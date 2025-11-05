Cara menyiapkan pengaturan proxy server di Chrome

Secara default, Google Chrome menggunakan pengaturan proxy sistem komputer Anda. Dalam praktiknya, pengaturan tersebut cukup terbatas, dan proxy SOCKS5 dengan autentikasi username/password bisa sangat tidak konsisten. Jika Anda ingin proxy berfungsi dengan baik di Chrome, biasanya lebih baik menggunakan ekstensi proxy khusus yang mengelola profil proxy dan switching langsung di browser.

Plugin populer: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (sekarang dikelola sebagai ZeroOmega), FoxyProxy, dan Proxy Helper.

Dalam panduan ini, kami akan fokus pada pengaturan Proxy Switcher, karena berdasarkan pengalaman kami, ini adalah salah satu ekstensi yang paling stabil dan mudah digunakan untuk pemakaian Chrome sehari-hari.

Pengaturan proxy klasik di Google Chrome

Step 1 Buka Pengaturan Jaringan Google Chrome Klik ikon menu (☰) → Settings Click the image to view it in full size.

Step 2 Buka pengaturan sistem Pilih tab System lalu klik Open your computer\'s proxy settings Click the image to view it in full size.

Chrome menggunakan pengaturan proxy dari sistem operasi Anda, sehingga langkah ini akan membuka jendela konfigurasi proxy sistem Windows atau macOS. Untuk instruksi pengaturan lengkap, lihat panduan kami untuk Windows di sini, Untuk macOS, lihat panduan di sini.

Cara yang Tepat: Gunakan Ekstensi Proxy Switcher di Google Chrome

Step 1 Instal Ekstensi ProxySwitcher Klik ikon menu (☰) → Extensions → Kunjungi Chrome Web Store. Cari Proxy Switcher dan buka halamannya. Klik Add to Chrome. Konfirmasi instalasi untuk menambahkan ekstensi ke toolbar Anda. Click the image to view it in full size.

Step 2 Konfigurasi proxy Buka tab Manual → aktifkan Manual proxy Masukkan alamat proxy dan port Anda (8080 untuk HTTP) Aktifkan Use this proxy server for all protocols Pilih HTTP sebagai tipe proxy Aktifkan Authentication dan masukkan username serta password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini. Click the image to view it in full size.

Step 3 Periksa hasilnya Periksa apakah IP proxy Anda terdeteksi. Click the image to view it in full size.

Catatan dan Pemecahan Masalah

Jika Anda mengonfigurasi proxy melalui sistem operasi (Windows/macOS), pengaturan ini juga dapat memengaruhi aplikasi lain yang menggunakan pengaturan proxy sistem — bukan hanya Chrome. Jika Anda hanya membutuhkan proxy untuk browsing, menggunakan ekstensi browser biasanya merupakan opsi yang lebih praktis.