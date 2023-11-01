NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy pas cher

Proxies IPv4 au forfait : HTTP/HTTPS/SOCKS5 inclus, trafic illimité, partagés ou dédiés — à partir de $0.07 IP/mois, sans facturation au Go.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre de proxy la moins chère.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 1,000 IP de centre de données avec un tarif fixe par IP et un trafic illimité
  • Exporte mon abordable listes de proxys au format JSON
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon cheap service proxy
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon abordable services proxy
  • Actualise mon static liste de proxys lorsque le prochain échange gratuit est disponible
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Trafic jamais mesuré

Service génial. Les proxys sont disponibles peu de temps après le paiement. Avoir beaucoup de adresses IP rend mon travail plus productif. J'apprécie également une bonne vitesse et un trafic illimité. 

Diana DeePlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Je ne trouve pas de meilleurs services que celui-ci, spécialement en termes de résidentiel illimité, je pensais que la qualité commencerait à être de mauvaise qualité une fois que je l'utiliserais, mais bon sang, pendant tout le temps que j'ai utilisé, il est resté au-dessus de 99%, c'est génial d'être. Bonne chance et j'espère que ça restera pareil

ZainDieg, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Minimums de commande

Excellents proxys, ils fonctionnent comme une horloge. Je les utilise depuis un an, en permanence, et j'en achète 1 000 à la fois.

IvanTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

J'avais besoin d'une solution fiable de proxys rotatifs pour la recherche de données, et celle-ci a répondu à mes attentes. 100 IP, toutes propres et réactives. Le service client a répondu à mes questions sur la configuration en moins d'une heure. Je renouvellerai sans hésiter.

IgorSaasHub, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Emplacements et stock

J'utilise FineProxy depuis plusieurs mois et c'est facilement l'un des meilleurs services proxy que j'ai rencontré ! La connexion est stable, rapide et sécurisée, ce qui facilite la navigation et l'accès au contenu géo-restreint. FineProxy offre une grande variété d'adresses IP, et la commutation entre elles est rapide et sans tracas. Leur support client est réactif et serviable, toujours prêt à m'aider chaque fois que j'ai une question. De plus, les prix sont incroyablement compétitifs pour le niveau de service fourni. Je recommande vivement FineProxy à tous ceux qui ont besoin de proxys fiables et efficaces !

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Fineproxy.org propose un service proxy décent avec un large choix d'adresses IP et d'emplacements. Cependant, les vitesses de connexion peuvent parfois être incohérentes et la réponse de l’assistance peut être plus lente que prévu. Bien que le service soit adapté aux tâches de base, il peut ne pas répondre pleinement aux besoins des utilisateurs ayant des exigences plus élevées ou des exigences spécifiques. Le prix est compétitif, mais les performances pourraient être plus stables pour ceux qui en dépendent pour un usage professionnel ou intensif.

Charles BrownProxyRate, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Tarification au Go ou forfait illimité — qu'est-ce qui revient vraiment moins cher ?Le forfait

Le forfait l'emporte dès qu'il y a une charge réelle. À 100 Go/mois (scraping léger), un fournisseur à 5 $/Go vous facture 500 $. La tarification par IP de FineProxy’ avec trafic illimité ne coûte qu'une fraction de cette somme pour la même tâche. La facturation au Go n'a de sens qu'en dessous de 5 Go/mois — et à ce volume, vous n’avez probablement pas besoin de proxys du tout.

Les proxys pas chers sont-ils sûrs ?Chez un fournisseur

Chez un fournisseur réputé — oui. Le risque provient des listes gratuites et des services inconnus susceptibles d'intercepter votre trafic. FineProxy fournit du HTTPS avec un certificat SSL individuel par IP — le trafic entre vous et le proxy est chiffré même si le site cible utilise du HTTP simple. Vos données restent confidentielles.

Quelle est l'option la moins chère pour du scraping à grande échelle ?Proxies datacenter partagés

Proxies datacenter partagés avec trafic illimité. Des centaines, voire des milliers d’IP à un tarif fixe par IP, sans limite de bande passante. Les packs en volume de FineProxy réduisent encore le coût unitaire par IP. Plus d’IP × tarif fixe × bande passante illimitée = le coût par requête le plus bas sur les proxies datacenter.

SOCKS5 coûte-t-il plus cher que HTTP ?Pas

Pas chez nous. Chaque proxy FineProxy prend en charge HTTP, HTTPS et SOCKS5 au même prix. Les fournisseurs de proxys SOCKS5 bon marché facturent souvent un supplément pour le protocole — ce n’est pas notre cas. Même adresse, même plage de ports, choisissez votre protocole.

Proxies gratuits — est-ce que ça vaut le coup ?Pour apprendre comment

Pour apprendre comment fonctionnent les proxies — pourquoi pas. Pour tout ce qui implique de vrais comptes, de vraies données ou de l'argent réel — non. Les proxies gratuits n'offrent aucune responsabilité, aucun SLA, et existent souvent pour collecter vos données de trafic. L'écart entre « gratuit » et un forfait payant d»entrée de gamme est minime. L'écart en termes de fiabilité et de sécurité est colossal.

Guide

Pourquoi le prix affiché n'est pas le prix que vous payez réellement

4 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Les serveurs proxy pas chers de FineProxy coûtent un tarif fixe par IP et par mois — trafic illimité, pas de frais au Go, aucune limite de bande passante. Chaque adresse prend en charge HTTP, HTTPS avec son propre certificat SSL, et SOCKS5, le tout au même prix. C'est le montant que vous payez réellement. La plupart des fournisseurs qui annoncent des proxies « pas chers » ont un tout autre chiffre qui vous attend dès que vous commencez à les utiliser.

Le piège du tarif au Go

Le modèle de tarification le plus courant facture au gigaoctet de trafic. À 5-10 $/Go, un petit test semble abordable. Faites passer 50 Go — 400 $. Passez à 500 Go — 4 000 $. Atteignez le téraoctet et vous payez plus par mois qu'une ferme de serveurs dédiés.

Les proxies datacenter ne devraient pas fonctionner ainsi. La bande passante coûte quelques centimes aux fournisseurs. La tarification au Go est une stratégie de marge, pas le reflet des coûts réels d'infrastructure. Quand vous achetez un service proxy pas cher facturé au Go, le « pas cher » disparaît dès que votre projet prend de l»ampleur.

FineProxy facture par IP, par mois. Le trafic est illimité sur tous les forfaits. Que vous fassiez transiter 10 Go ou 10 To par un proxy, la facture ne change pas. Pour tout projet à volume conséquent — scraping, monitoring, vérification publicitaire — c'est la différence entre un budget prévisible et une facture surprise.

Ce qui rend réellement un proxy pas cher

À qui appartiennent les IP. Les revendeurs achètent des adresses auprès de fournisseurs en amont et appliquent une marge de 2 à 5x. Un fournisseur direct fixe lui-même ses tarifs. FineProxy possède plus de 100 000 adresses IPv4 réparties sur plusieurs ASN. Pas d’intermédiaire, pas de marge sur l’infrastructure d’un tiers.

Comment le trafic est facturé. Au Go vs illimité. Pour toute charge de travail réelle, l’illimité l’emporte d’un facteur 10 à 50x. Lorsque vous comparez les tarifs des fournisseurs de proxies les moins chers, calculez toujours le coût selon VOTRE volume de trafic prévu, pas le prix d’appel affiché sur la page.

Ce qui est inclus dans le prix. Certains fournisseurs facturent un supplément pour le SOCKS5, le HTTPS ou l’accès API. FineProxy inclut HTTP, HTTPS (avec certificat SSL individuel par IP) et SOCKS5 sur chaque proxy. Vous pouvez acheter un accès proxy SOCKS5 pas cher sans payer de supplément par rapport au HTTP — même adresse, même prix, changez simplement de protocole.

Le « bon marché » qui vous coûte plus cher

Les listes de proxies gratuits et les fournisseurs ultra-discount (1-2 $/mois pour du « illimité » sur toute la ligne) impliquent presque toujours : des IP revendues déjà grillées sur les grandes plateformes, aucun contrôle qualité, un risque d’interception de données. Connectez-vous à un compte via un proxy gratuit et quelqu’un pourrait très bien enregistrer vos identifiants à l’autre bout.

Le meilleur service proxy pas cher, ce n'est pas celui qui affiche le prix le plus bas sur la page — c'est celui où le coût par IP reste faible ET où les IP fonctionnent réellement sur votre cible. Des adresses propres, une diversité de sous-réseaux correcte, un uptime de 99.9% garanti par SLA, des protocoles compatibles avec vos outils.

Partagé, dédié, ou les deux

FineProxy propose les deux. Les proxies partagés constituent l'option proxy à bas coût — chaque IP est répartie entre 3 à 5 utilisateurs maximum, toujours avec un trafic illimité. Ils gèrent parfaitement les tâches publiques : scraping de fiches produits, surveillance des résultats de recherche, collecte de données accessibles publiquement sans nécessiter de connexion. L'option proxy privé la plus économique est le proxy dédié — un seul utilisateur par IP, historique propre, adresse exclusivement à vous pendant toute la durée de la location. Choisissez le dédié lorsque votre workflow implique une authentification de compte, des actions sensibles à la session ou des plateformes qui signalent les IP partagées entre plusieurs utilisateurs. Les deux types prennent en charge les mêmes protocoles et la même politique de trafic illimité.

Vous souhaitez essayer le service avec votre propre charge de travail ? Configurez et payez des Proxys pour 48 heures, puis exécutez les tests ci-dessus sur vos propres tâches.