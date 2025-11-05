Hoe u proxyserverinstellingen configureert in Chrome

Standaard maakt Google Chrome gebruik van de proxy-instellingen van uw besturingssysteem. In de praktijk zijn die instellingen vrij beperkt, en SOCKS5-proxy's met gebruikersnaam/wachtwoord-authenticatie kunnen bijzonder inconsistent werken. Wilt u dat proxy's goed functioneren binnen Chrome, dan is het doorgaans beter om een dedicated proxy-extensie te gebruiken die proxyprofielen en het wisselen ervan rechtstreeks in de browser beheert.

Populaire plug-ins: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (nu onderhouden als ZeroOmega), FoxyProxy en Proxy Helper.

In deze handleiding richten we ons op het instellen van Proxy Switcher, omdat het in onze ervaring een van de stabielere en eenvoudigere extensies is voor dagelijks Chrome-gebruik.

Klassieke proxy-instellingen in Google Chrome

Step 1 Open de netwerkinstellingen van Google Chrome Klik op het menupictogram (☰) → Instellingen Click the image to view it in full size.

Step 2 Ga naar systeeminstellingen Selecteer het tabblad System en klik op Open your computer’s proxy settings Click the image to view it in full size.

Chrome gebruikt de proxy-instellingen van uw besturingssysteem, dus dit opent het configuratievenster voor de systeemproxy van Windows of macOS. Raadpleeg voor gedetailleerde installatie-instructies onze handleiding voor Windows hier, Voor macOS, zie de handleiding hier.

De juiste manier: gebruik de Proxy Switcher-extensie in Google Chrome

Step 1 Installeer de ProxySwitcher-extensie Klik op het menupictogram (☰) → Extensies → Bezoek de Chrome Web Store. Zoeken naar Proxy Switcher en ga naar de bijbehorende pagina. Klik op Toevoegen aan Chrome. Bevestig de installatie om de extensie aan uw werkbalk toe te voegen. Click the image to view it in full size.

Step 2 Een proxy configureren Ga naar het tabblad Manual → schakel Manual proxy in Voer uw proxyadres en poort in (8080 voor HTTP) Schakel „Gebruik deze proxyserver voor alle protocollen Selecteer HTTP als proxytype Schakel Authenticatie in en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier. Click the image to view it in full size.

Step 3 Controleer het resultaat Controleer of het IP-adres van uw proxy wordt gedetecteerd. Click the image to view it in full size.

Opmerkingen en probleemoplossing

Als u de proxy configureert via uw besturingssysteem (Windows/macOS), kan dit ook van invloed zijn op andere apps die de systeemproxy-instellingen gebruiken — niet alleen Chrome. Als u de proxy alleen nodig hebt voor browsen, is het gebruik van een browserextensie meestal de betere optie.