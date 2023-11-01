De goedkope proxyservers van FineProxy kosten een vast tarief per IP per maand — onbeperkt verkeer, geen kosten per GB, geen bandbreedtelimieten. Elk adres ondersteunt HTTP, HTTPS met een eigen SSL-certificaat en SOCKS5 voor dezelfde prijs. Dat is het bedrag dat u daadwerkelijk betaalt. De meeste providers die “goedkope” proxy's adverteren, hebben een heel ander bedrag klaarstaan zodra u ze gaat gebruiken.
De per-GB-valkuil
Het meest gebruikte prijsmodel rekent per gigabyte verkeer. Tegen $5-10/GB lijkt een kleine test betaalbaar. Stuur er 50 GB doorheen — $400. Schaal op naar 500 GB — $4.000. Bij een terabyte betaalt u per maand meer dan voor een dedicated serverfarm.
Datacenter-proxy's zouden niet zo moeten werken. Bandbreedte kost providers vrijwel niets. Prijzen per GB zijn een margestrategie, geen afspiegeling van werkelijke infrastructuurkosten. Wanneer u een goedkope proxydienst koopt met facturering per GB, verdwijnt het “goedkope” zodra uw project groeit.
FineProxy rekent per IP, per maand. Verkeer is bij elk plan onbeperkt. Of u nu 10 GB of 10 TB door een proxy stuurt, de factuur verandert niet. Voor alles met serieus volume — scraping, monitoring, advertentieverificatie — is dit het verschil tussen een voorspelbaar budget en een onverwachte factuur.
Wat een proxy daadwerkelijk goedkoop maakt
Wie de IP's bezit. Resellers kopen adressen bij upstream-providers en rekenen 2-5x meer. Een directe provider bepaalt zijn eigen prijzen. FineProxy bezit meer dan 100.000 IPv4-adressen verspreid over meerdere ASN's. Geen tussenpersoon, geen opslag op andermans hardware.
Hoe verkeer wordt gefactureerd. Per GB versus onbeperkt. Bij elke serieuze workload wint onbeperkt met een factor 10-50x. Wanneer u de tarieven van de goedkoopste proxyaanbieders vergelijkt, bereken dan altijd de kosten op basis van UW verwachte verkeersvolume — niet de instapprijs op de landingspagina.
Wat er in de prijs is inbegrepen. Sommige aanbieders rekenen extra voor SOCKS5, of voor HTTPS, of voor API-toegang. FineProxy bundelt HTTP, HTTPS (met een individueel SSL-certificaat per IP) én SOCKS5 op elke proxy. U kunt goedkope SOCKS5-proxytoegang kopen zonder een toeslag te betalen bovenop HTTP — hetzelfde adres, dezelfde prijs, wissel van protocol.
De “goedkope” optie die u uiteindelijk meer kost
Gratis proxylijsten en ultragoedkope aanbieders ($1-2/maand voor “onbeperkt” alles) betekenen vrijwel altijd: doorverkochte IP's die al verbrand zijn op grote platformen, nul kwaliteitscontrole, mogelijk onderscheppen van data. Log in op accounts via een gratis proxy en de kans is reëel dat iemand aan de andere kant uw inloggegevens vastlegt.
De beste goedkope proxydienst is niet de dienst met het laagste getal op de pagina — het is de dienst waarbij de kosten per IP laag blijven én de IP's daadwerkelijk werken op uw doelomgeving. Schone adressen, voldoende subnetdiversiteit, 99,9% uptime gegarandeerd via SLA, en protocollen die aansluiten op uw tools.
Gedeeld, dedicated, of beide
FineProxy biedt beide. Gedeelde proxies zijn de goedkope optie — elke IP wordt gedeeld door maximaal 3 tot 5 gebruikers, met onbeperkt verkeer. Ze zijn perfect voor publieke taken: scrapen van productlijsten, monitoren van zoekresultaten en verzamelen van openbaar beschikbare data waarvoor geen login vereist is. De goedkoopste optie voor een privéproxy is dedicated — één gebruiker per IP, een schone geschiedenis en het adres exclusief voor u gedurende de huurperiode. Kies dedicated wanneer uw workflow accountautorisatie omvat, sessiegevoelige acties vereist, of wanneer u werkt op platforms die gedeelde IP's tussen meerdere gebruikers markeren. Beide typen ondersteunen dezelfde protocollen en hetzelfde beleid voor onbeperkt verkeer.
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