Panduan integrasi
Pengaturan proxy Google Chrome
Konfigurasi proxy di Chrome dengan mudah dalam beberapa langkah sederhana
Cara menyiapkan pengaturan proxy server di Chrome
Secara default, Google Chrome menggunakan pengaturan proxy sistem komputer Anda. Dalam praktiknya, pengaturan tersebut cukup terbatas, dan proxy SOCKS5 dengan autentikasi username/password bisa sangat tidak konsisten. Jika Anda ingin proxy berfungsi dengan baik di Chrome, biasanya lebih baik menggunakan ekstensi proxy khusus yang mengelola profil proxy dan switching langsung di browser.
Plugin populer: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (sekarang dikelola sebagai ZeroOmega), FoxyProxy, dan Proxy Helper.
Dalam panduan ini, kami akan fokus pada pengaturan Proxy Switcher, karena berdasarkan pengalaman kami, ini adalah salah satu ekstensi yang paling stabil dan mudah digunakan untuk pemakaian Chrome sehari-hari.
Pengaturan proxy klasik di Google Chrome
Buka Pengaturan Jaringan Google Chrome
Klik ikon menu (☰) → Settings
Buka pengaturan sistem
Pilih tab System lalu klik Open your computer\'s proxy settings
Chrome menggunakan pengaturan proxy dari sistem operasi Anda, sehingga langkah ini akan membuka jendela konfigurasi proxy sistem Windows atau macOS. Untuk instruksi pengaturan lengkap, lihat panduan kami untuk Windows di sini, Untuk macOS, lihat panduan di sini.
Cara yang Tepat: Gunakan Ekstensi Proxy Switcher di Google Chrome
Instal Ekstensi ProxySwitcher
Klik ikon menu (☰) → Extensions → Kunjungi Chrome Web Store. Cari Proxy Switcher dan buka halamannya. Klik Add to Chrome. Konfirmasi instalasi untuk menambahkan ekstensi ke toolbar Anda.
Konfigurasi proxy
Buka tab Manual → aktifkan Manual proxy Masukkan alamat proxy dan port Anda (8080 untuk HTTP) Aktifkan Use this proxy server for all protocols Pilih HTTP sebagai tipe proxy Aktifkan Authentication dan masukkan username serta password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini.
Periksa hasilnya
Periksa apakah IP proxy Anda terdeteksi.
Catatan dan Pemecahan Masalah
Jika Anda mengonfigurasi proxy melalui sistem operasi (Windows/macOS), pengaturan ini juga dapat memengaruhi aplikasi lain yang menggunakan pengaturan proxy sistem — bukan hanya Chrome. Jika Anda hanya membutuhkan proxy untuk browsing, menggunakan ekstensi browser biasanya merupakan opsi yang lebih praktis.
Jika Anda mengalami koneksi tidak stabil atau situs tertentu tidak dimuat sesuai harapan saat menggunakan proxy, coba nonaktifkan HTTP/3 (QUIC) di Chrome dan uji kembali. Anda bisa melakukannya melalui chrome://flags (cari "QUIC"), lalu restart browser.
Bagaimana cara menonaktifkan proxy di Chrome?
Untuk menonaktifkan proxy di Chrome, Anda perlu mengubah pengaturan proxy sistem, karena Chrome menggunakan konfigurasi OS. Cara menemukan pengaturan proxy server di Windows, MacOS, dan Linux. Buka Chrome dan masuk ke Settings. Gulir ke bawah dan klik System. Pilih Open your computer\'s proxy settings. Di jendela yang terbuka, nonaktifkan semua opsi proxy yang aktif. Ini akan menonaktifkan proxy server di Chrome dan mengembalikan koneksi langsung.
Bagaimana cara mereset pengaturan proxy di Chrome?
Chrome tidak memiliki konfigurasi proxy sendiri. Untuk mereset pengaturan proxy, buka Chrome → Settings → System → Open your computer\'s proxy settings dan hapus semua entri proxy yang dikonfigurasi. Restart Chrome setelah melakukan perubahan agar pengaturan diterapkan. Cara menemukan pengaturan proxy server di Windows, MacOS, dan Linux.
Bagaimana cara memeriksa pengaturan proxy di Chrome?
Jika Anda perlu memeriksa proxy dan firewall, buka Chrome → Settings → System → Open your computer\'s proxy settings. Ini akan menunjukkan apakah proxy aktif di level sistem. Untuk troubleshooting dasar, cukup memeriksa status proxy di sini biasanya sudah memadai.
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