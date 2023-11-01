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Duitse Proxy

Betrouwbare statische Duitse IPv4-proxy's — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, onbeperkt verkeer

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 datacenter-IP’s in Duitsland en allowlist 203.0.113.7
  • Toon succespercentage van vandaag voor mijn German proxyverkeer
  • Verleng elke service die deze week verloopt voor minder dan $ 200
  • Roteer mijn IPs wanneer de volgende vernieuwing gratis is
  • Exporteer de latest proxylijst als JSON
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Locaties en voorraad

Ik gebruik proxy voor werk, meer specifiek dit is het gebruik van IP-adressen van verschillende landen voor analyses van de top-end Play Market toepassingen. Proxies van verschillende landen werken zonder onderbrekingen, Ik kan het adres van Griekenland en Duitsland op te merken. De prijs is relatief goedkoop, de kwaliteit is goed. Er waren geen grote vertragingen.

Anton EfagulIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

fineproxy.org biedt een fatsoenlijke proxy-service met een brede selectie van IP's en locaties. Echter, verbindingssnelheden kunnen soms inconsistent zijn, en ondersteuningsrespons kan langzamer zijn dan verwacht. Hoewel de service geschikt is voor basistaken, kan het niet volledig voldoen aan de behoeften van gebruikers met hogere eisen of specifieke eisen. Prijzen zijn concurrerend, maar de prestaties kunnen stabieler zijn voor degenen die erop vertrouwen voor professioneel of intensief gebruik.

Charles BrownProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Snelheid onder belasting

Ik gebruik FineProxy al enkele maanden, en het is gemakkelijk een van de beste proxy-diensten die ik tegenkom! De verbinding is stabiel, snel en veilig, waardoor surfen en toegang tot geo-beperkte inhoud naadloos verloopt. FineProxy biedt een breed scala aan IP's, en schakelen tussen hen is snel en probleemloos. Hun klantenservice is responsief en behulpzaam, altijd klaar om te helpen wanneer ik een vraag heb. Plus, de prijzen zijn ongelooflijk concurrerend voor het niveau van de dienstverlening. Hoog aanbevolen FineProxy voor iedereen die behoefte heeft aan betrouwbare en efficiënte proxies!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

FineProxy is de grootste proxy service die er is. zeer snelle verbindingen stabiliteit en zeer hoge snelheid, zeer hoge waaier van proxies, en ik hield van de roterende proxies het beste voor het schrapen en voor andere gereedschappen die u moet proberen

ReKT JanDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Terwijl andere aanbieders kosten per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie van het houden van Internet gratis en veilig. Hun Datacenter opties zijn goedkoop en komen met onbeperkte bandbreedte.

Nemanja DuricSaasHub, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

We gebruiken FineProxy al twee jaar. De onbeperkte bandbreedte en de verbinding zijn gewoon geweldig en stabiel. Sterk aanbevolen.

David RhodesTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Werkt een datacenter-IP op Amazon.de, of heb ik ISP nodig?Voor het scrapen

Voor het scrapen van productpagina's, prijzen, reviews — datacenter werkt prima. Amazon.de blokkeert datacenter-ranges niet hard zoals sommige sociale platforms dat doen. Waar ISP ertoe doet: het beheren van verkopersaccounts of het testen van checkout-flows. Het risicosysteem van Amazon weegt IP-type af tegen sessiegedrag, en ISP-IP's krijgen daar minder controle. Voor pure dataverzameling bespaart datacenter geld.

PAngV komt steeds terug in forums — heeft mijn IP daadwerkelijk invloed op de prijsweergave in .de-webshops?Ja

Ja. De PAngV (Preisangabenverordnung) verplicht op Duitsland gerichte winkels om eindprijzen inclusief btw en eenheidsprijs te tonen. Wanneer een winkel een niet-DE-bezoeker detecteert, kan deze overschakelen naar een internationale storefront — andere prijzen, andere leveringszones, soms andere voorraad. Idealo en vergelijkingssites doen hetzelfde. Prijsdata verzamelen op de Duitse markt zonder Duits IP? De cijfers weerspiegelen niet wat daadwerkelijke kopers zien.

Hoe verhouden consent-overlays en anti-botsystemen zich op .de-sites?Vrijwel elke grote

Vrijwel elke grote .de-site confronteert u met een cookieconsent-popup voordat er content wordt getoond. Het is een AVG-vereiste, en Duitse toezichthouders handhaven het strenger dan de meeste andere. U moet de popup accepteren en de cookie opslaan — en die cookie vervolgens bij elk verzoek meesturen, anders verschijnt de popup opnieuw. Zodra u daar voorbij bent, heeft u te maken met anti-bot: Akamai op de meeste grote retailers, Cloudflare op veel andere, Imperva op financiële sites. Ze controleren fingerprint, TLS, timing, cookies — niet alleen het IP. Houd Accept-Language: de-DE aan, tijdzone Europe/Berlin, en handel de consent-cookie af vóór al het andere. Als de site 429-fouten begint te geven, doet u verzoeken te snel. Vertraag — wissel niet van IP. Van adres wisselen wanneer u een rate-limit raakt in DACH maakt detectie meestal erger, niet beter.

Werken de Duitse IP's van FineProxy ook voor Oostenrijkse en Zwitserse sites?Voor

Voor de meeste toepassingen wel, ja. Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (DACH) draaien vergelijkbare setups — dezelfde CDN's, vergelijkbare anti-botconfiguraties, overlappende regelgeving. Een Duits IP komt door geo-checks op veel .at- en .ch-sites zonder problemen. Waar het niet werkt: sites die specifiek een Oostenrijks of Zwitsers IP vereisen, zoals lokale bankportalen of overheidsdiensten.

Sofort, giropay, PayPal DE — hangt de betaalmethode bij het afrekenen af van het IP?Vaak

Vaak wel, ja. Duitse winkels tonen lokale betaalopties aan bezoekers uit Duitsland. Kom binnen vanaf een niet-DE-IP en het betaalformulier kan worden teruggebracht tot alleen Visa/Mastercard en eventueel internationaal PayPal. Als u test hoe de checkout eruitziet voor een Duitse koper, heeft u een stabiel DE-IP nodig om de volledige versie te zien. Daarnaast betekent de PSD2-regelgeving van de EU dat elke kaartbetaling tweestapsverificatie doorloopt — dat is niet proxy-gerelateerd, de bank controleert iedereen. Maar als uw IP midden in een aankoop naar een ander land springt, kan de bank om extra bevestiging vragen bovenop die verificatie.

Statisch of roterend?Als u inlogt

Als u inlogt op accounts, winkelwagens beheert of iets monitort waarvoor u ingelogd moet blijven — dan wilt u hetzelfde IP gedurende de hele sessie. De site verwacht een consistente verbinding, en van adres wisselen midden in een sessie ziet er verdacht uit. Dat is waar statische IP's zinvol zijn. Voor het verzamelen van openbare data zonder in te loggen — productcatalogi, zoekresultaten, openbare listings — werken roterende IP's beter. Een vers adres bij elk verzoek, minder kans op rate-limits. Combineer alleen niet beide aanpakken in hetzelfde proces.

Wat biedt FineProxy voor Duitsland?Drie typen

Drie typen. Datacenter IPv4 — de snelle en betaalbare optie, werkt goed voor monitoring, API-calls en doelen die niet om IP-type geven. ISP IPv4 — deze zijn geregistreerd bij reguliere internetproviders, dus sites behandelen ze als thuisverbindingen. Goed voor doelen die datacenterranges blokkeren. Roterend met Duitsland in de pool — nieuw IP bij elk verzoek, afgerekend per API-credits, voor wanneer u volume nodig hebt. Alle targeting op landniveau (DE), geen stadsselectie. Statische plannen worden per IP gefactureerd met onbeperkt verkeer, roterend wordt per credits gefactureerd.

Kan ik eerst testen?48-uursproxy’s

Proxy’s voor 48 uur. Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Actieve proxy’s uit Duitsland
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Duitsland, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
26 online·Meer nodig? →
141.98.153.86:80
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 u geleden
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.18 Mbps
91.9%
1 u geleden
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 d geleden
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 u geleden
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnoniemSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 u geleden
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 u geleden
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.74 Mbps
31.2%
2 u geleden
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 d geleden
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 u geleden
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 u geleden
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 u geleden
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 u geleden
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 u geleden
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 u geleden
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 u geleden
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 u geleden
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 u geleden
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnoniemFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 u geleden
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 u geleden
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 u geleden
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 u geleden
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 u geleden
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 u geleden
Weergegeven 15 van 26

Handleiding

Wat levert een Duits IP u op?

2 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Let op: De hieronder vermelde proxy's zijn niet onze premium serverproxy's. Dit is een openbare gratis lijst verzameld uit open bronnen — handig voor testen of basisgebruik.

Probeer Amazon.de te scrapen vanaf een US-IP en het eerste wat u opvalt: de prijzen kloppen niet. Duitsland heeft de PAngV — een prijzenwet die winkels verplicht om eindprijzen inclusief btw en eenheidsprijs te tonen aan Duitse bezoekers. Vanuit het buitenland geeft dezelfde productpagina u internationale prijzen, soms een compleet andere storefront. OTTO, Kaufland, Zalando, Idealo — hetzelfde verhaal. Als u Duitse e-commerce monitort met een niet-DE-IP, kloppen de cijfers vanaf het begin niet.

FineProxy beschikt over 20.000 Duitse IPv4 — datacenter en ISP. Wanneer u Duitse proxytoegang koopt, krijgt u ofwel een statische IP-adresproxy (vast voor uw huurperiode) of roterende IP's die bij elk verzoek wisselen. Vast tarief per IP, onbeperkt verkeer, geen verborgen per-GB-kosten.

Alles draait vanuit Frankfurt, naast DE-CIX — een van de grootste internet exchange points ter wereld. Voor alles wat op Europa gericht is, vindt u nauwelijks lagere latentie. Snelle Duitse (DE) proxyserververbindingen halen tot 500 Mbps op AMD Threadripper-hardware.

Dan is er nog de regelgevingslaag. De AVG wordt in Duitsland gesplitst tussen BfDI (federaal) en deelstaattoezichthouders, en .de-sites nemen het serieus. Vrijwel elke grote Duitse website draait consent-overlays die content blokkeren totdat u doorklikt — uw scraper moet die TCF-cookie afhandelen, de proxy brengt u alleen tot deur. Dezelfde patronen gelden in de hele DACH-regio (Oostenrijk, Zwitserland), dus een Duits IP doet dubbel dienst.

Anti-bot op .de bestaat voornamelijk uit Akamai en Cloudflare. Ze controleren meer dan alleen het IP: browserfingerprint, TLS-versie, requesttiming, cookieverwerking. Een schoon Duits IP brengt u voorbij de geocheck, maar u hebt nog steeds consistente headers nodig (Accept-Language: de-DE, tijdzone Europe/Berlin) en een menselijk tempo. Wordt u gerate-limit? Vertraag. Roterende IP's inzetten bij een 429 in DACH werkt meestal averechts.

Naast prijsmonitoring: Google.de-rankings verschuiven per locatie, ARD Mediathek en ZDF blokkeren niet-Duits verkeer op basis van geo, en ad exchanges serveren andere creatives aan DE-bezoekers. Zonder een lokaal IP ziet u niet wat Duitse gebruikers zien.

HTTP/HTTPS, SOCKS5 — alles inbegrepen. Authenticatie via IP-whitelisting of login/wachtwoord. Proxylijst-exports via REST API in CSV, TXT, JSON — filter op protocol, automatiseer pulls. Elk IP is anoniem: geen forwarding-headers, individueel SSL-certificaat.