Duitse Proxy

Vrijwel elke grote .de-site confronteert u met een cookieconsent-popup voordat er content wordt getoond. Het is een AVG-vereiste, en Duitse toezichthouders handhaven het strenger dan de meeste andere. U moet de popup accepteren en de cookie opslaan — en die cookie vervolgens bij elk verzoek meesturen, anders verschijnt de popup opnieuw. Zodra u daar voorbij bent, heeft u te maken met anti-bot: Akamai op de meeste grote retailers, Cloudflare op veel andere, Imperva op financiële sites. Ze controleren fingerprint, TLS, timing, cookies — niet alleen het IP. Houd Accept-Language: de-DE aan, tijdzone Europe/Berlin, en handel de consent-cookie af vóór al het andere. Als de site 429-fouten begint te geven, doet u verzoeken te snel. Vertraag — wissel niet van IP. Van adres wisselen wanneer u een rate-limit raakt in DACH maakt detectie meestal erger, niet beter.