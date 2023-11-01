Garantiide välistamine

Kehtiv seisuga 5. jaanuar 2026 Prindi

Teenuseid osutatakse põhimõttel „nagu on

Kinnitate ja nõustute, et kasutate Teenuseid üksnes omal vastutusel. FineProxy ei garanteeri, et Teenused vastavad teie nõuetele ega et Teenused toimivad turvaliselt või katkematult. Võtate endale täieliku vastutuse igasuguse kahju eest, mis tuleneb Teenuste kasutamisest, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie riistvarale, tarkvarale, andmetele tekitatud kahju või teie teabele volitamata juurdepääs.

Mõne jurisdiktsiooni õigus ei luba teatud garantiide välistamist. Ulatuses, milles sellised välistused ei ole lubatud, ei pruugi eespool nimetatud vastutuse välistamised teie suhtes kehtida.

Vastutuse piiramine#

Kohaldatava õigusega lubatud maksimaalses ulatuses ei vastuta FineProxy ega Hüvitatavad Pooled mitte mingil juhul kaudsete, juhuslike, eriliste, tuletatud ega hoiatavate kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud kasum, andmete kaotus, mainekahju, äritegevuse katkemine või arvutirike, mis tuleneb käesolevatest Tingimustest või Teenuste kasutamisest või suutmatusest neid kasutada, isegi kui selliste kahjude võimalusest on teavitatud.

Välja arvatud seadusega nõutud juhtudel, ei ületa FineProxy ja Hüvitatavate Poolte kogu kumulatiivne vastutus, mis tuleneb käesolevatest Tingimustest või Teenustest või on nendega seotud, 500 USD (viissada USA dollarit).

Mõne jurisdiktsiooni õigus ei luba vastutuse piiramist ega välistamist juhuslike või kaudsete kahjude osas. Ulatuses, milles sellised piirangud ei ole lubatud, ei pruugi see piirang teie suhtes kehtida.

Nõustute kaitsma, hüvitama ja hoidma kahju eest FineProxy’t, selle sidusettevõtteid, töövõtjaid, litsentsiandjaid, partnereid ning nende direktoreid, ametnikke, töötajaid ja esindajaid (ühiselt „Hüvitatavad Pooled