Les serveurs proxy pas chers de FineProxy coûtent un tarif fixe par IP et par mois — trafic illimité, pas de frais au Go, aucune limite de bande passante. Chaque adresse prend en charge HTTP, HTTPS avec son propre certificat SSL, et SOCKS5, le tout au même prix. C'est le montant que vous payez réellement. La plupart des fournisseurs qui annoncent des proxies « pas chers » ont un tout autre chiffre qui vous attend dès que vous commencez à les utiliser.

Le piège du tarif au Go

Le modèle de tarification le plus courant facture au gigaoctet de trafic. À 5-10 $/Go, un petit test semble abordable. Faites passer 50 Go — 400 $. Passez à 500 Go — 4 000 $. Atteignez le téraoctet et vous payez plus par mois qu'une ferme de serveurs dédiés.

Les proxies datacenter ne devraient pas fonctionner ainsi. La bande passante coûte quelques centimes aux fournisseurs. La tarification au Go est une stratégie de marge, pas le reflet des coûts réels d'infrastructure. Quand vous achetez un service proxy pas cher facturé au Go, le « pas cher » disparaît dès que votre projet prend de l»ampleur.

FineProxy facture par IP, par mois. Le trafic est illimité sur tous les forfaits. Que vous fassiez transiter 10 Go ou 10 To par un proxy, la facture ne change pas. Pour tout projet à volume conséquent — scraping, monitoring, vérification publicitaire — c'est la différence entre un budget prévisible et une facture surprise.

Ce qui rend réellement un proxy pas cher

À qui appartiennent les IP. Les revendeurs achètent des adresses auprès de fournisseurs en amont et appliquent une marge de 2 à 5x. Un fournisseur direct fixe lui-même ses tarifs. FineProxy possède plus de 100 000 adresses IPv4 réparties sur plusieurs ASN. Pas d’intermédiaire, pas de marge sur l’infrastructure d’un tiers.

Comment le trafic est facturé. Au Go vs illimité. Pour toute charge de travail réelle, l’illimité l’emporte d’un facteur 10 à 50x. Lorsque vous comparez les tarifs des fournisseurs de proxies les moins chers, calculez toujours le coût selon VOTRE volume de trafic prévu, pas le prix d’appel affiché sur la page.

Ce qui est inclus dans le prix. Certains fournisseurs facturent un supplément pour le SOCKS5, le HTTPS ou l’accès API. FineProxy inclut HTTP, HTTPS (avec certificat SSL individuel par IP) et SOCKS5 sur chaque proxy. Vous pouvez acheter un accès proxy SOCKS5 pas cher sans payer de supplément par rapport au HTTP — même adresse, même prix, changez simplement de protocole.

Le « bon marché » qui vous coûte plus cher

Les listes de proxies gratuits et les fournisseurs ultra-discount (1-2 $/mois pour du « illimité » sur toute la ligne) impliquent presque toujours : des IP revendues déjà grillées sur les grandes plateformes, aucun contrôle qualité, un risque d’interception de données. Connectez-vous à un compte via un proxy gratuit et quelqu’un pourrait très bien enregistrer vos identifiants à l’autre bout.

Le meilleur service proxy pas cher, ce n'est pas celui qui affiche le prix le plus bas sur la page — c'est celui où le coût par IP reste faible ET où les IP fonctionnent réellement sur votre cible. Des adresses propres, une diversité de sous-réseaux correcte, un uptime de 99.9% garanti par SLA, des protocoles compatibles avec vos outils.

Partagé, dédié, ou les deux

FineProxy propose les deux. Les proxies partagés constituent l'option proxy à bas coût — chaque IP est répartie entre 3 à 5 utilisateurs maximum, toujours avec un trafic illimité. Ils gèrent parfaitement les tâches publiques : scraping de fiches produits, surveillance des résultats de recherche, collecte de données accessibles publiquement sans nécessiter de connexion. L'option proxy privé la plus économique est le proxy dédié — un seul utilisateur par IP, historique propre, adresse exclusivement à vous pendant toute la durée de la location. Choisissez le dédié lorsque votre workflow implique une authentification de compte, des actions sensibles à la session ou des plateformes qui signalent les IP partagées entre plusieurs utilisateurs. Les deux types prennent en charge les mêmes protocoles et la même politique de trafic illimité.