tiraaži tooted müüakse välja sekunditega. Bot on olemas, ülesanded seadistatud — ja siis Nike blokeerib teie IP juba kolmandal päringul. See on see osa, millest boti seadistamise juhendites keegi ei räägi — ilma õigete proksideta saab maailma kiireim bot lihtsalt kiiremini blokeeritud.

Kuidas drop'id tegelikult toimivad

Iga suurem sneaker-jaemüüja käsitleb liiklust erinevalt ja see määrab, milliseid proksisid vajate.

Nike, Adidas, Supreme proxy — need saidid kasutavad järjekorrapõhiseid süsteeme. Kui hype-väljalase käivitub, paigutatakse teid virtuaalsesse järjekorda. Süsteem kontrollib teie IP-d, brauseri sõrmejälge ja küpsiseid. Mitu sissekannet samalt aadressilt? Otse järjekorra lõppu või lihtsalt blokeeritakse.

Shopify-põhised poed (Kith, Palace, Undefeated) toimivad teisiti — see on kiiruse võidujooks. Kes esimesena kassa lõpetab, see võidab. Siin loeb toores ühenduskiirus rohkem kui see, kui „residentsiaalne

Footsites'id (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) jäävad kuskile vahepeale. Neil on anti-bot kaitse, kuid see pole nii agressiivne kui Nike’l. Siiski märgitakse andmekeskuse IP-d neil platvormidel regulaarselt ära.

Üks-proxy-ühe-ülesande reegel

Iga boti ülesanne vajab oma IP-aadressi. 20 ülesande käitamine 5 proxy kaudu tähendab 4 ülesannet aadressi kohta — jaemüüja näeb 4 identset ostukatset ühest asukohast. See on kohene märgistus.

Kui käitate AIO-botis 30 ülesannet, vajate 30 proksit. Otseteid pole. Parimad sneaker-proksi pakkujad müüvad just selleks mõeldud pakette — 50, 100, 250 IP-d, sest sneakerhead-id ostavad just sellistes kogustes.

Milline proksi tüüp millisele poele

Nike SNKRS ja Adidas Confirmed jaoks — ISP proxy'd on tugevaim valik. Need saidid kasutavad täiustatud anti-bot kaitset, mis tuvastab andmekeskuse IP-vahemikud kohe. ISP proxy'd kannavad residentseid aadresse (sait näeb tavalist kodukasutajat), kuid töötavad andmekeskuse infrastruktuuril, mistõttu on need kassaprotsessis piisavalt kiired. Aadress jääb kogu rendiperioodiks samaks — see on oluline saitidel, mis jälgivad IP järjepidevust seansside vahel.

Shopify drop'ide jaoks — andmekeskuse proxy'd töötavad endiselt. Shopify anti-bot kaitse ei pööra nii palju tähelepanu IP tüübile, vaid keskendub pigem käitumisele ja CAPTCHA-dele. Andmekeskuse IP-d on kiiremad ja odavamad, mis on oluline, kui käitate kümneid ülesandeid ja kiirus otsustab, kes paari saab.

Supreme'i puhul sõltub piirkonnast. USA drop'id on veidi leebemad. EU väljalasked kontrollivad arveldusaadressi vastavust IP asukohaga, seega vajate proxy'sid vastavast riigist. ISP proxy'd õigest geograafilisest piirkonnast on siin kõige turvalisemad.

Serveri pool

Proxy'd haldavad teie identiteeti. Kuid teie bot peab olema ka füüsiliselt jaemüüja serveritele lähedal, et viivitust minimeerida. Enamik tõsiseid seadistusi käitab botte VPS-il samas piirkonnas, kus jaemüüja — USA idarannik Nike ja Footsites jaoks, EL Euroopa drop'ide jaoks. Teie sneaker proxy server ühendub sellest VPS-ist, mitte teie koduarvutist, mis asub pool maailma kaugusel.

FineProxy andmekeskuse ühendused saavutavad kuni 500 Mbps madala latentsusega — kui käitate boti lähedal asuvast VPS-ist meie proxy'de kaudu, püsib kogu ahel kiire.

Mis toob kaasa blokeeringu

Jaemüüjad tuvastavad botte mitmel tasandil:

IP mustad nimekirjad — tuntud andmekeskuse vahemikud ja varem märgistatud aadressid

Päringupiirang — liiga palju päringuid ühelt IP-lt lühikese aja jooksul

Sõrmejäljetuvastus — brauseri seaded, seadme andmed, ühendusemustrid, mis näivad automatiseeritud

CAPTCHA'd — reCAPTCHA ja hCaptcha väljakutsed kassas