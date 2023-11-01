Proxy dengan pembayaran kartu kredit
Proxy IPv4 dengan dukungan HTTP/HTTPS/SOCKS5, traffic tanpa batas, akses API, dan aktivasi otomatis dalam hitungan menit setelah pembayaran Visa atau Mastercard.
Susun paket proxy.
Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.
|Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersama
|KhususPribadi, mulai dari satu IP
|ISPAlamat statis terdaftar ISP
|BerputarDitagih dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
|Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
|Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
|Pengguna per alamat
|Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
|1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
|Up to 5
|Kumpulan bersama
|Kepercayaan platform
|StandarASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — terdaftar sebagai ISP
|Bervariasi menurut kumpulan
|Harga mulai
|$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
|$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 juta kredit
|Masa penggunaan alamat
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Berubah setiap permintaan
|Bandwidth
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentikasi
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat paket
|Lihat paket khusus
|Lihat paket ISP
|Lihat paket
Paket pusat data
Dijual dalam blok, digunakan bersama
Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
StandarASN pusat data
$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Khusus
Pribadi, mulai dari satu IP
Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
1 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
ISP
Alamat statis terdaftar ISP
Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
Up to 5
Tinggi — terdaftar sebagai ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Berputar
Ditagih dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Kumpulan bersama
Bervariasi menurut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 juta kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.
Lokasi proxy teratas
Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.
Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.
FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.
Lalu, cukup katakan
- Beli 1,000 IP pusat data di Eropa
- Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
- Ekspor daftar proxy saya sebagai JSON
- Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
- Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.
Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda
Membelanjakan uang Anda
Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.
Membayar lebih dari harga yang ditawarkan
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa
confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.
Menagih Anda dua kali
Panggilan finansial menggunakan
idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.
Penyiapan manual
Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.
Sistem
Browser
Aplikasi
Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.
FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.
Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.
500 Mbps
per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar
99.97%
koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan
96
thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja
0
batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket
AMD EPYC khusus
Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.
Subnet milik sendiri
IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.
Tier III / IV
Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.
Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.
Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi
Saya tidak akan mengatakan bahwa harga adalah yang terendah, tetapi lalu lintas tanpa batas dan kecepatan maksimum tidak dapat dibantah. Layanan dukungan tidak gagal saya secara pribadi — selalu berhubungan, selalu aktual, sopan dan tanpa keributan. Saya menggunakan paket selama 30 hari, alamat Eropa, untuk tahun kedua. Setelah pembayaran, semuanya terjadi secara instan. Saya tidak mencoba mencampur, itu cukup untuk saya.
Sementara penyedia lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini tetap setia pada misi mereka untuk menjaga Internet bebas dan aman. Pilihan Datacenter mereka murah dan datang dengan bandwidth tak terbatas.
Akses API dan agen
Saya suka FineProxy proxy, sangat cepat dan tidak terdeteksi. Saya menggunakannya pada alat otomatisasi seperti alat kata kunci, dan untuk alat scraping, seperti game changer, dukungan pelanggan adalah top-notch setiap kali Anda membutuhkan bantuan mereka tersedia 24/7 untuk menyelesaikan masalah Anda, kualitas proxy hanya luar biasa.
Saya suka FineProxy kecepatan besar saya menggunakannya pada alat otomatisasi, web scrapping dan untuk menjelajahi, koneksi stabil dan kecepatan sangat baik, tidak pernah terputus dan tidak dilarang ips, saya akan membelinya lagi dan lagi, tim dukungan sangat bagus respon tepat waktu
Dukungan
Jika Anda tidak bekerja dengan situs yang sangat populer, maka proxy hanya super. Kecepatan yang baik. Dukungan teknologi yang cepat. Gunakan, Anda tidak akan menyesal.
Layanan Procosi umumnya memenuhi tugas-tugasnya, tetapi ada area yang dapat ditingkatkan. Antarmuka mudah digunakan, dan fungsionalitasnya luas. Namun, kecepatan dan dukungan pelanggan dapat menyebabkan beberapa ketidaknyamanan.
Seberapa cepat proxy diaktifkan setelah pembayaran?Setelah pembayaran berhasil
Setelah pembayaran berhasil, proxy biasanya diaktifkan dalam 1–5 menit. Dalam sebagian besar kasus, akses diberikan hampir secara instan, dan keterlambatan biasanya disebabkan oleh bank atau payment processor.
Apa yang harus saya lakukan jika membayar sedikit lebih besar atau lebih kecil dari jumlah yang diperlukan?Jika jumlah
Jika jumlah pembayaran berbeda dari total yang diperlukan, sistem mungkin tidak mengenali pembayaran secara otomatis. Dalam kasus ini, silakan hubungi support dan kami akan memverifikasi serta mengonfirmasi transaksi Anda secara manual.
Apakah ada biaya tambahan saat membayar dengan kartu kredit?Kami tidak mengenakan
Kami tidak mengenakan biaya tambahan untuk pembayaran kartu — Anda membayar sesuai harga yang tertera di pesanan. Namun, bank atau penyedia layanan pembayaran Anda mungkin menerapkan biaya pemrosesan tersendiri, yang berada di luar kendali kami.
Apakah saya bisa mengaktifkan perpanjangan otomatis saat membayar dengan kartu?Ya
Ya, saat menggunakan Stripe Anda dapat mengaktifkan tagihan otomatis sehingga pembayaran diproses secara otomatis saat perpanjangan. Alternatifnya, Anda bisa mengisi saldo akun terlebih dahulu, dan perpanjangan akan diproses otomatis dari saldo tersebut — tanpa perlu langganan Stripe.
Bisakah saya mendapatkan refund jika membayar dengan kartu kredit?Ya
Ya, refund untuk pembayaran kartu tersedia sesuai dengan kebijakan layanan kami. Refund dapat dikembalikan ke kartu asal atau dikreditkan ke saldo akun Anda untuk pembelian selanjutnya.
Bisakah saya membeli proxy dengan kartu tanpa registrasi?Tidak
Tidak, registrasi diperlukan karena akun Anda digunakan untuk menyediakan akses proxy, mengelola periode layanan, mengajukan penggantian, dan menerima dukungan teknis.
Kartu apa saja yang diterima?Kami menerima sebagian
Kami menerima sebagian besar kartu internasional, termasuk Visa dan Mastercard.
Jenis proxy apa saja yang bisa dibayar dengan kartu kredit?Kartu kredit dapat
Kartu kredit dapat digunakan untuk membayar semua jenis proxy yang tersedia di website kami. Proses pembayaran dan tingkat keamanannya sama untuk semua jenis proxy.
Seberapa aman pembayaran dengan kartu?Semua pembayaran
Semua pembayaran diproses melalui payment gateway bersertifikat yang mendukung standar keamanan modern seperti PCI DSS dan 3-D Secure. Kami tidak menyimpan atau memiliki akses ke detail kartu Anda.
Apakah saya bisa menggunakan satu kartu untuk beberapa akun?Kebijakan kami
Kebijakan kami mengizinkan satu kartu hanya terhubung ke satu akun. Menggunakan satu kartu di beberapa akun dapat memicu pemeriksaan anti-fraud oleh pemroses pembayaran dan mengakibatkan transaksi ditolak. Jika Anda perlu mengelola beberapa paket proxy, kami sarankan untuk melakukannya dalam satu akun.
Apa yang harus saya lakukan jika pembayaran saya ditolak?Jika bank atau
Jika bank atau penyedia pembayaran Anda menolak transaksi, coba gunakan kartu lain atau metode pembayaran lain, atau hubungi tim support kami agar kami dapat membantu Anda menyelesaikan pembelian.
Mata uang apa saja yang didukung untuk pembayaran kartu?Pembayaran diproses dalam
Pembayaran diproses dalam USD secara default. Jika kartu Anda diterbitkan dalam mata uang lain, bank Anda akan secara otomatis mengkonversi jumlahnya sesuai kurs yang berlaku. Kami tidak mengenakan biaya tambahan untuk konversi mata uang.