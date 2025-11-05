Integratiehandleiding
Google Chrome proxy-instellingen
Configureer uw proxy in Chrome eenvoudig in een paar simpele stappen
Hoe u proxyserverinstellingen configureert in Chrome
Standaard maakt Google Chrome gebruik van de proxy-instellingen van uw besturingssysteem. In de praktijk zijn die instellingen vrij beperkt, en SOCKS5-proxy's met gebruikersnaam/wachtwoord-authenticatie kunnen bijzonder inconsistent werken. Wilt u dat proxy's goed functioneren binnen Chrome, dan is het doorgaans beter om een dedicated proxy-extensie te gebruiken die proxyprofielen en het wisselen ervan rechtstreeks in de browser beheert.
Populaire plug-ins: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (nu onderhouden als ZeroOmega), FoxyProxy en Proxy Helper.
In deze handleiding richten we ons op het instellen van Proxy Switcher, omdat het in onze ervaring een van de stabielere en eenvoudigere extensies is voor dagelijks Chrome-gebruik.
Klassieke proxy-instellingen in Google Chrome
Open de netwerkinstellingen van Google Chrome
Klik op het menupictogram (☰) → Instellingen
Ga naar systeeminstellingen
Selecteer het tabblad System en klik op Open your computer’s proxy settings
Chrome gebruikt de proxy-instellingen van uw besturingssysteem, dus dit opent het configuratievenster voor de systeemproxy van Windows of macOS. Raadpleeg voor gedetailleerde installatie-instructies onze handleiding voor Windows hier, Voor macOS, zie de handleiding hier.
De juiste manier: gebruik de Proxy Switcher-extensie in Google Chrome
Installeer de ProxySwitcher-extensie
Klik op het menupictogram (☰) → Extensies → Bezoek de Chrome Web Store. Zoeken naar Proxy Switcher en ga naar de bijbehorende pagina. Klik op Toevoegen aan Chrome. Bevestig de installatie om de extensie aan uw werkbalk toe te voegen.
Een proxy configureren
Ga naar het tabblad Manual → schakel Manual proxy in Voer uw proxyadres en poort in (8080 voor HTTP) Schakel „Gebruik deze proxyserver voor alle protocollen Selecteer HTTP als proxytype Schakel Authenticatie in en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier.
Controleer het resultaat
Controleer of het IP-adres van uw proxy wordt gedetecteerd.
Opmerkingen en probleemoplossing
Als u de proxy configureert via uw besturingssysteem (Windows/macOS), kan dit ook van invloed zijn op andere apps die de systeemproxy-instellingen gebruiken — niet alleen Chrome. Als u de proxy alleen nodig hebt voor browsen, is het gebruik van een browserextensie meestal de betere optie.
Als u onstabiele verbindingen opmerkt of bepaalde sites niet laden zoals verwacht terwijl u een proxy gebruikt, probeer dan HTTP/3 (QUIC) in Chrome uit te schakelen en test opnieuw. Dit doet u via chrome://flags (zoek naar „QUIC„) en herstart vervolgens de browser.
Hoe schakelt u een proxy uit in Chrome?
Om de proxy in Chrome uit te schakelen, moet u de systeemproxy-instellingen wijzigen, aangezien Chrome de configuratie van het besturingssysteem gebruikt. Hoe u proxyserverinstellingen vindt in Windows, MacOS, en Linux. Open Chrome en ga naar Instellingen. Scroll naar beneden en klik op Systeem. Selecteer De proxy-instellingen van uw computer openen. Schakel in het geopende venster alle actieve proxy-opties uit. Hiermee schakelt u de proxyserver in Chrome uit en herstelt u een directe verbinding.
Hoe reset u de proxy-instellingen in Chrome?
Chrome heeft geen eigen proxyconfiguratie. Om proxy-instellingen te resetten, opent u Chrome → Instellingen → Systeem → De proxy-instellingen van uw computer openen en verwijdert u alle geconfigureerde proxy-items. Herstart Chrome na het aanbrengen van wijzigingen om ervoor te zorgen dat deze worden toegepast. Hoe u proxyserverinstellingen vindt in Windows, MacOS, en Linux.
Hoe controleer je de proxy-instellingen in Chrome?
Als u wilt controleren hoe u proxy en firewall kunt checken, opent u Chrome → Instellingen → Systeem → De proxy-instellingen van uw computer openen. Dit toont of er een proxy op systeemniveau is ingeschakeld. Voor eenvoudige probleemoplossing is het controleren van de proxystatus hier doorgaans voldoende.
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.