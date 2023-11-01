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Datacenter Proxy

Vast tarief per IP, geen bandbreedtelimieten, HTTP/HTTPS/SOCKS5 op elk adres — ~100.000 IP's verdeeld over diverse subnets, tot 500 Mbps.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
100,000+ IPv4Eigen subnetten en ASN
OnbeperktGeen kosten per GB
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw datacenterproxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 datacenterproxy’s in de Verenigde Staten
  • Voeg een ander land toe aan mijn datacenterproxyabonnement
  • Exporteer mijn proxylijst als JSON
  • Werk de IP-toelatingslijst van mijn proxyservice bij
  • Toon de status en volgende vervaldatum van mijn service
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Dit is handen naar beneden de snelste proxy die ik ooit heb gebruikt! Ik had nul problemen toegang tot beperkte inhoud, en de verbinding is super stabiel. Plus, hun klantenondersteuning was echt responsief. Zeker de investering waard!

Nadeem KhanDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Ik had problemen met nep IP's, en je raadde me aan om deze website. Het heeft een zeer gebruiksvriendelijke interface, en ik kocht een $ 89 pakket met uitstekende reactietijd en latency

taingu302SaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Zeer goed product, ik vind het leuk.Alles werkt goed-onbeperkt verkeer, topsnelheid en laagste prijs op de markt.Altijd beschikbaar en responsieve technische ondersteuning.En ik zal mijn vrienden adviseren.

Anna FletcherIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Betaalbare EU-proxy’s. De enige proxyaanbieder die de prijzen nog steeds laag houdt. Ik had overal op internet naar zoiets gezocht en dit bleek de goedkoopste proxyaanbieder met onbeperkte bandbreedte te zijn.

Wowser BrowserTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

API- en agenttoegang

Ik hou van FineProxy proxies, zijn echt snel en niet detecteerbaar. Ik heb het gebruikt op automatisering tools zoals keyword tools, en voor het schrapen van tools, zijn zoals game changer, de klantenondersteuning is top notch wanneer u hulp nodig hebt ze zijn 24/7 beschikbaar om ur probleem op te lossen, de kwaliteit van proxies zijn gewoon geweldig.

asdjkakarNorton Safe Web, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Ze bieden API’s waarmee gebruikers proxy’s van hun website kunnen ophalen. Hoewel de klantenservice niet zo goed Engels sprak, deed die veel moeite om mij te helpen. Ze bieden ook na zeven dagen een IP-wissel.

Anonymous UserTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Wat is een datacenter-proxy precies?Het is

Het is een proxyserver die in een datacenter wordt gehost in plaats van via een thuis-ISP te zijn verbonden. Het IP-adres behoort tot het netwerk van het datacenter, niet tot een residentiële abonnee. Daardoor zijn datacenter-proxy's snel en voordelig, maar gemakkelijker herkenbaar dan residentiële proxy's. Voor taken waarbij u niet als thuisgebruiker hoeft over te komen — scraping, monitoring, API-toegang — zijn ze de meest efficiënte optie die beschikbaar is.

Worden datacenter proxies op elke website geblokkeerd?Nee

Nee. Het verhaal dat “datacenter-proxy's altijd geblokkeerd worden” komt van mensen die ze proberen te gebruiken op zwaar beveiligde platforms zoals sociale media of premium e-commercesites met geavanceerde anti-botsystemen. De realiteit is dat het grootste deel van het internet — productcatalogi, nieuwssites, zoekmachines, publieke API's, directory's, overheidsdatabases — prima werkt met datacenter-IP's. Begin met datacenter-proxy's en schakel pas over naar ISP of residentieel als u bevestigt dat het doelplatform ze specifiek blokkeert.

Hoe verschilt „onbeperktSommige providers adverteren

Sommige providers adverteren met onbeperkte bandbreedte, maar hanteren een fair-use-beleid. Zo beperkt een grote provider het effectieve gebruik tot 100 GB per IP per factuurperiode, waarna gelijktijdige sessies fors worden beperkt. Bij FineProxy zijn er geen verborgen limieten, geen throttling-drempels en geen fair-use-voorwaarden met een sterretje. Onbeperkt verkeer op elk IP, elk protocol, elke dag van uw factureringsperiode.

Wat is een subnetban en waarom is dat belangrijk?Websites blokkeren soms

Websites blokkeren soms niet alleen één IP-adres, maar het volledige /24-subnet — 256 adressen die dezelfde eerste drie octetten delen. Als al uw proxy's uit één of twee subnetten komen, kan één enkele ban uw volledige pool uitschakelen. FineProxy verdeelt zijn ~100.000 IP's over uiteenlopende subnetten, zodat een ban in het ene bereik niet doorwerkt naar de rest van uw adressen.

Hoeveel datacenter-proxy's heb ik nodig voor scraping?Dat hangt af

Dat hangt af van het doel en het volume. Voor lichte scraping van onbeschermde websites (enkele duizenden pagina's per dag) volstaan 50-100 IP's. Voor grootschalige dataverzameling van miljoenen pagina's heeft u enkele duizenden IP's nodig om de aanvraagdichtheid per IP laag te houden. Wij verkopen alles van losse proxy's tot bulkpakketten — de prijs per IP daalt naarmate u meer afneemt.

Zijn datacenter-proxy's sneller dan residentiële proxy's?Ja

Ja, aanzienlijk sneller. Datacenter-infrastructuur is via glasvezel rechtstreeks verbonden met backbone-netwerken, wat resulteert in 3-4x lagere latency in vergelijking met residentiële proxy's die via thuisverbindingen worden gerouteerd. De datacenter-proxy's van FineProxy halen tot 500 Mbps per verbinding.

Kan ik datacenter-proxy's gebruiken voor social media?Dat

Dat hangt af van de taak. Voor het scrapen van openbare data van sociale platformen kunnen datacenter proxies werken als u verzoeken zorgvuldig vertraagt en IP's correct roteert. Voor het beheren van accounts en het plaatsen van berichten is de kans groter dat platformen datacenter IP's markeren — overweeg in dat geval onze ISP-proxy's of dedicated proxy's in plaats daarvan.

Datacenterproxy’s:
Snelheid, schaal en wanneer ze de juiste keuze zijn

Niet elke taak vereist een residentieel IP dat eruitziet als een thuisverbinding. Voor het scrapen van productcatalogi, het monitoren van zoekresultaten, het verzamelen van prijsdata of het werken met API's zijn datacenter proxyservers sneller, goedkoper en voorspelbaarder dan elk ander proxytype. Het draait erom te weten wanneer ze geschikt zijn en een provider te kiezen die daadwerkelijk eigenaar is van de onderliggende infrastructuur.

01

Wat datacenter proxies anders maakt

Een datacenter-proxyserver routeert uw verkeer via een IP-adres dat wordt gehost in een datacenterfaciliteit, in plaats van een adres dat door een ISP aan een huishouden is toegewezen. Deze adressen draaien op high-performance servers met directe backbone-connectiviteit — daarom zijn ze consistent 3-4x sneller dan residentiële proxies (benchmarks van Bright Data bevestigen dit in meerdere testscenario's).

De keerzijde is zichtbaarheid. Websites kunnen datacenter IP-reeksen identificeren via ASN-lookups en reverse DNS. Op zwaar beveiligde platformen met geavanceerde anti-botsystemen hebben datacenter IP's een hogere detectiekans. Maar het overgrote deel van het internet draait geen Cloudflare Enterprise of DataDome. Nieuwssites, productcatalogi, openbare directories, zoekmachines, API's, overheidsdatabases — datacenter proxies verwerken dit allemaal probleemloos en tegen een fractie van wat residentiële proxies zouden kosten.

02

De kosten op schaal

Hier wordt de rekensom interessant. De meeste proxyproviders rekenen per gigabyte: $0,50-2/GB voor datacenterverkeer, $5-15/GB voor residentieel. Bij lage volumes lijkt het verschil behapbaar. Op schaal wordt het absurd.

Een scraping-operatie die 500 GB per maand verbruikt, betaalt ruwweg $ 4.000 tegen gangbare per-GB-tarieven (analyse van Scrapfly). En hier mist bijna iedereen een cruciaal detail tot de factuur binnenkomt: onderzoek toont aan dat 50-90% van het verkeer tijdens webscraping wordt verspild aan afbeeldingen, lettertypen, CSS en trackingpixels die uw scraper helemaal niet nodig heeft. Bij per-GB-tarieven betaalt u voor al die overtollige data.

FineProxy's onbeperkte datacenter-proxypool elimineert dit probleem volledig. Vast tarief, geen verkeersmeter, geen verrassingen aan het einde van de maand. Schrapen op volle kracht, zonder u zorgen te maken over het optimaliseren van elk verzoek om kilobytes te besparen — de bandbreedte is inbegrepen.

Het vermelden waard: sommige concurrenten adverteren met “onbeperkte” bandbreedte, maar verschuilen zich achter fair use-beleid. Oxylabs beperkt het effectieve gebruik bijvoorbeeld tot 100 GB per IP per factuurcyclus — daarna daalt het aantal gelijktijdige sessies van 100 naar 10. Bij FineProxy betekent onbeperkt daadwerkelijk onbeperkt. Geen sterretjes.

03

Subnetdiversiteit: het detail dat de meeste kopers over het hoofd zien

Wanneer een website een datacenter-proxy blokkeert, wordt vaak niet slechts één IP geblokkeerd. Het hele /24-subnet wordt geblokkeerd — alle 256 adressen die dezelfde eerste drie octetten delen. Als uw provider u 500 IP's heeft gegeven die allemaal in twee subnetten zitten, kan één blokkering uw volledige pool binnen enkele seconden uitschakelen.

FineProxy beschikt over circa 100.000 IPv4-adressen, verdeeld over een breed scala aan subnetten. Het gaat niet om één aaneengesloten blok opeenvolgende IP's — het is gedistribueerde infrastructuur die subnet-level bans overleeft. Wanneer een bepaald bereik onder druk komt te staan van een doelsite, blijven uw overige adressen gewoon werken omdat ze zich in compleet andere netwerkbuurten bevinden.

04

Eigen infrastructuur, niet doorverkocht

De meeste datacenter-proxy-aanbieders bezitten hun IP's niet. Ze leasen blokken van bovenliggende netwerken en verkopen die door — vaak via meerdere merken tegelijk. Dezelfde IP-pool verschijnt onder verschillende namen, en wanneer klanten van één merk agressief te werk gaan, lijdt de hele pool eronder.

FineProxy is eigenaar van zijn IP-blokken en beheert de servers waarop ze draaien. Wij verkopen geen Hetzner- of OVH-adressen door met een dashboard eroverheen. Dat betekent dat we de ASN-reputatie rechtstreeks beheren — we monitoren op Spamhaus-vermeldingen en verwijderen gemarkeerde adressen onmiddellijk uit de actieve pool. Uw proxies profiteren van infrastructuurhygiëne die resellers simpelweg niet kunnen garanderen.

05

Wie koopt datacenter proxies in bulk

Scraping-teams die miljoenen pagina's per dag verzamelen. SEO-bureaus die keyword-rankings bijhouden in honderden locaties. Prijsmonitoringservices die elk uur duizenden productpagina's moeten controleren. Ad-verificatiebedrijven die creatieve plaatsingen in verschillende regio's bevestigen. Data-pipeline-operators die verse webdata aanleveren aan analysesystemen of AI-trainingsets.

De rode draad: een hoog aanvraagvolume waarbij snelheid en kosten belangrijker zijn dan het nabootsen van een thuisgebruiker. Als uw doelsite datacenter-verkeer niet actief bestrijdt, is 10x meer betalen voor residentiële IP's simpelweg geldverspilling.

06

Protocollen en beveiliging

Elke FineProxy DC-proxy ondersteunt HTTP, HTTPS en SOCKS5 op hetzelfde IP. Onze HTTPS-implementatie omvat een individueel SSL-certificaat per adres — de verbinding wordt versleuteld van uw machine tot aan de proxy, niet alleen van de proxy naar de doelsite. De meeste aanbieders laten die eerste hop onbeschermd. Wij niet.

SOCKS5 biedt volledige UDP-ondersteuning voor toepassingen die verder gaan dan webverkeer.

07

Aan de slag

FineProxy verkoopt datacenter proxies individueel en in bulkpakketten, waarbij de prijs per IP daalt naarmate het volume toeneemt. Het onboardingproces is ontworpen om direct te verlopen: na betaling wordt uw proxylijst met IP-adressen, poorten en inloggegevens automatisch gegenereerd en binnen één tot twee minuten aan uw dashboard geleverd — geen handmatige controle, geen wachten op kantooruren. Elke proxy wordt geleverd met onbeperkte bandbreedte, HTTP/HTTPS/SOCKS5-ondersteuning, IP-binding authenticatie (met optionele login/wachtwoord via /21 subnet flexibiliteit) en snelheden tot 500 Mbps.

Raadpleeg voor configuratie-instructies voor browsers, besturingssystemen en populaire tools onze Integratiehub.