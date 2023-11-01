NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy HTTPS

Certificats SSL par IP, chiffrement TLS 1.3 sur le segment client-proxy, support HTTPS et SOCKS5 — identifiants et en-têtes protégés dès le premier paquet.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez avec proxys SSL anonymes.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 1,000 HTTPS IP de centre de données en Europe avec per-IP SSL certificates
  • Exporte mon secure HTTPS liste de proxys au format JSON
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon HTTPS service proxy
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon chiffré offres proxy
  • Actualise mon HTTPS liste de proxys lorsque le prochain échange gratuit est disponible
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Trafic jamais mesuré

Auparavant, j'utilisais un autre service. Mais grâce aux conseils de collègues, j’ai trouvé ce service. La vitesse et le trafic illimité sont impressionnants (en comparaison avec d'autres services). Je l'utilise depuis six mois jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes. Le support client est toujours disponible. Même le panneau de commande m'a plu. Je recommanderai au reste de mes connaissances. Merci!

Ирина КоваленкоPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission et proposent des proxys de centre de données à des prix raisonnables avec une bande passante illimitée. J'ai cherché partout sur Internet un service comme celui-ci et je suis très heureux de les avoir trouvés.

bhwowsersNorton Safe Web, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Accès API et agent

Notre entreprise dépend fortement des proxys pour la recherche SEO, la gestion des réseaux sociaux, l'analyse de la concurrence et les tâches automatisées. FineProxy a été d'un grand secours pour notre équipe en proposant une large gamme de proxys rapides, sécurisés et hautement anonymes qui nous aident à exécuter efficacement nos tâches. Le tableau de bord est convivial, ce qui permet de gérer facilement plusieurs proxys sans difficulté. Contrairement aux autres fournisseurs de proxys que nous avons essayés auparavant, FineProxy maintient une vitesse et une disponibilité constantes, ce qui est crucial pour nos activités. Si vous avez besoin d'une solution de proxys de niveau professionnel, je vous recommande vivement de l'essayer !

omkaarSaasHub, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Le prix est correct et les proxys fonctionnent parfaitement. La partie API est également facile à configurer. À ce prix-là, c'est facile à recommander !

Felix KernerTrustpilot, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Pourquoi la liaison client-proxy est-elle le maillon faible ?Parce que la

Parce que la plupart des fournisseurs ne la chiffrent pas. Ils vendent des « proxies HTTP » capables de se connecter à des sites HTTPS — mais votre propre connexion au proxy transite en clair. Vos identifiants proxy, les URL que vous demandez et vos en-têtes sont visibles par quiconque surveille votre réseau. Les certificats SSL par IP de FineProxy chiffrent ce segment et comblent cette faille.

Quelle est la vraie différence entre un proxy HTTP et un proxy HTTPS ?Là où

Là où le chiffrement commence. Un proxy HTTP transmet votre trafic en clair jusqu'au serveur proxy, qui se connecte ensuite au site cible via HTTPS. Un proxy HTTPS chiffre dès le tout premier saut — de votre appareil au proxy. Sachant que 99,5 % du trafic web est déjà en HTTPS, la liaison proxy-site est presque toujours chiffrée. La vraie question est de savoir si la liaison client-proxy l'est aussi.

Mon FAI peut-il voir ce que je fais à travers un proxy HTTP ?Oui

Oui — votre FAI peut voir l'adresse du proxy, vos identifiants proxy (en cas d'authentification basique) et les sites que vous consultez. Avec un proxy HTTPS doté du SSL, votre FAI ne voit qu'une connexion chiffrée vers l'IP du proxy. Tout le reste — sites, identifiants, données — est masqué.

Le SOCKS5 est-il chiffré ?Le SOCKS5

Le SOCKS5 en lui-même n'ajoute aucun chiffrement — c'est un protocole de tunneling compatible avec tout type de trafic. Mais lorsque vous utilisez SOCKS5 via un proxy disposant d'un certificat SSL, la connexion au proxy reste chiffrée. FineProxy prend en charge HTTPS et SOCKS5 sur chaque IP : vous choisissez le protocole adapté à votre application tout en gardant la connexion sécurisée.

Que signifie concrètement « proxy HTTP sécurisé avec SSL » ?Cela signifie

Cela signifie que le proxy accepte les connexions via HTTPS (port 443 avec SSL/TLS) au lieu du HTTP non chiffré. Vos données sont chiffrées entre votre appareil et le proxy, puis le proxy établit une connexion chiffrée distincte vers la cible. La partie « sécurisée » désigne ce premier segment — exactement ce qui manque à la plupart des proxies HTTP classiques.

Le chiffrement SSL affecte-t-il la vitesse du proxy ?Le handshake

Le handshake SSL/TLS ajoute quelques millisecondes à la connexion initiale — généralement 10 à 30 ms selon votre distance au serveur proxy. Ensuite, le chiffrement TLS 1.3 moderne fonctionne avec un surcoût négligeable sur tout matériel actuel. En pratique, la différence est imperceptible pour le scraping, la gestion de comptes ou les appels API. La latence de la route réseau elle-même compte bien plus que la couche de chiffrement. Chez FineProxy, les certificats par IP utilisent des configurations TLS optimisées, vous bénéficiez donc d'un chiffrement complet sans perte de vitesse significative.

Guide

Le problème de la plupart des « proxies HTTPS » — et ce que le chiffrement signifie vraiment

6 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

99,5 % du trafic vers Google est déjà chiffré (Google Transparency Report). Presque tous les sites que vous visitez fonctionnent en HTTPS. Mais voici ce que les fournisseurs de proxies n'expliquent pas : la plupart des proxies vendus comme « HTTP/HTTPS » ne chiffrent que la moitié du trajet.

Là où se cache la faille de chiffrement

Quand un fournisseur de proxies affirme que son produit « supporte le HTTPS », il veut généralement dire que le proxy peut se connecter à des sites HTTPS. La connexion du site vers le proxy — chiffrée. La connexion du proxy vers vous — en HTTP brut. En clair. Lisible par quiconque sur votre réseau.

Pensez à ce qui circule sur ce premier segment : votre identifiant et mot de passe proxy, l'adresse de chaque site que vous consultez, tous vos en-têtes HTTP. Avec un proxy HTTP classique, ces informations sont entièrement visibles par votre FAI, votre administrateur réseau, toute personne connectée au même Wi-Fi, ou n'importe quel équipement situé entre vous et le serveur proxy.

Ce n'est pas théorique. En 2023, une vulnérabilité de la célèbre bibliothèque Python requests (CVE-2023-32681) a démontré exactement ce qui se passe : l'en-tête Proxy-Authorization — contenant les identifiants proxy — fuitait vers les serveurs destination lors des redirections. La cause profonde ? Des identifiants transitant en clair via la connexion proxy. Cette vulnérabilité a touché toutes les versions de la bibliothèque de la 2.3.0 à la 2.30.x avant d'être corrigée.

L'ampleur du vol d'identifiants

Le rapport 2025 Global Threat Landscape de Fortinet a révélé que les identifiants volés sur les forums du darknet ont bondi de 42 % en une seule année, atteignant plus de 100 milliards d’enregistrements uniques — adresses e-mail, mots de passe, jetons de session et contournements d’authentification. Les malwares de type infostealer, qui récoltent les identifiants en temps réel, ont enregistré une augmentation de 500 % de leur activité.

Une connexion proxy non chiffrée constitue un point supplémentaire où les identifiants peuvent être interceptés. Votre mot de passe proxy, vos en-têtes de session, les sites auxquels vous accédez — tout est exposé sur ce premier saut si la connexion n’est pas chiffrée.

Comment FineProxy résout ce problème

Chaque adresse IP de notre réseau dispose de son propre certificat SSL individuel. Lorsque vous connectez à un serveur proxy HTTPS FineProxy, la toute première connexion — de votre appareil au proxy — est chiffrée avec SSL/TLS. Vos identifiants, vos requêtes et vos en-têtes sont protégés dès le départ.

Voici la différence :

Proxy HTTP classique : Votre appareil → Proxy (texte en clair, tout est visible) → Site web (HTTPS, chiffré) Proxy HTTPS FineProxy : Votre appareil → Proxy (HTTPS, chiffré avec un certificat SSL par IP) → Site web (HTTPS, chiffré)

L'ensemble de la chaîne est chiffré. Aucun segment exposé. Aucune brèche permettant à quiconque de lire votre trafic.

Nous émettons un certificat SSL dédié pour chaque IP — pas un certificat partagé sur l'ensemble du pool. Chaque proxy fonctionne comme un serveur proxy SSL (chiffré et sécurisé) indépendant, doté de sa propre identité cryptographique.

Pourquoi les certificats par IP sont essentiels

Un certificat partagé signifie qu'une seule erreur de configuration ou une seule clé compromise affecte tous les proxies du pool. Avec des certificats par IP, chaque adresse est cryptographiquement indépendante. Si l'une rencontre un problème, les autres restent intactes.

Cela signifie également que chaque proxy fonctionne comme un proxy SSL sécurisé et anonyme à part entière. Vous pouvez acheter des adresses de liste de proxies HTTPS chez FineProxy en sachant que chacune est sécurisée individuellement, sans partager d'infrastructure de certificats avec des milliers d'autres utilisateurs.

Le rôle d'un serveur proxy de terminaison TLS

Ce terme revient souvent dans la documentation technique. En termes simples : le proxy accepte votre connexion chiffrée, déchiffre la requête pour identifier votre destination, puis établit une nouvelle connexion chiffrée vers le serveur cible.

Une étude de 2017 menée par des chercheurs de Georgia Tech et de l'Université du Michigan a révélé que 4 à 10,9 % de l'ensemble du trafic HTTPS transite par une forme de proxy d'interception, et la quasi-totalité d'entre eux affaiblissent la sécurité — chiffrement dégradé, versions TLS obsolètes, vérifications de certificats absentes. Une implémentation de proxy défaillante peut rendre votre connexion moins sécurisée que sans proxy du tout. La qualité de l'implémentation SSL compte autant que le fait même de disposer du SSL.

Cas d'usage pratiques

Scraping à grande échelle — tous les grands sites exigent le HTTPS. La connexion entre votre scraper et le proxy doit elle aussi être chiffrée, surtout lorsque des identifiants proxy sont en jeu. Les proxys datacenter avec SSL par IP gèrent cela parfaitement.

Gestion de comptes — les identifiants de connexion et les jetons de session sont des cibles à forte valeur. Un segment proxy non chiffré signifie que ces données circulent en clair sur votre réseau. Les proxies ISP avec des certificats SSL individuels assurent le chiffrement de la connexion de chaque compte dès le tout premier paquet.

Intégrations API — toutes les grandes API en protocole HTTPS (Google, Meta, OpenAI, Stripe) rejettent les connexions non chiffrées. Un proxy dédié avec son propre certificat SSL garantit que vos clés API ne circulent jamais à découvert.

Réseaux publics — vous travaillez depuis un café, un hôtel ou un espace de coworking ? Un proxy HTTP envoie vos identifiants proxy et vos données de navigation en texte clair sur le réseau local. Un proxy HTTPS les chiffre. Sur un Wi-Fi public, c'est la différence entre confidentialité et compromission.

Ce qu'il faut vérifier avant d'acheter des adresses proxy SSL

Trois critères : chaque IP dispose-t-elle de son propre certificat (et non d'un certificat partagé), le service proxy prend-il en charge SOCKS5 en plus du HTTPS, et les IP proviennent-elles du propre réseau du fournisseur. FineProxy coche les trois cases — SSL individuel par adresse, double prise en charge protocolaire, et des IP que nous possédons et gérons nous-mêmes. C'est ce qui constitue la configuration proxy la plus sécurisée.