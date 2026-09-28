Geldig vanaf 28 september 2026 Afdrukken

Welkom bij FineProxy! Deze Servicevoorwaarden („Voorwaarden“) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van FineProxy, evenals alle bijbehorende software, diensten en documentatie die door ons worden aangeboden (gezamenlijk de „Diensten“). Door de Diensten te openen of te gebruiken, erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met enig onderdeel van deze Voorwaarden, dient u de Diensten niet te openen of te gebruiken.

Om toegang te krijgen tot de Diensten of deze te gebruiken, dient u ten minste achttien (18) jaar oud te zijn en juridisch bevoegd om een bindende overeenkomst aan te gaan met FineProxy. Door de Diensten te openen of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u aan deze vereisten voldoet.

U stemt ermee in geen van de volgende verboden activiteiten te ondernemen:

2.1. het kopiëren, verspreiden of openbaar maken van enig onderdeel van de Dienst via welk medium dan ook;

2.2. het verzenden van spam, kettingbrieven of andere ongewenste e-mail;

2.3. pogingen om de integriteit of beveiliging van de Dienst te verstoren of te compromitteren, of pogingen om transmissies van of naar de servers waarop de Dienst draait te ontcijferen;

2.4. het ondernemen van acties die een onredelijke of onevenredig grote belasting opleggen, of kunnen opleggen (naar ons eigen oordeel), aan onze infrastructuur of die van een doelwebsite;

2.5. het uploaden van ongeldige gegevens, virussen, wormen of andere schadelijke software via de Dienst;

2.6. het verzamelen of oogsten van persoonlijk identificeerbare informatie, waaronder accountnamen, via de Dienst;

2.7. het zich voordoen als een andere persoon, het onjuist voorstellen van uw relatie met een persoon of entiteit, het plegen van fraude, of het verbergen of pogen te verbergen van uw identiteit;

2.8. het verstoren van de goede werking van de Dienst;

2.9. het benaderen van content op de Dienst via andere technologieën of middelen dan die welke door de Dienst worden aangeboden of geautoriseerd;

2.10. het omzeilen van maatregelen die wij mogelijk toepassen om toegang tot de Dienst te voorkomen of te beperken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, functies die het gebruik of kopiëren van content verhinderen of beperken, dan wel beperkingen afdwingen op het gebruik van de Dienst of de daarin opgenomen content;

2.11. het doorverkopen of herdistribueren van de Dienst (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met FineProxy);

2.12. het gebruik van de Dienst om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen (bijv. toegang tot een server, netwerk, host of account waartoe u niet bevoegd bent);

2.13. het gebruik van de Dienst om internetcommunicatie te verstoren of te trachten te verstoren (bijv. een denial-of-service (DoS)-aanval);

2.14. het gebruik van de Dienst voor ticketaankoop-bots, advertentiefraude, of het verzamelen van gegevens die niet openbaar beschikbaar zijn of anderszins beschermd zijn vanwege hun gevoeligheid; of

2.15. het gebruik van de Dienst in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, servicevoorwaarden of gebruiksvoorwaarden, dan wel rechten van derden.

U stemt ermee in om identiteitsverificatie te voltooien indien FineProxy redelijkerwijs vermoedt dat een van de bovengenoemde verboden activiteiten via uw account wordt uitgevoerd. Het niet voltooien van de identiteitsverificatie kan leiden tot opschorting van uw account.

Overzicht.

Wij zetten ons in voor het leveren van hoogwaardige diensten in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en onze Servicevoorwaarden. Elk misbruik van de Dienst of schending van onze regels wordt serieus genomen.

Klachtverwerkingskosten.

Vanwege de toegenomen administratieve en onderzoeksinspanningen die gepaard gaan met de afhandeling van klachten, wordt met ingang van 22 januari 2024 een vergoeding van $50 in rekening gebracht voor de verwerking van elke klacht die verband houdt met een schending van onze regels. Deze vergoeding is geen vervanging voor naleving van onze Voorwaarden en ontslaat gebruikers niet van hun verantwoordelijkheid. De vergoeding wordt uitsluitend in rekening gebracht ter dekking van de kosten van de beoordeling en het onderzoek van de klacht.

Procedure voor klachtafhandeling.

Wanneer wij een klacht ontvangen, beoordelen wij de gemelde activiteit, maken wij een supportticket voor de klant aan en versturen wij een factuur voor de klachtverwerkingskosten. Het ticket beschrijft de gemelde overtreding en kan om een toelichting of aanvullende informatie vragen. De klant moet de in het ticket vermelde activiteit onmiddellijk staken en de daarin genoemde regels van de Dienst naleven. Betaling van de vergoeding geeft de klant geen toestemming om de overtreding voort te zetten.

Betalingsvoorwaarden.

De klachtverwerkingskosten moeten binnen twee (2) kalenderdagen na de factuurdatum worden betaald. Als de betaling niet binnen deze termijn is ontvangen, kan de Dienst waarop de klacht betrekking heeft worden opgeschort. Een opgeschorte Dienst kan uitsluitend worden hersteld nadat de factuur is betaald, de verboden activiteit is gestaakt en herstel verenigbaar is met onze regels, de uitkomst van onze beoordeling en het toepasselijke recht.

Ernstige of herhaalde overtredingen.

Als de gemelde overtreding ernstig of duidelijk is, of volgt op eerdere klachten, kunnen wij Diensten onmiddellijk opschorten zodra het supportticket wordt aangemaakt, zonder het verstrijken van de betalingstermijn van twee dagen af te wachten. Normaliter schorten wij de specifieke Dienst op waarop de klacht betrekking heeft. Wanneer de kennelijke overtreding bijzonder ernstig is of mogelijk ook andere Diensten betreft, kunnen wij alle actieve Diensten van de klant opschorten zolang wij de omstandigheden onderzoeken. Er wordt geen restitutie verleend voor reeds geleverde Diensten of voor verschuldigde klachtverwerkingskosten.

Kwijtschelding van kosten.

In uitzonderlijke gevallen en naar ons eigen goeddunken kunnen wij de kosten voor klachtafhandeling kwijtschelden, met name wanneer de klant blijk geeft van oprechte medewerking en redelijke stappen onderneemt om toekomstige overtredingen te voorkomen.

4. Abonnementen & betalingsverwerking#

Elk account heeft één interne wallet in het dashboard; er worden geen aparte saldi bijgehouden voor afzonderlijke facturen of Diensten. De wallet kan handmatig of via de optionele automatische opwaardering worden opgewaardeerd, en Diensten en add-ons worden aangeschaft met het tegoed in de wallet.

Stortingen in de wallet kunnen worden verwerkt door externe betalingsproviders of betalingsverwerkers in overeenstemming met de geldende beveiligingsnormen, waaronder, indien van toepassing, PCI-DSS. FineProxy slaat betaalkaartgegevens niet rechtstreeks op en verwerkt deze niet rechtstreeks.

De accounthouder beheert de betalingsinstellingen, waaronder de automatische opwaardering, via het dashboard. Terugbetalingen en opzeggingen worden beheerst door en zijn onderworpen aan het restitutiebeleid in artikel 5.

Met inachtneming van dit restitutiebeleid biedt FineProxy een periode van 24 uur vanaf het moment van aankoop waarbinnen de klant een terugbetaling naar de oorspronkelijke betaalmethode kan aanvragen. Kosten van de betalingsprovider en andere toepasselijke kosten blijven onderworpen aan artikel 5.2. De restitutie binnen 24 uur geldt niet voor Diensten die voor de betaalde looptijd van 48 uur zijn besteld.

Om een actieve Dienst op te zeggen, ook voordat een terugbetaling wordt aangevraagd, moet de klant het dashboard gebruiken door de actieve Dienst te selecteren, Beheer te openen en ‘Deze dienst opzeggen’ te kiezen. Bij opzegging wordt de ongebruikte waarde van de Dienst teruggestort in de interne wallet van het account. Binnen de eerste 24 uur na aankoop kan de klant vervolgens uitsluitend via het support-ticketsysteem in het account van de klant een terugbetaling naar de oorspronkelijke betaalmethode aanvragen. Terugbetalingsverzoeken die via andere communicatiekanalen worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Zelf opzeggen van Diensten via het dashboard is maximaal één keer per drie (3) dagen mogelijk. Als de klant een gegronde reden heeft om een Dienst vóór het verstrijken van deze termijn op te zeggen, kan de klant contact met ons opnemen via het ticketsysteem en uitleggen waarom de Dienst opgezegd moet worden. Dergelijke verzoeken worden per geval beoordeeld.

FineProxy monitort terugbetalingsactiviteit. Bij buitensporig veel terugbetalingsverzoeken — meer specifiek meer dan drie (3) verzoeken binnen één kalendermaand — behouden wij ons het recht voor om naar eigen inzicht verdere terugbetalingsverzoeken te weigeren.

Na het verstrijken van de terugbetalingsperiode van 24 uur is het bijschrijven van de ongebruikte waarde van de Dienst in de interne wallet het beschikbare resultaat van een opzegging. Tegoed in de wallet kan worden gebruikt voor toekomstige aankopen.

Als een klant technische problemen ondervindt met de aangeschafte proxies, raden wij sterk aan om eerst contact op te nemen met ons technisch supportteam via het ticketsysteem om het probleem te laten beoordelen voordat u een terugbetalingsverzoek indient.

Door een product of dienst van FineProxy aan te schaffen, erkent u dit terugbetalingsbeleid en stemt u ermee in hieraan gebonden te zijn.

Aanvullende clausule inzake overtredingen.

Terugbetalingen zijn niet mogelijk in gevallen die betrekking hebben op klachten of schendingen van onze Servicevoorwaarden. Indien wordt vastgesteld dat een account in strijd handelt met onze regels — of het nu gaat om ernstige of herhaalde overtredingen — worden er geen terugbetalingen verstrekt voor reeds geleverde diensten of voor eventuele kosten die verband houden met de afhandeling van klachten.

5.1 Verwerkingstermijnen voor terugbetalingen#

Nadat wij via het ticketsysteem uw verzoek om terugbetaling naar de oorspronkelijke betaalmethode hebben ontvangen, samen met eventuele vereiste uitbetalingsgegevens, dienen wij het terugbetalingsverzoek binnen 24 uur in bij de betalingsprovider.

Belangrijk: terugbetalingstermijnen gaan niet in op het moment dat u ons een bericht stuurt. Ze gaan in op het moment dat wij de vereiste informatie aan de betalingsprovider verstrekken. U ontvangt een afzonderlijke e-mailmelding zodra de informatie is ingediend.

De maximale termijn voor het indienen van de informatie aan onze zijde bedraagt maximaal 24 uur (doorgaans 2–6 uur). Na indiening is de terugbetalingstermijn volledig afhankelijk van de betalingsprovider en/of uw bank. De geschatte termijnen zijn als volgt:

Bankpassen/creditcards: 1–5 werkdagen. In de meeste gevallen worden terugbetalingen dezelfde dag verwerkt. In sommige gevallen kunnen wij uw kaartnummer opvragen om een handmatige overboeking uit te voeren (indien ondersteund door de provider).

1–5 werkdagen. In de meeste gevallen worden terugbetalingen dezelfde dag verwerkt. In sommige gevallen kunnen wij uw kaartnummer opvragen om een handmatige overboeking uit te voeren (indien ondersteund door de provider). Cryptocurrency: binnen 48 uur nadat wij een geldig terugbetalingsadres hebben ontvangen. U dient het walletadres op te geven dat voor de betaling is gebruikt, inclusief het netwerk/protocol. Terugbetalingen kunnen uitsluitend worden verstuurd naar dezelfde wallet van waaruit de betaling is gedaan. Bij niet-standaard blockchains kan de verwerkingstijd oplopen tot 96 uur.

binnen 48 uur nadat wij een geldig terugbetalingsadres hebben ontvangen. U dient het walletadres op te geven dat voor de betaling is gebruikt, inclusief het netwerk/protocol. Terugbetalingen kunnen uitsluitend worden verstuurd naar dezelfde wallet van waaruit de betaling is gedaan. Bij niet-standaard blockchains kan de verwerkingstijd oplopen tot 96 uur. WebMoney: tot 10 werkdagen. Houd er rekening mee dat de kosten voor terugbetaling hoog kunnen zijn. Bij deze methode kan de verwerking soms langer duren en kan de terugbetaling pas tegen de uiterste termijn worden afgerond.

tot 10 werkdagen. Houd er rekening mee dat de kosten voor terugbetaling hoog kunnen zijn. Bij deze methode kan de verwerking soms langer duren en kan de terugbetaling pas tegen de uiterste termijn worden afgerond. Perfect Money en Alipay: tot 10 werkdagen.

5.2 Kosten van betalingsproviders en blockchain#

De op de website vermelde prijzen zijn exclusief transactiekosten van de betalingsprovider en/of blockchain-netwerkkosten. Dergelijke kosten worden op het moment van betaling door de klant voldaan.

Eventuele kosten die de betalingsprovider in rekening brengt voor een terugbetaling komen voor rekening van de klant en worden op het terugbetaalde bedrag in mindering gebracht. Wij doen redelijke inspanningen om deze kosten te beperken en kunnen, waar mogelijk, terugbetalingsopties met lagere kosten voorstellen.

Bij terugbetalingen in cryptocurrency kunnen de totale kosten zowel de kosten van de betalingsprovider als de blockchain-netwerkkosten omvatten.

Let op bij cryptokosten: betalingsproviders kunnen hogere kosten in rekening brengen voor terugbetalingen via Bitcoin, Ethereum en USDT TRC20 (bijvoorbeeld USD 3 voor een USDT TRC20-terugbetaling). Houd rekening met deze kosten voordat u een aankoop doet, indien u verwacht een terugbetaling aan te vragen.

De Dienst biedt onbeperkt dataverkeer voor alle tariefplannen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de toepasselijke voorwaarden. De volgende bandbreedtelimieten zijn van toepassing op basis van het totale aantal IP-adressen dat is opgenomen in een specifieke actieve Dienst:

Tot 300 IP\‘s: tot 100 Mbps

301 tot 3.000 IP\‘s: tot 500 Mbps

3.001 tot 5.000 IP\‘s: tot 1 Gbps

5.001 tot 15.000 IP\‘s: tot 1,5 Gbps

15.001 tot 25.000 IP’s: tot 2,5 Gbps

Meer dan 25.000 IP’s: tot 5 Gbps

6.2 Limieten voor gelijktijdige verbindingen#

Naast bandbreedtelimieten gelden de volgende limieten voor het aantal gelijktijdige verbindingen (wat is dit) voor een specifieke actieve dienst, afhankelijk van de grootte van het IP-pakket:

Tot 999 IP’s: tot 1.500 gelijktijdige verbindingen

1.000 tot 4.999 IP’s: tot 3× het aantal IP’s dat in de Dienst is inbegrepen

5.000 tot 14.999 IP’s: tot 2× het aantal IP’s dat in de Dienst is inbegrepen

15.000 IP’s en meer: tot 1× het aantal IP’s dat in de Dienst is inbegrepen (gelijk aan het aantal IP’s)

Bij overschrijding van de limiet wordt de dienst automatisch overgeschakeld naar Slow Mode.

In Slow Mode is maximaal één gelijktijdige verbinding per IP-adres toegestaan.

De duur van Slow Mode hangt af van het aantal limietoverschrijdingen binnen een periode van 24 uur:

tot 2 overtredingen — 5 minuten

3 tot 6 overtredingen — 15 minuten

7 tot 10 overtredingen — 30 minuten

meer dan 10 overtredingen — 60 minuten

Na afloop van de beperkingsperiode keert de dienst automatisch terug naar de normale werking. Dit mechanisme voorkomt overmatige belasting door individuele gebruikers en waarborgt een stabiele servicekwaliteit voor alle klanten.

Als de huidige limiet voor gelijktijdige verbindingen ontoereikend is, kunnen extra gelijktijdige verbindingen voor een specifieke Dienst worden aangeschaft bij het plaatsen van de bestelling of later via het dashboard. De prijs bedraagt $30 per 1.000 extra gelijktijdige verbindingen voor een volledige periode van 30 dagen. Bij toevoeging aan een actieve Dienst worden de kosten naar rato berekend over de resterende dagen van de lopende periode van de Dienst. De verhoogde limiet wordt automatisch toegepast, zonder supportticket.

6.3 Algemene regels, meldingen en upgrades#

Deze beperkingen zijn uitsluitend ingesteld om de stabiliteit, betrouwbaarheid en eerlijk gebruik van de Dienst voor alle klanten te waarborgen.

Alle limieten beschreven in Secties 6.1 en 6.2 zijn van toepassing op de Dienst als geheel (d.w.z. op het specifieke actieve pakket/bestelling), niet op elk afzonderlijk IP-adres. Indien een klant meerdere actieve Diensten heeft, gelden de limieten afzonderlijk per Dienst en niet voor het account als geheel.

Wanneer een Dienst meerdere toegestane bron-IP-koppelingen heeft, kan de klant bij het toevoegen of bewerken van een koppeling daaraan een specifiek quotum voor gelijktijdige verbindingen toewijzen. Het totale quotum dat over alle koppelingen wordt verdeeld, mag de limiet voor gelijktijdige verbindingen van die Dienst niet overschrijden.

De klant kan het actuele gebruik en de toepasselijke limieten volgen in de belastingsgrafieken op de pagina van de actieve Dienst in het dashboard. FineProxy stuurt niet uitsluitend vanwege de overschrijding van een limiet een supportticket. Als de overschrijding aanzienlijk en/of herhaaldelijk is en een bedreiging vormt voor de stabiliteit van de Dienst of andere klanten, behoudt het Bedrijf zich het recht voor de betreffende Dienst onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten.

7. Beleid voor vervanging van IP-adressen#

Let op de volgende belangrijke regels met betrekking tot de vervanging van IP-adressen.

Indien een IP-adres wordt geblokkeerd als gevolg van handelingen die door de klant zijn verricht tijdens het gebruik van de Dienst (inclusief, maar niet beperkt tot, buitensporige verzoeken, schending van het beleid van een doelwebsite of misbruik), is FineProxy niet verplicht om een onmiddellijke vervanging van het betreffende IP-adres te bieden.

Klanten kunnen de geplande vervanging één keer per acht (8) dagen na de initiële aankoop of de vorige update van de proxylijst kosteloos zelf uitvoeren.

Voor een in aanmerking komende niet-roterende Dienst is een ongeplande volledige of gedeeltelijke vervanging van IP-adressen beschikbaar tegen eenmalige kosten van $10 per bewerking, die worden afgeschreven van de dashboardwallet. Roterende Diensten zijn uitgesloten, omdat hun IP-adressen automatisch roteren.

Om een vervanging in het dashboard te starten, selecteert u de actieve Dienst, opent u Meer acties en kiest u IP-adressen vernieuwen. De klant kan de volledige lijst, geselecteerde IP-adressen of IP-adressen per land vernieuwen en kan het aandeel van een land verhogen of verlagen voor zover het toepasselijke abonnement en de beschikbare voorraad dit toelaten.

Wij raden ten zeerste aan om vooraf het beleid en de gebruikslimieten van de website of dienst waarvoor de proxies worden ingezet te raadplegen, aangezien buitensporig of oneigenlijk gebruik kan leiden tot onmiddellijke IP-blokkering.

Indien wij frequente blokkering van FineProxy IP-adressen op specifieke websites in verband met de activiteit van een klant constateren, kunnen wij de klant hierover informeren. Indien dergelijke blokkeringen aanhouden, behoudt FineProxy zich het recht voor om de betreffende Dienst tijdelijk te bevriezen, zodat de klant de nodige aanpassingen kan doorvoeren en verdere IP-blokkering kan voorkomen. Gedurende een dergelijke bevriezing wordt de looptijd van de dienst opgeschort en niet verminderd.

Voor bepaalde functies van de Diensten kan het nodig zijn dat u een account aanmaakt. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens en voor alle activiteiten die via uw account worden uitgevoerd. FineProxy is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van het niet beschermen van uw accountgegevens.

API-sleutels en webhookgeheimen zijn gevoelige inloggegevens. Een geheim wordt slechts één keer weergegeven bij het aanmaken; u moet het kopiëren en veilig bewaren, het gebruik ervan beperken en het onmiddellijk roteren of intrekken als het is of mogelijk is blootgesteld. Gebruik voor integraties afzonderlijke sleutels met minimale rechten. U bent verantwoordelijk voor activiteiten die worden uitgevoerd met geldige accountgegevens, API-sleutels of webhookgeheimen.

9. Aanvaardbaar gebruik#

U stemt ermee in de Diensten uitsluitend te gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en rechten van derden. U mag de Diensten niet gebruiken voor onwettige, illegale of ongeautoriseerde doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot fraude, intimidatie of de verspreiding van malware of andere schadelijke code.

Wij respecteren uw privacy. Informatie over hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken, vindt u in ons Privacybeleid, dat een integraal onderdeel vormt van deze Voorwaarden.

11. Intellectuele eigendomsrechten#

Alle rechten, eigendomsrechten en belangen met betrekking tot de Diensten, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van FineProxy en haar licentiegevers. Niets in deze Voorwaarden verleent u enig recht op het gebruik van de handelsmerken, branding of intellectuele eigendom van FineProxy, tenzij uitdrukkelijk toegestaan.

12. Wijzigingen in de voorwaarden#

Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Bijgewerkte versies worden op onze website gepubliceerd met een herziene datum van „Laatst bijgewerkt“. Voortgezet gebruik van de Diensten nadat dergelijke wijzigingen van kracht zijn geworden, houdt in dat u de herziene Voorwaarden accepteert.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, inclusief het blokkeren van toekomstige toegang, indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat u deze Voorwaarden of toepasselijke wetgeving heeft geschonden. Beëindiging kan plaatsvinden met of zonder voorafgaande kennisgeving, voor zover wettelijk toegestaan.

14. Toepasselijk recht#

Deze Voorwaarden en eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden worden beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met het recht van Estland, zonder inachtneming van beginselen van conflictenrecht.

15. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid#

De Diensten worden aangeboden op een „“” hier.

16. Toegangsbeperkingen en geblokkeerde bronnen#

FineProxy hanteert een reeks beperkingen die op infrastructuurniveau worden toegepast. Deze beperkingen gelden voor alle klanten en alle abonnementen. Als een website op de blokkeerlijst staat, is deze niet bereikbaar via onze proxy\‘s en is deblokkering niet mogelijk.

16.1. Volledige blokkade van e-maildiensten en mailprotocollen#

Wij blokkeren e-maildiensten en mailprotocollen (SMTP, IMAP, POP3) volledig — ongeacht het beoogde gebruik.

Wat dit betekent:

de beperking geldt voor onze volledige infrastructuur en voor alle gebruikers;

het doel is niet relevant: e-mailvalidatie, inloggen op een mailbox of het gebruik van e-mailgerelateerde API\‘s;

deblokkering van e-maildiensten is niet mogelijk — de toegang is beperkt voor alle abonnementen.

16.2. Volledige blokkade van de .gov-domeinzone#

Alle websites in de .gov-domeinzone zijn geblokkeerd op onze proxies. Overheidsbronnen beperken vaak de toegang vanuit anonieme IP-reeksen, en dit sluit tevens aan bij ons interne beleid ter voorkoming van misbruik van de dienst. Deze beperking geldt voor alle landen en alle abonnementen.

16.3. Aanvullend geblokkeerde websites en diensten#

De volgende bronnen zijn niet bereikbaar via onze proxies. Als een website op deze lijst staat, is deblokkering niet mogelijk.

Overheidswebsites

alle .gov-domeinen

Financiële diensten

moex.ru, cbr.ru, payoneer.com, stripe.com, paypal.com, bofa.com

Overheids- en bedrijfsbronnen

gosuslugi.ru, login.microsoftonline.com, mil.ru

Technologie- en gamingplatforms

sony.com, sonyentertainmentnetwork.com, playstationnetwork.com, accounts.logme.in

pop.mail.ru, login.live.com, mail.aol.com, gmx.com, gmx.net, gmx.de, gmx.fr, gmx.au, login.skype.com, account.bbc.com

Zoekmachine

Google Search (alleen de pagina met zoekresultaten is geblokkeerd; andere Google-diensten blijven beschikbaar)

Streaming entertainment

filmax-tv.ru, fandango.com

Anti-spamdiensten

spamhaus.org

Extern beheer en beveiligingsdiensten

my-android.avast.com

Luchtvaartmaatschappijen en online boekingen

singaporeair.com, ticketswap

Media en nieuws

rappler.com

Commerciële en zakelijke websites

courbis.fr, architecturaldepot.com, pusuyu.xyz, goodgame.ru

Winkels en catalogi (potpourrigroup.com en gerelateerde sites)

backinthesaddle.com, catalogfavorites.com, chadwicks.com, countrystorecatalog.com, cuddledown.com, expressionscatalog.com, inthecompanyofdogs.com, magellans.com, naturesjewelry.com, northstyle.com, potpourrigift.com, pyramidcollection.com, sagefinds.com, serengetifashions.com, astitchery.com, whateverworks.com, youngexplorers.com

Overige bronnen

tana.it, pbstre.cz, neus-store.com, mesto-kadan.cz, onlinestore.it, emagineoptical.com, roberts-family.com, carvinsoftware.com, iscsales.com, foh3l.org

Als een website op deze lijst staat, werkt deze niet via onze proxy\‘s.

16.4 Toegangsbeleid voor Twitch#

Standaard is toegang tot Twitch geblokkeerd op alle gedeelde (pakket-)proxydiensten. Deze beperking geldt uitsluitend voor Twitch en heeft geen invloed op de toegang tot andere websites of platforms. Alle pakketproxy\‘s blijven volledig functioneel voor algemeen gebruik.

Deze beperking is het gevolg van het strikte moderatie- en verkeerscontrolebeleid van Twitch. Wanneer meerdere klanten hetzelfde proxy-IP gebruiken om toegang te krijgen tot Twitch, worden dergelijke IP-adressen snel beperkt of geblokkeerd, wat een negatief effect heeft op alle gebruikers die dat IP delen.

Voor stabiele toegang bieden wij dedicated pakketproxyplannen met exclusieve Twitch-toegang aan, beschikbaar op: https://fineproxy.org/use-cases/twitch-proxies/

Bij deze plannen blijven de proxy-IP-adressen bruikbaar voor alle websites, terwijl toegang tot Twitch exclusief wordt ingeschakeld voor één enkele klant op die IP\‘s. Andere klanten mogen Twitch niet gebruiken op dezelfde proxyadressen. Vanwege dit exclusieve toegangsrecht zijn deze pakketproxyplannen 50% duurder dan standaard pakketproxy\‘s.

Activering van Twitch-toegang wordt handmatig uitgevoerd. Om deze in te schakelen dient de klant een verzoek in te dienen via het ticketsysteem in het persoonlijke account. Automatische activering is niet beschikbaar.

17. Ondersteuning voor het UDP-protocol#

Ondersteuning voor het UDP-protocol is alleen beschikbaar voor in aanmerking komende niet-roterende Diensten; roterende Diensten zijn uitgesloten. Wanneer UDP-ondersteuning is ingeschakeld, wordt de prijs van de Dienst verhoogd met 50% van de standaardprijs van de Dienst.

De klant kan UDP-ondersteuning toevoegen bij het plaatsen van een bestelling of later via de actieve Dienst in het dashboard. Bij latere toevoeging worden de extra kosten naar rato berekend over de resterende dagen van de lopende periode van de Dienst. Activering gebeurt zelfstandig en vereist geen supportticket, handmatige activering of wachttijd.

Het wijzigen of bijwerken van IP-adressen binnen de Dienst schakelt de UDP-protocolondersteuning niet uit. De UDP-functionaliteit blijft beschikbaar na updates van de IP-lijst.

De verhoogde serviceprijs die samenhangt met UDP-protocolondersteuning geldt voor de volledige duur van de actieve serviceperiode, inclusief verlengingen, zolang de UDP-ondersteuning ingeschakeld blijft.

Heeft u vragen over deze Voorwaarden of heeft u technische ondersteuning nodig, neem dan via een van de volgende kanalen contact op met FineProxy Support: