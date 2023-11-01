Datacenter Proxy

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Een datacenter-proxyserver routeert uw verkeer via een IP-adres dat wordt gehost in een datacenterfaciliteit, in plaats van een adres dat door een ISP aan een huishouden is toegewezen. Deze adressen draaien op high-performance servers met directe backbone-connectiviteit — daarom zijn ze consistent 3-4x sneller dan residentiële proxies (benchmarks van Bright Data bevestigen dit in meerdere testscenario's).

De keerzijde is zichtbaarheid. Websites kunnen datacenter IP-reeksen identificeren via ASN-lookups en reverse DNS. Op zwaar beveiligde platformen met geavanceerde anti-botsystemen hebben datacenter IP's een hogere detectiekans. Maar het overgrote deel van het internet draait geen Cloudflare Enterprise of DataDome. Nieuwssites, productcatalogi, openbare directories, zoekmachines, API's, overheidsdatabases — datacenter proxies verwerken dit allemaal probleemloos en tegen een fractie van wat residentiële proxies zouden kosten.