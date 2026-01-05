Berlaku per 5 Januari 2026 Cetak

Layanan disediakan

Anda mengakui dan menyetujui bahwa penggunaan Layanan sepenuhnya menjadi risiko Anda sendiri. FineProxy tidak menjamin bahwa Layanan akan memenuhi kebutuhan Anda atau bahwa pengoperasian Layanan akan aman atau tanpa gangguan. Anda menanggung sepenuhnya tanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan yang timbul dari penggunaan Layanan oleh Anda, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan perangkat keras, perangkat lunak, data, atau akses tidak sah terhadap informasi Anda.

Beberapa yurisdiksi tidak mengizinkan pengecualian atas jaminan tertentu. Sejauh pengecualian tersebut tidak diperbolehkan, penafian di atas mungkin tidak berlaku bagi Anda.

Batasan Tanggung Jawab#

Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, dalam keadaan apa pun FineProxy maupun Pihak yang Dijamin tidak bertanggung jawab atas segala kerugian tidak langsung, insidental, khusus, konsekuensial, atau punitif, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan, kehilangan data, kehilangan reputasi bisnis, gangguan usaha, atau kerusakan komputer, yang timbul dari atau terkait dengan Ketentuan ini atau penggunaan, atau ketidakmampuan untuk menggunakan, Layanan, meskipun telah diberitahukan mengenai kemungkinan terjadinya kerugian tersebut.

Kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum, total keseluruhan tanggung jawab FineProxy dan Pihak yang Dijamin yang timbul dari atau terkait dengan Ketentuan ini atau Layanan tidak akan melebihi USD 500 (lima ratus dolar Amerika Serikat).

Beberapa yurisdiksi tidak mengizinkan pembatasan atau pengecualian tanggung jawab atas kerugian insidental atau konsekuensial. Sejauh pembatasan tersebut tidak diperbolehkan, batasan ini mungkin tidak berlaku bagi Anda.

Ganti Rugi#

Anda setuju untuk membela, mengganti rugi, dan membebaskan FineProxy, afiliasinya, kontraktor, pemberi lisensi, mitra, serta direktur, pejabat, karyawan, dan agen mereka masing-masing (secara kolektif disebut \