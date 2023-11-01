Datacenter Proxy
Vast tarief per IP, geen bandbreedtelimieten, HTTP/HTTPS/SOCKS5 op elk adres — ~100.000 IP's verdeeld over diverse subnets, tot 500 Mbps.
Stel uw datacenterproxyabonnement.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
Huidige abonnementen laden…
Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.
Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.
|Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|ExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|ISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|RoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.
Populairste proxylocaties
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Koop 100 datacenterproxy’s in de Verenigde Staten
- Voeg een ander land toe aan mijn datacenterproxyabonnement
- Exporteer mijn proxylijst als JSON
- Werk de IP-toelatingslijst van mijn proxyservice bij
- Toon de status en volgende vervaldatum van mijn service
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Handmatige installatie
Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.
Systemen
Browsers
Apps
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
Snelheid onder belasting
Dit is handen naar beneden de snelste proxy die ik ooit heb gebruikt! Ik had nul problemen toegang tot beperkte inhoud, en de verbinding is super stabiel. Plus, hun klantenondersteuning was echt responsief. Zeker de investering waard!
Ik had problemen met nep IP's, en je raadde me aan om deze website. Het heeft een zeer gebruiksvriendelijke interface, en ik kocht een $ 89 pakket met uitstekende reactietijd en latency
Verkeer wordt nooit gemeten
Zeer goed product, ik vind het leuk.Alles werkt goed-onbeperkt verkeer, topsnelheid en laagste prijs op de markt.Altijd beschikbaar en responsieve technische ondersteuning.En ik zal mijn vrienden adviseren.
Betaalbare EU-proxy’s. De enige proxyaanbieder die de prijzen nog steeds laag houdt. Ik had overal op internet naar zoiets gezocht en dit bleek de goedkoopste proxyaanbieder met onbeperkte bandbreedte te zijn.
API- en agenttoegang
Ik hou van FineProxy proxies, zijn echt snel en niet detecteerbaar. Ik heb het gebruikt op automatisering tools zoals keyword tools, en voor het schrapen van tools, zijn zoals game changer, de klantenondersteuning is top notch wanneer u hulp nodig hebt ze zijn 24/7 beschikbaar om ur probleem op te lossen, de kwaliteit van proxies zijn gewoon geweldig.
Ze bieden API’s waarmee gebruikers proxy’s van hun website kunnen ophalen. Hoewel de klantenservice niet zo goed Engels sprak, deed die veel moeite om mij te helpen. Ze bieden ook na zeven dagen een IP-wissel.
Wat is een datacenter-proxy precies?Het is
Het is een proxyserver die in een datacenter wordt gehost in plaats van via een thuis-ISP te zijn verbonden. Het IP-adres behoort tot het netwerk van het datacenter, niet tot een residentiële abonnee. Daardoor zijn datacenter-proxy's snel en voordelig, maar gemakkelijker herkenbaar dan residentiële proxy's. Voor taken waarbij u niet als thuisgebruiker hoeft over te komen — scraping, monitoring, API-toegang — zijn ze de meest efficiënte optie die beschikbaar is.
Worden datacenter proxies op elke website geblokkeerd?Nee
Nee. Het verhaal dat “datacenter-proxy's altijd geblokkeerd worden” komt van mensen die ze proberen te gebruiken op zwaar beveiligde platforms zoals sociale media of premium e-commercesites met geavanceerde anti-botsystemen. De realiteit is dat het grootste deel van het internet — productcatalogi, nieuwssites, zoekmachines, publieke API's, directory's, overheidsdatabases — prima werkt met datacenter-IP's. Begin met datacenter-proxy's en schakel pas over naar ISP of residentieel als u bevestigt dat het doelplatform ze specifiek blokkeert.
Hoe verschilt „onbeperktSommige providers adverteren
Sommige providers adverteren met onbeperkte bandbreedte, maar hanteren een fair-use-beleid. Zo beperkt een grote provider het effectieve gebruik tot 100 GB per IP per factuurperiode, waarna gelijktijdige sessies fors worden beperkt. Bij FineProxy zijn er geen verborgen limieten, geen throttling-drempels en geen fair-use-voorwaarden met een sterretje. Onbeperkt verkeer op elk IP, elk protocol, elke dag van uw factureringsperiode.
Wat is een subnetban en waarom is dat belangrijk?Websites blokkeren soms
Websites blokkeren soms niet alleen één IP-adres, maar het volledige /24-subnet — 256 adressen die dezelfde eerste drie octetten delen. Als al uw proxy's uit één of twee subnetten komen, kan één enkele ban uw volledige pool uitschakelen. FineProxy verdeelt zijn ~100.000 IP's over uiteenlopende subnetten, zodat een ban in het ene bereik niet doorwerkt naar de rest van uw adressen.
Hoeveel datacenter-proxy's heb ik nodig voor scraping?Dat hangt af
Dat hangt af van het doel en het volume. Voor lichte scraping van onbeschermde websites (enkele duizenden pagina's per dag) volstaan 50-100 IP's. Voor grootschalige dataverzameling van miljoenen pagina's heeft u enkele duizenden IP's nodig om de aanvraagdichtheid per IP laag te houden. Wij verkopen alles van losse proxy's tot bulkpakketten — de prijs per IP daalt naarmate u meer afneemt.
Zijn datacenter-proxy's sneller dan residentiële proxy's?Ja
Ja, aanzienlijk sneller. Datacenter-infrastructuur is via glasvezel rechtstreeks verbonden met backbone-netwerken, wat resulteert in 3-4x lagere latency in vergelijking met residentiële proxy's die via thuisverbindingen worden gerouteerd. De datacenter-proxy's van FineProxy halen tot 500 Mbps per verbinding.
Kan ik datacenter-proxy's gebruiken voor social media?Dat
Dat hangt af van de taak. Voor het scrapen van openbare data van sociale platformen kunnen datacenter proxies werken als u verzoeken zorgvuldig vertraagt en IP's correct roteert. Voor het beheren van accounts en het plaatsen van berichten is de kans groter dat platformen datacenter IP's markeren — overweeg in dat geval onze ISP-proxy's of dedicated proxy's in plaats daarvan.
Datacenterproxy’s:
Snelheid, schaal en wanneer ze de juiste keuze zijn
Niet elke taak vereist een residentieel IP dat eruitziet als een thuisverbinding. Voor het scrapen van productcatalogi, het monitoren van zoekresultaten, het verzamelen van prijsdata of het werken met API's zijn datacenter proxyservers sneller, goedkoper en voorspelbaarder dan elk ander proxytype. Het draait erom te weten wanneer ze geschikt zijn en een provider te kiezen die daadwerkelijk eigenaar is van de onderliggende infrastructuur.
Wat datacenter proxies anders maakt
Een datacenter-proxyserver routeert uw verkeer via een IP-adres dat wordt gehost in een datacenterfaciliteit, in plaats van een adres dat door een ISP aan een huishouden is toegewezen. Deze adressen draaien op high-performance servers met directe backbone-connectiviteit — daarom zijn ze consistent 3-4x sneller dan residentiële proxies (benchmarks van Bright Data bevestigen dit in meerdere testscenario's).
De keerzijde is zichtbaarheid. Websites kunnen datacenter IP-reeksen identificeren via ASN-lookups en reverse DNS. Op zwaar beveiligde platformen met geavanceerde anti-botsystemen hebben datacenter IP's een hogere detectiekans. Maar het overgrote deel van het internet draait geen Cloudflare Enterprise of DataDome. Nieuwssites, productcatalogi, openbare directories, zoekmachines, API's, overheidsdatabases — datacenter proxies verwerken dit allemaal probleemloos en tegen een fractie van wat residentiële proxies zouden kosten.
De kosten op schaal
Hier wordt de rekensom interessant. De meeste proxyproviders rekenen per gigabyte: $0,50-2/GB voor datacenterverkeer, $5-15/GB voor residentieel. Bij lage volumes lijkt het verschil behapbaar. Op schaal wordt het absurd.
Een scraping-operatie die 500 GB per maand verbruikt, betaalt ruwweg $ 4.000 tegen gangbare per-GB-tarieven (analyse van Scrapfly). En hier mist bijna iedereen een cruciaal detail tot de factuur binnenkomt: onderzoek toont aan dat 50-90% van het verkeer tijdens webscraping wordt verspild aan afbeeldingen, lettertypen, CSS en trackingpixels die uw scraper helemaal niet nodig heeft. Bij per-GB-tarieven betaalt u voor al die overtollige data.
FineProxy's onbeperkte datacenter-proxypool elimineert dit probleem volledig. Vast tarief, geen verkeersmeter, geen verrassingen aan het einde van de maand. Schrapen op volle kracht, zonder u zorgen te maken over het optimaliseren van elk verzoek om kilobytes te besparen — de bandbreedte is inbegrepen.
Het vermelden waard: sommige concurrenten adverteren met “onbeperkte” bandbreedte, maar verschuilen zich achter fair use-beleid. Oxylabs beperkt het effectieve gebruik bijvoorbeeld tot 100 GB per IP per factuurcyclus — daarna daalt het aantal gelijktijdige sessies van 100 naar 10. Bij FineProxy betekent onbeperkt daadwerkelijk onbeperkt. Geen sterretjes.
Subnetdiversiteit: het detail dat de meeste kopers over het hoofd zien
Wanneer een website een datacenter-proxy blokkeert, wordt vaak niet slechts één IP geblokkeerd. Het hele /24-subnet wordt geblokkeerd — alle 256 adressen die dezelfde eerste drie octetten delen. Als uw provider u 500 IP's heeft gegeven die allemaal in twee subnetten zitten, kan één blokkering uw volledige pool binnen enkele seconden uitschakelen.
FineProxy beschikt over circa 100.000 IPv4-adressen, verdeeld over een breed scala aan subnetten. Het gaat niet om één aaneengesloten blok opeenvolgende IP's — het is gedistribueerde infrastructuur die subnet-level bans overleeft. Wanneer een bepaald bereik onder druk komt te staan van een doelsite, blijven uw overige adressen gewoon werken omdat ze zich in compleet andere netwerkbuurten bevinden.
Eigen infrastructuur, niet doorverkocht
De meeste datacenter-proxy-aanbieders bezitten hun IP's niet. Ze leasen blokken van bovenliggende netwerken en verkopen die door — vaak via meerdere merken tegelijk. Dezelfde IP-pool verschijnt onder verschillende namen, en wanneer klanten van één merk agressief te werk gaan, lijdt de hele pool eronder.
FineProxy is eigenaar van zijn IP-blokken en beheert de servers waarop ze draaien. Wij verkopen geen Hetzner- of OVH-adressen door met een dashboard eroverheen. Dat betekent dat we de ASN-reputatie rechtstreeks beheren — we monitoren op Spamhaus-vermeldingen en verwijderen gemarkeerde adressen onmiddellijk uit de actieve pool. Uw proxies profiteren van infrastructuurhygiëne die resellers simpelweg niet kunnen garanderen.
Wie koopt datacenter proxies in bulk
Scraping-teams die miljoenen pagina's per dag verzamelen. SEO-bureaus die keyword-rankings bijhouden in honderden locaties. Prijsmonitoringservices die elk uur duizenden productpagina's moeten controleren. Ad-verificatiebedrijven die creatieve plaatsingen in verschillende regio's bevestigen. Data-pipeline-operators die verse webdata aanleveren aan analysesystemen of AI-trainingsets.
De rode draad: een hoog aanvraagvolume waarbij snelheid en kosten belangrijker zijn dan het nabootsen van een thuisgebruiker. Als uw doelsite datacenter-verkeer niet actief bestrijdt, is 10x meer betalen voor residentiële IP's simpelweg geldverspilling.
Protocollen en beveiliging
Elke FineProxy DC-proxy ondersteunt HTTP, HTTPS en SOCKS5 op hetzelfde IP. Onze HTTPS-implementatie omvat een individueel SSL-certificaat per adres — de verbinding wordt versleuteld van uw machine tot aan de proxy, niet alleen van de proxy naar de doelsite. De meeste aanbieders laten die eerste hop onbeschermd. Wij niet.
SOCKS5 biedt volledige UDP-ondersteuning voor toepassingen die verder gaan dan webverkeer.
Aan de slag
FineProxy verkoopt datacenter proxies individueel en in bulkpakketten, waarbij de prijs per IP daalt naarmate het volume toeneemt. Het onboardingproces is ontworpen om direct te verlopen: na betaling wordt uw proxylijst met IP-adressen, poorten en inloggegevens automatisch gegenereerd en binnen één tot twee minuten aan uw dashboard geleverd — geen handmatige controle, geen wachten op kantooruren. Elke proxy wordt geleverd met onbeperkte bandbreedte, HTTP/HTTPS/SOCKS5-ondersteuning, IP-binding authenticatie (met optionele login/wachtwoord via /21 subnet flexibiliteit) en snelheden tot 500 Mbps.
Raadpleeg voor configuratie-instructies voor browsers, besturingssystemen en populaire tools onze Integratiehub.