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Goedkope Proxy

Flat-rate IPv4-proxy's: HTTP/HTTPS/SOCKS5 inbegrepen, onbeperkt verkeer, gedeeld of dedicated — vanaf $0,07 IP/maand, geen per-GB-facturering.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw goedkoopste proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 1.000 datacenter-IP’s met een vaste prijs per IP en onbeperkt verkeer
  • Exporteer mijn affordable proxylijsten als JSON
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn cheap proxyservice
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn affordable proxyservices
  • Vernieuw mijn statische proxylijst zodra de volgende gratis wissel beschikbaar is
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Verkeer wordt nooit gemeten

Awesome service. De proxies zijn beschikbaar in een korte tijd na de betaling. Het hebben van een heleboel IP... maakt mijn werk productiever. Ik waardeer een goede snelheid en onbeperkt verkeer ook.

Diana DeeIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ik kan geen betere diensten vinden dan dit speciaal in termen van residentiële onbeperkt, Ik dacht dat het zal beginnen te zijn van lage kwaliteit zodra ik gebruik, maar verdomme voor de hele tijd die ik heb gebruikt, het bleef boven 99%, is het geweldig om te zijn. Succes en ik hoop dat het blijft hetzelfde

ZainDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Minimale bestellingen

Uitstekende proxy’s, ze werken als een klok. Ik gebruik ze al een jaar, gebruik ze voortdurend en koop er telkens 1.000.

IvanTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Ik had een betrouwbare oplossing met roterende proxy’s nodig voor dataonderzoek en deze voldeed aan de verwachtingen. 100 IP’s, allemaal schoon en responsief. De klantenservice beantwoordde mijn vragen over de configuratie binnen een uur. Ik verleng zonder aarzeling.

IgorSaasHub, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

Ik gebruik FineProxy al enkele maanden, en het is gemakkelijk een van de beste proxy-diensten die ik tegenkom! De verbinding is stabiel, snel en veilig, waardoor surfen en toegang tot geo-beperkte inhoud naadloos verloopt. FineProxy biedt een breed scala aan IP's, en schakelen tussen hen is snel en probleemloos. Hun klantenservice is responsief en behulpzaam, altijd klaar om te helpen wanneer ik een vraag heb. Plus, de prijzen zijn ongelooflijk concurrerend voor het niveau van de dienstverlening. Hoog aanbevolen FineProxy voor iedereen die behoefte heeft aan betrouwbare en efficiënte proxies!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

fineproxy.org biedt een fatsoenlijke proxy-service met een brede selectie van IP's en locaties. Echter, verbindingssnelheden kunnen soms inconsistent zijn, en ondersteuningsrespons kan langzamer zijn dan verwacht. Hoewel de service geschikt is voor basistaken, kan het niet volledig voldoen aan de behoeften van gebruikers met hogere eisen of specifieke eisen. Prijzen zijn concurrerend, maar de prestaties kunnen stabieler zijn voor degenen die erop vertrouwen voor professioneel of intensief gebruik.

Charles BrownProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Per GB of vast tarief — wat is écht goedkoper?Een vast

Een vast tarief wint bij elke serieuze werklast. Bij 100 GB/maand (lichte scraping) rekent een provider van $5/GB u $500. De per-IP-prijzen van FineProxy met onbeperkt verkeer kosten een fractie daarvan voor dezelfde taak. Per-GB is alleen zinvol onder 5 GB/maand — en bij dat volume heeft u waarschijnlijk helemaal geen proxy's nodig.

Zijn goedkope proxy's veilig?Bij betrouwbare providers

Bij betrouwbare providers — ja. Het risico zit bij gratis lijsten en onbekende diensten die uw verkeer kunnen onderscheppen. FineProxy biedt HTTPS met een individueel SSL-certificaat per IP — het verkeer tussen u en de proxy is versleuteld, zelfs als de doelsite op gewoon HTTP draait. Uw gegevens blijven privé.

Wat is de goedkoopste optie voor grootschalige scraping?Gedeelde datacenter-proxy's met

Gedeelde datacenter-proxy's met onbeperkt verkeer. Honderden of duizenden IP's tegen een vast tarief per IP, zonder verkeerslimiet. De bulkpakketten van FineProxy drukken de kosten per IP bij hogere volumes nog verder omlaag. Meer IP's × vast tarief × onbeperkte bandbreedte = de laagste kosten per verzoek op datacenter-proxy's.

Kost SOCKS5 meer dan HTTP?Niet

Niet bij ons. Elke FineProxy-proxy ondersteunt HTTP, HTTPS en SOCKS5 voor dezelfde prijs. Goedkope SOCKS5-proxyproviders rekenen vaak een toeslag voor het protocol — wij niet. Hetzelfde adres, hetzelfde poortbereik, kies uw protocol.

Gratis proxy's — de moeite waard?Om te leren

Om te leren hoe proxy's werken — misschien. Voor alles waarbij echte accounts, echte data of echt geld betrokken zijn — nee. Gratis proxy's kennen geen verantwoordingsplicht, geen SLA en bestaan vaak om verkeersdata te verzamelen. Het verschil tussen “gratis” en een instapplan is klein. Het verschil in betrouwbaarheid en veiligheid is enorm.

Handleiding

Waarom de prijs op het etiket niet de prijs is die u betaalt

3 min leestijdFineProxy-netwerkteam

De goedkope proxyservers van FineProxy kosten een vast tarief per IP per maand — onbeperkt verkeer, geen kosten per GB, geen bandbreedtelimieten. Elk adres ondersteunt HTTP, HTTPS met een eigen SSL-certificaat en SOCKS5 voor dezelfde prijs. Dat is het bedrag dat u daadwerkelijk betaalt. De meeste providers die “goedkope” proxy's adverteren, hebben een heel ander bedrag klaarstaan zodra u ze gaat gebruiken.

De per-GB-valkuil

Het meest gebruikte prijsmodel rekent per gigabyte verkeer. Tegen $5-10/GB lijkt een kleine test betaalbaar. Stuur er 50 GB doorheen — $400. Schaal op naar 500 GB — $4.000. Bij een terabyte betaalt u per maand meer dan voor een dedicated serverfarm.

Datacenter-proxy's zouden niet zo moeten werken. Bandbreedte kost providers vrijwel niets. Prijzen per GB zijn een margestrategie, geen afspiegeling van werkelijke infrastructuurkosten. Wanneer u een goedkope proxydienst koopt met facturering per GB, verdwijnt het “goedkope” zodra uw project groeit.

FineProxy rekent per IP, per maand. Verkeer is bij elk plan onbeperkt. Of u nu 10 GB of 10 TB door een proxy stuurt, de factuur verandert niet. Voor alles met serieus volume — scraping, monitoring, advertentieverificatie — is dit het verschil tussen een voorspelbaar budget en een onverwachte factuur.

Wat een proxy daadwerkelijk goedkoop maakt

Wie de IP's bezit. Resellers kopen adressen bij upstream-providers en rekenen 2-5x meer. Een directe provider bepaalt zijn eigen prijzen. FineProxy bezit meer dan 100.000 IPv4-adressen verspreid over meerdere ASN's. Geen tussenpersoon, geen opslag op andermans hardware.

Hoe verkeer wordt gefactureerd. Per GB versus onbeperkt. Bij elke serieuze workload wint onbeperkt met een factor 10-50x. Wanneer u de tarieven van de goedkoopste proxyaanbieders vergelijkt, bereken dan altijd de kosten op basis van UW verwachte verkeersvolume — niet de instapprijs op de landingspagina.

Wat er in de prijs is inbegrepen. Sommige aanbieders rekenen extra voor SOCKS5, of voor HTTPS, of voor API-toegang. FineProxy bundelt HTTP, HTTPS (met een individueel SSL-certificaat per IP) én SOCKS5 op elke proxy. U kunt goedkope SOCKS5-proxytoegang kopen zonder een toeslag te betalen bovenop HTTP — hetzelfde adres, dezelfde prijs, wissel van protocol.

De “goedkope” optie die u uiteindelijk meer kost

Gratis proxylijsten en ultragoedkope aanbieders ($1-2/maand voor “onbeperkt” alles) betekenen vrijwel altijd: doorverkochte IP's die al verbrand zijn op grote platformen, nul kwaliteitscontrole, mogelijk onderscheppen van data. Log in op accounts via een gratis proxy en de kans is reëel dat iemand aan de andere kant uw inloggegevens vastlegt.

De beste goedkope proxydienst is niet de dienst met het laagste getal op de pagina — het is de dienst waarbij de kosten per IP laag blijven én de IP's daadwerkelijk werken op uw doelomgeving. Schone adressen, voldoende subnetdiversiteit, 99,9% uptime gegarandeerd via SLA, en protocollen die aansluiten op uw tools.

Gedeeld, dedicated, of beide

FineProxy biedt beide. Gedeelde proxies zijn de goedkope optie — elke IP wordt gedeeld door maximaal 3 tot 5 gebruikers, met onbeperkt verkeer. Ze zijn perfect voor publieke taken: scrapen van productlijsten, monitoren van zoekresultaten en verzamelen van openbaar beschikbare data waarvoor geen login vereist is. De goedkoopste optie voor een privéproxy is dedicated — één gebruiker per IP, een schone geschiedenis en het adres exclusief voor u gedurende de huurperiode. Kies dedicated wanneer uw workflow accountautorisatie omvat, sessiegevoelige acties vereist, of wanneer u werkt op platforms die gedeelde IP's tussen meerdere gebruikers markeren. Beide typen ondersteunen dezelfde protocollen en hetzelfde beleid voor onbeperkt verkeer.

Wilt u de dienst met uw eigen workload proberen? Configureer en betaal Proxy’s voor 48 uur en voer daarna de bovenstaande benchmarks uit met uw eigen taken.